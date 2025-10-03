Новые электрические горные велосипеды 2025 года: сравнение брендов

Электронные горные велосипеды уже несколько лет удерживают лидерство по продажам в Европе. В Германии, по данным отраслевой ассоциации ZIV, именно E-MTB снова стали самым популярным видом электробайков в 2024 году. Интерес к ним объясняется сочетанием мощности, проходимости и удобства в повседневной жизни. В 2025 году рынок пополнился серией свежих моделей: от ультралёгких карбоновых решений до практичных хардтейлов и туристических версий с багажниками.
|Модель
|Тип
|Двигатель
|Аккумулятор
|Вес
|Ход подвески
|Цена
|Amflow PL Carbon
|Full Suspension
|DJI 105 Нм
|800 Втч
|19 кг
|160/150 мм
|от 6500 €
|Amflow Pro
|Full Suspension
|DJI 105 Нм
|600-800 Втч
|19 кг
|160/150 мм
|от 9800 €
|Canyon Spectral: Onfly
|Full Suspension
|TQ HPR50 (50 Нм)
|360+160 Втч
|18 кг
|160/150 мм
|5600-9000 €
|Centurion Backfire R2000
|Hardtail
|Bosch CX Gen5
|800 Втч
|~22 кг
|120 мм (перед)
|от 4850 €
|Centurion Lhasa
|Full Suspension (туринг)
|Bosch CX Gen5
|800 Втч
|~24 кг
|120/120 мм
|от 5600 €
|Centurion Numinis
|Full Suspension (спорт)
|Bosch CX Gen5
|800 Втч
|~23 кг
|150/140 мм
|от 5750 €
|Centurion No Pogo R
|Full Suspension
|Bosch CX Gen5
|800 Втч
|~22 кг
|170 мм
|5400-7200 €
|Conway Xyron ST
|Full Suspension
|Bosch CX Gen5
|800 Втч
|23-24 кг
|150/150 мм
|от 4500 €
|Conway Xyron LT
|Full Suspension
|Bosch CX Gen5
|800 Втч
|23 кг
|170/160 мм
|6500-8500 €
|Cube Stereo Hybrid One44
|Full Suspension
|Bosch CX Gen5 (85 Нм)
|800 Втч
|~23 кг
|140 мм
|4500-7000 €
|Simplon Cure: e
|Hardtail
|Bosch CX Gen5
|600-1600 Втч
|20 кг
|120 мм
|6000-7200 €
|Simplon Sengo: e
|Hardtail (туринг)
|Bosch CX Gen5
|800-1600 Втч
|22 кг
|120 мм
|6500-9000 €
Определите задачи. Для трейлов и спорта подойдут полноподвесные модели (Fully), для города и повседневной езды — хардтейлы.
Смотрите на ёмкость батареи. Минимум 600 Втч для длительных велопоездок, расширяемые системы (Simplon) дают до 1600 Втч.
Оцените вес. Ультралёгкие модели (Amflow, Canyon) позволяют легче маневрировать, но стоят дороже.
Сравните подвеску. Для агрессивного катания выбирайте ходы от 150 мм и выше (Numinis, No Pogo R, Xyron LT).
Проверьте комплектующие. Тормоза Magura MT7 или Shimano XT гарантируют надёжность на спусках.
Подумайте о дополнительных опциях: багажники, освещение, брызговики — важны для тех, кто использует байк в городе.
Ошибка: Покупка E-MTB без учёта рельефа, по которому вы чаще всего катаетесь.
Последствие: Лишний вес или недостаточная амортизация.
Альтернатива: Для асфальта и лёгкого бездорожья — Simplon Sengo, для эндуро — Centurion No Pogo R.
Ошибка: Выбор дешёвого хардтейла при планах на горные маршруты.
Последствие: Низкий комфорт и перегрузка спины.
Альтернатива: Canyon Spectral: Onfly с полноценной подвеской и лёгкой рамой.
Ошибка: Игнорировать запас батареи.
Последствие: Велосипед "садится" в середине маршрута.
Альтернатива: модели Simplon с двойными батареями или Centurion с аккумулятором 800 Втч.
А что если использовать E-MTB как единственный транспорт в городе? Многие новые модели (Cube One44, Centurion Lhasa, Simplon Sengo) оснащены освещением, багажниками и даже интегрированными крыльями. При грамотном выборе можно заменить машину на повседневных маршрутах, получив и экономию, и тренировки.
|Плюсы
|Минусы
|Высокая проходимость на любых трассах
|Высокая цена (от 4500 €)
|Долгий пробег на одной зарядке (до 1600 Втч)
|Большой вес (18-24 кг)
|Современные системы Bosch, DJI, TQ
|Аккумуляторы требуют подзарядки
|Разнообразие геометрий и подвесок
|Ограниченная доступность в регионах
|Готовые версии для города и велотуризма
|Дорогие комплектующие при замене
Как выбрать электробайк для начинающего?
Начинайте с моделей в диапазоне 4500-6000 €, например Centurion Backfire R2000 или Cube One44.
Сколько стоит хороший E-MTB в 2025 году?
Базовые версии начинаются от 4500 €, премиум-модели (Amflow Pro, Simplon Sengo Rohloff) стоят 9000 € и выше.
Что лучше: карбон или алюминий?
Карбон легче и жёстче (Amflow, Conway LT), но алюминий дешевле и надёжнее (Centurion, Cube).
Миф: Электровелосипеды нужны только для тех, кто не хочет крутить педали.
Правда: E-MTB — это про помощь на подъёмах и длинных маршрутах, нагрузка на ноги всё равно сохраняется.
Миф: Лёгкие модели не отличаются от обычных MTB.
Правда: Даже компактные двигатели (TQ HPR50) значительно увеличивают дальность и комфорт.
Миф: Аккумуляторы быстро выходят из строя.
Правда: Современные батареи Bosch и DJI рассчитаны на тысячи циклов зарядки.
DJI — китайская частная компания, известная производством дронов, впервые поставляет моторы для велосипедов (Amflow).
Simplon предлагает запас хода до 300 км — один из рекордных показателей для серийных E-MTB.
Centurion внедрила вентиляцию в раму, чтобы охлаждать двигатель и батарею.
Первые массовые E-MTB появились в начале 2010-х годов с системами Bosch второго поколения. Тогда они весили около 25-27 кг и имели батареи всего 300-400 Втч. Сегодня вес уменьшился до 18 кг, а аккумуляторы выросли в 2-4 раза. За десятилетие рынок превратился из нишевого в массовый: в Германии доля электровелосипедов в общих продажах превысила 50 %.
Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.