В России начался гаражный ажиотаж: владельцы оформляют недвижимость, пока не поздно

4:33
Авто

В 2025 году российские автовладельцы неожиданно проявили повышенный интерес к регистрации гаражей и парковочных мест. По данным Росреестра, за первые шесть месяцев было оформлено 78 тысяч машино-мест — на 21% больше, чем годом ранее. Причина проста: владельцы хотят защитить своё имущество от сноса и получить полные права на распоряжение им.

Гаражи
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гаражи

Где регистрируют больше всего

Федеральный округ Количество машино-мест Прирост к 2024 году Лидирующие регионы
Центральный (ЦФО) 31,7 тыс. +40% Москва — 24,7 тыс., Подмосковье — 4,3 тыс.
Южный (ЮФО) 11,3 тыс. +7% Краснодарский край — 8 тыс.
Северо-Западный (СЗФО) 8,2 тыс. -19% Санкт-Петербург — 6 тыс.

Рост в ЦФО оказался самым заметным: почти половина всех регистраций пришлась на Москву и область.

Почему это стало массовым явлением

  • Местные власти всё чаще проводят снос самовольных гаражей и стоянок.
  • Владельцы хотят законно распоряжаться объектами: сдавать их в аренду, продавать, наследовать.
  • Банки и страховые компании требуют подтверждённых прав собственности для сделок и защиты имущества.

Советы шаг за шагом: как зарегистрировать

  • Подготовьте документы: технический план, заявление, договор купли-продажи или права собственности.
  • Обратитесь в МФЦ или напрямую в Росреестр.
  • Получите выписку из ЕГРН, подтверждающую регистрацию.
  • При необходимости оформите кадастровый паспорт.
  • Используйте право собственности для аренды, продажи или защиты объекта от сноса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Не зарегистрировали гараж → риск сноса без компенсации → оформите его в ЕГРН.
  • Оформили неправильно → откажут в регистрации → воспользуйтесь услугами кадастрового инженера.
  • Храните документы дома → можно потерять при споре → закажите электронную выписку из Росреестра.

А что если…

А что если власти решат снести старый гаражный кооператив? Только владельцы зарегистрированных объектов смогут претендовать на компенсацию или новое место. Остальные рискуют потерять всё.

Плюсы и минусы регистрации

Плюсы Минусы
Защита от сноса Затраты на оформление
Возможность сдачи или продажи Бюрократические процедуры
Право на компенсацию при изъятии Нужно время на сбор документов

FAQ

Сколько стоит зарегистрировать гараж

Оформление обойдётся от 5 до 20 тысяч рублей, включая услуги кадастрового инженера.

Можно ли зарегистрировать старый металлический гараж

Да, но только если он стоит на участке, оформленном в собственность или аренду.

Что даёт регистрация машино-места

Право распоряжаться им как недвижимостью — продавать, сдавать, завещать.

Мифы и правда

  • Миф: регистрация нужна только для капитальных гаражей.
  • Правда: машино-места в паркингах тоже подлежат учёту.
  • Миф: если гараж снесут, всем компенсируют.
  • Правда: компенсация положена только зарегистрированным владельцам.
  • Миф: это лишняя бюрократия.
  • Правда: оформление защищает от серьёзных финансовых потерь.

3 интересных факта

  • Закон о "гаражной амнистии" вступил в силу в 2021 году, упростив оформление прав на такие объекты.
  • Москва лидирует по количеству регистрируемых машино-мест среди всех регионов России.

Исторический контекст

  • 1980-е: массовое строительство гаражных кооперативов в СССР.
  • 1990-е: появление первых подземных паркингов.
  • 2021 год: введена "гаражная амнистия" для упрощённой регистрации.
  • 2025 год: рост интереса к учёту машино-мест из-за угрозы сносов.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
