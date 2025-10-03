Ford прощается с Focus в Европе: легендарная модель уходит без преемника

26 сентября 2025 года с конвейера завода Ford сошёл последний Focus ST. Производство обычных версий будет завершено в ноябре, и преемника у модели не будет. Для европейских автомобилистов это событие стало знаковым: Focus почти четверть века считался одним из символов класса компактных хэтчбеков.
Главная причина закрытия проекта — низкая прибыльность. Производство автомобилей с ДВС в Европе становится всё дороже, а спрос на компактные модели сокращается. Жёсткие экологические стандарты и рост интереса к кроссоверам и электромобилям сделали Focus экономически невыгодным для компании.
Уход Fiesta, Mondeo и теперь Focus серьёзно ударил по позициям бренда. Доля Ford в Европе снизилась до 3,3%. Для сравнения: Hyundai и Kia уже обошли американского автогиганта, а Volkswagen продаёт в 3,5 раза больше машин. За первые восемь месяцев 2025 года Ford реализовал лишь 260 тысяч автомобилей на европейском рынке.
|Бренд
|Продажи за 8 мес., тыс.
|Доля рынка, %
|Volkswagen
|~910
|11,5
|Hyundai
|~380
|4,8
|Kia
|~350
|4,4
|Ford
|260
|3,3
Следите за запасами оригинальных запчастей: их доступность будет сокращаться.
Рассмотрите возможность покупки деталей у сторонних поставщиков (Bosch, Valeo, Lemforder).
Для сохранения ликвидности автомобиля проходите ТО вовремя и фиксируйте сервисную историю.
Если планируете перепродажу — лучше сделать это в ближайшие 2-3 года, пока спрос на вторичке стабилен.
Для замены рассматривайте схожие по классу модели: VW Golf, Hyundai i30, Kia Ceed, Toyota Corolla.
Ошибка: Думать, что поддержка Focus будет вечной.
→ Последствие: рост цен на ремонт и снижение ликвидности.
→ Альтернатива: заблаговременно искать надёжные сервисы и запчасти.
Ошибка: Ждать преемника Focus.
→ Последствие: разочарование — новая модель не планируется.
→ Альтернатива: рассмотреть другие бренды.
Ошибка: Игнорировать падение стоимости на рынке б/у.
→ Последствие: потеря денег при продаже.
→ Альтернатива: продать раньше или эксплуатировать до конца ресурса.
А что если Ford решит вернуть Focus в виде электромобиля? Такой сценарий не исключён: многие бренды возрождают культовые имена в новом формате. Но пока никаких планов не объявлено, и для европейского рынка Focus остаётся историей.
|Плюсы
|Минусы
|Снижение издержек для Ford
|Потеря культовой модели
|Сосредоточение на кроссоверах и EV
|Снижение выбора для покупателей
|Возможность инвестировать в электромобили
|Удар по лояльности поклонников Focus
Когда прекратится производство Ford Focus?
Выпуск обычных версий завершится в ноябре 2025 года.
Будет ли преемник модели?
Нет, Ford объявил, что продолжения у Focus не будет.
Что делать владельцам?
Продолжать эксплуатацию можно, но стоит заранее позаботиться о запчастях и обслуживании.
Миф: Focus убирают из-за проблем с качеством.
Правда: причина в экономике и смене приоритетов.
Миф: модель сохранится для отдельных рынков Европы.
Правда: производство прекращается полностью.
Миф: Ford уходит с европейского рынка.
Правда: компания остаётся, но делает ставку на кроссоверы и электромобили.
Первый Ford Focus дебютировал в 1998 году и сразу стал "Автомобилем года в Европе".
В разные годы Focus возглавлял рейтинги продаж в Великобритании и Германии.
Всего в мире продано более 16 миллионов автомобилей этой модели.
1998: премьера первого поколения, признание "Автомобилем года".
2004: второе поколение, глобальный успех.
2011: третье поколение, единая платформа для всех рынков.
2018: четвёртое поколение, адаптация под новые нормы.
2025: завершение производства без преемника.
