Немецкие бренды теряют Китай: дилеры закрываются один за другим

Китайский рынок ещё недавно считался главным драйвером роста для немецких автопроизводителей. Volkswagen, BMW, а также более доступная Skoda успешно продавали здесь сотни тысяч автомобилей, контролируя более 20 % сегмента новых машин. Однако в последние годы ситуация изменилась кардинально. Сегодня доля немецких брендов падает, закрываются дилерские центры, а эксперты заговорили даже о вероятности остановки некоторых производственных линий.
В конце 2010-х Китай стал активно реформировать автопром, делая ставку на экологию и новые технологии. Были приняты строгие нормы выбросов China VI, которые фактически подтолкнули производителей к переходу на электромобили и гибриды.
В это же время местные компании начали один за другим выводить новые модели — современные, технологичные и при этом доступные по цене. Интерес покупателей к классическим бензиновым и дизельным автомобилям снизился, а электрокары получили набор льгот:
специальные "зелёные" номера;
скидки на парковку;
право въезда в центральные районы мегаполисов.
Для владельцев машин с ДВС, напротив, выросли сборы и ограничения. Немецкие концерны оказались в невыгодной позиции.
Volkswagen представил линейку электромобилей ID. для китайского рынка. Но вместо ожидаемого успеха компания столкнулась с критикой.
Покупатели отмечали:
дизайн выглядит устаревшим;
комплектация — упрощённая;
зарядка слишком медленная.
В то время китайские производители предлагали более современные электромобили с большим запасом хода и выгодной ценой. В премиум-сегменте лидером стала Tesla, фактически вытеснив BMW и Mercedes-Benz.
|Год
|Доля VAG (Volkswagen, Audi, Skoda)
|Доля BMW
|Доля китайских брендов
|2019
|~20 %
|~7 %
|~40 %
|2022
|~15 %
|~5 %
|~55 %
|2024
|~12 %
|~4 %
|~65 %
Неудачи Volkswagen ударили и по его китайскому союзнику JAC, владеющему частью совместного предприятия. Производство электромобилей ID. Unyx оказалось нерентабельным, и компания зафиксировала убытки.
Снижение продаж поставило под угрозу планы расширения. Дилеры сообщают о падении спроса и закрытии центров, которые переориентируются на местные бренды.
Пересмотреть стратегию: адаптировать дизайн и технологии под вкусы китайских покупателей.
Ускорить развитие локальных заводов и исследований в КНР.
Инвестировать в совместные проекты с местными компаниями в сегменте электромобилей.
Предлагать уникальные опции (цифровые сервисы, премиум-интерьеры), а не конкурировать только ценой.
Ввести локальные льготы: сервисные пакеты, гарантии и бонусы для покупателей.
Ошибка: ставка на классические ДВС.
Последствие: падение продаж из-за ужесточения экологических норм.
Альтернатива: развивать электромобили и гибриды быстрее.
Ошибка: запуск моделей ID без учёта китайских вкусов.
Последствие: слабый спрос, критика покупателей.
Альтернатива: локальная разработка дизайна и ПО.
Ошибка: конкуренция только ценой.
Последствие: проигрыш местным брендам.
Альтернатива: развитие премиальных функций и цифровых сервисов.
Если ситуация не изменится, доля немецких брендов в Китае продолжит падать. Возможны закрытия сборочных линий и сокращение инвестиций. В лучшем случае концерны перепрофилируют заводы под выпуск электромобилей совместно с китайскими партнёрами.
|Плюсы
|Минусы
|Историческая репутация качества
|Отставание в электромобилях
|Сильные позиции в премиум-сегменте
|Дорогие комплектующие
|Развитая дилерская сеть
|Массовое закрытие центров
|Совместные предприятия
|Убыточные проекты (JAC, ID. Unyx)
Почему в Китае падают продажи Volkswagen и BMW?
Из-за роста конкуренции от местных брендов и отставания в сегменте электромобилей.
Что такое стандарт China VI?
Это экологический норматив, который ужесточил требования к выбросам, фактически ограничив автомобили с ДВС.
Есть ли у немцев шанс вернуться в лидеры?
Да, но только при агрессивной стратегии в электромобилях и глубокой локализации.
Кто занял место немецких брендов?
Национальные компании (BYD, Nio, Geely) и Tesla в премиум-сегменте.
Миф: немцы ушли из Китая.
Правда: концерны пока остаются, но теряют долю.
Миф: китайцы покупают только дешёвые авто.
Правда: растёт спрос и на премиальные электромобили.
Миф: ID-серия Volkswagen провалилась из-за дороговизны.
Правда: критиковали не цену, а дизайн и технологии.
Китайский рынок — крупнейший в мире: ежегодно продаётся более 20 млн новых автомобилей.
В 2023 году BYD обогнал Tesla по объёмам продаж электрокаров в Китае.
Volkswagen в 1980-х был первой иностранной маркой, начавшей массовое производство в КНР.
В конце 1980-х Volkswagen стал символом "иностранного качества" в Китае.
В 2000-х немецкие марки занимали лидирующие позиции, вытесняя японские и американские бренды.
В 2020-х началась новая эра: электромобили изменили правила игры, и местные производители обошли иностранцев.
