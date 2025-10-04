Последняя Granta с автоматом ушла: почему Granta с автоматом Jatco стали последними в своём роде

Lada Granta долгое время оставалась одной из самых доступных моделей на российском рынке, в том числе и в версии с автоматической коробкой передач. Но теперь все автомобили с "двумя педалями" официально закончились. Дилеры реализовали последние 5 тысяч машин с автоматом Jatco, собранные из оставшихся агрегатов.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Granta (2018 facelift) in Tomsk 01

Конец эпохи автоматов Jatco

Последняя Granta с "автоматом" сошла с конвейера в конце 2024 года. Этот вариант был востребован у покупателей, которые хотели получить недорогой городской автомобиль с простым управлением.

Однако цена на такие машины постепенно выросла и в пике доходила до 1,5 млн рублей. Это замедлило продажи, но всё же остатки разобрали. Сегодня в автосалонах Granta доступна только с механической трансмиссией.

Что планирует АвтоВАЗ

Будущее "двухпедальных" Granta связано уже не с автоматом, а с вариатором. АвтоВАЗ официально подтвердил, что планирует запуск таких версий. Но сроки пока не объявлены. Для покупателей это означает неопределённость: ждать новые комплектации или выбирать доступные сейчас "механические" версии.

Сравнение трансмиссий Lada Granta

Тип коробки Доступность Плюсы Минусы Автомат Jatco Полностью распродан Простота управления, привычен для города Высокая цена, снят с производства Механика В продаже сейчас Дешевле, проще в ремонте Не так удобна в пробках Вариатор (CVT) В планах Плавность хода, экономичность Пока нет сроков запуска

Советы шаг за шагом: что выбрать покупателю

Если нужна машина срочно — берите Granta с механикой, это единственный вариант на данный момент. Если принципиально важна "двухпедальная" версия, можно подождать выхода вариатора, но сроки неизвестны. Рассмотрите вторичный рынок — там ещё можно найти Granta с автоматом, хотя цены высокие. Сравните с конкурентами: в сегменте есть недорогие модели китайских брендов с вариаторами. При выборе учитывайте пробег и гарантию: новые машины с механикой будут дешевле в содержании.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ждать "автомат" Jatco.

Последствие: его больше не будет в производстве.

Альтернатива: ориентироваться на вариатор или вторичный рынок.

Ошибка: переплачивать за остатки с автоматом.

Последствие: завышенная цена без особой выгоды.

Альтернатива: взять новую Granta с механикой дешевле.

Ошибка: недооценивать конкурентов.

Последствие: упущенные варианты с актуальными коробками передач.

Альтернатива: рассмотреть аналоги из Китая или корейские подержанные модели.

А что если вариатор задержится?

Если выпуск Granta с CVT затянется, АвтоВАЗ рискует потерять часть покупателей, которые не хотят возвращаться к "механике". В этом случае многие могут уйти к китайским брендам, где вариаторы давно стали стандартом даже в бюджетных моделях.

Плюсы и минусы "двухпедальной" Granta

Плюсы Минусы Простое управление в городе Высокая цена на автоматические версии Подходит для новичков Автоматы больше не выпускаются Ликвидность на вторичке Механика — единственный вариант сейчас

FAQ

Можно ли купить новую Granta с автоматом?

Нет, все машины с Jatco распроданы.

Будет ли Granta с вариатором?

Да, АвтоВАЗ подтвердил планы, но сроки запуска неизвестны.

Сколько стоила Granta с автоматом?

В пике цены доходили до 1,5 млн рублей.

Что выбрать сейчас?

Либо "механику", либо искать вариант с автоматом на вторичном рынке.

Мифы и правда

Миф: автоматы Jatco будут возвращены.

Правда: их производство завершено, возврата не планируется.

Миф: Granta с автоматом была не востребована.

Правда: все 5 тысяч машин продали, несмотря на высокую цену.

Миф: механика сильно снижает ликвидность.

Правда: спрос на бюджетные версии с "механикой" остаётся стабильным.

3 интересных факта

Первые "двухпедальные" Granta появились более десяти лет назад и быстро завоевали популярность у городских водителей. Автоматы Jatco ставились и на другие модели АвтоВАЗа, включая Vesta, но постепенно от них отказались. Сегодня Granta остаётся одной из самых дешёвых новых машин в России, даже несмотря на рост цен.

Исторический контекст