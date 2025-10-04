Последняя Granta с автоматом ушла: почему Granta с автоматом Jatco стали последними в своём роде

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:10
Авто

Lada Granta долгое время оставалась одной из самых доступных моделей на российском рынке, в том числе и в версии с автоматической коробкой передач. Но теперь все автомобили с "двумя педалями" официально закончились. Дилеры реализовали последние 5 тысяч машин с автоматом Jatco, собранные из оставшихся агрегатов.

Lada Granta (2018 facelift) in Tomsk 01
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Granta (2018 facelift) in Tomsk 01

Конец эпохи автоматов Jatco

Последняя Granta с "автоматом" сошла с конвейера в конце 2024 года. Этот вариант был востребован у покупателей, которые хотели получить недорогой городской автомобиль с простым управлением.

Однако цена на такие машины постепенно выросла и в пике доходила до 1,5 млн рублей. Это замедлило продажи, но всё же остатки разобрали. Сегодня в автосалонах Granta доступна только с механической трансмиссией.

Что планирует АвтоВАЗ

Будущее "двухпедальных" Granta связано уже не с автоматом, а с вариатором. АвтоВАЗ официально подтвердил, что планирует запуск таких версий. Но сроки пока не объявлены. Для покупателей это означает неопределённость: ждать новые комплектации или выбирать доступные сейчас "механические" версии.

Сравнение трансмиссий Lada Granta

Тип коробки Доступность Плюсы Минусы
Автомат Jatco Полностью распродан Простота управления, привычен для города Высокая цена, снят с производства
Механика В продаже сейчас Дешевле, проще в ремонте Не так удобна в пробках
Вариатор (CVT) В планах Плавность хода, экономичность Пока нет сроков запуска

Советы шаг за шагом: что выбрать покупателю

  1. Если нужна машина срочно — берите Granta с механикой, это единственный вариант на данный момент.

  2. Если принципиально важна "двухпедальная" версия, можно подождать выхода вариатора, но сроки неизвестны.

  3. Рассмотрите вторичный рынок — там ещё можно найти Granta с автоматом, хотя цены высокие.

  4. Сравните с конкурентами: в сегменте есть недорогие модели китайских брендов с вариаторами.

  5. При выборе учитывайте пробег и гарантию: новые машины с механикой будут дешевле в содержании.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать "автомат" Jatco.

  • Последствие: его больше не будет в производстве.

  • Альтернатива: ориентироваться на вариатор или вторичный рынок.

  • Ошибка: переплачивать за остатки с автоматом.

  • Последствие: завышенная цена без особой выгоды.

  • Альтернатива: взять новую Granta с механикой дешевле.

  • Ошибка: недооценивать конкурентов.

  • Последствие: упущенные варианты с актуальными коробками передач.

  • Альтернатива: рассмотреть аналоги из Китая или корейские подержанные модели.

А что если вариатор задержится?

Если выпуск Granta с CVT затянется, АвтоВАЗ рискует потерять часть покупателей, которые не хотят возвращаться к "механике". В этом случае многие могут уйти к китайским брендам, где вариаторы давно стали стандартом даже в бюджетных моделях.

Плюсы и минусы "двухпедальной" Granta

Плюсы Минусы
Простое управление в городе Высокая цена на автоматические версии
Подходит для новичков Автоматы больше не выпускаются
Ликвидность на вторичке Механика — единственный вариант сейчас

FAQ

Можно ли купить новую Granta с автоматом?
Нет, все машины с Jatco распроданы.

Будет ли Granta с вариатором?
Да, АвтоВАЗ подтвердил планы, но сроки запуска неизвестны.

Сколько стоила Granta с автоматом?
В пике цены доходили до 1,5 млн рублей.

Что выбрать сейчас?
Либо "механику", либо искать вариант с автоматом на вторичном рынке.

Мифы и правда

  • Миф: автоматы Jatco будут возвращены.
    Правда: их производство завершено, возврата не планируется.

  • Миф: Granta с автоматом была не востребована.
    Правда: все 5 тысяч машин продали, несмотря на высокую цену.

  • Миф: механика сильно снижает ликвидность.
    Правда: спрос на бюджетные версии с "механикой" остаётся стабильным.

3 интересных факта

  1. Первые "двухпедальные" Granta появились более десяти лет назад и быстро завоевали популярность у городских водителей.

  2. Автоматы Jatco ставились и на другие модели АвтоВАЗа, включая Vesta, но постепенно от них отказались.

  3. Сегодня Granta остаётся одной из самых дешёвых новых машин в России, даже несмотря на рост цен.

Исторический контекст

  1. В 2010-х АвтоВАЗ впервые сделал ставку на автоматы Jatco для повышения комфорта.

  2. В 2020-х курс изменился: из-за сложности поставок и цены ставка делается на механику и вариаторы.

  3. Сейчас рынок снова меняется: доступность автоматических трансмиссий определяет выбор покупателей в бюджетном сегменте.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
