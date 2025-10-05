Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сюрприз для водителей: в 2025-м шины придётся менять по новым срокам — штраф уже готов
От Рима до наших дней: зачем добавляют соль в вино
Бабушка не зря советовала: этот напиток укрепляет нервы и снижает сахар в крови
От желанных ресниц к тревожным сигналам: опасность использования сывороток и секреты безопасного ухода
Волшебство ночного неба: комета Леммон подарит зрелище, которого не увидят наши потомки
Вы убиваете орхидеи из лучших побуждений: одна ошибка с водой зимой — и цветы погибнут раньше весны
Канада упускает рынки, делая ставку на Америку, Россия пользуется возможностью
Один узел — сто образов: простой приём выводит платок на уровень роскоши
Маленькая собака с большой жизнью: сколько лет на самом деле живут чихуахуа

Импорт рухнул, но премиум остаётся: парадокс автопоставок в Россию

Авто

В последние месяцы российский рынок автомобилей переживает очередной спад: объемы ввоза легковых машин через Беларусь и Кыргызстан резко сократились. По данным аналитиков, снижение оказалось рекордным, что сразу же отразилось на доступности популярных марок в дилерских центрах.

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Rolls-Royce La Rose Noire Droptail

"Через Кыргызстан в Россию за 7 месяцев 2025 года прибыло 16 400 автомобилей", — сообщил глава агентства "Автостат" Сергей Целиков.

По его словам, это на 72% меньше по сравнению с прошлым годом. Через Беларусь картина похожая: всего 15 400 легковушек, что на 62% меньше год к году.

Импорт через Беларусь и Кыргызстан: цифры и факты

Главное отличие потоков заключается в том, что из Кыргызстана ввозятся преимущественно новые автомобили — 94% от общего числа. Беларусь же остаётся каналом для смешанного ввоза: 54% новых и 46% подержанных машин.

За январь-июль 2025 года через Беларусь чаще всего в Россию привозили:

  • BMW — 3 371 единица (-72%),

  • Mercedes-Benz — 2 559 (-28%),

  • Toyota — 1 199 (-22%),

  • Audi — 744 (-73%),

  • Lexus — 713 (-8%).

Несмотря на сокращение, Беларусь остаётся главным каналом для премиум-сегмента: Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Ferrari, Aston Martin, Maserati и McLaren продолжают поступать именно через эту страну.

Сравнение потоков: Беларусь и Кыргызстан

Параметр Беларусь Кыргызстан
Всего ввезено авто (7 мес. 2025) 15 400 16 400
Доля новых машин 54% 94%
Доля подержанных 46% 6%
Снижение в годовом выражении -62% -72%
Основные марки BMW, Mercedes, Toyota, Audi, Lexus Toyota, Hyundai, Kia, Nissan
Премиум-сегмент Rolls-Royce, Bentley, Ferrari Практически отсутствует

Эта статистика наглядно демонстрирует: Кыргызстан работает как канал поставки массовых новых автомобилей, а Беларусь — как "ворота" премиум-класса.

Советы шаг за шагом: как выбрать машину при сокращении импорта

  1. Следите за официальными данными "Автостата" и таможенной статистики — это помогает понять, какие бренды будут дефицитными.

  2. Сравнивайте предложения на разных площадках: новые авто, подержанные машины, лизинг и каршеринг.

  3. Рассматривайте альтернативы: китайские марки (Chery, Geely, Haval, Exeed) активно увеличивают присутствие.

  4. Оценивайте стоимость владения: страховка (ОСАГО, КАСКО), цена запчастей, расход топлива.

  5. Заранее планируйте покупку: рост курса валют и новые пошлины могут ещё больше поднять цены.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать снижения цен на премиум-бренды.

  • Последствие: предложение ограничено, цены будут только расти.

  • Альтернатива: рассмотреть китайские премиум-бренды (Hongqi, Exeed).

  • Ошибка: брать редкую модель без развитого сервиса.

  • Последствие: сложности с ремонтом и запчастями.

