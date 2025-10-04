Легенда off-road снова в строю: Toyota оживляет внедорожник без гибридов и дизелей

Внедорожник Toyota FJ Cruiser, ставший культовым для любителей бездорожья, может вернуться в обновлённом виде уже этой осенью. По данным портала Creative Trend, премьера состоится в октябре, а первые машины выйдут на рынок до конца года.

Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota FJ Cruiser

Каким будет новый FJ Cruiser

Основой для возрождения станет бензиновый двигатель объёмом 2,7 литра мощностью 160 л. с. — тот же агрегат устанавливается на Land Cruiser Prado. Это проверенный временем мотор, известный своей надёжностью и простотой обслуживания.

По размерам модель будет компактной: длина кузова составит около 4,35 метра. Такой формат позволит позиционировать FJ Cruiser ниже по классу, чем Prado, и сделать его доступнее для покупателей.

При этом дизельных и гибридных версий на старте не будет. Toyota сосредоточится на бензиновой модификации, чтобы сохранить простоту конструкции и снизить стоимость.

Сравнение с ключевыми моделями Toyota

Модель Длина кузова Мощность Особенности FJ Cruiser (2024) 4,35 м 160 л. с., бензин Компактные размеры, возрождение легенды Land Cruiser Prado 4,84 м 160-249 л. с., бензин/дизель Более крупный, широкий выбор моторов RAV4 4,60 м 173-222 л. с., гибрид Кроссовер, ориентирован на город и трассу

Зачем Toyota возвращает FJ Cruiser

Интерес к классическим внедорожникам снова растёт. На фоне повального увлечения кроссоверами многие покупатели скучают по "честным" рамным машинам с брутальным дизайном. FJ Cruiser как раз относится к этому типу: он сочетает компактность, простоту и харизму.

Кроме того, Toyota стремится расширить линейку моделей, сохраняя легенды марки в актуальном формате. Возвращение FJ Cruiser может стать стратегическим шагом для укрепления имиджа бренда.

Советы шаг за шагом: как выбрать внедорожник Toyota

Если нужен классический компактный внедорожник — ждите FJ Cruiser. Для универсальности и комфорта на трассе лучше подойдёт RAV4. Если важна тяга и выбор силовых установок — обратите внимание на Prado. Определите бюджет: FJ Cruiser будет доступнее, чем Prado, но дороже массовых кроссоверов. Учитывайте регион — дизельные версии FJ Cruiser не ожидаются.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ждать дизельную версию FJ Cruiser.

Последствие: разочарование при запуске модели.

Альтернатива: рассмотреть Prado, где дизель доступен.

Ошибка: рассчитывать на гибрид в ближайшие годы.

Последствие: упущенное время при выборе авто.

Альтернатива: взять RAV4 Hybrid, если важна экономичность.

Ошибка: думать, что FJ Cruiser заменит Prado.

Последствие: выбор машины не по задачам.

Альтернатива: рассматривать FJ Cruiser как компактный внедорожник, а не флагман.

А что если FJ Cruiser станет хитом?

Если продажи будут успешными, Toyota может расширить линейку моторов и предложить дизель или гибрид. Это позволит модели выйти на новые рынки и конкурировать с другими компактными внедорожниками.

Плюсы и минусы нового FJ Cruiser

Плюсы Минусы Компактные размеры для города Нет дизеля и гибрида Харизматичный дизайн Мощность ограничена 160 л. с. Надёжный мотор Prado Простая комплектация Возрождение культовой модели Возможная конкуренция внутри линейки

FAQ

Когда состоится премьера нового FJ Cruiser?

Премьера ожидается в октябре этого года.

Будут ли гибридные версии?

Нет, на старте будет только бензиновая версия.

На какой платформе построен новый внедорожник?

Он разделит моторную линейку с Land Cruiser Prado, но будет компактнее по размерам.

Чем FJ Cruiser отличается от RAV4?

Это рамный внедорожник с упором на бездорожье, а не кроссовер для города.

Мифы и правда

Миф: FJ Cruiser вернётся как электромобиль.

Правда: модель получит классический бензиновый мотор.

Миф: машина будет полной копией Prado.

Правда: размеры и позиционирование делают её более компактной и доступной.

Миф: FJ Cruiser исчез навсегда.

Правда: Toyota решила вернуть легенду в новом формате.

3 интересных факта

Первое поколение FJ Cruiser выпускалось с 2006 по 2014 год и получило культовый статус. Машина создавалась как дань уважения классическому Land Cruiser FJ40. В некоторых странах спрос на подержанные FJ Cruiser настолько высок, что цены остаются выше, чем у многих новых моделей.

Исторический контекст