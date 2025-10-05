Белорусский кроссовер обошёл китайцев: как распределились продажи

Российский рынок автомобилей продолжает меняться. На 36-й неделе года, с 1 по 7 сентября, белорусский кроссовер Belgee X50 впервые занял первое место среди иностранных машин по объёму продаж в России.
Абсолютным лидером осталась российская LADA Granta: за неделю её приобрели почти три тысячи человек. На вторую строчку вышел Belgee X50 - около 1400 проданных машин. Это стало сенсацией: модель сумела обойти китайский Haval Jolion, который долгое время удерживал лидерство среди иностранных брендов.
На четвёртом месте оказалась LADA Vesta, немного уступившая белорусскому и китайскому конкурентам. Остальные модели не достигли даже отметки в тысячу продаж.
|Место
|Модель
|Количество продаж
|1
|LADA Granta
|~3000
|2
|Belgee X50
|~1400
|3
|Haval Jolion
|<1400
|4
|LADA Vesta
|чуть меньше Jolion
|5+
|Другие модели
|<1000 каждая
Белорусский кроссовер оказался на волне интереса к доступным и свежим моделям. Он сочетает компактные размеры, современный дизайн и умеренную цену. Для покупателей важным фактором стала локальная сборка: это снижает риски перебоев с поставками и делает модель более доступной по сервису.
Китайские марки, такие как Haval, долго удерживали лидерство, но постепенное насыщение рынка и рост цен дали шанс новым игрокам. Belgee сумел воспользоваться этим моментом.
За неделю россияне купили почти 29 тысяч новых автомобилей. Это на 3 % меньше, чем неделей ранее, и на 24 % меньше показателя прошлого года. Падение спроса связано как с сезонными факторами, так и с общим снижением доступности кредитов и ростом цен.
Сравните стоимость владения: у Belgee X50 она ниже за счёт локальной сборки.
Уточните доступность сервисных центров в вашем регионе.
Проверьте комплектации: даже базовые версии X50 оснащены современными опциями.
Если важен престиж бренда — Haval или Geely пока более известны.
Рассмотрите также российские модели: они проще и дешевле в обслуживании.
Ошибка: выбирать машину только по цене.
Последствие: возможные проблемы с сервисом или комфортом.
Альтернатива: учитывать и комплектацию, и гарантию.
Ошибка: полагаться только на прошлогодние рейтинги продаж.
Последствие: рынок быстро меняется, и лидеры тоже.
Альтернатива: смотреть на актуальные данные.
Ошибка: игнорировать локальную сборку.
Последствие: дольше ждать запчасти и сервис.
Альтернатива: выбирать модели, которые собираются ближе к России.
Если спрос сохранится, X50 может закрепиться в тройке лидеров иностранных моделей. Это создаст конкуренцию китайским брендам и позволит белорусскому автопрому занять более серьёзное место в России.
|Плюсы
|Минусы
|Современный дизайн
|Бренд малоизвестен в России
|Доступная цена
|Сеть сервисов только развивается
|Локальная сборка
|Ограниченный выбор модификаций
|Хорошее оснащение в базе
|Сложнее с перепродажей, чем у популярных китайских марок
Сколько Belgee X50 продали за неделю?
Около 1400 машин.
Кого он обогнал?
Китайский Haval Jolion, долго лидировавший среди иностранцев.
Кто остаётся лидером рынка в целом?
LADA Granta — почти 3000 продаж за неделю.
Сколько всего автомобилей купили россияне?
Около 29 тысяч.
Миф: иностранные бренды полностью вытеснили LADA.
Правда: Granta по-прежнему лидер рынка.
Миф: китайские авто не имеют конкурентов.
Правда: Belgee X50 доказал обратное.
Миф: белорусский кроссовер неинтересен покупателям.
Правда: X50 вошёл в топ и обогнал даже Vesta.
Belgee X50 — совместный проект белорусского предприятия и китайской Geely.
Модель впервые попала в топ продаж в России именно в сентябре.
LADA Granta удерживает лидерство уже несколько лет подряд.
В 2000-х долю на рынке делили российские и корейские марки.
В 2010-х китайские бренды начали активно вытеснять конкурентов.
В 2020-х на рынок выходят новые игроки — Белоруссия с Belgee теперь тоже в числе лидеров.
Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.