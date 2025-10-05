Немецкие бренды теряют Китай: дилеры закрываются один за другим

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Китайский рынок ещё недавно считался главным драйвером роста для немецких автопроизводителей. Volkswagen, BMW, а также более доступная Skoda успешно продавали здесь сотни тысяч автомобилей, контролируя более 20 % сегмента новых машин. Однако в последние годы ситуация изменилась кардинально. Сегодня доля немецких брендов падает, закрываются дилерские центры, а эксперты заговорили даже о вероятности остановки некоторых производственных линий.

Volkswagen Tera
Фото: commons.wikimedia.org by Autosdeprimera, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Volkswagen Tera

Почему началось падение

В конце 2010-х Китай стал активно реформировать автопром, делая ставку на экологию и новые технологии. Были приняты строгие нормы выбросов China VI, которые фактически подтолкнули производителей к переходу на электромобили и гибриды.

В это же время местные компании начали один за другим выводить новые модели — современные, технологичные и при этом доступные по цене. Интерес покупателей к классическим бензиновым и дизельным автомобилям снизился, а электрокары получили набор льгот:

  • специальные "зелёные" номера;

  • скидки на парковку;

  • право въезда в центральные районы мегаполисов.

Для владельцев машин с ДВС, напротив, выросли сборы и ограничения. Немецкие концерны оказались в невыгодной позиции.

Попытка ответить на вызовы

Volkswagen представил линейку электромобилей ID. для китайского рынка. Но вместо ожидаемого успеха компания столкнулась с критикой.

Покупатели отмечали:

  • дизайн выглядит устаревшим;

  • комплектация — упрощённая;

  • зарядка слишком медленная.

В то время китайские производители предлагали более современные электромобили с большим запасом хода и выгодной ценой. В премиум-сегменте лидером стала Tesla, фактически вытеснив BMW и Mercedes-Benz.

Сравнение долей рынка

Год Доля VAG (Volkswagen, Audi, Skoda) Доля BMW Доля китайских брендов
2019 ~20 % ~7 % ~40 %
2022 ~15 % ~5 % ~55 %
2024 ~12 % ~4 % ~65 %

Проблемы с партнёрами

Неудачи Volkswagen ударили и по его китайскому союзнику JAC, владеющему частью совместного предприятия. Производство электромобилей ID. Unyx оказалось нерентабельным, и компания зафиксировала убытки.

Снижение продаж поставило под угрозу планы расширения. Дилеры сообщают о падении спроса и закрытии центров, которые переориентируются на местные бренды.

Советы шаг за шагом: что могут сделать концерны

  1. Пересмотреть стратегию: адаптировать дизайн и технологии под вкусы китайских покупателей.

  2. Ускорить развитие локальных заводов и исследований в КНР.

  3. Инвестировать в совместные проекты с местными компаниями в сегменте электромобилей.

  4. Предлагать уникальные опции (цифровые сервисы, премиум-интерьеры), а не конкурировать только ценой.

  5. Ввести локальные льготы: сервисные пакеты, гарантии и бонусы для покупателей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ставка на классические ДВС.

  • Последствие: падение продаж из-за ужесточения экологических норм.

  • Альтернатива: развивать электромобили и гибриды быстрее.

  • Ошибка: запуск моделей ID без учёта китайских вкусов.

  • Последствие: слабый спрос, критика покупателей.

  • Альтернатива: локальная разработка дизайна и ПО.

  • Ошибка: конкуренция только ценой.

  • Последствие: проигрыш местным брендам.

  • Альтернатива: развитие премиальных функций и цифровых сервисов.

А что если тренд сохранится?

Если ситуация не изменится, доля немецких брендов в Китае продолжит падать. Возможны закрытия сборочных линий и сокращение инвестиций. В лучшем случае концерны перепрофилируют заводы под выпуск электромобилей совместно с китайскими партнёрами.

Плюсы и минусы немецких брендов в Китае

Плюсы Минусы
Историческая репутация качества Отставание в электромобилях
Сильные позиции в премиум-сегменте Дорогие комплектующие
Развитая дилерская сеть Массовое закрытие центров
Совместные предприятия Убыточные проекты (JAC, ID. Unyx)

FAQ

Почему в Китае падают продажи Volkswagen и BMW?
Из-за роста конкуренции от местных брендов и отставания в сегменте электромобилей.

Что такое стандарт China VI?
Это экологический норматив, который ужесточил требования к выбросам, фактически ограничив автомобили с ДВС.

Есть ли у немцев шанс вернуться в лидеры?
Да, но только при агрессивной стратегии в электромобилях и глубокой локализации.

Кто занял место немецких брендов?
Национальные компании (BYD, Nio, Geely) и Tesla в премиум-сегменте.

Мифы и правда

  • Миф: немцы ушли из Китая.
    Правда: концерны пока остаются, но теряют долю.

  • Миф: китайцы покупают только дешёвые авто.
    Правда: растёт спрос и на премиальные электромобили.

  • Миф: ID-серия Volkswagen провалилась из-за дороговизны.
    Правда: критиковали не цену, а дизайн и технологии.

3 интересных факта

  1. Китайский рынок — крупнейший в мире: ежегодно продаётся более 20 млн новых автомобилей.

  2. В 2023 году BYD обогнал Tesla по объёмам продаж электрокаров в Китае.

  3. Volkswagen в 1980-х был первой иностранной маркой, начавшей массовое производство в КНР.

Исторический контекст

  1. В конце 1980-х Volkswagen стал символом "иностранного качества" в Китае.

  2. В 2000-х немецкие марки занимали лидирующие позиции, вытесняя японские и американские бренды.

  3. В 2020-х началась новая эра: электромобили изменили правила игры, и местные производители обошли иностранцев.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
