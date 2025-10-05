Белорусский кроссовер обошёл китайцев: как распределились продажи

Российский рынок автомобилей продолжает меняться. На 36-й неделе года, с 1 по 7 сентября, белорусский кроссовер Belgee X50 впервые занял первое место среди иностранных машин по объёму продаж в России.

Фото: commons.wikimedia by NOhead87, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ BELGEE X50

Кто оказался в лидерах

Абсолютным лидером осталась российская LADA Granta: за неделю её приобрели почти три тысячи человек. На вторую строчку вышел Belgee X50 - около 1400 проданных машин. Это стало сенсацией: модель сумела обойти китайский Haval Jolion, который долгое время удерживал лидерство среди иностранных брендов.

На четвёртом месте оказалась LADA Vesta, немного уступившая белорусскому и китайскому конкурентам. Остальные модели не достигли даже отметки в тысячу продаж.

Сравнение недельных продаж (1-7 сентября)

Место Модель Количество продаж 1 LADA Granta ~3000 2 Belgee X50 ~1400 3 Haval Jolion <1400 4 LADA Vesta чуть меньше Jolion 5+ Другие модели <1000 каждая

Почему именно Belgee X50

Белорусский кроссовер оказался на волне интереса к доступным и свежим моделям. Он сочетает компактные размеры, современный дизайн и умеренную цену. Для покупателей важным фактором стала локальная сборка: это снижает риски перебоев с поставками и делает модель более доступной по сервису.

Китайские марки, такие как Haval, долго удерживали лидерство, но постепенное насыщение рынка и рост цен дали шанс новым игрокам. Belgee сумел воспользоваться этим моментом.

Рынок в целом

За неделю россияне купили почти 29 тысяч новых автомобилей. Это на 3 % меньше, чем неделей ранее, и на 24 % меньше показателя прошлого года. Падение спроса связано как с сезонными факторами, так и с общим снижением доступности кредитов и ростом цен.

Советы шаг за шагом: как выбрать кроссовер в 2024 году

Сравните стоимость владения: у Belgee X50 она ниже за счёт локальной сборки. Уточните доступность сервисных центров в вашем регионе. Проверьте комплектации: даже базовые версии X50 оснащены современными опциями. Если важен престиж бренда — Haval или Geely пока более известны. Рассмотрите также российские модели: они проще и дешевле в обслуживании.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбирать машину только по цене.

Последствие: возможные проблемы с сервисом или комфортом.

Альтернатива: учитывать и комплектацию, и гарантию.

Ошибка: полагаться только на прошлогодние рейтинги продаж.

Последствие: рынок быстро меняется, и лидеры тоже.

Альтернатива: смотреть на актуальные данные.

Ошибка: игнорировать локальную сборку.

Последствие: дольше ждать запчасти и сервис.

Альтернатива: выбирать модели, которые собираются ближе к России.

А что если Belgee укрепится?

Если спрос сохранится, X50 может закрепиться в тройке лидеров иностранных моделей. Это создаст конкуренцию китайским брендам и позволит белорусскому автопрому занять более серьёзное место в России.

Плюсы и минусы Belgee X50

Плюсы Минусы Современный дизайн Бренд малоизвестен в России Доступная цена Сеть сервисов только развивается Локальная сборка Ограниченный выбор модификаций Хорошее оснащение в базе Сложнее с перепродажей, чем у популярных китайских марок

FAQ

Сколько Belgee X50 продали за неделю?

Около 1400 машин.

Кого он обогнал?

Китайский Haval Jolion, долго лидировавший среди иностранцев.

Кто остаётся лидером рынка в целом?

LADA Granta — почти 3000 продаж за неделю.

Сколько всего автомобилей купили россияне?

Около 29 тысяч.

Мифы и правда

Миф: иностранные бренды полностью вытеснили LADA.

Правда: Granta по-прежнему лидер рынка.

Миф: китайские авто не имеют конкурентов.

Правда: Belgee X50 доказал обратное.

Миф: белорусский кроссовер неинтересен покупателям.

Правда: X50 вошёл в топ и обогнал даже Vesta.

3 интересных факта

Belgee X50 — совместный проект белорусского предприятия и китайской Geely. Модель впервые попала в топ продаж в России именно в сентябре. LADA Granta удерживает лидерство уже несколько лет подряд.

Исторический контекст