Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рассекречен новый бюджетный iPhone: Apple готовит 17e за 599 долларов
Без запаха, без грязи, но с урожаем: альтернатива навозу, от которой земля скажет спасибо
Серый не скучный, а бордовый — переоценён: мода этой осени расставляет цвета по местам
Таяние ледников открывает путь магме: учёные предупреждают о росте вулканической активности
Последняя Granta с автоматом ушла: почему Granta с автоматом Jatco стали последними в своём роде
Секрет долголетия раскрыт: вот сколько яиц на самом деле нужно есть в неделю
Железо отдыхает: идеальные ягодицы лепятся не штангой, а точностью, терпением и лёгким упрямством
Жду вас: после долгого молчания Меладзе пообещал поклонникам неожиданный подарок
История великого недопонимания: как несколько капель воды превращают пушистого любимца в хищника

Когда бизнес-седан становится цифровым: что изменилось в комплектациях Sonata

6:24
Авто

29 сентября в Корее стартовали продажи обновлённой Hyundai Sonata 2026 модельного года. Эта версия стала одним из ключевых проектов бренда, получив заметные изменения во внешности, расширенные комплектации и новые цифровые сервисы, ориентированные на удобство водителя и пассажиров.

Hyundai_Sonata
Фото: wikimedia by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Hyundai_Sonata

Дизайн и стиль

Hyundai продолжает развивать концепцию "динамичной элегантности", которую начали внедрять ещё несколько лет назад. Sonata 2026 получила переработанный передний бампер, новые светодиодные элементы оптики и более выразительные линии кузова. Всё это делает модель современнее и придаёт ей статусность, позволяя конкурировать с японскими и европейскими седанами бизнес-класса.

Новая версия S

Главным нововведением в линейке стала комплектация Sonata S. В неё входят:

  • цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма;

  • климат-контроль с двухзонным управлением;

  • вентиляция передних сидений;

  • расширенный пакет электронных ассистентов.

Таким образом, версия S выводит Sonata в более конкурентный сегмент, предлагая технологичное оснащение уже в среднем ценовом диапазоне.

Что предлагают топовые версии

Флагманские комплектации предлагают ещё больше премиальных опций:

  • камеры кругового обзора;

  • систему интеллектуальной парковки;

  • кожаный салон Nappa;

  • расширенные возможности мультимедиа через сервис BlueLink - в том числе персонализацию дисплеев с темами оформления.

Благодаря этому Sonata 2026 становится не только комфортным бизнес-седаном, но и технологичным автомобилем, ориентированным на цифровую экосистему.

Сравнение комплектаций Hyundai Sonata 2026

Версия Ключевые особенности Для кого подходит
Базовая Стандартные ассистенты, современный дизайн Для тех, кто ценит доступность
S Панель 12,3”, вентиляция сидений, расширенный функционал Оптимальный баланс цены и технологий
Топовые версии Круговой обзор, интеллектуальная парковка, кожа Nappa, BlueLink с темами Для премиального уровня комфорта

Советы шаг за шагом: как выбрать комплектацию Sonata

  1. Определите бюджет и приоритеты — комфорт или технологии.

  2. Для повседневных поездок достаточно базовой версии, где есть все современные системы безопасности.

  3. Если вы хотите премиальные функции, но по разумной цене — выбирайте комплектацию S.

  4. Для максимального удобства и статуса подойдут топовые версии.

  5. Не забудьте проверить, поддерживает ли выбранная комплектация BlueLink в вашем регионе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: брать базовую версию, рассчитывая на премиальные опции.

  • Последствие: отсутствие желаемого уровня комфорта.

  • Альтернатива: выбрать комплектацию S как золотую середину.

  • Ошибка: переплачивать за топовую комплектацию без необходимости.

  • Последствие: лишние расходы, а часть функций может не использоваться.

  • Альтернатива: трезво оценить, нужны ли вам интеллектуальная парковка или кожа Nappa.

  • Ошибка: игнорировать цифровые сервисы BlueLink.

  • Последствие: упущенные возможности персонализации и удалённого контроля.

  • Альтернатива: активировать BlueLink и использовать все его функции.

А что если Sonata станет цифровым лидером?

Hyundai постепенно превращает Sonata в модель, ориентированную не только на комфорт, но и на цифровую экосистему. Если компания продолжит развивать BlueLink и персонализацию дисплеев, Sonata может стать одним из лидеров в классе по уровню технологичности.

Плюсы и минусы Hyundai Sonata 2026

Плюсы Минусы
Обновлённый современный дизайн Нет гибридной версии на старте в Корее
Широкий выбор комплектаций Часть функций доступна только в топе
Версия S усилила конкурентоспособность Возможная высокая цена в премиальных версиях
BlueLink с цифровой персонализацией Ограниченная доступность сервиса в регионах

FAQ

Когда начались продажи Hyundai Sonata 2026?
29 сентября в Корее.

Что включает версия S?
Цифровую панель 12,3”, вентиляцию сидений, климат-контроль и ассистенты.

Чем отличаются топовые комплектации?
Кожей Nappa, камерами кругового обзора, интеллектуальной парковкой и расширенными функциями BlueLink.

Поддерживается ли BlueLink в России?
Сервис ограничен по регионам, стоит уточнять у дилеров.

Мифы и правда

  • Миф: Sonata 2026 — просто рестайлинг.
    Правда: модель получила серьёзные доработки, включая цифровую персонализацию.

  • Миф: все версии одинаковы.
    Правда: версия S стала серьёзным конкурентом в среднем сегменте, а топовые версии приближаются к премиуму.

  • Миф: BlueLink — это только мультимедиа.
    Правда: сервис включает удалённое управление, безопасность и персонализацию интерфейсов.

3 интересных факта

  1. Sonata — одна из самых долгоиграющих моделей Hyundai: первое поколение вышло в 1985 году.

  2. Версия 2026 года — уже восьмое поколение, и каждая новая модель получала цифровые инновации.

  3. Сервис BlueLink стал ключевым элементом экосистемы Hyundai, объединяя автомобиль и смартфон.

Исторический контекст

  1. В 2000-х Sonata стала символом доступного бизнес-седана в Корее и на экспортных рынках.

  2. В 2010-х Hyundai сделал ставку на технологии, добавив мультимедиа и ассистенты.

  3. В 2020-х акцент сместился на цифровизацию и персонализацию — Sonata 2026 продолжает этот тренд.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Домашние животные
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Крылья в три метра, зубы длиной с палец и челюсти на две тонны: монстры, живущие рядом с нами
Домашние животные
Крылья в три метра, зубы длиной с палец и челюсти на две тонны: монстры, живущие рядом с нами
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Домашние животные
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Последние материалы
Последняя Granta с автоматом ушла: почему Granta с автоматом Jatco стали последними в своём роде
Секрет долголетия раскрыт: вот сколько яиц на самом деле нужно есть в неделю
Железо отдыхает: идеальные ягодицы лепятся не штангой, а точностью, терпением и лёгким упрямством
Жду вас: после долгого молчания Меладзе пообещал поклонникам неожиданный подарок
История великого недопонимания: как несколько капель воды превращают пушистого любимца в хищника
Аромат на всю кухню: как правильно жарить грибы, чтобы все ахнули от восторга
Рай для туристов или ад для местных: конфликт на Майорке грозит взрывом цен
Стекло в душе засияет как зеркало: простые средства убирают накипь без химии и лишних усилий
Когда хочется тепла и уюта — тушите курицу вот так: соус делает мясо нежнее сливочного масла
Экспортный эндшпиль: кто выиграет и кто проиграет в новой игре с пошлинами и квотами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.