Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Октябрь подарит два зрелищных звездопада: Дракониды и Ориониды вскоре войдут в пик
Гребешки Ла-Манша: от белого золота до угрозы обесценивания — куда движется промысел
Когда тряпка — враг, а газета — спасение: секрет идеально прозрачных стёкол
Фемида бросает вызов SpaceX: Европа испытает многоразовую ступень на метане
Лук без ожидания: однолетний способ превращает семена в крупные луковицы за одно лето
Забудьте про воду: этот ингредиент впитает лишнюю соль из любого соуса
Белый пароход мечты: круиз по Тихому океану привлечёт тысячи туристов и откроет новые маршруты Дальнего Востока
Собчак показала, кто здесь главный: журналисты получили ответ на критику фото с Деппом
Мужчина теряет жир, женщина терпение: правда о разном метаболизме — природа переписала правила

Домкрат превращается в ловушку: чего нельзя делать при смене колёс ни при каких условиях

Авто

Каждый год с наступлением весны или осени водители вспоминают о "переобувке" автомобиля. Но даже опытные автолюбители совершают одни и те же ошибки при замене колёс. Спешка, неправильное использование инструмента, чрезмерное усердие с гайками и невнимательность к хранению шин могут обернуться поломками и даже авариями.

Автосервис
Фото: Freepik by senivpetro
Автосервис

Разберём главные промахи автомобилистов и найдём простые решения, которые помогут их избежать.

Ошибка №1. Торопливость

Весна часто приходит неожиданно, и уже в конце марта температура может подняться до +15…+18 градусов. Кажется, самое время ставить летние покрышки. Но погода в средней полосе коварна: в апреле и даже в мае бывают ночные заморозки и снегопады. Если в этот период выезд придётся делать на летней резине, сцепление будет минимальным, и даже опытный водитель рискует попасть в ДТП.

Совет: ориентируйтесь на стабильную температуру выше +7 °С ночью и днём. Именно этот показатель указывают шинные производители как порог перехода на летние колёса.

Ошибка №2. Небезопасное использование домкрата

Многие меняют колёса в гараже или во дворе, используя штатный домкрат. Но этот инструмент предназначен только для кратковременного подъёма автомобиля, а не для удержания его в воздухе. Если машина сорвётся, последствия будут серьёзными.

Совет: всегда подкладывайте страховку — снятое колесо, деревянный брус или специальные подставки. При использовании гидравлического домкрата после установки опор лучше опустить машину именно на них, а не держать вес на цилиндре.

Ошибка №3. Смазка болтов и гаек

Старая привычка "смазывать всё резьбовое" опасна. Если обработать болты колёс, они могут раскрутиться во время движения или, наоборот, перетянуться при закручивании. Производители прямо запрещают эту практику в инструкциях.

Совет: устанавливайте болты и гайки сухими, без смазки.

Ошибка №4. Перетягивание крепежа

Некоторые водители используют трубы или удлинители, чтобы затянуть гайки "надёжнее". В итоге резьба срывается, болты заклинивают, а снять колесо при необходимости становится невозможно.

Совет: пользуйтесь стандартным баллонным ключом или динамометрическим — с соблюдением момента затяжки. Для большинства легковушек он составляет 100-140 Н·м. Точные цифры указаны в инструкции к вашему автомобилю.

Ошибка №5. Неправильное хранение шин

Даже новые покрышки теряют свойства, если их хранить неправильно. Шины без дисков нельзя ставить стопкой или подвешивать — они деформируются. Колёса в сборе, наоборот, лучше хранить в стопке или подвешенными, но не ставить вертикально.

Совет:

  • Шины без дисков храните вертикально, вращая раз в месяц.

  • Колёса в сборе храните горизонтально стопкой или подвешенными, при этом давление лучше снизить на 40-50 %.

Сравнение: правильная и неправильная эксплуатация шин

Действие Неправильно Правильно
Время смены резины По первым тёплым дням После стабилизации +7 °С
Домкрат Использовать как опору Подкладывать страховку
Болты Смазывать Закручивать сухими
Затяжка "с трубой" Динамометрическим ключом
Хранение Бросить стопкой любые Раздельно по правилам

А что если…

А что если продолжать ездить на зимних шинах летом?

  • Износ протектора ускорится в 2-3 раза.

  • Машина будет хуже управляться в жару.

  • Расход топлива увеличится на 5-10 %.

А что если "переобуться" слишком поздно?

  • На летней резине при температуре около 0 °С тормозной путь увеличивается почти вдвое.

Плюсы и минусы самостоятельной смены колёс

Плюсы Минусы
Экономия денег Риск ошибок
Можно сделать в удобное время Требуются инструменты
Опыт и практика Нет балансировки
Контроль за качеством работы Нужно место для хранения

FAQ

Можно ли менять колёса самому?
Да, если есть второй комплект на дисках и минимальные навыки.

Обязательно ли балансировать при каждой замене?
Если вы просто меняете колёса на готовых дисках — балансировка не нужна.

Какое давление оставить при хранении колёс в сборе?
Снизьте примерно на половину, чтобы не перегружать резину.

Сколько стоят услуги шиномонтажа?
В среднем 1500-3000 руб. за комплект, в зависимости от города и типа авто.

Мифы и правда

  • Миф: шины можно хранить как угодно, лишь бы в гараже было сухо.
    Правда: неправильное хранение сокращает срок службы в 2-3 раза.

  • Миф: чем сильнее затянешь болты, тем безопаснее.
    Правда: перетянутые болты опаснее недотянутых.

  • Миф: зимнюю резину можно использовать круглый год.
    Правда: летом она быстрее изнашивается и теряет сцепление.

3 интересных факта

  1. Первые зимние шины со шипами появились в Финляндии в 1930-е годы.

  2. В Японии и Великобритании закон не обязывает менять резину по сезону.

  3. В России штраф за несезонные шины введён только в 2015 году.

Исторический контекст

  1. В СССР массовая "переобувка" началась в 1970-е, когда в продажу поступили первые импортные шины.

  2. В Европе обязательное использование зимних шин ввели в 1990-е.

  3. Сегодня в странах Евросоюза штрафы за езду не по сезону достигают 500 евро.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Садоводство, цветоводство
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Домашние животные
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Маленькие динозавры XXI века: кто в небе научился выживать по законам рептилий
Домашние животные
Маленькие динозавры XXI века: кто в небе научился выживать по законам рептилий
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Война на морских просторах: сколько танкеров окажется в ловушке Макрона в ближайшие дни? Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Пять растений для октябрьского чуда: весной сад взорвётся цветами без вашей помощи
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Последние материалы
Лук без ожидания: однолетний способ превращает семена в крупные луковицы за одно лето
Белый пароход мечты: круиз по Тихому океану привлечёт тысячи туристов и откроет новые маршруты Дальнего Востока
Забудьте про воду: этот ингредиент впитает лишнюю соль из любого соуса
Собчак показала, кто здесь главный: журналисты получили ответ на критику фото с Деппом
Мужчина теряет жир, женщина терпение: правда о разном метаболизме — природа переписала правила
Сияние без косметики: учёные доказали, что медитация меняет кожу
Опасный сгусток рушит жизнь за минуты: как тело подаёт сигналы о приближающейся беде
Она спасала рыбаков, но не спасла себя: исчезнувшая порода стала тенью в каждом лабрадоре
Крутанули до конца — попали на ремонт: мелкая ошибка превращает авто в дорогую игрушку
Карлик с дьявольской славой: зверёк весом меньше спички пугающий сильнее хищников джунглей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.