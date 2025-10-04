Последняя Granta с автоматом ушла: почему Granta с автоматом Jatco стали последними в своём роде

Lada Granta долгое время оставалась одной из самых доступных моделей на российском рынке, в том числе и в версии с автоматической коробкой передач. Но теперь все автомобили с "двумя педалями" официально закончились. Дилеры реализовали последние 5 тысяч машин с автоматом Jatco, собранные из оставшихся агрегатов.
Последняя Granta с "автоматом" сошла с конвейера в конце 2024 года. Этот вариант был востребован у покупателей, которые хотели получить недорогой городской автомобиль с простым управлением.
Однако цена на такие машины постепенно выросла и в пике доходила до 1,5 млн рублей. Это замедлило продажи, но всё же остатки разобрали. Сегодня в автосалонах Granta доступна только с механической трансмиссией.
Будущее "двухпедальных" Granta связано уже не с автоматом, а с вариатором. АвтоВАЗ официально подтвердил, что планирует запуск таких версий. Но сроки пока не объявлены. Для покупателей это означает неопределённость: ждать новые комплектации или выбирать доступные сейчас "механические" версии.
|Тип коробки
|Доступность
|Плюсы
|Минусы
|Автомат Jatco
|Полностью распродан
|Простота управления, привычен для города
|Высокая цена, снят с производства
|Механика
|В продаже сейчас
|Дешевле, проще в ремонте
|Не так удобна в пробках
|Вариатор (CVT)
|В планах
|Плавность хода, экономичность
|Пока нет сроков запуска
Если нужна машина срочно — берите Granta с механикой, это единственный вариант на данный момент.
Если принципиально важна "двухпедальная" версия, можно подождать выхода вариатора, но сроки неизвестны.
Рассмотрите вторичный рынок — там ещё можно найти Granta с автоматом, хотя цены высокие.
Сравните с конкурентами: в сегменте есть недорогие модели китайских брендов с вариаторами.
При выборе учитывайте пробег и гарантию: новые машины с механикой будут дешевле в содержании.
Ошибка: ждать "автомат" Jatco.
Последствие: его больше не будет в производстве.
Альтернатива: ориентироваться на вариатор или вторичный рынок.
Ошибка: переплачивать за остатки с автоматом.
Последствие: завышенная цена без особой выгоды.
Альтернатива: взять новую Granta с механикой дешевле.
Ошибка: недооценивать конкурентов.
Последствие: упущенные варианты с актуальными коробками передач.
Альтернатива: рассмотреть аналоги из Китая или корейские подержанные модели.
Если выпуск Granta с CVT затянется, АвтоВАЗ рискует потерять часть покупателей, которые не хотят возвращаться к "механике". В этом случае многие могут уйти к китайским брендам, где вариаторы давно стали стандартом даже в бюджетных моделях.
|Плюсы
|Минусы
|Простое управление в городе
|Высокая цена на автоматические версии
|Подходит для новичков
|Автоматы больше не выпускаются
|Ликвидность на вторичке
|Механика — единственный вариант сейчас
Можно ли купить новую Granta с автоматом?
Нет, все машины с Jatco распроданы.
Будет ли Granta с вариатором?
Да, АвтоВАЗ подтвердил планы, но сроки запуска неизвестны.
Сколько стоила Granta с автоматом?
В пике цены доходили до 1,5 млн рублей.
Что выбрать сейчас?
Либо "механику", либо искать вариант с автоматом на вторичном рынке.
Миф: автоматы Jatco будут возвращены.
Правда: их производство завершено, возврата не планируется.
Миф: Granta с автоматом была не востребована.
Правда: все 5 тысяч машин продали, несмотря на высокую цену.
Миф: механика сильно снижает ликвидность.
Правда: спрос на бюджетные версии с "механикой" остаётся стабильным.
Первые "двухпедальные" Granta появились более десяти лет назад и быстро завоевали популярность у городских водителей.
Автоматы Jatco ставились и на другие модели АвтоВАЗа, включая Vesta, но постепенно от них отказались.
Сегодня Granta остаётся одной из самых дешёвых новых машин в России, даже несмотря на рост цен.
В 2010-х АвтоВАЗ впервые сделал ставку на автоматы Jatco для повышения комфорта.
В 2020-х курс изменился: из-за сложности поставок и цены ставка делается на механику и вариаторы.
Сейчас рынок снова меняется: доступность автоматических трансмиссий определяет выбор покупателей в бюджетном сегменте.
