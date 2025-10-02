Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китай вытеснил Корею: Huawei вышла в безусловные лидеры гибких устройств
Армия без звука: слизни готовятся к осенней атаке на урожай — счёт идёт на дни
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Кошки и собаки как дети: правила воспитания, которые спасут нервы, мебель и сделают жизнь спокойнее
Выносливость или мышцы: одна ошибка в перекусе решает исход вашей тренировки
Этот зверёк — не тот, кем кажется: главная опасность ежей, о которой молчат
Напиток с дурной репутацией: что на самом деле делает кофе с мозгом детей
Невероятный манёвр Mazda: новый электрокар оказался доступнее старых бензиновых хэтчей
Крах сладкой империи: почему владельцы Кириешек и Яшкино лишились активов на полтриллиона рублей

Тормозной путь превращается в приговор: какую резину эксперты советуют обходить стороной

5:02
Авто

Зимний сезон традиционно ставит перед водителями главный вопрос — какие шины обеспечат реальную безопасность? Европейские эксперты Touring Club Suisse (TCS) в 2025 году протестировали 31 модель зимней резины типоразмера 225/40 R18 92V и пришли к выводу: экономия на шинах может обернуться опасностью.

Автошины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Автошины

Сравнение результатов теста

Модель шин Покрытие Тормозной путь Оценка
Goodyear UltraGrip Performance 3 Мокрый асфальт, 80 км/ч 31,7 м (полная остановка) Лидеры теста
Syron Everest 2 Мокрый асфальт, 80 км/ч +15,4 м (скорость 45,7 км/ч после 31,7 м) Опасны
Michelin Pilot Alpin 5 Сухое покрытие Лучший результат Рекомендованы
Bridgestone Blizzak 6 Сухое покрытие 4/5 звёзд Надёжные
Continental Wintercontact TS 870 P Сухое покрытие 4/5 звёзд Надёжные
Landail Winter Lander Заснеженная дорога, 50 км/ч 34 м Худшие
Syron Everest 2 (снег) Заснеженная дорога 25,6 м Средние
CST Medallion Winter WCP1, Evergreen EW66 Разные покрытия Слабые показатели Опасны

Советы шаг за шагом

  • При покупке зимней резины ориентируйтесь на результаты независимых тестов, а не только на цену.
  • Выбирайте модели с подтверждёнными короткими тормозными путями на мокром и снежном покрытии.
  • Для города подойдут шины с упором на мокрый асфальт, для регионов с обильным снегом — с лучшими снежными характеристиками.
  • Проверяйте дату производства: старые шины теряют эластичность.
  • Учитывайте условия хранения и репутацию бренда.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ставите бюджетные шины без тестов → длинный тормозной путь → выбирайте модели Goodyear, Michelin, Bridgestone, Continental.
  • Берёте резину "с рук" → неизвестная история, старение материала → приобретайте новые, не старше 3 лет.
  • Смотрите только на цену → игнорируете безопасность → анализируйте независимые обзоры и испытания.

А что если…

А что если бюджет ограничен? В этом случае лучше купить проверенные модели среднего сегмента (например, Hankook Winter I*Cept Evo3), чем экономить на ноунеймах, которые на льду и мокром асфальте могут сыграть роковую роль.

Плюсы и минусы

Класс шин Плюсы Минусы
Премиум (Goodyear, Michelin, Bridgestone) Короткий тормозной путь, надёжность Высокая цена
Средний сегмент (Hankook, Dunlop) Хороший баланс цены и качества Чуть хуже премиума
Бюджетные (Syron, Evergreen, CST) Доступная цена Длинный тормозной путь, риск ДТП

FAQ

Стоит ли переплачивать за премиум-шины

Да, разница в тормозном пути достигает десятков метров и может спасти жизнь.

Какие модели признаны лучшими

Goodyear UltraGrip Performance 3, Michelin Pilot Alpin 5, Bridgestone Blizzak 6, Dunlop Winter Sport 5.

Какие бренды опасно покупать

Syron Everest 2, Evergreen EW66, CST Medallion Winter WCP1, Landail Winter Lander.

Мифы и правда

  • Миф: все зимние шины одинаковы.
  • Правда: разница в тормозном пути может составлять более 15 метров.
  • Миф: китайские и бюджетные шины ничем не хуже.
  • Правда: тесты подтверждают худшую управляемость и торможение.
  • Миф: если ездить аккуратно, качество шин не важно.
  • Правда: даже при осторожной езде аварийные ситуации непредсказуемы.

3 интересных факта

  • Touring Club Suisse ежегодно тестирует шины с середины XX века.
  • Тормозной путь на мокром асфальте у лучших и худших моделей может отличаться более чем на длину трёх автомобилей.

Исторический контекст

  • 1934 год: компания Goodyear первой представила зимние протекторы.
  • 1970-е: массовое распространение "липучек" в Европе.
  • 1990-е: рост популярности скандинавских шин с мягкой смесью.
  • 2020-е: акцент на экологичность и износостойкость резины.

Итог прост: экономить на зимних шинах — значит рисковать безопасностью, а правильный выбор резины способен спасти жизнь на скользкой дороге.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Домашние животные
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Домашние животные
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Домашние животные
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Популярное
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути

Крупнейшая судоходная компания MSC отказывается от использования Северного морского пути.

MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти Сергей Милешкин Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Последние материалы
Армия без звука: слизни готовятся к осенней атаке на урожай — счёт идёт на дни
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Кошки и собаки как дети: правила воспитания, которые спасут нервы, мебель и сделают жизнь спокойнее
Выносливость или мышцы: одна ошибка в перекусе решает исход вашей тренировки
Этот зверёк — не тот, кем кажется: главная опасность ежей, о которой молчат
Напиток с дурной репутацией: что на самом деле делает кофе с мозгом детей
Невероятный манёвр Mazda: новый электрокар оказался доступнее старых бензиновых хэтчей
Крах сладкой империи: почему владельцы Кириешек и Яшкино лишились активов на полтриллиона рублей
Сумка вместо шкафа: самые модные модели осени, в которые поместится вся жизнь
Патриотизм или безумие? Вика Цыганова разбирает песни Mia Boyka для школ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.