Легенда off-road снова в строю: Toyota оживляет внедорожник без гибридов и дизелей

Внедорожник Toyota FJ Cruiser, ставший культовым для любителей бездорожья, может вернуться в обновлённом виде уже этой осенью. По данным портала Creative Trend, премьера состоится в октябре, а первые машины выйдут на рынок до конца года.
Основой для возрождения станет бензиновый двигатель объёмом 2,7 литра мощностью 160 л. с. — тот же агрегат устанавливается на Land Cruiser Prado. Это проверенный временем мотор, известный своей надёжностью и простотой обслуживания.
По размерам модель будет компактной: длина кузова составит около 4,35 метра. Такой формат позволит позиционировать FJ Cruiser ниже по классу, чем Prado, и сделать его доступнее для покупателей.
При этом дизельных и гибридных версий на старте не будет. Toyota сосредоточится на бензиновой модификации, чтобы сохранить простоту конструкции и снизить стоимость.
|Модель
|Длина кузова
|Мощность
|Особенности
|FJ Cruiser (2024)
|4,35 м
|160 л. с., бензин
|Компактные размеры, возрождение легенды
|Land Cruiser Prado
|4,84 м
|160-249 л. с., бензин/дизель
|Более крупный, широкий выбор моторов
|RAV4
|4,60 м
|173-222 л. с., гибрид
|Кроссовер, ориентирован на город и трассу
Интерес к классическим внедорожникам снова растёт. На фоне повального увлечения кроссоверами многие покупатели скучают по "честным" рамным машинам с брутальным дизайном. FJ Cruiser как раз относится к этому типу: он сочетает компактность, простоту и харизму.
Кроме того, Toyota стремится расширить линейку моделей, сохраняя легенды марки в актуальном формате. Возвращение FJ Cruiser может стать стратегическим шагом для укрепления имиджа бренда.
Если нужен классический компактный внедорожник — ждите FJ Cruiser.
Для универсальности и комфорта на трассе лучше подойдёт RAV4.
Если важна тяга и выбор силовых установок — обратите внимание на Prado.
Определите бюджет: FJ Cruiser будет доступнее, чем Prado, но дороже массовых кроссоверов.
Учитывайте регион — дизельные версии FJ Cruiser не ожидаются.
Ошибка: ждать дизельную версию FJ Cruiser.
Последствие: разочарование при запуске модели.
Альтернатива: рассмотреть Prado, где дизель доступен.
Ошибка: рассчитывать на гибрид в ближайшие годы.
Последствие: упущенное время при выборе авто.
Альтернатива: взять RAV4 Hybrid, если важна экономичность.
Ошибка: думать, что FJ Cruiser заменит Prado.
Последствие: выбор машины не по задачам.
Альтернатива: рассматривать FJ Cruiser как компактный внедорожник, а не флагман.
Если продажи будут успешными, Toyota может расширить линейку моторов и предложить дизель или гибрид. Это позволит модели выйти на новые рынки и конкурировать с другими компактными внедорожниками.
|Плюсы
|Минусы
|Компактные размеры для города
|Нет дизеля и гибрида
|Харизматичный дизайн
|Мощность ограничена 160 л. с.
|Надёжный мотор Prado
|Простая комплектация
|Возрождение культовой модели
|Возможная конкуренция внутри линейки
Когда состоится премьера нового FJ Cruiser?
Премьера ожидается в октябре этого года.
Будут ли гибридные версии?
Нет, на старте будет только бензиновая версия.
На какой платформе построен новый внедорожник?
Он разделит моторную линейку с Land Cruiser Prado, но будет компактнее по размерам.
Чем FJ Cruiser отличается от RAV4?
Это рамный внедорожник с упором на бездорожье, а не кроссовер для города.
Миф: FJ Cruiser вернётся как электромобиль.
Правда: модель получит классический бензиновый мотор.
Миф: машина будет полной копией Prado.
Правда: размеры и позиционирование делают её более компактной и доступной.
Миф: FJ Cruiser исчез навсегда.
Правда: Toyota решила вернуть легенду в новом формате.
Первое поколение FJ Cruiser выпускалось с 2006 по 2014 год и получило культовый статус.
Машина создавалась как дань уважения классическому Land Cruiser FJ40.
В некоторых странах спрос на подержанные FJ Cruiser настолько высок, что цены остаются выше, чем у многих новых моделей.
FJ Cruiser дебютировал в Детройте в 2003 году как концепт.
В 2006 году модель поступила в серийное производство и сразу обрела фанатов.
В 2014 году выпуск прекратили, но интерес к машине не исчез, и сегодня Toyota возвращает её на рынок.
