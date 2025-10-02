Рынок подержанных иномарок в России лихорадит: одни модели дешевеют, другие дорожают

Похоже, что грядущие месяцы станут решающими для всего сегмента. От того, как быстро рынок «переварит» поток машин из такси и появление новых моделей на конвейере, зависит, будут ли цены продолжать падать или нас ждёт новый виток подорожания.
Рынок подержанных автомобилей в России всегда чутко реагирует на экономические перемены. Особенно это заметно в сегменте доступных иномарок, которые долгие годы были фаворитами у таксопарков и частных покупателей. За последний год цены на них изменились кардинально: одни модели подешевели на четверть, другие наоборот прибавили в стоимости. Почему это произошло и что ждёт автомобилистов дальше — разбираемся подробно.
Эксперты проанализировали динамику стоимости трёх наиболее показательных моделей — Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo. Все они пережили рестайлинг в 2020 году и именно пятилетние версии сегодня составляют основу предложений на вторичном рынке, сообщает 110km.ru
Solaris долгое время считался "народным автомобилем". Выпуск в Санкт-Петербурге позволял держать цены доступными, а популярность в такси обеспечивала высокий спрос. Но после ухода корейского концерна производство приостановилось. Возврат сборки весной 2024 года резко изменил ситуацию.
В январе 2025 года пятилетний Solaris стоил в среднем 1,69 млн рублей, а к сентябрю цена упала до 1,45 млн. Минус 14,2% объясняется возобновлением выпуска и появлением свежих машин в автосалонах. На рынок дополнительно вышли автомобили из такси, что ещё сильнее усилило давление на стоимость.
Kia Rio — ещё один фаворит российского рынка. После ухода бренда в 2022 году спрос держался на репутации модели. Но возвращение Rio в 2024-м под новым именем Solaris KRS ударило по "вторичке".
Если в январе 2025-го средняя цена была 1,72 млн, то осенью она снизилась до 1,25 млн рублей. Это падение почти на 27%. Главная причина — массовый вывод автомобилей из таксопарков: низкая стоимость может скрывать серьёзный износ двигателя и подвески.
С Polo ситуация иная. Производство в Калуге остановилось в 2022 году и пока не возобновилось. Новых машин нет, а спрос остался, что закономерно подняло цены.
В январе 2025 года пятилетний Polo стоил 1,47 млн рублей, к сентябрю — уже 1,66 млн. Рост составил почти 13%. Даже с учётом поступления таксомоторных машин интерес к "немцу" не падает: играет роль репутация надёжного автомобиля.
|Модель
|Цена январь 2025
|Цена сентябрь 2025
|Изменение
|Hyundai Solaris
|1,69 млн ₽
|1,45 млн ₽
|-14,2%
|Kia Rio
|1,72 млн ₽
|1,25 млн ₽
|-27,3%
|Volkswagen Polo
|1,47 млн ₽
|1,66 млн ₽
|+12,9%
Сначала определите приоритеты — экономия или долговечность.
Проверяйте историю автомобиля через сервисы вроде "Автокод" или "Госуслуги Авто".
Обязательно осматривайте подвеску, двигатель и салон — особенно если машина эксплуатировалась в такси.
Закладывайте в бюджет не только покупку, но и возможный ремонт.
Рассмотрите вариант покупки у официальных дилеров, которые часто предлагают проверенные автомобили с гарантией.
Ошибка: покупать автомобиль исключительно из-за низкой цены.
Последствие: скрытые поломки и большие затраты на ремонт.
Альтернатива: выбирать машины с сервисной историей, пусть и дороже.
Ошибка: игнорировать юридическую чистоту.
Последствие: риск ареста или судебных споров.
Альтернатива: проверка по базам ГИБДД и нотариальным сервисам.
Ошибка: не учитывать происхождение автомобиля.
Последствие: покупка сильно изношенной машины из такси.
Альтернатива: искать частные варианты с прозрачным прошлым.
Если в ближайшие месяцы на рынок массово выйдут подержанные Solaris и Rio из такси, цены могут упасть ещё сильнее. Это откроет шанс купить машину значительно дешевле. Но при этом увеличатся риски для тех, кто ищет автомобиль "для семьи", а не "для ремонта". Polo же, напротив, может дорожать и дальше, пока Volkswagen не вернётся в Россию.
|Плюсы
|Минусы
|Доступность запчастей
|Риск износа при эксплуатации в такси
|Разнообразие предложений на вторичке
|Сложность проверки истории авто
|Проверенная надёжность моделей
|Возможность серьёзных вложений после покупки
|Относительно низкая цена (Rio, Solaris)
|Рост цен на дефицитные модели (Polo)
Как выбрать надёжный автомобиль с пробегом?
Смотреть на историю эксплуатации, избегать машин из такси, проводить диагностику у независимого мастера.
Сколько стоит содержание бюджетной иномарки?
В среднем от 20 до 40 тысяч рублей в год на ТО и расходники. Серьёзные поломки могут обойтись в сотни тысяч.
Что лучше купить: Solaris, Rio или Polo?
Для экономии — Solaris или Rio, но важно тщательно проверять состояние. Для долгосрочной эксплуатации — Polo, хотя он дороже.
Миф: "Если машина из такси, значит она точно плохая".
Правда: всё зависит от обслуживания, некоторые парки регулярно меняют расходники.
Миф: "Новые запчасти для ушедших брендов недоступны".
Правда: рынок параллельного импорта активно работает, дефицита почти нет.
Миф: "Volkswagen Polo надёжнее корейцев в разы".
Правда: по ресурсу моторы и коробки у Solaris и Rio сопоставимы с Polo.
Solaris и Rio занимали первые места в продажах новых машин более 5 лет подряд.
В крупных городах до 70% этих моделей работали в такси.
Polo был одной из немногих иномарок, которую активно покупали в регионах без дилерских центров.
2011 год — запуск сборки Hyundai Solaris в Санкт-Петербурге.
2017 год — локализация Kia Rio в России.
2020 год — масштабные обновления трёх моделей.
2022 год — уход Volkswagen и корейских брендов с рынка.
2024 год — возвращение сборки корейских моделей под новыми названиями.
