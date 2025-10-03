Новые автомобили в России: рынок пополнился кроссоверами, пикапами и электрокарами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Осень 2025 года оказалась щедрой на автомобильные премьеры. Российские автолюбители в октябре смогут увидеть на рынке сразу несколько интересных моделей — от компактных седанов и городских кроссоверов до мощных гибридов и брутальных пикапов. Часть новинок производится в России и Белоруссии, часть — ввозится из Китая.

Jetour T1
Фото: Own work by Zotyefan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Jetour T1

Jetour T1: кроссовер с классическим "автоматом"

Главная новинка осени — среднеразмерный кроссовер Jetour Т1. Машина выделяется агрессивным дизайном и богатым оснащением.

  • Двигатель: 2 л, 245 л. с.

  • КПП: 8-ступенчатый "автомат"

  • Привод: полный

  • Цена: от 3 770 000 руб.

В стандартной комплектации — электропривод пятой двери, дистанционный запуск, цифровая панель, 15,6-дюймовый экран мультимедиа и внедорожный круиз-контроль. Старшая версия дополнена панорамной крышей, аудиосистемой Sony и ассистентами водителя.

Avatr 12: электрический фастбэк с КНР

Не менее интересный автомобиль — Avatr 12. Его продажи в России стартуют в конце октября.

  • Двигатель: электрический, 313/578 л. с.

  • КПП: одноступенчатый "автомат"

  • Привод: полный

  • Цена: уточняется

Фишки — панорамная крыша и пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами. В Китае модель доступна с двумя вариантами электромоторов.

Belgee S50: бюджетный седан

Совместный китайско-белорусский проект Belgee готовится предложить россиянам доступный седан S50.

  • Двигатель: 1,5 л, 122 л. с.

  • КПП: 5-ступенчатая механика или 6-ступенчатый "автомат"

  • Привод: передний

  • Цена: пока не объявлена (до 2 млн руб.)

По сути, это переработанная версия Geely Emgrand.

Belgee X70: обновлённый кроссовер

Ещё одна модель Belgee — рестайлинговый X70.

  • Двигатель: 1,5 л, 150 л. с.

  • КПП: 6-ступенчатый "автомат"

  • Привод: передний

  • Цена: 2 575 990 — 2 595 990 руб.

Автомобиль получил косметические изменения и новую мультимедиа.

Sollers ST9: пикап из Ульяновска

Sollers начал выпускать в России пикап ST9 — копию китайского JAC T9.

  • Двигатель: 2 л, 224 или 163 л. с.

  • КПП: 8-ступенчатый "автомат"

  • Привод: полный

  • Цена: пока не объявлена

Доступны версии с бензиновым и дизельным моторами.

Voyah Passion EVR: гибрид с запасом хода 1000 км

Седан Voyah Passion EVR доступен в России с гибридной силовой установкой.

  • Двигатель: гибрид, 394 л. с.

  • КПП: одноступенчатый "автомат"

  • Привод: полный

  • Цена: от 5 590 000 руб.

На электротяге авто может пройти 200 км, разгон до 100 км/ч занимает 5,9 с. В оснащении — пневмоподвеска, панорамная крыша и полный набор опций комфорта.

Evolute i-Space: липецкий гибрид

Российская марка Evolute представила обновлённый i-Space.

  • Двигатель: гибрид, 218 л. с.

  • КПП: вариатор

  • Привод: передний

  • Цена: от 3 415 000 руб.

Модель выпускается в Липецке, доступна в пятиместной и семиместной версиях. Запас хода — 1250 км.

Huanghai N7: брутальный кроссовер

Huanghai N7 — мощный полноприводный автомобиль.

  • Двигатель: 2,4 л, 205 л. с.

  • КПП: 8-ступенчатый "автомат"

  • Привод: полный

  • Цена: 3 945 000 руб.

Модель ориентирована на покупателей, которые ищут крупный и надёжный кроссовер.

Сравнение моделей октября

Модель Тип двигателя Мощность Привод Цена
Jetour T1 бензин 245 л. с. полный от 3,77 млн
Avatr 12 электрический 313/578 л. с. полный н/д
Belgee S50 бензин 122 л. с. передний <2 млн
Belgee X70 бензин 150 л. с. передний 2,57-2,59 млн
Sollers ST9 бензин/дизель 163/224 л. с. полный н/д
Voyah Passion EVR гибрид 394 л. с. полный от 5,59 млн
Evolute i-Space гибрид 218 л. с. передний от 3,41 млн
Huanghai N7 бензин 205 л. с. полный 3,95 млн

Советы покупателям

  1. Если нужен надёжный городской кроссовер — присмотритесь к Jetour T1.

  2. Тем, кто выбирает электротягу, стоит подождать Avatr 12.

  3. Для бюджета до 2 млн руб. оптимален Belgee S50.

  4. Семьям подойдёт Evolute i-Space в 7-местной версии.

  5. Любителям внедорожных приключений — Sollers ST9 или Huanghai N7.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать авто "вслепую", не проверив сервисную сеть.
    Последствие: проблемы с обслуживанием.
    Альтернатива: выбирать марки с дилерами в регионе.

  • Ошибка: недооценить расходы на гибрид или электромобиль.
    Последствие: дорогие ремонты и трудности с зарядкой.
    Альтернатива: заранее изучить карты зарядных станций и цены на обслуживание.

А что если…

А что если курс валют изменится резко? Стоимость машин может заметно вырасти, поэтому эксперты рекомендуют, при возможности, заключать договоры покупки в октябре, пока цены фиксированы.

Плюсы и минусы автоновинок

Плюсы Минусы
Большой выбор форматов — от седана до пикапа Цены на часть моделей ещё неизвестны
Наличие гибридов и электромобилей Ограниченная сеть сервисов у некоторых брендов
Производство в России (Evolute, Sollers) Сложности с поставками запчастей
Современные мультимедийные системы Высокая стартовая цена у премиум-моделей

FAQ

Какую новинку выбрать в сегменте до 2 млн руб.?
Belgee S50 станет оптимальным вариантом, но стоит дождаться окончательной цены.

Есть ли среди октябрьских моделей электромобили?
Да, это Avatr 12 и гибридные версии Voyah Passion EVR и Evolute i-Space.

Что лучше: Jetour T1 или Belgee X70?
Jetour дороже, но имеет полный привод и больше функций. Belgee X70 подходит для тех, кто ищет доступный кроссовер.

Мифы и правда

  • Миф: все новые модели — китайские.
    Правда: часть собирается в России и Белоруссии.

  • Миф: гибриды не подходят для зимы.
    Правда: современные гибриды оснащаются системами прогрева и демонстрируют хорошие показатели даже в морозы.

Три интересных факта

• Jetour T1 стал первым кроссовером с классическим "автоматом" среди китайских моделей в этом сегменте.
• Evolute i-Space собирается в Липецке — это один из немногих гибридов российского производства.
• Voyah Passion EVR способен пройти до 1000 км на одном баке и батарее — рекорд среди новинок месяца.

Исторический контекст

Каждый осенний сезон российский рынок получает волну новинок. В 2010-х главными премьерами были Kia Rio и Hyundai Solaris, в 2020-х — китайские бренды начали занимать лидирующие позиции. Октябрь 2025 года показывает: рынок продолжает адаптироваться к санкциям и нехватке европейских моделей, предлагая разнообразие от бюджетных седанов до премиум-гибридов.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
