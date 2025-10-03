Ford прощается с Focus в Европе: легендарная модель уходит без преемника

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:10
Авто

26 сентября 2025 года с конвейера завода Ford сошёл последний Focus ST. Производство обычных версий будет завершено в ноябре, и преемника у модели не будет. Для европейских автомобилистов это событие стало знаковым: Focus почти четверть века считался одним из символов класса компактных хэтчбеков.

Ford Focus ST
Фото: commons.wikimedia.org by IFCAR, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ford Focus ST

Причины сворачивания

Главная причина закрытия проекта — низкая прибыльность. Производство автомобилей с ДВС в Европе становится всё дороже, а спрос на компактные модели сокращается. Жёсткие экологические стандарты и рост интереса к кроссоверам и электромобилям сделали Focus экономически невыгодным для компании.

Падение доли Ford

Уход Fiesta, Mondeo и теперь Focus серьёзно ударил по позициям бренда. Доля Ford в Европе снизилась до 3,3%. Для сравнения: Hyundai и Kia уже обошли американского автогиганта, а Volkswagen продаёт в 3,5 раза больше машин. За первые восемь месяцев 2025 года Ford реализовал лишь 260 тысяч автомобилей на европейском рынке.

Сравнение: Ford и конкуренты в Европе (2025 г.)

Бренд Продажи за 8 мес., тыс. Доля рынка, %
Volkswagen ~910 11,5
Hyundai ~380 4,8
Kia ~350 4,4
Ford 260 3,3

Советы шаг за шагом: что делать владельцам Focus

  1. Следите за запасами оригинальных запчастей: их доступность будет сокращаться.

  2. Рассмотрите возможность покупки деталей у сторонних поставщиков (Bosch, Valeo, Lemforder).

  3. Для сохранения ликвидности автомобиля проходите ТО вовремя и фиксируйте сервисную историю.

  4. Если планируете перепродажу — лучше сделать это в ближайшие 2-3 года, пока спрос на вторичке стабилен.

  5. Для замены рассматривайте схожие по классу модели: VW Golf, Hyundai i30, Kia Ceed, Toyota Corolla.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Думать, что поддержка Focus будет вечной.
    → Последствие: рост цен на ремонт и снижение ликвидности.
    → Альтернатива: заблаговременно искать надёжные сервисы и запчасти.

  • Ошибка: Ждать преемника Focus.
    → Последствие: разочарование — новая модель не планируется.
    → Альтернатива: рассмотреть другие бренды.

  • Ошибка: Игнорировать падение стоимости на рынке б/у.
    → Последствие: потеря денег при продаже.
    → Альтернатива: продать раньше или эксплуатировать до конца ресурса.

А что если…

А что если Ford решит вернуть Focus в виде электромобиля? Такой сценарий не исключён: многие бренды возрождают культовые имена в новом формате. Но пока никаких планов не объявлено, и для европейского рынка Focus остаётся историей.

Плюсы и минусы ухода модели

Плюсы Минусы
Снижение издержек для Ford Потеря культовой модели
Сосредоточение на кроссоверах и EV Снижение выбора для покупателей
Возможность инвестировать в электромобили Удар по лояльности поклонников Focus

FAQ

Когда прекратится производство Ford Focus?
Выпуск обычных версий завершится в ноябре 2025 года.

Будет ли преемник модели?
Нет, Ford объявил, что продолжения у Focus не будет.

Что делать владельцам?
Продолжать эксплуатацию можно, но стоит заранее позаботиться о запчастях и обслуживании.

Мифы и правда

  • Миф: Focus убирают из-за проблем с качеством.
    Правда: причина в экономике и смене приоритетов.

  • Миф: модель сохранится для отдельных рынков Европы.
    Правда: производство прекращается полностью.

  • Миф: Ford уходит с европейского рынка.
    Правда: компания остаётся, но делает ставку на кроссоверы и электромобили.

3 интересных факта

  1. Первый Ford Focus дебютировал в 1998 году и сразу стал "Автомобилем года в Европе".

  2. В разные годы Focus возглавлял рейтинги продаж в Великобритании и Германии.

  3. Всего в мире продано более 16 миллионов автомобилей этой модели.

Исторический контекст: путь Focus

  • 1998: премьера первого поколения, признание "Автомобилем года".

  • 2004: второе поколение, глобальный успех.

  • 2011: третье поколение, единая платформа для всех рынков.

  • 2018: четвёртое поколение, адаптация под новые нормы.

  • 2025: завершение производства без преемника.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
