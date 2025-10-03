Новые автомобили в России: рынок пополнился кроссоверами, пикапами и электрокарами

Осень 2025 года оказалась щедрой на автомобильные премьеры. Российские автолюбители в октябре смогут увидеть на рынке сразу несколько интересных моделей — от компактных седанов и городских кроссоверов до мощных гибридов и брутальных пикапов. Часть новинок производится в России и Белоруссии, часть — ввозится из Китая.
Главная новинка осени — среднеразмерный кроссовер Jetour Т1. Машина выделяется агрессивным дизайном и богатым оснащением.
Двигатель: 2 л, 245 л. с.
КПП: 8-ступенчатый "автомат"
Привод: полный
Цена: от 3 770 000 руб.
В стандартной комплектации — электропривод пятой двери, дистанционный запуск, цифровая панель, 15,6-дюймовый экран мультимедиа и внедорожный круиз-контроль. Старшая версия дополнена панорамной крышей, аудиосистемой Sony и ассистентами водителя.
Не менее интересный автомобиль — Avatr 12. Его продажи в России стартуют в конце октября.
Двигатель: электрический, 313/578 л. с.
КПП: одноступенчатый "автомат"
Привод: полный
Цена: уточняется
Фишки — панорамная крыша и пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами. В Китае модель доступна с двумя вариантами электромоторов.
Совместный китайско-белорусский проект Belgee готовится предложить россиянам доступный седан S50.
Двигатель: 1,5 л, 122 л. с.
КПП: 5-ступенчатая механика или 6-ступенчатый "автомат"
Привод: передний
Цена: пока не объявлена (до 2 млн руб.)
По сути, это переработанная версия Geely Emgrand.
Ещё одна модель Belgee — рестайлинговый X70.
Двигатель: 1,5 л, 150 л. с.
КПП: 6-ступенчатый "автомат"
Привод: передний
Цена: 2 575 990 — 2 595 990 руб.
Автомобиль получил косметические изменения и новую мультимедиа.
Sollers начал выпускать в России пикап ST9 — копию китайского JAC T9.
Двигатель: 2 л, 224 или 163 л. с.
КПП: 8-ступенчатый "автомат"
Привод: полный
Цена: пока не объявлена
Доступны версии с бензиновым и дизельным моторами.
Седан Voyah Passion EVR доступен в России с гибридной силовой установкой.
Двигатель: гибрид, 394 л. с.
КПП: одноступенчатый "автомат"
Привод: полный
Цена: от 5 590 000 руб.
На электротяге авто может пройти 200 км, разгон до 100 км/ч занимает 5,9 с. В оснащении — пневмоподвеска, панорамная крыша и полный набор опций комфорта.
Российская марка Evolute представила обновлённый i-Space.
Двигатель: гибрид, 218 л. с.
КПП: вариатор
Привод: передний
Цена: от 3 415 000 руб.
Модель выпускается в Липецке, доступна в пятиместной и семиместной версиях. Запас хода — 1250 км.
Huanghai N7 — мощный полноприводный автомобиль.
Двигатель: 2,4 л, 205 л. с.
КПП: 8-ступенчатый "автомат"
Привод: полный
Цена: 3 945 000 руб.
Модель ориентирована на покупателей, которые ищут крупный и надёжный кроссовер.
|Модель
|Тип двигателя
|Мощность
|Привод
|Цена
|Jetour T1
|бензин
|245 л. с.
|полный
|от 3,77 млн
|Avatr 12
|электрический
|313/578 л. с.
|полный
|н/д
|Belgee S50
|бензин
|122 л. с.
|передний
|<2 млн
|Belgee X70
|бензин
|150 л. с.
|передний
|2,57-2,59 млн
|Sollers ST9
|бензин/дизель
|163/224 л. с.
|полный
|н/д
|Voyah Passion EVR
|гибрид
|394 л. с.
|полный
|от 5,59 млн
|Evolute i-Space
|гибрид
|218 л. с.
|передний
|от 3,41 млн
|Huanghai N7
|бензин
|205 л. с.
|полный
|3,95 млн
Если нужен надёжный городской кроссовер — присмотритесь к Jetour T1.
Тем, кто выбирает электротягу, стоит подождать Avatr 12.
Для бюджета до 2 млн руб. оптимален Belgee S50.
Семьям подойдёт Evolute i-Space в 7-местной версии.
Любителям внедорожных приключений — Sollers ST9 или Huanghai N7.
Ошибка: покупать авто "вслепую", не проверив сервисную сеть.
Последствие: проблемы с обслуживанием.
Альтернатива: выбирать марки с дилерами в регионе.
Ошибка: недооценить расходы на гибрид или электромобиль.
Последствие: дорогие ремонты и трудности с зарядкой.
Альтернатива: заранее изучить карты зарядных станций и цены на обслуживание.
А что если курс валют изменится резко? Стоимость машин может заметно вырасти, поэтому эксперты рекомендуют, при возможности, заключать договоры покупки в октябре, пока цены фиксированы.
|Плюсы
|Минусы
|Большой выбор форматов — от седана до пикапа
|Цены на часть моделей ещё неизвестны
|Наличие гибридов и электромобилей
|Ограниченная сеть сервисов у некоторых брендов
|Производство в России (Evolute, Sollers)
|Сложности с поставками запчастей
|Современные мультимедийные системы
|Высокая стартовая цена у премиум-моделей
Какую новинку выбрать в сегменте до 2 млн руб.?
Belgee S50 станет оптимальным вариантом, но стоит дождаться окончательной цены.
Есть ли среди октябрьских моделей электромобили?
Да, это Avatr 12 и гибридные версии Voyah Passion EVR и Evolute i-Space.
Что лучше: Jetour T1 или Belgee X70?
Jetour дороже, но имеет полный привод и больше функций. Belgee X70 подходит для тех, кто ищет доступный кроссовер.
Миф: все новые модели — китайские.
Правда: часть собирается в России и Белоруссии.
Миф: гибриды не подходят для зимы.
Правда: современные гибриды оснащаются системами прогрева и демонстрируют хорошие показатели даже в морозы.
• Jetour T1 стал первым кроссовером с классическим "автоматом" среди китайских моделей в этом сегменте.
• Evolute i-Space собирается в Липецке — это один из немногих гибридов российского производства.
• Voyah Passion EVR способен пройти до 1000 км на одном баке и батарее — рекорд среди новинок месяца.
Каждый осенний сезон российский рынок получает волну новинок. В 2010-х главными премьерами были Kia Rio и Hyundai Solaris, в 2020-х — китайские бренды начали занимать лидирующие позиции. Октябрь 2025 года показывает: рынок продолжает адаптироваться к санкциям и нехватке европейских моделей, предлагая разнообразие от бюджетных седанов до премиум-гибридов.
