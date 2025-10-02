Электрокары подождут: Bentley делает ставку на бензиновые легенды

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:56
Авто

Bentley готовит к выпуску новую модель, которая станет настоящим событием в мире люксовых спорткаров. Компания подтвердила: речь идёт о редком автомобиле, возрождающем культовое имя из прошлого, появившегося ровно сто лет назад. По словам производителя, это будет не просто купе ограниченного тиража, а настоящий символ скорости и престижа.

Bentley
Фото: Wikipedia by Endlezz is licensed under GNU Free Documentation License
Bentley

Исторические корни

Возвращение "знаменитого названия" отсылает к золотой эпохе Bentley — 1920-м годам. Именно тогда марка, ещё будучи независимым производителем, завоевала громкую репутацию благодаря победам в гонке "24 часа Ле-Мана". Команда "Bentley Boys", состоявшая из аристократов и энтузиастов автоспорта, сформировала легенду бренда, которая жива и сегодня.

Культовые имена прошлого

Большинство машин Bentley тех лет носили простые, но мощные названия, отражавшие объём двигателя: 3-литровый, 4 &frac12-литровый, 6 &frac12-литровый Speed Six. Были и особенные версии — легендарные Blower с нагнетателем или уникальное купе Blue Train, прославившееся исторической гонкой с роскошным поездом. Многие из этих имён стали символами целой эпохи и источником вдохновения для современных дизайнеров.

Современный взгляд на классику

На представленном тизере угадываются очертания Bentley Continental GT, оснащённого 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом и гибридной системой. Однако назвать такую модель Speed Six или Blower было бы слишком смело: современные технологии изменили характер автомобиля, хотя дух спортивного наследия по-прежнему остаётся.

Стратегия и будущее

Выход новой лимитированной модели совпадает с окончанием производства кабриолета Batur и купе. Bentley стремится заполнить освободившуюся нишу, предложив своим состоятельным клиентам эксклюзивный продукт, пока массовая линейка бренда проходит этап обновления.

При этом компания уточнила: полный отказ от двигателей внутреннего сгорания пока не планируется. Несмотря на планы по выпуску первого электромобиля в ближайшие годы, бренд сохранит бензиновые моторы для Continental GT и Bentayga как минимум до 2030-х годов. Такой шаг подчёркивает, что Bentley будет совмещать традиции и инновации, сохраняя баланс между наследием и будущим.

Автомобиль для избранных

Ожидается, что новая модель станет не только данью истории, но и коллекционной жемчужиной. Bentley явно ориентируется на ценителей редких машин, для которых обладание эксклюзивным автомобилем сродни обладанию произведением искусства.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
