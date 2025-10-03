Ford прощается с Focus в Европе: легендарная модель уходит без преемника

5:10 Your browser does not support the audio element. Авто

26 сентября 2025 года с конвейера завода Ford сошёл последний Focus ST. Производство обычных версий будет завершено в ноябре, и преемника у модели не будет. Для европейских автомобилистов это событие стало знаковым: Focus почти четверть века считался одним из символов класса компактных хэтчбеков.

Фото: commons.wikimedia.org by IFCAR, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ford Focus ST

Причины сворачивания

Главная причина закрытия проекта — низкая прибыльность. Производство автомобилей с ДВС в Европе становится всё дороже, а спрос на компактные модели сокращается. Жёсткие экологические стандарты и рост интереса к кроссоверам и электромобилям сделали Focus экономически невыгодным для компании.

Падение доли Ford

Уход Fiesta, Mondeo и теперь Focus серьёзно ударил по позициям бренда. Доля Ford в Европе снизилась до 3,3%. Для сравнения: Hyundai и Kia уже обошли американского автогиганта, а Volkswagen продаёт в 3,5 раза больше машин. За первые восемь месяцев 2025 года Ford реализовал лишь 260 тысяч автомобилей на европейском рынке.

Сравнение: Ford и конкуренты в Европе (2025 г.)

Бренд Продажи за 8 мес., тыс. Доля рынка, % Volkswagen ~910 11,5 Hyundai ~380 4,8 Kia ~350 4,4 Ford 260 3,3

Советы шаг за шагом: что делать владельцам Focus

Следите за запасами оригинальных запчастей: их доступность будет сокращаться. Рассмотрите возможность покупки деталей у сторонних поставщиков (Bosch, Valeo, Lemforder). Для сохранения ликвидности автомобиля проходите ТО вовремя и фиксируйте сервисную историю. Если планируете перепродажу — лучше сделать это в ближайшие 2-3 года, пока спрос на вторичке стабилен. Для замены рассматривайте схожие по классу модели: VW Golf, Hyundai i30, Kia Ceed, Toyota Corolla.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Думать, что поддержка Focus будет вечной.

→ Последствие: рост цен на ремонт и снижение ликвидности.

→ Альтернатива: заблаговременно искать надёжные сервисы и запчасти.

Ошибка: Ждать преемника Focus.

→ Последствие: разочарование — новая модель не планируется.

→ Альтернатива: рассмотреть другие бренды.

Ошибка: Игнорировать падение стоимости на рынке б/у.

→ Последствие: потеря денег при продаже.

→ Альтернатива: продать раньше или эксплуатировать до конца ресурса.

А что если…

А что если Ford решит вернуть Focus в виде электромобиля? Такой сценарий не исключён: многие бренды возрождают культовые имена в новом формате. Но пока никаких планов не объявлено, и для европейского рынка Focus остаётся историей.

Плюсы и минусы ухода модели

Плюсы Минусы Снижение издержек для Ford Потеря культовой модели Сосредоточение на кроссоверах и EV Снижение выбора для покупателей Возможность инвестировать в электромобили Удар по лояльности поклонников Focus

FAQ

Когда прекратится производство Ford Focus?

Выпуск обычных версий завершится в ноябре 2025 года.

Будет ли преемник модели?

Нет, Ford объявил, что продолжения у Focus не будет.

Что делать владельцам?

Продолжать эксплуатацию можно, но стоит заранее позаботиться о запчастях и обслуживании.

Мифы и правда

Миф: Focus убирают из-за проблем с качеством.

Правда: причина в экономике и смене приоритетов.

Миф: модель сохранится для отдельных рынков Европы.

Правда: производство прекращается полностью.

Миф: Ford уходит с европейского рынка.

Правда: компания остаётся, но делает ставку на кроссоверы и электромобили.

3 интересных факта

Первый Ford Focus дебютировал в 1998 году и сразу стал "Автомобилем года в Европе". В разные годы Focus возглавлял рейтинги продаж в Великобритании и Германии. Всего в мире продано более 16 миллионов автомобилей этой модели.

Исторический контекст: путь Focus