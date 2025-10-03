Домкрат превращается в ловушку: чего нельзя делать при смене колёс ни при каких условиях

Каждый год с наступлением весны или осени водители вспоминают о "переобувке" автомобиля. Но даже опытные автолюбители совершают одни и те же ошибки при замене колёс. Спешка, неправильное использование инструмента, чрезмерное усердие с гайками и невнимательность к хранению шин могут обернуться поломками и даже авариями.
Разберём главные промахи автомобилистов и найдём простые решения, которые помогут их избежать.
Весна часто приходит неожиданно, и уже в конце марта температура может подняться до +15…+18 градусов. Кажется, самое время ставить летние покрышки. Но погода в средней полосе коварна: в апреле и даже в мае бывают ночные заморозки и снегопады. Если в этот период выезд придётся делать на летней резине, сцепление будет минимальным, и даже опытный водитель рискует попасть в ДТП.
Совет: ориентируйтесь на стабильную температуру выше +7 °С ночью и днём. Именно этот показатель указывают шинные производители как порог перехода на летние колёса.
Многие меняют колёса в гараже или во дворе, используя штатный домкрат. Но этот инструмент предназначен только для кратковременного подъёма автомобиля, а не для удержания его в воздухе. Если машина сорвётся, последствия будут серьёзными.
Совет: всегда подкладывайте страховку — снятое колесо, деревянный брус или специальные подставки. При использовании гидравлического домкрата после установки опор лучше опустить машину именно на них, а не держать вес на цилиндре.
Старая привычка "смазывать всё резьбовое" опасна. Если обработать болты колёс, они могут раскрутиться во время движения или, наоборот, перетянуться при закручивании. Производители прямо запрещают эту практику в инструкциях.
Совет: устанавливайте болты и гайки сухими, без смазки.
Некоторые водители используют трубы или удлинители, чтобы затянуть гайки "надёжнее". В итоге резьба срывается, болты заклинивают, а снять колесо при необходимости становится невозможно.
Совет: пользуйтесь стандартным баллонным ключом или динамометрическим — с соблюдением момента затяжки. Для большинства легковушек он составляет 100-140 Н·м. Точные цифры указаны в инструкции к вашему автомобилю.
Даже новые покрышки теряют свойства, если их хранить неправильно. Шины без дисков нельзя ставить стопкой или подвешивать — они деформируются. Колёса в сборе, наоборот, лучше хранить в стопке или подвешенными, но не ставить вертикально.
Совет:
Шины без дисков храните вертикально, вращая раз в месяц.
Колёса в сборе храните горизонтально стопкой или подвешенными, при этом давление лучше снизить на 40-50 %.
|Действие
|Неправильно
|Правильно
|Время смены резины
|По первым тёплым дням
|После стабилизации +7 °С
|Домкрат
|Использовать как опору
|Подкладывать страховку
|Болты
|Смазывать
|Закручивать сухими
|Затяжка
|"с трубой"
|Динамометрическим ключом
|Хранение
|Бросить стопкой любые
|Раздельно по правилам
А что если продолжать ездить на зимних шинах летом?
Износ протектора ускорится в 2-3 раза.
Машина будет хуже управляться в жару.
Расход топлива увеличится на 5-10 %.
А что если "переобуться" слишком поздно?
На летней резине при температуре около 0 °С тормозной путь увеличивается почти вдвое.
|Плюсы
|Минусы
|Экономия денег
|Риск ошибок
|Можно сделать в удобное время
|Требуются инструменты
|Опыт и практика
|Нет балансировки
|Контроль за качеством работы
|Нужно место для хранения
Можно ли менять колёса самому?
Да, если есть второй комплект на дисках и минимальные навыки.
Обязательно ли балансировать при каждой замене?
Если вы просто меняете колёса на готовых дисках — балансировка не нужна.
Какое давление оставить при хранении колёс в сборе?
Снизьте примерно на половину, чтобы не перегружать резину.
Сколько стоят услуги шиномонтажа?
В среднем 1500-3000 руб. за комплект, в зависимости от города и типа авто.
Миф: шины можно хранить как угодно, лишь бы в гараже было сухо.
Правда: неправильное хранение сокращает срок службы в 2-3 раза.
Миф: чем сильнее затянешь болты, тем безопаснее.
Правда: перетянутые болты опаснее недотянутых.
Миф: зимнюю резину можно использовать круглый год.
Правда: летом она быстрее изнашивается и теряет сцепление.
Первые зимние шины со шипами появились в Финляндии в 1930-е годы.
В Японии и Великобритании закон не обязывает менять резину по сезону.
В России штраф за несезонные шины введён только в 2015 году.
В СССР массовая "переобувка" началась в 1970-е, когда в продажу поступили первые импортные шины.
В Европе обязательное использование зимних шин ввели в 1990-е.
Сегодня в странах Евросоюза штрафы за езду не по сезону достигают 500 евро.
