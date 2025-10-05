Южнокорейский бренд обошёл всех конкурентов в рейтинге безопасности: неожиданный лидер среди самых защищённых авто

В мире автомобилей безопасность остаётся одним из ключевых факторов выбора. Покупатели всё чаще обращают внимание не только на дизайн или мощность двигателя, но и на то, насколько надёжно авто способно защитить водителя и пассажиров. В 2025 году эксперты назвали самые безопасные машины, и лидерство оказалось неожиданным: первое место заняла южнокорейская марка Genesis, принадлежащая компании Hyundai. Genesis набрал 10 из 10 возможных баллов

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Genesis GV70

Лидеры рейтинга

Genesis смог обойти даже признанных лидеров автомобильной безопасности. Почти весь модельный ряд бренда — от седанов до кроссоверов — получил высшую оценку Euro NCAP, равную пяти звёздам.

На втором месте оказалась японская Acura, дочерний бренд компании Honda. Автомобили этой марки славятся сочетанием технологий, спортивного характера и надёжности.

Третью строчку занял шведский Volvo — производитель, который долгие годы считался эталоном безопасности. В 2025 году эксперты особенно выделили кроссоверы XC60 и XC90, включая гибридные версии. Они оснащены современными системами предотвращения аварий и продвинутыми электронными ассистентами.

В десятку также вошли Subaru, BMW, Volkswagen, Hyundai, Mazda, Nissan и Ford.

Сравнение: топ-5 самых безопасных авто 2025 года

Место Марка Особенности безопасности Баллы 1 Genesis (Hyundai) 5★ Euro NCAP, полный набор ассистентов 10/10 2 Acura (Honda) Продвинутая электроника, надёжность 9,5/10 3 Volvo Кроссоверы XC60/XC90, гибриды, инновации 9,5/10 4 Subaru Симметричный полный привод, EyeSight 9/10 5 BMW Системы помощи водителю, прочные кузова 9/10

Советы шаг за шагом: как выбрать безопасный автомобиль

Изучите рейтинги Euro NCAP и IIHS — они объективно отражают уровень защиты. Обратите внимание на наличие ассистентов: контроль полосы, адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение. Проверяйте количество подушек безопасности и уровень защиты пассажиров сзади. Сравнивайте платформы: у новых моделей кузова прочнее и рассчитаны на поглощение ударов. Учитывайте репутацию бренда: у производителей вроде Volvo или Subaru безопасность традиционно в приоритете.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбирать машину только по внешности.

Последствие: низкая защита при ДТП.

Альтернатива: обращать внимание на краш-тесты.

Ошибка: экономить на комплектации.

Последствие: отсутствие нужных ассистентов.

Альтернатива: брать комплектации Safety Pack у Mazda, Nissan, Hyundai.

Ошибка: игнорировать подержанные модели с высоким рейтингом.

Последствие: покупка нового, но небезопасного авто.

Альтернатива: рассматривать сертифицированные Volvo, Subaru, Genesis на вторичке.

А что если выбрать электромобиль?

Многие покупатели интересуются: безопасны ли электрокары? В 2025 году Tesla, BYD и Hyundai Ioniq 6 получили высокие оценки по краш-тестам. Электромобили обладают преимуществом: благодаря тяжёлой батарее центр тяжести ниже, что уменьшает риск опрокидывания. Однако есть и минус — ремонт после ДТП обходится дороже, а пожар батареи требует особых мер тушения.

Плюсы и минусы безопасных авто

Плюсы Минусы Высокая защита жизни Более высокая цена Современные технологии Дорогой ремонт электроники Снижение риска ДТП Сложность самостоятельного обслуживания Высокая ликвидность на рынке Более дорогая страховка КАСКО

FAQ

Какая марка признана самой безопасной в 2025 году?

Genesis — он получил 10/10 в рейтинге HotCars.

Какие модели Volvo вошли в рейтинг?

XC60 и XC90, включая гибридные версии.

Есть ли в списке массовые бренды?

Да, туда вошли Hyundai, Mazda, Nissan и Ford.

Мифы и правда

Миф: безопасность есть только у премиум-брендов.

Правда: массовые марки тоже имеют 5★ Euro NCAP.

Миф: подушки безопасности — достаточная защита.

Правда: современные ассистенты предотвращают ДТП ещё до удара.

Миф: кроссоверы безопаснее всех.

Правда: многое зависит от конструкции кузова и систем помощи водителю.

3 интересных факта

• Volvo в 1959 году первым ввёл трёхточечный ремень безопасности.

• Subaru известна уникальной системой EyeSight, работающей как "вторые глаза" водителя.

• Genesis за 5 лет превратился из нишевого бренда в лидера по уровню защиты.

Исторический контекст

Тема автомобильной безопасности активно развивалась с 1950-х годов. Первые ремни, подушки и системы ABS стали стандартом постепенно. В 2000-е появились краш-тесты Euro NCAP, сделавшие прозрачной конкуренцию брендов. Сегодня производители борются не только за комфорт и мощность, но и за лидерство в технологиях защиты: ассистенты, сенсоры, камеры. В 2025 году очевидно, что безопасность стала главным фактором выбора для миллионов покупателей по всему миру.