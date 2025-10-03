Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новый Мамисон обещает разорвать рынок: Кавказ готовит лыжникам сюрприз
Найден ключ к древним вулканам: Кембридж установил причину извержений 60 млн лет назад
Счастья хотели, а получили желтые листья: спатифиллум мстит хозяйке за халатность
Сколько вы платите государству: размер исполнительского сбора
Когда зеркало врёт, а фен добивает: ошибки, что превращают локоны в прах
От эйфории до ломоты: секрет превращения крепатуры в двигатель силы и прогресса
Молчаливая пытка для попугая: три вещи в вашем доме, которые медленно его убивают
Выложился на 10 из 10: Тейлор Свифт впервые раскрыла подробности предложения руки и сердца
Хуже, чем Пи Дидди: почему Ким Кардашьян подала иск против бывшего бойфренда Рэя Джея

Китайцам вход закрыт: почему Haval не стал народным такси

4:46
Авто

С марта 2026 года вступят в силу новые правила, определяющие перечень автомобилей, которые допускаются к работе в такси. Минпромторг опубликовал список моделей, и он вызвал бурю обсуждений: в него вошли Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и Москвич. А вот Haval Jolion, выпускаемый на заводе в Туле, в списке отсутствует. Не оказалось там и Hyundai Solaris, который долгие годы считался одной из самых популярных моделей в таксомоторном сегменте.

Haval Jolion
Фото: flickr by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Haval Jolion

Причины исключения конкретных моделей официально не названы. Но уже сейчас понятно: рынок ждут серьёзные изменения.

Сравнение: кто остался и кто выбыл

Марка/модель Статус по новым правилам Комментарий
Lada (Vesta, Granta) Допущены Основной массовый сегмент
УАЗ (Patriot, Profi) Допущены Для регионов и перевозки грузов
Sollers Допущены Поддержка локального бренда
Evolute, Voyah Допущены Электромобили в такси
Москвич Допущен Новый городской транспорт
Haval Jolion Не допущен Производится в РФ, но исключён
Hyundai Solaris Не допущен Один из лидеров такси

Что это значит для водителей

  1. Владельцам Haval Jolion, работающим в такси, придётся искать замену.

  2. Solaris, ранее считавшийся "рабочей лошадкой" таксопарков, также теряет позиции.

  3. Усилится роль отечественных производителей, поскольку именно их модели легализованы.

  4. Электромобили Evolute и Voyah могут занять часть сегмента, что подталкивает рынок к постепенной "электрификации".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Продолжать эксплуатировать Jolion или Solaris в такси после марта 2026 года.
    → Последствие: штрафы и запрет на работу.
    → Альтернатива: переход на одобренные модели — Lada, Москвич, Evolute.

  • Ошибка: Игнорировать изменения в перечне.
    → Последствие: риски для таксопарков и водителей, потеря дохода.
    → Альтернатива: заранее пересмотреть автопарк.

  • Ошибка: Ставить ставку только на бензиновые модели.
    → Последствие: упустить тренд на электромобили.
    → Альтернатива: рассмотреть Evolute и Voyah как вариант для работы в городе.

А что если…

А что если причиной исключения Haval стала политика импортозамещения? В таком случае ситуация может сохраниться и в будущем: приоритет будет оставаться за отечественными и локализованными брендами. Для водителей это значит, что выбор моделей с иностранными корнями будет ограничен даже при наличии производства в России.

Плюсы и минусы новых правил

Плюсы Минусы
Поддержка отечественных автопроизводителей Ограничение выбора для таксопарков
Повышение доли электромобилей Удар по популярным моделям Haval и Hyundai
Упорядочивание рынка такси Финансовые потери у водителей и парков

FAQ

Можно ли будет работать на Haval Jolion в такси после марта 2026 года?
Нет, модель не вошла в перечень.

Почему исключили Solaris?
Причины не раскрыты, но, скорее всего, связано с изменением приоритетов и поддержкой локальных брендов.

Какие автомобили станут основой для такси?
Lada, Москвич, а также электромобили Evolute и Voyah.

Мифы и правда

  • Миф: Haval Jolion исключили из-за качества.
    Правда: официальных претензий к качеству нет, причина связана с политикой регулирования.

  • Миф: такси полностью перейдёт на электромобили.
    Правда: электромобили появятся, но основой останутся Lada и Москвич.

  • Миф: старые машины можно будет эксплуатировать и дальше.
    Правда: новые правила жёстко ограничивают список.

3 интересных факта

  1. Hyundai Solaris долгие годы был самой массовой моделью в такси по всей России.

  2. Haval Jolion в 2025 году занимал одно из первых мест по продажам среди кроссоверов.

  3. Включение Voyah и Evolute в перечень — первый случай, когда в такси официально допускаются только электромобили.

Исторический контекст

  • 2010-е: рынок такси активно заполняют иномарки, особенно Solaris и Kia Rio.

  • 2020-е: рост доли кроссоверов, популярность Jolion.

  • 2026: государство вводит список "разрешённых" моделей, поддерживая локальных производителей и электромобили.

 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
