Импорт рухнул, но премиум остаётся: парадокс автопоставок в Россию

В последние месяцы российский рынок автомобилей переживает очередной спад: объемы ввоза легковых машин через Беларусь и Кыргызстан резко сократились. По данным аналитиков, снижение оказалось рекордным, что сразу же отразилось на доступности популярных марок в дилерских центрах.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Rolls-Royce La Rose Noire Droptail

"Через Кыргызстан в Россию за 7 месяцев 2025 года прибыло 16 400 автомобилей", — сообщил глава агентства "Автостат" Сергей Целиков.

По его словам, это на 72% меньше по сравнению с прошлым годом. Через Беларусь картина похожая: всего 15 400 легковушек, что на 62% меньше год к году.

Импорт через Беларусь и Кыргызстан: цифры и факты

Главное отличие потоков заключается в том, что из Кыргызстана ввозятся преимущественно новые автомобили — 94% от общего числа. Беларусь же остаётся каналом для смешанного ввоза: 54% новых и 46% подержанных машин.

За январь-июль 2025 года через Беларусь чаще всего в Россию привозили:

BMW — 3 371 единица (-72%),

Mercedes-Benz — 2 559 (-28%),

Toyota — 1 199 (-22%),

Audi — 744 (-73%),

Lexus — 713 (-8%).

Несмотря на сокращение, Беларусь остаётся главным каналом для премиум-сегмента: Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Ferrari, Aston Martin, Maserati и McLaren продолжают поступать именно через эту страну.

Сравнение потоков: Беларусь и Кыргызстан

Параметр Беларусь Кыргызстан Всего ввезено авто (7 мес. 2025) 15 400 16 400 Доля новых машин 54% 94% Доля подержанных 46% 6% Снижение в годовом выражении -62% -72% Основные марки BMW, Mercedes, Toyota, Audi, Lexus Toyota, Hyundai, Kia, Nissan Премиум-сегмент Rolls-Royce, Bentley, Ferrari Практически отсутствует

Эта статистика наглядно демонстрирует: Кыргызстан работает как канал поставки массовых новых автомобилей, а Беларусь — как "ворота" премиум-класса.

Советы шаг за шагом: как выбрать машину при сокращении импорта

Следите за официальными данными "Автостата" и таможенной статистики — это помогает понять, какие бренды будут дефицитными. Сравнивайте предложения на разных площадках: новые авто, подержанные машины, лизинг и каршеринг. Рассматривайте альтернативы: китайские марки (Chery, Geely, Haval, Exeed) активно увеличивают присутствие. Оценивайте стоимость владения: страховка (ОСАГО, КАСКО), цена запчастей, расход топлива. Заранее планируйте покупку: рост курса валют и новые пошлины могут ещё больше поднять цены.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ждать снижения цен на премиум-бренды.

Последствие: предложение ограничено, цены будут только расти.

Альтернатива: рассмотреть китайские премиум-бренды (Hongqi, Exeed).

Ошибка: брать редкую модель без развитого сервиса.

Последствие: сложности с ремонтом и запчастями.

Альтернатива: выбирать марки, имеющие сеть сервисов в России.

Ошибка: ориентироваться только на цену подержанной машины.

Последствие: скрытые проблемы, дорогой ремонт.

Альтернатива: проверка авто через автотеку или Carfax.

А что если импорт сократится ещё сильнее?

При дальнейшем падении потока через Беларусь и Кыргызстан на первый план выйдут поставки напрямую из Китая. Уже сейчас доля китайских марок в России превышает 50%. Если тренд сохранится, в ближайшие годы привычные бренды BMW, Audi и Mercedes могут стать на рынке "нишевыми", доступными лишь узкому кругу покупателей.

Плюсы и минусы параллельного импорта

Плюсы Минусы Доступ к европейским и японским брендам Высокая цена из-за логистики Разнообразие моделей Дефицит запчастей Возможность ввоза премиум-класса Долгие сроки поставки Гибкость поставок через разные страны Риск изменения правил и пошлин

FAQ

Почему сократился импорт через Беларусь и Кыргызстан?

Из-за валютных колебаний, изменения таможенных правил и снижения спроса на дорогие автомобили.

Какие марки чаще всего завозят?

Через Беларусь — BMW, Mercedes, Audi, Lexus; через Кыргызстан — массовые Toyota, Hyundai, Kia.

Стоит ли покупать премиум через параллельный импорт?

Если есть сервисная поддержка и доступ к запчастям — да. Но нужно учитывать риски высокой цены и долгих сроков доставки.

Мифы и правда

Миф: параллельный импорт делает авто дешевле.

Правда: логистика и пошлины часто делают машину дороже.

Миф: ввоз через третьи страны всегда безопасен.

Правда: возможны юридические риски при регистрации.

Миф: китайские авто хуже европейских.

Правда: новые модели китайских брендов часто не уступают, а иногда превосходят конкурентов.

3 интересных факта

• Беларусь за 7 месяцев ввезла в Россию почти столько же премиум-авто, сколько и массовых моделей.

• В сегменте люксовых машин Rolls-Royce и Bentley стабильно находят покупателей, несмотря на цену.

• Кыргызстан стал ключевым каналом для Toyota и Hyundai, которые доминируют в массовом сегменте.

Исторический контекст

Поток автомобилей через Беларусь и страны ЕАЭС активно рос после 2022 года, когда параллельный импорт стал основным каналом поставок. Но уже к 2025 году выяснилось, что схема нестабильна: высокая нагрузка на логистику и рост валютных рисков снижает рентабельность. В итоге рынок всё активнее заполняют китайские марки, а традиционные европейские и японские бренды уходят в премиум-нишу.