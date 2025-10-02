Тормозной путь превращается в приговор: какую резину эксперты советуют обходить стороной

5:02 Your browser does not support the audio element. Авто

Зимний сезон традиционно ставит перед водителями главный вопрос — какие шины обеспечат реальную безопасность? Европейские эксперты Touring Club Suisse (TCS) в 2025 году протестировали 31 модель зимней резины типоразмера 225/40 R18 92V и пришли к выводу: экономия на шинах может обернуться опасностью.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Автошины

Сравнение результатов теста

Модель шин Покрытие Тормозной путь Оценка Goodyear UltraGrip Performance 3 Мокрый асфальт, 80 км/ч 31,7 м (полная остановка) Лидеры теста Syron Everest 2 Мокрый асфальт, 80 км/ч +15,4 м (скорость 45,7 км/ч после 31,7 м) Опасны Michelin Pilot Alpin 5 Сухое покрытие Лучший результат Рекомендованы Bridgestone Blizzak 6 Сухое покрытие 4/5 звёзд Надёжные Continental Wintercontact TS 870 P Сухое покрытие 4/5 звёзд Надёжные Landail Winter Lander Заснеженная дорога, 50 км/ч 34 м Худшие Syron Everest 2 (снег) Заснеженная дорога 25,6 м Средние CST Medallion Winter WCP1, Evergreen EW66 Разные покрытия Слабые показатели Опасны

Советы шаг за шагом

При покупке зимней резины ориентируйтесь на результаты независимых тестов, а не только на цену.

Выбирайте модели с подтверждёнными короткими тормозными путями на мокром и снежном покрытии.

Для города подойдут шины с упором на мокрый асфальт, для регионов с обильным снегом — с лучшими снежными характеристиками.

Проверяйте дату производства: старые шины теряют эластичность.

Учитывайте условия хранения и репутацию бренда.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ставите бюджетные шины без тестов → длинный тормозной путь → выбирайте модели Goodyear, Michelin, Bridgestone, Continental.

Берёте резину "с рук" → неизвестная история, старение материала → приобретайте новые, не старше 3 лет.

Смотрите только на цену → игнорируете безопасность → анализируйте независимые обзоры и испытания.

А что если…

А что если бюджет ограничен? В этом случае лучше купить проверенные модели среднего сегмента (например, Hankook Winter I*Cept Evo3), чем экономить на ноунеймах, которые на льду и мокром асфальте могут сыграть роковую роль.

Плюсы и минусы

Класс шин Плюсы Минусы Премиум (Goodyear, Michelin, Bridgestone) Короткий тормозной путь, надёжность Высокая цена Средний сегмент (Hankook, Dunlop) Хороший баланс цены и качества Чуть хуже премиума Бюджетные (Syron, Evergreen, CST) Доступная цена Длинный тормозной путь, риск ДТП

FAQ

Стоит ли переплачивать за премиум-шины

Да, разница в тормозном пути достигает десятков метров и может спасти жизнь.

Какие модели признаны лучшими

Goodyear UltraGrip Performance 3, Michelin Pilot Alpin 5, Bridgestone Blizzak 6, Dunlop Winter Sport 5.

Какие бренды опасно покупать

Syron Everest 2, Evergreen EW66, CST Medallion Winter WCP1, Landail Winter Lander.

Мифы и правда

Миф: все зимние шины одинаковы.

все зимние шины одинаковы. Правда: разница в тормозном пути может составлять более 15 метров.

разница в тормозном пути может составлять более 15 метров. Миф: китайские и бюджетные шины ничем не хуже.

китайские и бюджетные шины ничем не хуже. Правда: тесты подтверждают худшую управляемость и торможение.

тесты подтверждают худшую управляемость и торможение. Миф: если ездить аккуратно, качество шин не важно.

если ездить аккуратно, качество шин не важно. Правда: даже при осторожной езде аварийные ситуации непредсказуемы.

3 интересных факта

Touring Club Suisse ежегодно тестирует шины с середины XX века.

Тормозной путь на мокром асфальте у лучших и худших моделей может отличаться более чем на длину трёх автомобилей.

Исторический контекст

1934 год: компания Goodyear первой представила зимние протекторы.

год: компания Goodyear первой представила зимние протекторы. 1970-е: массовое распространение "липучек" в Европе.

массовое распространение "липучек" в Европе. 1990-е: рост популярности скандинавских шин с мягкой смесью.

рост популярности скандинавских шин с мягкой смесью. 2020-е: акцент на экологичность и износостойкость резины.

Итог прост: экономить на зимних шинах — значит рисковать безопасностью, а правильный выбор резины способен спасти жизнь на скользкой дороге.