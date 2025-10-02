Водителей загоняют в угол: закон оставит их без работы и пассажиров без такси

Такси давно стало привычным способом передвижения для миллионов россиян. В 2024 году мы с вами совершили 3,4 миллиарда поездок — это значит, что каждый гражданин пользовался услугой в среднем более 20 раз за год. Поэтому изменения в этой сфере неизбежно затрагивают и пассажиров, и водителей.
С 1 марта 2026 года в большинстве регионов России вступает в силу Федеральный закон №116-ФЗ. Его ключевая новация — обязательное использование в такси только автомобилей отечественного производства или собранных на территории России. Мера преподносится как поддержка автопрома, но вызывает множество вопросов о последствиях для рынка труда, цен и качества перевозок.
Минпромторг представил список компаний, чьи автомобили будут допущены в такси: "АвтоВАЗ", УАЗ, Sollers, Evolute, "Москвич" и Voyah. На бумаге идея выглядит логично — гарантировать спрос отечественным заводам. Но на практике часть моделей явно не рассчитана на повседневные городские перевозки: "УАЗ Патриот", Niva Travel или семиместный Sollers S7 скорее подходят для внедорожных поездок или маршрутного такси, чем для стандартных заказов.
"Я, честно говоря, в шоке был, когда узнал, что таксистов всех хотят пересадить на отечественные марки", — сказал один из водителей.
Согласно ФГИС "Такси", в стране зарегистрировано более 700 тысяч автомобилей. При этом большинство самозанятых водителей работают на личных машинах, которые не подпадают под новые требования. По опросам, 63% таксопарков не готовы обновлять парк за свой счёт: расходы на ремонт российских автомобилей выше, а первые серьёзные поломки случаются уже через год эксплуатации, сообщает "Царьград".
Неудивительно, что к качеству отечественных машин претензий больше, чем к иномаркам. Водители отмечают утечки масла, непредсказуемую электронику, слабую шумоизоляцию.
"Даже когда вызываю такси, я не хочу садиться в отечественный автомобиль, потому что некомфортно", — признался депутат Госдумы Станислав Наумов.
|Критерий
|Намерения закона
|Возможные последствия
|Поддержка автопрома
|Рост заказов у заводов
|Неполная занятость, "четырёхдневки"
|Доступность такси
|Обновлённый парк
|Рост тарифов на 20-30%
|Занятость
|Новые рабочие места
|Уход до 200 тыс. водителей
|Качество сервиса
|Новые машины
|Жалобы пассажиров и водителей
|Доход бюджета
|Рост налогов
|Уход в тень, снижение сборов
Таксопаркам стоит заранее планировать обновление парка поэтапно, а не одномоментно.
Самозанятым водителям лучше рассмотреть лизинг или аренду через агрегаторов.
Для регионов с низкой долей отечественных авто — искать корпоративные заказы, чтобы компенсировать расходы.
При покупке машины из списка Минпромторга — проверять надёжность модели и стоимость обслуживания.
Для пассажиров — учитывать, что цены могут вырасти, и заранее планировать поездки.
Ошибка: Игнорировать новые правила.
→ Последствие: штрафы и лишение лицензии.
→ Альтернатива: переход на лизинг или аренду отечественных авто.
Ошибка: Делать ставку только на старый парк.
→ Последствие: невозможность легальной работы.
→ Альтернатива: постепенное обновление машин.
Ошибка: Уход в тень.
→ Последствие: работа без страховки и риска для пассажиров.
→ Альтернатива: использовать льготы и субсидии, если они будут доступны.
Что если водители массово уйдут из такси? Это приведёт к дефициту машин и росту нелегального "бомбёжки".
Что если заводы не справятся? Тогда на рынок хлынут недоработанные модели, а расходы на ремонт возрастут.
Что если пассажиры откажутся от поездок? Это ударит и по агрегаторам, и по самим водителям.
|Плюсы
|Минусы
|Поддержка отечественного автопрома
|Рост тарифов на поездки
|Частичное обновление автопарка
|Массовый уход самозанятых
|Новые заводские инвестиции
|Снижение качества сервиса
|Формальная "белизация" рынка
|Перераспределение в серый сектор
Как выбрать машину под новые требования?
Сравнивайте стоимость владения: ТО, страховку, расход топлива, надёжность.
Сколько подорожают поездки?
По прогнозам, тарифы могут вырасти на 20-30% уже к 2027 году.
Что делать водителям с иномарками?
Варианты — аренда "локализованных" авто, переход в корпоративный сегмент или смена рода деятельности.
Миф: локализация поддержит малый бизнес.
Правда: многие ИП и самозанятые уйдут с рынка.
Миф: новые машины всегда безопаснее.
Правда: даже новые модели могут иметь серьёзные сбои.
Миф: закон выведет весь рынок из тени
Правда: часть водителей наоборот вернётся к нелегальным перевозкам.
Таксисты часто работают по 12-14 часов в день. Если расходы возрастут, они будут брать больше смен, что приведёт к хронической усталости и повышенному риску ДТП.
В Европе большинство сделок по такси проходит через программы лизинга и подписки.
В Японии парк такси обновляется раз в 5 лет, но при поддержке государства.
В России доля самозанятых водителей в такси превышает 70%.
В 2010-е годы рост агрегаторов сделал такси доступнее, но усилил конкуренцию.
В 2022–2024 годах ужесточение регулирования (ФЗ-580) уже вывело часть водителей в тень.
В 2026 году локализация станет новым барьером, сопоставимым по масштабам с прежними реформами.
