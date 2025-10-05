Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яркие ягодицы без приседаний: 9 упражнений для видимого эффекта уже через неделю
Снежная королева на новый лад: Ледяная башня — фильм, где сказка не греет, а обжигает
Головокружение атакует: как погода влияет на самочувствие — раскроем главный секрет
Салат, мёд и косметика из одного куста: зачем опытные дачники подсаживают это растение
16 часов сна: что скрывается за кошачьей ленью и как помочь питомцу
Тихий ценовой шторм накрыл рынок жилья: квартира в Перми дорожает на глазах, пока все молчат
Огненный дракон возвращается: улицы Гонконга превратятся в море искр и дыма
Тамбур без скандала: что нужно, чтобы дверь на лестничной площадке признали законной
Австралия и Европа объединились: сможет ли новая антенна открыть путь к дальним планетам и сделает космос ближе

Ремонт авто бьёт по карману: как цены выросли до небес

Авто

Содержать автомобиль в России становится всё дороже: подорожание топлива, страховки и ремонта вынуждает владельцев пересматривать семейный бюджет. Особенно заметно в последние месяцы выросли цены на услуги автосервисов. В 2025 году средняя стоимость ремонта увеличилась примерно на 15%, и, по прогнозам экспертов, эта тенденция сохранится.

Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.
Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.

"Средняя стоимость ремонта сегодня — от 23 до 25 тысяч рублей", — сказала соучредитель сети умных автосервисов Барно Турсунова.

Почему ремонт стал дорогим

Главная причина — запчасти. Их стоимость растёт несколько лет подряд. Повлияли валютные колебания, сложности с поставками, ограниченное предложение на рынке. Усугубили ситуацию подорожавшие аренды помещений и рост затрат на сотрудников.

Сервисы вкладываются в современное оборудование: сканеры, диагностические компьютеры, подъёмники. Это повышает качество обслуживания, но отражается на цене. Потребители же выбирают более масштабные ремонты, предпочитая сразу восстановить автомобиль, чтобы отложить покупку нового.

Сравнение: виды ремонта и расходы

Вид ремонта Состав работ Средняя стоимость (руб.) Срок
Техническое обслуживание Замена масла, фильтров, проверка систем 5 000-10 000 1 день
Средний ремонт Подвеска, тормоза, электроника 15 000-30 000 2-4 дня
Крупный ремонт Капитальный двигатель, КПП 50 000-150 000 1-2 недели

Эта таблица показывает: чем глубже вмешательство, тем стремительнее растёт итоговый счёт.

Советы шаг за шагом: как экономить на ремонте

  1. Делайте регулярную диагностику: раннее выявление неисправностей обходится дешевле.

  2. Используйте качественные расходники: масло, свечи, шины, фильтры.

  3. Сравнивайте цены в разных сервисах и уточняйте наличие гарантий.

  4. Выполняйте простые работы самостоятельно: замена ламп, дворников, аккумулятора.

  5. Рассмотрите сервисные пакеты и подписки: многие сети предлагают комплекс ТО по фиксированной цене.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: экономия на моторном масле. Последствие: перегрев и быстрый износ двигателя. Альтернатива: менять каждые 7-10 тыс. км, выбирать бренды Shell, Mobil, Castrol.

  • Ошибка: установка дешёвых тормозных колодок. Последствие: повреждение дисков, риск ДТП. Альтернатива: ставить проверенные марки ATE, Bosch, Brembo.

  • Ошибка: выбор случайного сервиса без гарантии. Последствие: повторный ремонт и дополнительные траты. Альтернатива: обращаться в сети с прозрачными условиями — FIT Service, Вилгуд.

А что если пересесть на электромобиль

Электрокары кажутся выгодными: нет масла, свечей, топливных затрат. Но расходы скрыты в другом: обслуживание батарей, редкие сервисы, дорогие запчасти. Замена аккумулятора может обойтись дороже капитального ремонта двигателя. При этом страховка на электромобиль тоже выше из-за дорогих комплектующих.

Плюсы и минусы разных форматов сервисов

Формат Плюсы Минусы
Официальный дилер Оригинальные запчасти, гарантия, полная диагностика Самые высокие цены
Независимый сервис Широкий выбор запчастей, гибкость Разное качество работ
Частный мастер Низкая цена, индивидуальный подход Нет гарантии, риск брака

FAQ

Как выбрать автосервис?
Обратите внимание на отзывы, квалификацию сотрудников, гарантию и прозрачность калькуляции.

Сколько стоит ремонт в 2025 году?
В среднем от 23 до 25 тысяч рублей. Капитальные работы — до 150 тысяч.

Что лучше — ремонтировать или продать авто?
Если поломки повторяются и счёт приближается к половине цены машины, выгоднее задуматься о продаже.

Мифы и правда

  • Миф: у дилера всегда дороже. Правда: акции и фиксированные пакеты могут оказаться дешевле, чем в частном сервисе.

  • Миф: дешёвая деталь ничем не хуже. Правда: экономия приводит к поломкам и новым расходам.

  • Миф: электромобили не требуют ремонта. Правда: они нуждаются в уходе, а сбои электроники и замена батареи обходятся дорого.

3 интересных факта

  • В Европе средний возраст авто — 10 лет, в России — около 15.
  • Более 30% аварий связаны с неисправностью тормозов.
  • В США популярны сервисные подписки: за фиксированную плату водитель получает ТО и ремонт.

Исторический контекст

В 1980-90-е годы большинство владельцев в России ремонтировали машины в гаражах сами. Запчасти искали на авторынках, а мастеров выбирали "по знакомству". Сегодня всё изменилось: диагностика проводится компьютером, сервисы стали сетевыми, появился онлайн-запись и гарантия. Вместе с этим выросли и расходы: современный ремонт — это целая индустрия, требующая профессионализма и серьёзных вложений.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Домашние животные
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Наука и техника
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Домашние животные
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Популярное
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами

Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.

Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров Авто на солнечной энергии: как мечта столкнулась с реальностью Сергей Милешкин
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Последние материалы
Салат, мёд и косметика из одного куста: зачем опытные дачники подсаживают это растение
16 часов сна: что скрывается за кошачьей ленью и как помочь питомцу
Тихий ценовой шторм накрыл рынок жилья: квартира в Перми дорожает на глазах, пока все молчат
Огненный дракон возвращается: улицы Гонконга превратятся в море искр и дыма
Тамбур без скандала: что нужно, чтобы дверь на лестничной площадке признали законной
Австралия и Европа объединились: сможет ли новая антенна открыть путь к дальним планетам и сделает космос ближе
Одна незаметная ошибка превращает пельмени в безвкусное тесто — вот как этого избежать
Поливайте не по календарю, а по палочке: простой приём, спасающий алоэ от гнили
Помощники, которые сами нуждаются в помощи: владельцам собак-проводников начнут компенсировать расходы
Ремонт авто бьёт по карману: как цены выросли до небес
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.