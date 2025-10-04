Ford поставил рекорд: продажи гибридов и электрокаров на пике

Американский автопроизводитель Ford показал впечатляющий результат на рынке электрифицированного транспорта. В третьем квартале компания реализовала почти 86 тысяч автомобилей с гибридными и электрическими силовыми установками. Это на 20 % больше, чем годом ранее, а доля таких машин достигла 15,7 % в общем объёме продаж бренда.

Какие модели лидируют

Наибольший прирост показал кроссовер Mustang Mach-E — его продажи увеличились на 50 % и превысили 20 тысяч экземпляров. Популярность объясняется сразу несколькими факторами: стильный дизайн, высокий запас хода и относительно доступная цена для сегмента электромобилей.

Не отстаёт и электрический пикап F-150 Lightning. За квартал покупатели приобрели около 10 тысяч таких машин, что на 40 % больше прошлогоднего показателя.

Абсолютным лидером остаётся F-150 Hybrid: гибридная версия легендарного пикапа разошлась тиражом 22 тысячи экземпляров. Но настоящий сюрприз преподнёс компактный Maverick Hybrid. Его продажи выросли до 63,5 тысячи автомобилей — это рекорд для модели и показатель растущего интереса покупателей к экономичным гибридным пикапам.

Сравнение ключевых моделей Ford

Модель Тип силовой установки Продажи за квартал Рост по сравнению с прошлым годом Mustang Mach-E Электромобиль 20 000 +50 % F-150 Lightning Электромобиль 10 000 +40 % F-150 Hybrid Гибрид 22 000 Стабильный рост Maverick Hybrid Гибрид 63 500 Новый рекорд

Что это значит для рынка

Ford показывает, что электрификация может быть массовой не только в Европе или Китае, но и на американском рынке, где традиционно сильны позиции пикапов и внедорожников. Гибриды остаются особенно востребованными, так как они совмещают привычный бензиновый двигатель с экономичными электродвигателями.

В то время как многие конкуренты делают ставку только на полностью электрические модели, Ford активно продвигает стратегию "и гибриды, и электромобили", что позволяет охватить более широкую аудиторию.

Советы шаг за шагом: как выбрать электрифицированный Ford

Определитесь с потребностями: если нужен городской кроссовер — смотрите на Mustang Mach-E, если нужен рабочий автомобиль — обратите внимание на F-150 Hybrid или Lightning. Рассчитайте пробег и расходы: гибриды хороши для тех, кто не готов к полной электрификации. Изучите инфраструктуру: электромобили требуют доступа к зарядным станциям. Учитывайте перепродажную стоимость: гибридные пикапы Ford уже доказали, что хорошо сохраняют цену на вторичке. Проверяйте программы господдержки: в США и Европе действуют налоговые льготы для владельцев электрифицированных авто.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбрать электромобиль без доступа к зарядке.

Последствие: постоянные трудности с эксплуатацией.

Альтернатива: приобрести гибрид.

Ошибка: игнорировать реальные потребности.

Последствие: покупка слишком дорогой модели без использования её возможностей.

Альтернатива: подбирать авто под конкретные задачи — от города до работы на стройке.

Ошибка: тянуть с обновлением старого бензинового авто.

Последствие: растущие расходы на топливо и сервис.

Альтернатива: рассмотреть переход на гибрид или электромобиль с экономией на топливе.

А что если доля электрифицированных авто продолжит расти?

Если текущий тренд сохранится, через несколько лет каждый четвёртый автомобиль Ford может быть с гибридным или электрическим приводом. Это приведёт к снижению расходов на топливо для владельцев и ускорит развитие зарядной инфраструктуры.

Плюсы и минусы гибридов и электромобилей Ford

Тип Плюсы Минусы Гибрид Экономия топлива, нет зависимости от зарядки, ниже цена Не полностью электрический, меньше экологический эффект Электромобиль Экологичность, низкие эксплуатационные расходы, высокая динамика Зависимость от зарядной сети, выше стартовая цена

FAQ

Какая модель Ford самая популярная среди электрифицированных?

Maverick Hybrid — его продажи превысили 63 тысячи за квартал.

Стоит ли брать Mustang Mach-E?

Да, это один из самых удачных электрических кроссоверов в сегменте по соотношению цены и характеристик.

Что выгоднее: гибрид или электромобиль?

Зависит от ваших условий: гибрид удобнее при редких поездках, электромобиль — при наличии развитой зарядной инфраструктуры.

Мифы и правда

Миф: гибриды — временное решение.

Правда: спрос на них растёт, и они занимают всё более устойчивое место на рынке.

Миф: пикапы не могут быть экономичными.

Правда: Maverick Hybrid доказал обратное.

Миф: электромобили Ford не конкурентоспособны.

Правда: Mustang Mach-E входит в топ продаж сегмента.

3 интересных факта

Maverick Hybrid стал первым компактным пикапом Ford, который вышел на рынок США за последние десятилетия. Mustang Mach-E в 2023 году обогнал Tesla Model Y по продажам в отдельных штатах США. F-150 Lightning — первый в мире массовый электрический пикап, который получил заказ от правительства США для государственных служб.

Исторический контекст