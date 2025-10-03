Домкрат превращается в ловушку: чего нельзя делать при смене колёс ни при каких условиях

Your browser does not support the audio element. Авто

Каждый год с наступлением весны или осени водители вспоминают о "переобувке" автомобиля. Но даже опытные автолюбители совершают одни и те же ошибки при замене колёс. Спешка, неправильное использование инструмента, чрезмерное усердие с гайками и невнимательность к хранению шин могут обернуться поломками и даже авариями.

Фото: Freepik by senivpetro Автосервис

Разберём главные промахи автомобилистов и найдём простые решения, которые помогут их избежать.

Ошибка №1. Торопливость

Весна часто приходит неожиданно, и уже в конце марта температура может подняться до +15…+18 градусов. Кажется, самое время ставить летние покрышки. Но погода в средней полосе коварна: в апреле и даже в мае бывают ночные заморозки и снегопады. Если в этот период выезд придётся делать на летней резине, сцепление будет минимальным, и даже опытный водитель рискует попасть в ДТП.

Совет: ориентируйтесь на стабильную температуру выше +7 °С ночью и днём. Именно этот показатель указывают шинные производители как порог перехода на летние колёса.

Ошибка №2. Небезопасное использование домкрата

Многие меняют колёса в гараже или во дворе, используя штатный домкрат. Но этот инструмент предназначен только для кратковременного подъёма автомобиля, а не для удержания его в воздухе. Если машина сорвётся, последствия будут серьёзными.

Совет: всегда подкладывайте страховку — снятое колесо, деревянный брус или специальные подставки. При использовании гидравлического домкрата после установки опор лучше опустить машину именно на них, а не держать вес на цилиндре.

Ошибка №3. Смазка болтов и гаек

Старая привычка "смазывать всё резьбовое" опасна. Если обработать болты колёс, они могут раскрутиться во время движения или, наоборот, перетянуться при закручивании. Производители прямо запрещают эту практику в инструкциях.

Совет: устанавливайте болты и гайки сухими, без смазки.

Ошибка №4. Перетягивание крепежа

Некоторые водители используют трубы или удлинители, чтобы затянуть гайки "надёжнее". В итоге резьба срывается, болты заклинивают, а снять колесо при необходимости становится невозможно.

Совет: пользуйтесь стандартным баллонным ключом или динамометрическим — с соблюдением момента затяжки. Для большинства легковушек он составляет 100-140 Н·м. Точные цифры указаны в инструкции к вашему автомобилю.

Ошибка №5. Неправильное хранение шин

Даже новые покрышки теряют свойства, если их хранить неправильно. Шины без дисков нельзя ставить стопкой или подвешивать — они деформируются. Колёса в сборе, наоборот, лучше хранить в стопке или подвешенными, но не ставить вертикально.

Совет:

Шины без дисков храните вертикально, вращая раз в месяц.

Колёса в сборе храните горизонтально стопкой или подвешенными, при этом давление лучше снизить на 40-50 %.

Сравнение: правильная и неправильная эксплуатация шин

Действие Неправильно Правильно Время смены резины По первым тёплым дням После стабилизации +7 °С Домкрат Использовать как опору Подкладывать страховку Болты Смазывать Закручивать сухими Затяжка "с трубой" Динамометрическим ключом Хранение Бросить стопкой любые Раздельно по правилам

А что если…

А что если продолжать ездить на зимних шинах летом?

Износ протектора ускорится в 2-3 раза.

Машина будет хуже управляться в жару.

Расход топлива увеличится на 5-10 %.

А что если "переобуться" слишком поздно?

На летней резине при температуре около 0 °С тормозной путь увеличивается почти вдвое.

Плюсы и минусы самостоятельной смены колёс

Плюсы Минусы Экономия денег Риск ошибок Можно сделать в удобное время Требуются инструменты Опыт и практика Нет балансировки Контроль за качеством работы Нужно место для хранения

FAQ

Можно ли менять колёса самому?

Да, если есть второй комплект на дисках и минимальные навыки.

Обязательно ли балансировать при каждой замене?

Если вы просто меняете колёса на готовых дисках — балансировка не нужна.

Какое давление оставить при хранении колёс в сборе?

Снизьте примерно на половину, чтобы не перегружать резину.

Сколько стоят услуги шиномонтажа?

В среднем 1500-3000 руб. за комплект, в зависимости от города и типа авто.

Мифы и правда

Миф: шины можно хранить как угодно, лишь бы в гараже было сухо.

Правда: неправильное хранение сокращает срок службы в 2-3 раза.

Миф: чем сильнее затянешь болты, тем безопаснее.

Правда: перетянутые болты опаснее недотянутых.

Миф: зимнюю резину можно использовать круглый год.

Правда: летом она быстрее изнашивается и теряет сцепление.

3 интересных факта

Первые зимние шины со шипами появились в Финляндии в 1930-е годы. В Японии и Великобритании закон не обязывает менять резину по сезону. В России штраф за несезонные шины введён только в 2015 году.

Исторический контекст