  • Альтернатива: выбирать марки, имеющие сеть сервисов в России.

  • Ошибка: ориентироваться только на цену подержанной машины.

  • Последствие: скрытые проблемы, дорогой ремонт.

  • Альтернатива: проверка авто через автотеку или Carfax.

А что если импорт сократится ещё сильнее?

При дальнейшем падении потока через Беларусь и Кыргызстан на первый план выйдут поставки напрямую из Китая. Уже сейчас доля китайских марок в России превышает 50%. Если тренд сохранится, в ближайшие годы привычные бренды BMW, Audi и Mercedes могут стать на рынке "нишевыми", доступными лишь узкому кругу покупателей.

Плюсы и минусы параллельного импорта

Плюсы Минусы
Доступ к европейским и японским брендам Высокая цена из-за логистики
Разнообразие моделей Дефицит запчастей
Возможность ввоза премиум-класса Долгие сроки поставки
Гибкость поставок через разные страны Риск изменения правил и пошлин

FAQ

Почему сократился импорт через Беларусь и Кыргызстан?
Из-за валютных колебаний, изменения таможенных правил и снижения спроса на дорогие автомобили.

Какие марки чаще всего завозят?
Через Беларусь — BMW, Mercedes, Audi, Lexus; через Кыргызстан — массовые Toyota, Hyundai, Kia.

Стоит ли покупать премиум через параллельный импорт?
Если есть сервисная поддержка и доступ к запчастям — да. Но нужно учитывать риски высокой цены и долгих сроков доставки.

Мифы и правда

  • Миф: параллельный импорт делает авто дешевле.

  • Правда: логистика и пошлины часто делают машину дороже.

  • Миф: ввоз через третьи страны всегда безопасен.

  • Правда: возможны юридические риски при регистрации.

  • Миф: китайские авто хуже европейских.

  • Правда: новые модели китайских брендов часто не уступают, а иногда превосходят конкурентов.

3 интересных факта

• Беларусь за 7 месяцев ввезла в Россию почти столько же премиум-авто, сколько и массовых моделей.
• В сегменте люксовых машин Rolls-Royce и Bentley стабильно находят покупателей, несмотря на цену.
• Кыргызстан стал ключевым каналом для Toyota и Hyundai, которые доминируют в массовом сегменте.

Исторический контекст

Поток автомобилей через Беларусь и страны ЕАЭС активно рос после 2022 года, когда параллельный импорт стал основным каналом поставок. Но уже к 2025 году выяснилось, что схема нестабильна: высокая нагрузка на логистику и рост валютных рисков снижает рентабельность. В итоге рынок всё активнее заполняют китайские марки, а традиционные европейские и японские бренды уходят в премиум-нишу.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Домашние животные
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Домашние животные
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Все думают, что воля покойного — закон, но есть обязательные наследники, которых никак не вычеркнуть
Недвижимость
Все думают, что воля покойного — закон, но есть обязательные наследники, которых никак не вычеркнуть
Популярное
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами

Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.

Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров Авто на солнечной энергии: как мечта столкнулась с реальностью Сергей Милешкин
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Последние материалы
Импорт рухнул, но премиум остаётся: парадокс автопоставок в Россию
Дава был рядом, когда она теряла силы: как рождение дочери изменило Мари Краймбрери
Горы манят, но не всех пустят: где сервисные апартаменты дорожают быстрее снега на солнце
Сон не просто отдых, а тайная тренировка: вот почему без него прогресс превращается в иллюзию
Больше, чем просто бульон: 5 шагов к безупречному вкусу, от которого гости будут в восторге
Подводная катастрофа: добыча полезных ископаемых убьёт последних акул
Галета, которая делает утро праздником — простая, как бутерброд, но эффектная, как торт
Банки могут менять ставки по вкладам: нюанс, о котором не знают клиенты
Зеркало не врёт, но кофе хитрее: TikTok показал маску, которая стирает следы усталости за 10 минут
Завод закрылся, машины не нужны: какие коммерческие авто остались без покупателей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.