Рынок подержанных иномарок в России лихорадит: одни модели дешевеют, другие дорожают

Рынок подержанных автомобилей в России всегда чутко реагирует на экономические перемены. Особенно это заметно в сегменте доступных иномарок, которые долгие годы были фаворитами у таксопарков и частных покупателей. За последний год цены на них изменились кардинально: одни модели подешевели на четверть, другие наоборот прибавили в стоимости. Почему это произошло и что ждёт автомобилистов дальше — разбираемся подробно.

Kia Rio 4 2025
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Kia Rio 4 2025

Как менялись цены:

Эксперты проанализировали динамику стоимости трёх наиболее показательных моделей — Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo. Все они пережили рестайлинг в 2020 году и именно пятилетние версии сегодня составляют основу предложений на вторичном рынке, сообщает 110km.ru

Hyundai Solaris

Solaris долгое время считался "народным автомобилем". Выпуск в Санкт-Петербурге позволял держать цены доступными, а популярность в такси обеспечивала высокий спрос. Но после ухода корейского концерна производство приостановилось. Возврат сборки весной 2024 года резко изменил ситуацию.

В январе 2025 года пятилетний Solaris стоил в среднем 1,69 млн рублей, а к сентябрю цена упала до 1,45 млн. Минус 14,2% объясняется возобновлением выпуска и появлением свежих машин в автосалонах. На рынок дополнительно вышли автомобили из такси, что ещё сильнее усилило давление на стоимость.

Kia Rio

Kia Rio — ещё один фаворит российского рынка. После ухода бренда в 2022 году спрос держался на репутации модели. Но возвращение Rio в 2024-м под новым именем Solaris KRS ударило по "вторичке".

Если в январе 2025-го средняя цена была 1,72 млн, то осенью она снизилась до 1,25 млн рублей. Это падение почти на 27%. Главная причина — массовый вывод автомобилей из таксопарков: низкая стоимость может скрывать серьёзный износ двигателя и подвески.

Volkswagen Polo

С Polo ситуация иная. Производство в Калуге остановилось в 2022 году и пока не возобновилось. Новых машин нет, а спрос остался, что закономерно подняло цены.

В январе 2025 года пятилетний Polo стоил 1,47 млн рублей, к сентябрю — уже 1,66 млн. Рост составил почти 13%. Даже с учётом поступления таксомоторных машин интерес к "немцу" не падает: играет роль репутация надёжного автомобиля.

Сравнение динамики цен

Модель Цена январь 2025 Цена сентябрь 2025 Изменение
Hyundai Solaris 1,69 млн ₽ 1,45 млн ₽ -14,2%
Kia Rio 1,72 млн ₽ 1,25 млн ₽ -27,3%
Volkswagen Polo 1,47 млн ₽ 1,66 млн ₽ +12,9%

Советы шаг за шагом: как выбрать подержанную иномарку

  1. Сначала определите приоритеты — экономия или долговечность.

  2. Проверяйте историю автомобиля через сервисы вроде "Автокод" или "Госуслуги Авто".

  3. Обязательно осматривайте подвеску, двигатель и салон — особенно если машина эксплуатировалась в такси.

  4. Закладывайте в бюджет не только покупку, но и возможный ремонт.

  5. Рассмотрите вариант покупки у официальных дилеров, которые часто предлагают проверенные автомобили с гарантией.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать автомобиль исключительно из-за низкой цены.
    Последствие: скрытые поломки и большие затраты на ремонт.
    Альтернатива: выбирать машины с сервисной историей, пусть и дороже.

  • Ошибка: игнорировать юридическую чистоту.
    Последствие: риск ареста или судебных споров.
    Альтернатива: проверка по базам ГИБДД и нотариальным сервисам.

  • Ошибка: не учитывать происхождение автомобиля.
    Последствие: покупка сильно изношенной машины из такси.
    Альтернатива: искать частные варианты с прозрачным прошлым.

А что если…

Если в ближайшие месяцы на рынок массово выйдут подержанные Solaris и Rio из такси, цены могут упасть ещё сильнее. Это откроет шанс купить машину значительно дешевле. Но при этом увеличатся риски для тех, кто ищет автомобиль "для семьи", а не "для ремонта". Polo же, напротив, может дорожать и дальше, пока Volkswagen не вернётся в Россию.

Плюсы и минусы подержанных бюджетных иномарок

Плюсы Минусы
Доступность запчастей Риск износа при эксплуатации в такси
Разнообразие предложений на вторичке Сложность проверки истории авто
Проверенная надёжность моделей Возможность серьёзных вложений после покупки
Относительно низкая цена (Rio, Solaris) Рост цен на дефицитные модели (Polo)

FAQ

Как выбрать надёжный автомобиль с пробегом?
Смотреть на историю эксплуатации, избегать машин из такси, проводить диагностику у независимого мастера.

Сколько стоит содержание бюджетной иномарки?
В среднем от 20 до 40 тысяч рублей в год на ТО и расходники. Серьёзные поломки могут обойтись в сотни тысяч.

Что лучше купить: Solaris, Rio или Polo?
Для экономии — Solaris или Rio, но важно тщательно проверять состояние. Для долгосрочной эксплуатации — Polo, хотя он дороже.

Мифы и правда

  • Миф: "Если машина из такси, значит она точно плохая".
    Правда: всё зависит от обслуживания, некоторые парки регулярно меняют расходники.

  • Миф: "Новые запчасти для ушедших брендов недоступны".
    Правда: рынок параллельного импорта активно работает, дефицита почти нет.

  • Миф: "Volkswagen Polo надёжнее корейцев в разы".
    Правда: по ресурсу моторы и коробки у Solaris и Rio сопоставимы с Polo.

Три интересных факта

  1. Solaris и Rio занимали первые места в продажах новых машин более 5 лет подряд.

  2. В крупных городах до 70% этих моделей работали в такси.

  3. Polo был одной из немногих иномарок, которую активно покупали в регионах без дилерских центров.

Исторический контекст

  • 2011 год — запуск сборки Hyundai Solaris в Санкт-Петербурге.

  • 2017 год — локализация Kia Rio в России.

  • 2020 год — масштабные обновления трёх моделей.

  • 2022 год — уход Volkswagen и корейских брендов с рынка.

  • 2024 год — возвращение сборки корейских моделей под новыми названиями.

Похоже, что грядущие месяцы станут решающими для всего сегмента. От того, как быстро рынок «переварит» поток машин из такси и появление новых моделей на конвейере, зависит, будут ли цены продолжать падать или нас ждёт новый виток подорожания.
Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
