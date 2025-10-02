В России начался гаражный ажиотаж: владельцы оформляют недвижимость, пока не поздно

В 2025 году российские автовладельцы неожиданно проявили повышенный интерес к регистрации гаражей и парковочных мест. По данным Росреестра, за первые шесть месяцев было оформлено 78 тысяч машино-мест — на 21% больше, чем годом ранее. Причина проста: владельцы хотят защитить своё имущество от сноса и получить полные права на распоряжение им.
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гаражи
Где регистрируют больше всего
Федеральный округ
Количество машино-мест
Прирост к 2024 году
Лидирующие регионы
Центральный (ЦФО)
31,7 тыс.
+40%
Москва — 24,7 тыс., Подмосковье — 4,3 тыс.
Южный (ЮФО)
11,3 тыс.
+7%
Краснодарский край — 8 тыс.
Северо-Западный (СЗФО)
8,2 тыс.
-19%
Санкт-Петербург — 6 тыс.
Рост в ЦФО оказался самым заметным: почти половина всех регистраций пришлась на Москву и область.
Почему это стало массовым явлением
Местные власти всё чаще проводят снос самовольных гаражей и стоянок.
Владельцы хотят законно распоряжаться объектами: сдавать их в аренду, продавать, наследовать.
Банки и страховые компании требуют подтверждённых прав собственности для сделок и защиты имущества.
Советы шаг за шагом: как зарегистрировать
Подготовьте документы: технический план, заявление, договор купли-продажи или права собственности.
Обратитесь в МФЦ или напрямую в Росреестр.
Получите выписку из ЕГРН, подтверждающую регистрацию.
При необходимости оформите кадастровый паспорт.
Используйте право собственности для аренды, продажи или защиты объекта от сноса.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Не зарегистрировали гараж → риск сноса без компенсации → оформите его в ЕГРН.