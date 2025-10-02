Водителей загоняют в угол: закон оставит их без работы и пассажиров без такси

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:28
Авто

Такси давно стало привычным способом передвижения для миллионов россиян. В 2024 году мы с вами совершили 3,4 миллиарда поездок — это значит, что каждый гражданин пользовался услугой в среднем более 20 раз за год. Поэтому изменения в этой сфере неизбежно затрагивают и пассажиров, и водителей.

такси Yandex GO
Фото: создано с помощью нейросети OpenAI (DALL·E) is licensed under OpenAI, 2025
такси Yandex GO

С 1 марта 2026 года в большинстве регионов России вступает в силу Федеральный закон №116-ФЗ. Его ключевая новация — обязательное использование в такси только автомобилей отечественного производства или собранных на территории России. Мера преподносится как поддержка автопрома, но вызывает множество вопросов о последствиях для рынка труда, цен и качества перевозок.

Что меняется

Минпромторг представил список компаний, чьи автомобили будут допущены в такси: "АвтоВАЗ", УАЗ, Sollers, Evolute, "Москвич" и Voyah. На бумаге идея выглядит логично — гарантировать спрос отечественным заводам. Но на практике часть моделей явно не рассчитана на повседневные городские перевозки: "УАЗ Патриот", Niva Travel или семиместный Sollers S7 скорее подходят для внедорожных поездок или маршрутного такси, чем для стандартных заказов.

"Я, честно говоря, в шоке был, когда узнал, что таксистов всех хотят пересадить на отечественные марки", — сказал один из водителей.

Почему это вызывает протест

Согласно ФГИС "Такси", в стране зарегистрировано более 700 тысяч автомобилей. При этом большинство самозанятых водителей работают на личных машинах, которые не подпадают под новые требования. По опросам, 63% таксопарков не готовы обновлять парк за свой счёт: расходы на ремонт российских автомобилей выше, а первые серьёзные поломки случаются уже через год эксплуатации, сообщает "Царьград".

Неудивительно, что к качеству отечественных машин претензий больше, чем к иномаркам. Водители отмечают утечки масла, непредсказуемую электронику, слабую шумоизоляцию.

"Даже когда вызываю такси, я не хочу садиться в отечественный автомобиль, потому что некомфортно", — признался депутат Госдумы Станислав Наумов.

Сравнение: ожидаемое и реальное

Критерий Намерения закона Возможные последствия
Поддержка автопрома Рост заказов у заводов Неполная занятость, "четырёхдневки"
Доступность такси Обновлённый парк Рост тарифов на 20-30%
Занятость Новые рабочие места Уход до 200 тыс. водителей
Качество сервиса Новые машины Жалобы пассажиров и водителей
Доход бюджета Рост налогов Уход в тень, снижение сборов

Советы шаг за шагом

  1. Таксопаркам стоит заранее планировать обновление парка поэтапно, а не одномоментно.

  2. Самозанятым водителям лучше рассмотреть лизинг или аренду через агрегаторов.

  3. Для регионов с низкой долей отечественных авто — искать корпоративные заказы, чтобы компенсировать расходы.

  4. При покупке машины из списка Минпромторга — проверять надёжность модели и стоимость обслуживания.

  5. Для пассажиров — учитывать, что цены могут вырасти, и заранее планировать поездки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать новые правила.
    Последствие: штрафы и лишение лицензии.
    Альтернатива: переход на лизинг или аренду отечественных авто.

  • Ошибка: Делать ставку только на старый парк.
    Последствие: невозможность легальной работы.
    Альтернатива: постепенное обновление машин.

  • Ошибка: Уход в тень.
    Последствие: работа без страховки и риска для пассажиров.
    Альтернатива: использовать льготы и субсидии, если они будут доступны.

А что если…

Что если водители массово уйдут из такси? Это приведёт к дефициту машин и росту нелегального "бомбёжки".
Что если заводы не справятся? Тогда на рынок хлынут недоработанные модели, а расходы на ремонт возрастут.
Что если пассажиры откажутся от поездок? Это ударит и по агрегаторам, и по самим водителям.

Плюсы и минусы реформы

Плюсы Минусы
Поддержка отечественного автопрома Рост тарифов на поездки
Частичное обновление автопарка Массовый уход самозанятых
Новые заводские инвестиции Снижение качества сервиса
Формальная "белизация" рынка Перераспределение в серый сектор

FAQ

Как выбрать машину под новые требования?
Сравнивайте стоимость владения: ТО, страховку, расход топлива, надёжность.

Сколько подорожают поездки?
По прогнозам, тарифы могут вырасти на 20-30% уже к 2027 году.

Что делать водителям с иномарками?
Варианты — аренда "локализованных" авто, переход в корпоративный сегмент или смена рода деятельности.

Мифы и правда

  • Миф: локализация поддержит малый бизнес.
    Правда: многие ИП и самозанятые уйдут с рынка.

  • Миф: новые машины всегда безопаснее.
    Правда: даже новые модели могут иметь серьёзные сбои.

  • Миф: закон выведет весь рынок из тени
    Правда: часть водителей наоборот вернётся к нелегальным перевозкам.

Сон и психология

Таксисты часто работают по 12-14 часов в день. Если расходы возрастут, они будут брать больше смен, что приведёт к хронической усталости и повышенному риску ДТП.

Три интересных факта

  1. В Европе большинство сделок по такси проходит через программы лизинга и подписки.

  2. В Японии парк такси обновляется раз в 5 лет, но при поддержке государства.

  3. В России доля самозанятых водителей в такси превышает 70%.

Исторический контекст

  1. В 2010-е годы рост агрегаторов сделал такси доступнее, но усилил конкуренцию.

  2. В 2022–2024 годах ужесточение регулирования (ФЗ-580) уже вывело часть водителей в тень.

  3. В 2026 году локализация станет новым барьером, сопоставимым по масштабам с прежними реформами.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
