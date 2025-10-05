Завод закрылся, машины не нужны: какие коммерческие авто остались без покупателей

Содержание автомобиля в России уже само по себе требует серьёзных вложений, но иногда есть модели, которые так и не находят своего покупателя. На днях стало известно, что в стране прекратил работу завод "БН-Моторс", выпускавший под брендом BNM малотоннажные грузовики китайских марок BAW и FAW. Проект стартовал весной 2025 года, однако продержался недолго: машины оказались невостребованными.
"В текущих условиях бизнес нерентабелен", — заявил руководитель "БН-Моторс" и президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин.
Первоначально планировалось выпускать до 10 тысяч автомобилей в год, а к 2030 году выйти на 25 тысяч. Однако за несколько месяцев удалось собрать лишь 110 машин, и даже эта небольшая партия до сих пор не распродана.
Причин несколько. Во-первых, конкуренция с более известными китайскими брендами и российскими "ГАЗелью" или "Соболем". Во-вторых, цена: базовый грузовик BNM с двигателем на 98 л. с. стоил от 2 миллионов рублей. Для сравнения, за эти деньги можно приобрести подержанный европейский фургон или даже новый "ГАЗель Next".
Кроме того, экономическая ситуация в России делает коммерческий транспорт сегментом с высокой чувствительностью к цене: предприниматели предпочитают проверенные модели, которые легко обслуживать и ремонтировать.
|Модель
|Грузоподъёмность
|Двигатель
|Цена (руб.)
|Преимущества
|BAW T7 (BNM)
|1,5 т
|бензин/газ, 98 л. с.
|от 2 000 000
|адаптация под РФ, компактность
|FAW T80 (BNM)
|0,9 т
|бензин/газ
|от 2 000 000
|экономичность, малые размеры
|ГАЗель Next
|до 1,5 т
|бензин/дизель, 120-150 л. с.
|от 1 700 000
|развитая сервисная сеть, надёжность
|Hyundai Porter
|до 1,5 т
|дизель 130 л. с.
|от 2 200 000
|долговечность, комфорт
|Ford Transit (б/у)
|до 1,5 т
|дизель 125-150 л. с.
|от 2 000 000
|репутация, доступные запчасти
Сравнение показывает: BNM не имел весомых преимуществ, зато стоил столько же или дороже проверенных вариантов.
Определите задачи: перевозки по городу, междугородние маршруты или доставка "последней мили".
Сравните грузоподъёмность: не всегда стоит брать максимум, если машина будет ездить полупустой.
Рассчитайте стоимость владения: топливо, страховка, ремонт, доступность запчастей.
Учитывайте остаточную стоимость: популярные модели легче продать через несколько лет.
Проверьте сервисную сеть: если в регионе нет официального сервиса, эксплуатация станет дорогой.
Ошибка: покупка редкой модели без развитого сервиса.
Последствие: простои, дорогой ремонт.
Альтернатива: выбирать распространённые марки — "ГАЗель", Hyundai, Ford.
Ошибка: ориентироваться только на цену покупки.
Последствие: высокие расходы на топливо и обслуживание.
Альтернатива: считать полный цикл владения, включая страховку и амортизацию.
Ошибка: покупать машину без учёта задач бизнеса.
Последствие: избыточные расходы или нехватка мощности.
Альтернатива: выбирать транспорт строго под специфику перевозок.
Если бы завод сумел наладить выпуск больших партий и снизить цену хотя бы до уровня "ГАЗели", у бренда был бы шанс занять нишу. Особенно востребованы могли оказаться версии на газовом топливе: многие компании стремятся сокращать затраты на перевозки. Однако без масштабных инвестиций и господдержки конкурировать с лидерами рынка оказалось невозможно.
|Плюсы
|Минусы
|Адаптация к российскому климату
|Высокая цена
|Современный дизайн
|Отсутствие спроса
|Возможность выбора топлива
|Слабая сервисная сеть
|Компактные размеры
|Низкая ликвидность на вторичном рынке
Сколько стоил грузовик BNM?
От 2 миллионов рублей за базовую комплектацию.
Почему проект закрыли?
Низкие продажи: собрали 110 машин, но они не нашли покупателей.
Какие альтернативы?
"ГАЗель Next", Hyundai Porter, подержанные Ford Transit и Mercedes Sprinter.
Миф: любой китайский автомобиль автоматически дешевле.
Правда: BNM стоил дороже, чем некоторые российские аналоги.
Миф: новые бренды быстро завоюют рынок.
Правда: без сервиса и доверия покупателей продажи остаются минимальными.
Миф: газовые версии всегда выгодны.
Правда: оборудование требует обслуживания, а сеть заправок ограничена.
• Первые малотоннажные грузовики BAW появились в Китае ещё в 1980-х.
• В России самой массовой моделью в сегменте остаётся "ГАЗель", её доля превышает 60%.
• Подержанный европейский фургон часто дешевле нового китайского аналога, но служит дольше.
Россия неоднократно пыталась запускать совместные проекты с иностранными производителями. В 2000-е годы выпускались грузовики Hyundai в Таганроге, позже — автобусы Yutong и Shaanxi. Однако многие инициативы закрывались из-за недостатка спроса. Случай с BNM лишь подтверждает: российский рынок коммерческого транспорта очень консервативен. Предприниматели выбирают привычные марки, где отработаны сервис и доступность деталей.
