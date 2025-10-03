Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
То, что в Европе — роскошь, в Москве теперь стандарт: как выглядят обычные дома по реновации
Массовые увольнения или миф: что на самом деле происходит за воротами ГАЗа
Космос бьёт по сердцу: чем опасна магнитная буря для людей и как пережить её без последствий
Ржавчина на тормозных дисках появляется даже у новых авто: когда это безобидно, а когда грозит аварией
Авиахаос неминуем: 11 000 увольнений и приостановка правительства в США могут сорвать авиаперелёты
Долларовое дерево тянется к богатству: растение, которое обещает удачу, деньги и долгую счастливую жизнь
Каша, которая стала роскошью: гурьевский рецепт с абрикосами и пенками из сливок
Тайный союз с террористами: экс-глава MI-6 взорвал Лондон изнутри
Секущиеся концы не боятся температуры: мифы о стрижке горячими ножницами разоблачены

Один литр масла способен убить целое озеро — автолюбители продолжают совершать эту ошибку

Авто

Замена масла для многих автолюбителей — не просто техническая процедура, а целый ритуал. В этот момент особенно ясно понимаешь, насколько важна чистота и здоровье двигателя. Но после слива "черной жижи" возникает главный вопрос: куда деть отработанное моторное масло? Хранить его дома нельзя, выливать — тем более. Утилизация в России, как и в других странах, регулируется законом, и правильный подход здесь критически важен.

Моторное масло
Фото: sigaus. es by SIGAUS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Моторное масло

Почему переработка масла так важна

Моторное масло обладает уникальным свойством — его можно использовать снова. Даже когда оно становится густым и темным, это не значит, что продукт "умирает". Дело в том, что темнота и неприятный вид связаны с примесями: сажей, металлическими частицами, продуктами износа двигателя. После специальной очистки и регенерации масло снова пригодно для работы.

Чтобы произвести всего 4 литра готового моторного масла, переработка потребует в десятки раз меньше ресурсов, чем добыча и переработка сырой нефти. Это означает не только экономию природных богатств, но и снижение нагрузки на окружающую среду.

Сравнение способов утилизации

Способ Что это значит Последствия
Сдача в пункт приёма Масло отвозят в сервис или экоцентр Безопасная переработка, повторное использование
Выливание в почву Слив в огород, на землю Загрязнение грунта, штрафы
Слив в канализацию Попадание в ливнёвку или унитаз Засорение сетей, загрязнение водоёмов
Самостоятельное сжигание Использование как топливо Высокий риск токсичных выбросов

Советы шаг за шагом: как правильно сдать масло

  1. Слейте масло в герметичную пластиковую канистру или канистру из-под моторного масла.

  2. Не смешивайте его с антифризом, тормозной жидкостью или растворителями — такие смеси уже не перерабатываются.

  3. Найдите ближайший пункт приёма. В России это могут быть автосервисы, шиномонтажи, АЗС и экоцентры.

  4. Если рядом нет таких мест, узнайте о муниципальных программах. Во многих городах действуют специальные контейнеры для сбора технических жидкостей.

  5. Сдайте масло вместе с фильтром — их тоже принимают на утилизацию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: вылить масло в ливневую канализацию.
    Последствие: загрязнение реки или озера, гибель рыб.
    Альтернатива: отвезти в ближайший экоцентр или сервис.

  • Ошибка: хранить масло в открытой канистре на даче.
    Последствие: испарение токсинов, пожарная опасность.
    Альтернатива: герметично закрыть и сдать в пункт приёма.

  • Ошибка: смешивать с другими отходами.
    Последствие: переработка невозможна.
    Альтернатива: сдавать отдельно, в чистой таре.

А что если…

А что если сдать масло негде? В небольших населённых пунктах действительно не всегда есть официальные приёмные пункты. В этом случае остаётся два варианта: поиск ближайшей станции техобслуживания или обращение в местную администрацию. Многие районы запускают программы сбора отходов раз в месяц — стоит уточнить график.

Плюсы и минусы переработки масла

Плюсы Минусы
Экономия природных ресурсов Не везде есть пункты приёма
Снижение загрязнения Нужна отдельная тара
Возможность вторичного использования Иногда приём ограничен по объёму
Бесплатная сдача в большинстве случаев Придётся тратить время на доставку

FAQ

Как выбрать тару для отработанного масла?
Лучше всего использовать канистры из-под масла или бензина. Они рассчитаны на агрессивные жидкости и не протекают.

Сколько стоит утилизация масла?
В большинстве сервисов — бесплатно. В некоторых регионах муниципалитет оплачивает транспортировку.

Что лучше: сдать масло в сервис или в экоцентр?
Разницы нет, но сервисы удобнее — они находятся рядом и принимают масло вместе с фильтрами.

Мифы и правда

  • Миф: тёмное масло значит, что оно полностью испорчено.
    Правда: оно темнеет из-за примесей, но само масло может быть очищено и использовано снова.

  • Миф: переработка дороже, чем добыча нефти.
    Правда: переработка требует в десятки раз меньше ресурсов.

  • Миф: можно сжечь масло на даче для отопления.
    Правда: это крайне опасно — выделяются токсичные вещества.

3 интересных факта

  1. Один литр масла может загрязнить до миллиона литров воды.

  2. В России ежегодно образуется более 1 млн тонн отработанного масла.

  3. Переработанное масло можно использовать не только в авто, но и в промышленности.

Исторический контекст

Раньше отработанное масло часто использовали в качестве топлива для печей и котельных. Это считалось рациональным подходом, хотя о вреде для экологии тогда задумывались мало. Сегодня подход изменился: переработка стала частью национальной экологической стратегии.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Путин наступает на хвост США: Куба станет российской военной базой
Мир. Новости мира
Путин наступает на хвост США: Куба станет российской военной базой
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Недвижимость
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Автовладельцы вышли на цифровую баррикаду: закон об утильсборе встретил протест
Скрытые хитрости гибридного салона: как экран и кнопки создают идеальный баланс Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Россия закроет небо над Ираном и Ираком. Израилю надо задуматься
В США объяснили, как Орешник стал самым опасным сюрпризом Москвы за десятилетия
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Последние материалы
То, что в Европе — роскошь, в Москве теперь стандарт: как выглядят обычные дома по реновации
Массовые увольнения или миф: что на самом деле происходит за воротами ГАЗа
Космос бьёт по сердцу: чем опасна магнитная буря для людей и как пережить её без последствий
Ржавчина на тормозных дисках появляется даже у новых авто: когда это безобидно, а когда грозит аварией
Авиахаос неминуем: 11 000 увольнений и приостановка правительства в США могут сорвать авиаперелёты
Долларовое дерево тянется к богатству: растение, которое обещает удачу, деньги и долгую счастливую жизнь
Каша, которая стала роскошью: гурьевский рецепт с абрикосами и пенками из сливок
Тайный союз с террористами: экс-глава MI-6 взорвал Лондон изнутри
Секущиеся концы не боятся температуры: мифы о стрижке горячими ножницами разоблачены
Напряжение нарастает: Солнце выбросило в космос мощное плазменное облако
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.