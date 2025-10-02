Тормозной путь превращается в приговор: какую резину эксперты советуют обходить стороной

Зимний сезон традиционно ставит перед водителями главный вопрос — какие шины обеспечат реальную безопасность? Европейские эксперты Touring Club Suisse (TCS) в 2025 году протестировали 31 модель зимней резины типоразмера 225/40 R18 92V и пришли к выводу: экономия на шинах может обернуться опасностью.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Автошины
Сравнение результатов теста
Модель шин
Покрытие
Тормозной путь
Оценка
Goodyear UltraGrip Performance 3
Мокрый асфальт, 80 км/ч
31,7 м (полная остановка)
Лидеры теста
Syron Everest 2
Мокрый асфальт, 80 км/ч
+15,4 м (скорость 45,7 км/ч после 31,7 м)
Опасны
Michelin Pilot Alpin 5
Сухое покрытие
Лучший результат
Рекомендованы
Bridgestone Blizzak 6
Сухое покрытие
4/5 звёзд
Надёжные
Continental Wintercontact TS 870 P
Сухое покрытие
4/5 звёзд
Надёжные
Landail Winter Lander
Заснеженная дорога, 50 км/ч
34 м
Худшие
Syron Everest 2 (снег)
Заснеженная дорога
25,6 м
Средние
CST Medallion Winter WCP1, Evergreen EW66
Разные покрытия
Слабые показатели
Опасны
Советы шаг за шагом
При покупке зимней резины ориентируйтесь на результаты независимых тестов, а не только на цену.
Выбирайте модели с подтверждёнными короткими тормозными путями на мокром и снежном покрытии.
Для города подойдут шины с упором на мокрый асфальт, для регионов с обильным снегом — с лучшими снежными характеристиками.
Проверяйте дату производства: старые шины теряют эластичность.
Учитывайте условия хранения и репутацию бренда.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ставите бюджетные шины без тестов → длинный тормозной путь → выбирайте модели Goodyear, Michelin, Bridgestone, Continental.
Берёте резину "с рук" → неизвестная история, старение материала → приобретайте новые, не старше 3 лет.
Смотрите только на цену → игнорируете безопасность → анализируйте независимые обзоры и испытания.
А что если…
А что если бюджет ограничен? В этом случае лучше купить проверенные модели среднего сегмента (например, Hankook Winter I*Cept Evo3), чем экономить на ноунеймах, которые на льду и мокром асфальте могут сыграть роковую роль.
Плюсы и минусы
Класс шин
Плюсы
Минусы
Премиум (Goodyear, Michelin, Bridgestone)
Короткий тормозной путь, надёжность
Высокая цена
Средний сегмент (Hankook, Dunlop)
Хороший баланс цены и качества
Чуть хуже премиума
Бюджетные (Syron, Evergreen, CST)
Доступная цена
Длинный тормозной путь, риск ДТП
FAQ
Стоит ли переплачивать за премиум-шины
Да, разница в тормозном пути достигает десятков метров и может спасти жизнь.
Какие модели признаны лучшими
Goodyear UltraGrip Performance 3, Michelin Pilot Alpin 5, Bridgestone Blizzak 6, Dunlop Winter Sport 5.