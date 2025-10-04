Ford поставил рекорд: продажи гибридов и электрокаров на пике

Американский автопроизводитель Ford показал впечатляющий результат на рынке электрифицированного транспорта. В третьем квартале компания реализовала почти 86 тысяч автомобилей с гибридными и электрическими силовыми установками. Это на 20 % больше, чем годом ранее, а доля таких машин достигла 15,7 % в общем объёме продаж бренда.
Наибольший прирост показал кроссовер Mustang Mach-E — его продажи увеличились на 50 % и превысили 20 тысяч экземпляров. Популярность объясняется сразу несколькими факторами: стильный дизайн, высокий запас хода и относительно доступная цена для сегмента электромобилей.
Не отстаёт и электрический пикап F-150 Lightning. За квартал покупатели приобрели около 10 тысяч таких машин, что на 40 % больше прошлогоднего показателя.
Абсолютным лидером остаётся F-150 Hybrid: гибридная версия легендарного пикапа разошлась тиражом 22 тысячи экземпляров. Но настоящий сюрприз преподнёс компактный Maverick Hybrid. Его продажи выросли до 63,5 тысячи автомобилей — это рекорд для модели и показатель растущего интереса покупателей к экономичным гибридным пикапам.
|Модель
|Тип силовой установки
|Продажи за квартал
|Рост по сравнению с прошлым годом
|Mustang Mach-E
|Электромобиль
|20 000
|+50 %
|F-150 Lightning
|Электромобиль
|10 000
|+40 %
|F-150 Hybrid
|Гибрид
|22 000
|Стабильный рост
|Maverick Hybrid
|Гибрид
|63 500
|Новый рекорд
Ford показывает, что электрификация может быть массовой не только в Европе или Китае, но и на американском рынке, где традиционно сильны позиции пикапов и внедорожников. Гибриды остаются особенно востребованными, так как они совмещают привычный бензиновый двигатель с экономичными электродвигателями.
В то время как многие конкуренты делают ставку только на полностью электрические модели, Ford активно продвигает стратегию "и гибриды, и электромобили", что позволяет охватить более широкую аудиторию.
Определитесь с потребностями: если нужен городской кроссовер — смотрите на Mustang Mach-E, если нужен рабочий автомобиль — обратите внимание на F-150 Hybrid или Lightning.
Рассчитайте пробег и расходы: гибриды хороши для тех, кто не готов к полной электрификации.
Изучите инфраструктуру: электромобили требуют доступа к зарядным станциям.
Учитывайте перепродажную стоимость: гибридные пикапы Ford уже доказали, что хорошо сохраняют цену на вторичке.
Проверяйте программы господдержки: в США и Европе действуют налоговые льготы для владельцев электрифицированных авто.
Ошибка: выбрать электромобиль без доступа к зарядке.
Последствие: постоянные трудности с эксплуатацией.
Альтернатива: приобрести гибрид.
Ошибка: игнорировать реальные потребности.
Последствие: покупка слишком дорогой модели без использования её возможностей.
Альтернатива: подбирать авто под конкретные задачи — от города до работы на стройке.
Ошибка: тянуть с обновлением старого бензинового авто.
Последствие: растущие расходы на топливо и сервис.
Альтернатива: рассмотреть переход на гибрид или электромобиль с экономией на топливе.
Если текущий тренд сохранится, через несколько лет каждый четвёртый автомобиль Ford может быть с гибридным или электрическим приводом. Это приведёт к снижению расходов на топливо для владельцев и ускорит развитие зарядной инфраструктуры.
|Тип
|Плюсы
|Минусы
|Гибрид
|Экономия топлива, нет зависимости от зарядки, ниже цена
|Не полностью электрический, меньше экологический эффект
|Электромобиль
|Экологичность, низкие эксплуатационные расходы, высокая динамика
|Зависимость от зарядной сети, выше стартовая цена
Какая модель Ford самая популярная среди электрифицированных?
Maverick Hybrid — его продажи превысили 63 тысячи за квартал.
Стоит ли брать Mustang Mach-E?
Да, это один из самых удачных электрических кроссоверов в сегменте по соотношению цены и характеристик.
Что выгоднее: гибрид или электромобиль?
Зависит от ваших условий: гибрид удобнее при редких поездках, электромобиль — при наличии развитой зарядной инфраструктуры.
Миф: гибриды — временное решение.
Правда: спрос на них растёт, и они занимают всё более устойчивое место на рынке.
Миф: пикапы не могут быть экономичными.
Правда: Maverick Hybrid доказал обратное.
Миф: электромобили Ford не конкурентоспособны.
Правда: Mustang Mach-E входит в топ продаж сегмента.
Maverick Hybrid стал первым компактным пикапом Ford, который вышел на рынок США за последние десятилетия.
Mustang Mach-E в 2023 году обогнал Tesla Model Y по продажам в отдельных штатах США.
F-150 Lightning — первый в мире массовый электрический пикап, который получил заказ от правительства США для государственных служб.
Первые гибриды Ford появились ещё в начале 2000-х годов, но тогда рынок не был готов.
В 2010-х компания сосредоточилась на кроссоверах, что стало основой успеха нынешних моделей.
Сегодня Ford делает ставку на параллельное развитие гибридов и электромобилей, в отличие от конкурентов, и это приносит результат.
