Завод закрылся, машины не нужны: какие коммерческие авто остались без покупателей

Содержание автомобиля в России уже само по себе требует серьёзных вложений, но иногда есть модели, которые так и не находят своего покупателя. На днях стало известно, что в стране прекратил работу завод "БН-Моторс", выпускавший под брендом BNM малотоннажные грузовики китайских марок BAW и FAW. Проект стартовал весной 2025 года, однако продержался недолго: машины оказались невостребованными.

Фото: Own work by Quzhouliulian, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ BAW Jingka

"В текущих условиях бизнес нерентабелен", — заявил руководитель "БН-Моторс" и президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин.

Почему проект не удался

Первоначально планировалось выпускать до 10 тысяч автомобилей в год, а к 2030 году выйти на 25 тысяч. Однако за несколько месяцев удалось собрать лишь 110 машин, и даже эта небольшая партия до сих пор не распродана.

Причин несколько. Во-первых, конкуренция с более известными китайскими брендами и российскими "ГАЗелью" или "Соболем". Во-вторых, цена: базовый грузовик BNM с двигателем на 98 л. с. стоил от 2 миллионов рублей. Для сравнения, за эти деньги можно приобрести подержанный европейский фургон или даже новый "ГАЗель Next".

Кроме того, экономическая ситуация в России делает коммерческий транспорт сегментом с высокой чувствительностью к цене: предприниматели предпочитают проверенные модели, которые легко обслуживать и ремонтировать.

Сравнение малотоннажных грузовиков

Модель Грузоподъёмность Двигатель Цена (руб.) Преимущества BAW T7 (BNM) 1,5 т бензин/газ, 98 л. с. от 2 000 000 адаптация под РФ, компактность FAW T80 (BNM) 0,9 т бензин/газ от 2 000 000 экономичность, малые размеры ГАЗель Next до 1,5 т бензин/дизель, 120-150 л. с. от 1 700 000 развитая сервисная сеть, надёжность Hyundai Porter до 1,5 т дизель 130 л. с. от 2 200 000 долговечность, комфорт Ford Transit (б/у) до 1,5 т дизель 125-150 л. с. от 2 000 000 репутация, доступные запчасти

Сравнение показывает: BNM не имел весомых преимуществ, зато стоил столько же или дороже проверенных вариантов.

Советы шаг за шагом: как выбрать коммерческий автомобиль

Определите задачи: перевозки по городу, междугородние маршруты или доставка "последней мили". Сравните грузоподъёмность: не всегда стоит брать максимум, если машина будет ездить полупустой. Рассчитайте стоимость владения: топливо, страховка, ремонт, доступность запчастей. Учитывайте остаточную стоимость: популярные модели легче продать через несколько лет. Проверьте сервисную сеть: если в регионе нет официального сервиса, эксплуатация станет дорогой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка редкой модели без развитого сервиса.

Последствие: простои, дорогой ремонт.

Альтернатива: выбирать распространённые марки — "ГАЗель", Hyundai, Ford.

Ошибка: ориентироваться только на цену покупки.

Последствие: высокие расходы на топливо и обслуживание.

Альтернатива: считать полный цикл владения, включая страховку и амортизацию.

Ошибка: покупать машину без учёта задач бизнеса.

Последствие: избыточные расходы или нехватка мощности.

Альтернатива: выбирать транспорт строго под специфику перевозок.

А что если бы проект BNM удалось развить?

Если бы завод сумел наладить выпуск больших партий и снизить цену хотя бы до уровня "ГАЗели", у бренда был бы шанс занять нишу. Особенно востребованы могли оказаться версии на газовом топливе: многие компании стремятся сокращать затраты на перевозки. Однако без масштабных инвестиций и господдержки конкурировать с лидерами рынка оказалось невозможно.

Плюсы и минусы китайских малотоннажных грузовиков

Плюсы Минусы Адаптация к российскому климату Высокая цена Современный дизайн Отсутствие спроса Возможность выбора топлива Слабая сервисная сеть Компактные размеры Низкая ликвидность на вторичном рынке

FAQ

Сколько стоил грузовик BNM?

От 2 миллионов рублей за базовую комплектацию.

Почему проект закрыли?

Низкие продажи: собрали 110 машин, но они не нашли покупателей.

Какие альтернативы?

"ГАЗель Next", Hyundai Porter, подержанные Ford Transit и Mercedes Sprinter.

Мифы и правда

Миф: любой китайский автомобиль автоматически дешевле.

Правда: BNM стоил дороже, чем некоторые российские аналоги.

Миф: новые бренды быстро завоюют рынок.

Правда: без сервиса и доверия покупателей продажи остаются минимальными.

Миф: газовые версии всегда выгодны.

Правда: оборудование требует обслуживания, а сеть заправок ограничена.

3 интересных факта

• Первые малотоннажные грузовики BAW появились в Китае ещё в 1980-х.

• В России самой массовой моделью в сегменте остаётся "ГАЗель", её доля превышает 60%.

• Подержанный европейский фургон часто дешевле нового китайского аналога, но служит дольше.

Исторический контекст

Россия неоднократно пыталась запускать совместные проекты с иностранными производителями. В 2000-е годы выпускались грузовики Hyundai в Таганроге, позже — автобусы Yutong и Shaanxi. Однако многие инициативы закрывались из-за недостатка спроса. Случай с BNM лишь подтверждает: российский рынок коммерческого транспорта очень консервативен. Предприниматели выбирают привычные марки, где отработаны сервис и доступность деталей.