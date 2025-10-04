Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Африка манит без визы: новые страны открывают двери на 90 дней приключений
Обычный сэндвич уже не впечатляет? Попробуйте японский вариант без грамма теста
Травы размножаются быстрее кроликов: лайфхак, после которого кухня станет зелёной оранжереей
Лишний вес исчезает на глазах: всего 10 минут дома становятся пусковой кнопкой для нового тела
Утренний секрет долголетия: вот когда нужно завтракать, чтобы годы шли вспять
Луна раскрыла секреты: новые породы показали температурный контраст между сторонами
Биология против Толкина: почему природа не способна вырастить ни одного настоящего бессмертного эльфа
15 лет ада: что на самом деле покупают люди, очарованные внешностью хаски и их улыбкой
Молчаливый убийца бытовой техники живёт в вашем кране: как вода уничтожает стиралку и чайник

Легенда off-road снова в строю: Toyota оживляет внедорожник без гибридов и дизелей

Авто

Внедорожник Toyota FJ Cruiser, ставший культовым для любителей бездорожья, может вернуться в обновлённом виде уже этой осенью. По данным портала Creative Trend, премьера состоится в октябре, а первые машины выйдут на рынок до конца года.

Toyota FJ Cruiser
Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Toyota FJ Cruiser

Каким будет новый FJ Cruiser

Основой для возрождения станет бензиновый двигатель объёмом 2,7 литра мощностью 160 л. с. — тот же агрегат устанавливается на Land Cruiser Prado. Это проверенный временем мотор, известный своей надёжностью и простотой обслуживания.

По размерам модель будет компактной: длина кузова составит около 4,35 метра. Такой формат позволит позиционировать FJ Cruiser ниже по классу, чем Prado, и сделать его доступнее для покупателей.

При этом дизельных и гибридных версий на старте не будет. Toyota сосредоточится на бензиновой модификации, чтобы сохранить простоту конструкции и снизить стоимость.

Сравнение с ключевыми моделями Toyota

Модель Длина кузова Мощность Особенности
FJ Cruiser (2024) 4,35 м 160 л. с., бензин Компактные размеры, возрождение легенды
Land Cruiser Prado 4,84 м 160-249 л. с., бензин/дизель Более крупный, широкий выбор моторов
RAV4 4,60 м 173-222 л. с., гибрид Кроссовер, ориентирован на город и трассу

Зачем Toyota возвращает FJ Cruiser

Интерес к классическим внедорожникам снова растёт. На фоне повального увлечения кроссоверами многие покупатели скучают по "честным" рамным машинам с брутальным дизайном. FJ Cruiser как раз относится к этому типу: он сочетает компактность, простоту и харизму.

Кроме того, Toyota стремится расширить линейку моделей, сохраняя легенды марки в актуальном формате. Возвращение FJ Cruiser может стать стратегическим шагом для укрепления имиджа бренда.

Советы шаг за шагом: как выбрать внедорожник Toyota

  1. Если нужен классический компактный внедорожник — ждите FJ Cruiser.

  2. Для универсальности и комфорта на трассе лучше подойдёт RAV4.

  3. Если важна тяга и выбор силовых установок — обратите внимание на Prado.

  4. Определите бюджет: FJ Cruiser будет доступнее, чем Prado, но дороже массовых кроссоверов.

  5. Учитывайте регион — дизельные версии FJ Cruiser не ожидаются.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать дизельную версию FJ Cruiser.

  • Последствие: разочарование при запуске модели.

  • Альтернатива: рассмотреть Prado, где дизель доступен.

  • Ошибка: рассчитывать на гибрид в ближайшие годы.

  • Последствие: упущенное время при выборе авто.

  • Альтернатива: взять RAV4 Hybrid, если важна экономичность.

  • Ошибка: думать, что FJ Cruiser заменит Prado.

  • Последствие: выбор машины не по задачам.

  • Альтернатива: рассматривать FJ Cruiser как компактный внедорожник, а не флагман.

А что если FJ Cruiser станет хитом?

Если продажи будут успешными, Toyota может расширить линейку моторов и предложить дизель или гибрид. Это позволит модели выйти на новые рынки и конкурировать с другими компактными внедорожниками.

Плюсы и минусы нового FJ Cruiser

Плюсы Минусы
Компактные размеры для города Нет дизеля и гибрида
Харизматичный дизайн Мощность ограничена 160 л. с.
Надёжный мотор Prado Простая комплектация
Возрождение культовой модели Возможная конкуренция внутри линейки

FAQ

Когда состоится премьера нового FJ Cruiser?
Премьера ожидается в октябре этого года.

Будут ли гибридные версии?
Нет, на старте будет только бензиновая версия.

На какой платформе построен новый внедорожник?
Он разделит моторную линейку с Land Cruiser Prado, но будет компактнее по размерам.

Чем FJ Cruiser отличается от RAV4?
Это рамный внедорожник с упором на бездорожье, а не кроссовер для города.

Мифы и правда

  • Миф: FJ Cruiser вернётся как электромобиль.
    Правда: модель получит классический бензиновый мотор.

  • Миф: машина будет полной копией Prado.
    Правда: размеры и позиционирование делают её более компактной и доступной.

  • Миф: FJ Cruiser исчез навсегда.
    Правда: Toyota решила вернуть легенду в новом формате.

3 интересных факта

  1. Первое поколение FJ Cruiser выпускалось с 2006 по 2014 год и получило культовый статус.

  2. Машина создавалась как дань уважения классическому Land Cruiser FJ40.

  3. В некоторых странах спрос на подержанные FJ Cruiser настолько высок, что цены остаются выше, чем у многих новых моделей.

Исторический контекст

  1. FJ Cruiser дебютировал в Детройте в 2003 году как концепт.

  2. В 2006 году модель поступила в серийное производство и сразу обрела фанатов.

  3. В 2014 году выпуск прекратили, но интерес к машине не исчез, и сегодня Toyota возвращает её на рынок.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Еда и рецепты
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Домашние животные
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Развалится через три года, но спасёт кошелёк: секрет китайских машин в цифрах
Авто
Развалится через три года, но спасёт кошелёк: секрет китайских машин в цифрах
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Последние материалы
Биология против Толкина: почему природа не способна вырастить ни одного настоящего бессмертного эльфа
Луна раскрыла секреты: новые породы показали температурный контраст между сторонами
15 лет ада: что на самом деле покупают люди, очарованные внешностью хаски и их улыбкой
Молчаливый убийца бытовой техники живёт в вашем кране: как вода уничтожает стиралку и чайник
Легенда off-road снова в строю: Toyota оживляет внедорожник без гибридов и дизелей
Блондинка на грани: 5 правил, без которых светлые волосы превращаются в солому
Туристы рушат рынок: почему аренда в мегаполисах становится золотой клеткой
Марокко протестует: страна готовится к ЧМ-2030, а народ требует реформ в социальной сфере
Артур Смольянинов* неожиданно высказался о Лие Ахеджаковой — пост вызвал бурю комментариев
Полёт через континенты: рекордные маршруты, которые делают журавлей бессмертными в небесах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.