Южнокорейский бренд обошёл всех конкурентов в рейтинге безопасности: неожиданный лидер среди самых защищённых авто

В мире автомобилей безопасность остаётся одним из ключевых факторов выбора. Покупатели всё чаще обращают внимание не только на дизайн или мощность двигателя, но и на то, насколько надёжно авто способно защитить водителя и пассажиров. В 2025 году эксперты назвали самые безопасные машины, и лидерство оказалось неожиданным: первое место заняла южнокорейская марка Genesis, принадлежащая компании Hyundai. Genesis набрал 10 из 10 возможных баллов
Genesis смог обойти даже признанных лидеров автомобильной безопасности. Почти весь модельный ряд бренда — от седанов до кроссоверов — получил высшую оценку Euro NCAP, равную пяти звёздам.
На втором месте оказалась японская Acura, дочерний бренд компании Honda. Автомобили этой марки славятся сочетанием технологий, спортивного характера и надёжности.
Третью строчку занял шведский Volvo — производитель, который долгие годы считался эталоном безопасности. В 2025 году эксперты особенно выделили кроссоверы XC60 и XC90, включая гибридные версии. Они оснащены современными системами предотвращения аварий и продвинутыми электронными ассистентами.
В десятку также вошли Subaru, BMW, Volkswagen, Hyundai, Mazda, Nissan и Ford.
|Место
|Марка
|Особенности безопасности
|Баллы
|1
|Genesis (Hyundai)
|5★ Euro NCAP, полный набор ассистентов
|10/10
|2
|Acura (Honda)
|Продвинутая электроника, надёжность
|9,5/10
|3
|Volvo
|Кроссоверы XC60/XC90, гибриды, инновации
|9,5/10
|4
|Subaru
|Симметричный полный привод, EyeSight
|9/10
|5
|BMW
|Системы помощи водителю, прочные кузова
|9/10
Изучите рейтинги Euro NCAP и IIHS — они объективно отражают уровень защиты.
Обратите внимание на наличие ассистентов: контроль полосы, адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение.
Проверяйте количество подушек безопасности и уровень защиты пассажиров сзади.
Сравнивайте платформы: у новых моделей кузова прочнее и рассчитаны на поглощение ударов.
Учитывайте репутацию бренда: у производителей вроде Volvo или Subaru безопасность традиционно в приоритете.
Ошибка: выбирать машину только по внешности.
Последствие: низкая защита при ДТП.
Альтернатива: обращать внимание на краш-тесты.
Ошибка: экономить на комплектации.
Последствие: отсутствие нужных ассистентов.
Альтернатива: брать комплектации Safety Pack у Mazda, Nissan, Hyundai.
Ошибка: игнорировать подержанные модели с высоким рейтингом.
Последствие: покупка нового, но небезопасного авто.
Альтернатива: рассматривать сертифицированные Volvo, Subaru, Genesis на вторичке.
Многие покупатели интересуются: безопасны ли электрокары? В 2025 году Tesla, BYD и Hyundai Ioniq 6 получили высокие оценки по краш-тестам. Электромобили обладают преимуществом: благодаря тяжёлой батарее центр тяжести ниже, что уменьшает риск опрокидывания. Однако есть и минус — ремонт после ДТП обходится дороже, а пожар батареи требует особых мер тушения.
|Плюсы
|Минусы
|Высокая защита жизни
|Более высокая цена
|Современные технологии
|Дорогой ремонт электроники
|Снижение риска ДТП
|Сложность самостоятельного обслуживания
|Высокая ликвидность на рынке
|Более дорогая страховка КАСКО
Какая марка признана самой безопасной в 2025 году?
Genesis — он получил 10/10 в рейтинге HotCars.
Какие модели Volvo вошли в рейтинг?
XC60 и XC90, включая гибридные версии.
Есть ли в списке массовые бренды?
Да, туда вошли Hyundai, Mazda, Nissan и Ford.
Миф: безопасность есть только у премиум-брендов.
Правда: массовые марки тоже имеют 5★ Euro NCAP.
Миф: подушки безопасности — достаточная защита.
Правда: современные ассистенты предотвращают ДТП ещё до удара.
Миф: кроссоверы безопаснее всех.
Правда: многое зависит от конструкции кузова и систем помощи водителю.
• Volvo в 1959 году первым ввёл трёхточечный ремень безопасности.
• Subaru известна уникальной системой EyeSight, работающей как "вторые глаза" водителя.
• Genesis за 5 лет превратился из нишевого бренда в лидера по уровню защиты.
Тема автомобильной безопасности активно развивалась с 1950-х годов. Первые ремни, подушки и системы ABS стали стандартом постепенно. В 2000-е появились краш-тесты Euro NCAP, сделавшие прозрачной конкуренцию брендов. Сегодня производители борются не только за комфорт и мощность, но и за лидерство в технологиях защиты: ассистенты, сенсоры, камеры. В 2025 году очевидно, что безопасность стала главным фактором выбора для миллионов покупателей по всему миру.
