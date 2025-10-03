Крутанули до конца — попали на ремонт: мелкая ошибка превращает авто в дорогую игрушку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Многие водители, особенно в тесных дворах или при парковке, привычно выкручивают руль "до упора". На первый взгляд это безобидный прием, но специалисты предупреждают: регулярная привычка доводить руль до крайних положений может дорого обойтись.

Водитель выкручивает руль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Водитель выкручивает руль

Почему это опасно

Главная нагрузка ложится на гидроусилитель руля (ГУР), который всё ещё ставят на внедорожники, коммерческий транспорт и часть легковушек. В момент упора жидкость в системе перегоняется в одну сторону и создаёт избыточное давление. Для новой машины это не критично, но у авто с пробегом последствия ощутимее:

  • появляются течи в шлангах и соединениях;
  • ухудшается работа усилителя;
  • слышен характерный гул при удержании руля в крайнем положении;
  • в худшем случае — поломка насоса.

Электроусилители менее подвержены подобным перегрузкам, но и у них лишнее давление повышает износ механики рулевой рейки.

Советы шаг за шагом

  • При достижении крайнего упора всегда чуть отпускайте руль назад — хотя бы на 5-10 градусов. Колёса при этом не изменят положение, но нагрузка на систему резко снизится.
  • Не крутите руль на месте. Перед началом манёвра слегка отпустите тормоз и позвольте машине сдвинуться вперёд или назад.
  • Следите за уровнем и состоянием жидкости ГУР — её замена раз в 50-60 тысяч км продлевает жизнь усилителя.
  • Прислушивайтесь к звукам: гул или скрежет при вращении руля — сигнал для диагностики.
  • При установке широких шин или дисков большего диаметра помните, что нагрузка на рулевую систему возрастает.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Удерживаете руль в упоре → быстрый износ насоса ГУР → отпустите руль на несколько градусов.
  • Крутите руль на месте → нагрузка на рейку и шины → начинайте поворот в движении.
  • Не меняете жидкость → перегрев и износ системы → используйте рекомендованные масла и вовремя обновляйте их.

А что если…

А если у вас электромобиль с электроусилителем? Даже тогда постоянные упоры руля вредят механическим элементам рейки. Так что правило "немного отпустить" остаётся актуальным для любых машин.

Плюсы и минусы соблюдения правил

Поведение Плюсы Минусы
Отпускать руль после упора Снижение нагрузки, дольше служит ГУР Требует привычки
Крутить руль только в движении Меньше износ шин и рейки Нужно больше пространства
Игнорировать советы Удобно и быстро Высокий риск дорогостоящего ремонта

FAQ

Можно ли один раз выкрутить руль до упора — это опасно

Нет, разовый манёвр не страшен. Вред наносит постоянная привычка держать руль в упоре.

Сколько стоит ремонт насоса ГУР

В среднем от 15 до 40 тысяч рублей в зависимости от модели авто.

Что опаснее: выкрученный руль или езда с низким уровнем жидкости ГУР

Оба фактора вредны. Но постоянное удержание руля в упоре ускоряет поломку даже при нормальном уровне жидкости.

Мифы и правда

  • Миф: на современных авто можно крутить руль как угодно.
  • Правда: износ деталей рулевой рейки и насосов никто не отменял.
  • Миф: электромеханические усилители не боятся упора.
  • Правда: у них страдают шестерни и рейка при перегрузках.
  • Миф: гул при крайнем положении руля — это "норма".
  • Правда: это признак чрезмерной нагрузки на систему.

Интересные факты

  • Первые гидроусилители руля появились ещё в 1950-х годах в США.
  • Современные электроусилители позволяют экономить топливо, отключаясь на прямой дороге.

Исторический контекст

  • 1950-е: массовое внедрение ГУР на американских машинах.
  • 1980-е: распространение гидроусилителей в Европе и СССР.
  • 2000-е: появление электроусилителей в массовом сегменте.
  • 2020-е: гибридные системы с адаптивным управлением в премиум-авто.

Поэтому, если хотите сохранить рулевую систему в порядке и избежать дорогостоящего ремонта, достаточно всего лишь не держать руль в упоре дольше пары секунд.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
