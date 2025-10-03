Китайцам вход закрыт: почему Haval не стал народным такси

С марта 2026 года вступят в силу новые правила, определяющие перечень автомобилей, которые допускаются к работе в такси. Минпромторг опубликовал список моделей, и он вызвал бурю обсуждений: в него вошли Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и Москвич. А вот Haval Jolion, выпускаемый на заводе в Туле, в списке отсутствует. Не оказалось там и Hyundai Solaris, который долгие годы считался одной из самых популярных моделей в таксомоторном сегменте.

Фото: flickr by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Haval Jolion

Причины исключения конкретных моделей официально не названы. Но уже сейчас понятно: рынок ждут серьёзные изменения.

Сравнение: кто остался и кто выбыл

Марка/модель Статус по новым правилам Комментарий Lada (Vesta, Granta) Допущены Основной массовый сегмент УАЗ (Patriot, Profi) Допущены Для регионов и перевозки грузов Sollers Допущены Поддержка локального бренда Evolute, Voyah Допущены Электромобили в такси Москвич Допущен Новый городской транспорт Haval Jolion Не допущен Производится в РФ, но исключён Hyundai Solaris Не допущен Один из лидеров такси

Что это значит для водителей

Владельцам Haval Jolion, работающим в такси, придётся искать замену. Solaris, ранее считавшийся "рабочей лошадкой" таксопарков, также теряет позиции. Усилится роль отечественных производителей, поскольку именно их модели легализованы. Электромобили Evolute и Voyah могут занять часть сегмента, что подталкивает рынок к постепенной "электрификации".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Продолжать эксплуатировать Jolion или Solaris в такси после марта 2026 года.

→ Последствие: штрафы и запрет на работу.

→ Альтернатива: переход на одобренные модели — Lada, Москвич, Evolute.

Ошибка: Игнорировать изменения в перечне.

→ Последствие: риски для таксопарков и водителей, потеря дохода.

→ Альтернатива: заранее пересмотреть автопарк.

Ошибка: Ставить ставку только на бензиновые модели.

→ Последствие: упустить тренд на электромобили.

→ Альтернатива: рассмотреть Evolute и Voyah как вариант для работы в городе.

А что если…

А что если причиной исключения Haval стала политика импортозамещения? В таком случае ситуация может сохраниться и в будущем: приоритет будет оставаться за отечественными и локализованными брендами. Для водителей это значит, что выбор моделей с иностранными корнями будет ограничен даже при наличии производства в России.

Плюсы и минусы новых правил

Плюсы Минусы Поддержка отечественных автопроизводителей Ограничение выбора для таксопарков Повышение доли электромобилей Удар по популярным моделям Haval и Hyundai Упорядочивание рынка такси Финансовые потери у водителей и парков

FAQ

Можно ли будет работать на Haval Jolion в такси после марта 2026 года?

Нет, модель не вошла в перечень.

Почему исключили Solaris?

Причины не раскрыты, но, скорее всего, связано с изменением приоритетов и поддержкой локальных брендов.

Какие автомобили станут основой для такси?

Lada, Москвич, а также электромобили Evolute и Voyah.

Мифы и правда

Миф: Haval Jolion исключили из-за качества.

Правда: официальных претензий к качеству нет, причина связана с политикой регулирования.

Миф: такси полностью перейдёт на электромобили.

Правда: электромобили появятся, но основой останутся Lada и Москвич.

Миф: старые машины можно будет эксплуатировать и дальше.

Правда: новые правила жёстко ограничивают список.

3 интересных факта

Hyundai Solaris долгие годы был самой массовой моделью в такси по всей России. Haval Jolion в 2025 году занимал одно из первых мест по продажам среди кроссоверов. Включение Voyah и Evolute в перечень — первый случай, когда в такси официально допускаются только электромобили.

Исторический контекст