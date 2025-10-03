Новые электрические горные велосипеды 2025 года: сравнение брендов

Электронные горные велосипеды уже несколько лет удерживают лидерство по продажам в Европе. В Германии, по данным отраслевой ассоциации ZIV, именно E-MTB снова стали самым популярным видом электробайков в 2024 году. Интерес к ним объясняется сочетанием мощности, проходимости и удобства в повседневной жизни. В 2025 году рынок пополнился серией свежих моделей: от ультралёгких карбоновых решений до практичных хардтейлов и туристических версий с багажниками.

Горный велосипед на спуске

Сравнение новинок 2025 года

Модель Тип Двигатель Аккумулятор Вес Ход подвески Цена Amflow PL Carbon Full Suspension DJI 105 Нм 800 Втч 19 кг 160/150 мм от 6500 € Amflow Pro Full Suspension DJI 105 Нм 600-800 Втч 19 кг 160/150 мм от 9800 € Canyon Spectral: Onfly Full Suspension TQ HPR50 (50 Нм) 360+160 Втч 18 кг 160/150 мм 5600-9000 € Centurion Backfire R2000 Hardtail Bosch CX Gen5 800 Втч ~22 кг 120 мм (перед) от 4850 € Centurion Lhasa Full Suspension (туринг) Bosch CX Gen5 800 Втч ~24 кг 120/120 мм от 5600 € Centurion Numinis Full Suspension (спорт) Bosch CX Gen5 800 Втч ~23 кг 150/140 мм от 5750 € Centurion No Pogo R Full Suspension Bosch CX Gen5 800 Втч ~22 кг 170 мм 5400-7200 € Conway Xyron ST Full Suspension Bosch CX Gen5 800 Втч 23-24 кг 150/150 мм от 4500 € Conway Xyron LT Full Suspension Bosch CX Gen5 800 Втч 23 кг 170/160 мм 6500-8500 € Cube Stereo Hybrid One44 Full Suspension Bosch CX Gen5 (85 Нм) 800 Втч ~23 кг 140 мм 4500-7000 € Simplon Cure: e Hardtail Bosch CX Gen5 600-1600 Втч 20 кг 120 мм 6000-7200 € Simplon Sengo: e Hardtail (туринг) Bosch CX Gen5 800-1600 Втч 22 кг 120 мм 6500-9000 €

Советы шаг за шагом: как выбрать E-MTB

Определите задачи. Для трейлов и спорта подойдут полноподвесные модели (Fully), для города и повседневной езды — хардтейлы. Смотрите на ёмкость батареи. Минимум 600 Втч для длительных велопоездок, расширяемые системы (Simplon) дают до 1600 Втч. Оцените вес. Ультралёгкие модели (Amflow, Canyon) позволяют легче маневрировать, но стоят дороже. Сравните подвеску. Для агрессивного катания выбирайте ходы от 150 мм и выше (Numinis, No Pogo R, Xyron LT). Проверьте комплектующие. Тормоза Magura MT7 или Shimano XT гарантируют надёжность на спусках. Подумайте о дополнительных опциях: багажники, освещение, брызговики — важны для тех, кто использует байк в городе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Покупка E-MTB без учёта рельефа, по которому вы чаще всего катаетесь.

Последствие: Лишний вес или недостаточная амортизация.

Альтернатива: Для асфальта и лёгкого бездорожья — Simplon Sengo, для эндуро — Centurion No Pogo R.

Ошибка: Выбор дешёвого хардтейла при планах на горные маршруты.

Последствие: Низкий комфорт и перегрузка спины.

Альтернатива: Canyon Spectral: Onfly с полноценной подвеской и лёгкой рамой.

Ошибка: Игнорировать запас батареи.

Последствие: Велосипед "садится" в середине маршрута.

Альтернатива: модели Simplon с двойными батареями или Centurion с аккумулятором 800 Втч.

А что если…

А что если использовать E-MTB как единственный транспорт в городе? Многие новые модели (Cube One44, Centurion Lhasa, Simplon Sengo) оснащены освещением, багажниками и даже интегрированными крыльями. При грамотном выборе можно заменить машину на повседневных маршрутах, получив и экономию, и тренировки.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Высокая проходимость на любых трассах Высокая цена (от 4500 €) Долгий пробег на одной зарядке (до 1600 Втч) Большой вес (18-24 кг) Современные системы Bosch, DJI, TQ Аккумуляторы требуют подзарядки Разнообразие геометрий и подвесок Ограниченная доступность в регионах Готовые версии для города и велотуризма Дорогие комплектующие при замене

FAQ

Как выбрать электробайк для начинающего?

Начинайте с моделей в диапазоне 4500-6000 €, например Centurion Backfire R2000 или Cube One44.

Сколько стоит хороший E-MTB в 2025 году?

Базовые версии начинаются от 4500 €, премиум-модели (Amflow Pro, Simplon Sengo Rohloff) стоят 9000 € и выше.

Что лучше: карбон или алюминий?

Карбон легче и жёстче (Amflow, Conway LT), но алюминий дешевле и надёжнее (Centurion, Cube).

Мифы и правда

Миф: Электровелосипеды нужны только для тех, кто не хочет крутить педали.

Правда: E-MTB — это про помощь на подъёмах и длинных маршрутах, нагрузка на ноги всё равно сохраняется.

Миф: Лёгкие модели не отличаются от обычных MTB.

Правда: Даже компактные двигатели (TQ HPR50) значительно увеличивают дальность и комфорт.

Миф: Аккумуляторы быстро выходят из строя.

Правда: Современные батареи Bosch и DJI рассчитаны на тысячи циклов зарядки.

3 интересных факта

DJI — китайская частная компания, известная производством дронов, впервые поставляет моторы для велосипедов (Amflow). Simplon предлагает запас хода до 300 км — один из рекордных показателей для серийных E-MTB. Centurion внедрила вентиляцию в раму, чтобы охлаждать двигатель и батарею.

Исторический контекст

Первые массовые E-MTB появились в начале 2010-х годов с системами Bosch второго поколения. Тогда они весили около 25-27 кг и имели батареи всего 300-400 Втч. Сегодня вес уменьшился до 18 кг, а аккумуляторы выросли в 2-4 раза. За десятилетие рынок превратился из нишевого в массовый: в Германии доля электровелосипедов в общих продажах превысила 50 %.