Китайцам вход закрыт: почему Haval не стал народным такси

С марта 2026 года вступят в силу новые правила, определяющие перечень автомобилей, которые допускаются к работе в такси. Минпромторг опубликовал список моделей, и он вызвал бурю обсуждений: в него вошли Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и Москвич. А вот Haval Jolion, выпускаемый на заводе в Туле, в списке отсутствует. Не оказалось там и Hyundai Solaris, который долгие годы считался одной из самых популярных моделей в таксомоторном сегменте.
Причины исключения конкретных моделей официально не названы. Но уже сейчас понятно: рынок ждут серьёзные изменения.
|Марка/модель
|Статус по новым правилам
|Комментарий
|Lada (Vesta, Granta)
|Допущены
|Основной массовый сегмент
|УАЗ (Patriot, Profi)
|Допущены
|Для регионов и перевозки грузов
|Sollers
|Допущены
|Поддержка локального бренда
|Evolute, Voyah
|Допущены
|Электромобили в такси
|Москвич
|Допущен
|Новый городской транспорт
|Haval Jolion
|Не допущен
|Производится в РФ, но исключён
|Hyundai Solaris
|Не допущен
|Один из лидеров такси
Владельцам Haval Jolion, работающим в такси, придётся искать замену.
Solaris, ранее считавшийся "рабочей лошадкой" таксопарков, также теряет позиции.
Усилится роль отечественных производителей, поскольку именно их модели легализованы.
Электромобили Evolute и Voyah могут занять часть сегмента, что подталкивает рынок к постепенной "электрификации".
Ошибка: Продолжать эксплуатировать Jolion или Solaris в такси после марта 2026 года.
→ Последствие: штрафы и запрет на работу.
→ Альтернатива: переход на одобренные модели — Lada, Москвич, Evolute.
Ошибка: Игнорировать изменения в перечне.
→ Последствие: риски для таксопарков и водителей, потеря дохода.
→ Альтернатива: заранее пересмотреть автопарк.
Ошибка: Ставить ставку только на бензиновые модели.
→ Последствие: упустить тренд на электромобили.
→ Альтернатива: рассмотреть Evolute и Voyah как вариант для работы в городе.
А что если причиной исключения Haval стала политика импортозамещения? В таком случае ситуация может сохраниться и в будущем: приоритет будет оставаться за отечественными и локализованными брендами. Для водителей это значит, что выбор моделей с иностранными корнями будет ограничен даже при наличии производства в России.
|Плюсы
|Минусы
|Поддержка отечественных автопроизводителей
|Ограничение выбора для таксопарков
|Повышение доли электромобилей
|Удар по популярным моделям Haval и Hyundai
|Упорядочивание рынка такси
|Финансовые потери у водителей и парков
Можно ли будет работать на Haval Jolion в такси после марта 2026 года?
Нет, модель не вошла в перечень.
Почему исключили Solaris?
Причины не раскрыты, но, скорее всего, связано с изменением приоритетов и поддержкой локальных брендов.
Какие автомобили станут основой для такси?
Lada, Москвич, а также электромобили Evolute и Voyah.
Миф: Haval Jolion исключили из-за качества.
Правда: официальных претензий к качеству нет, причина связана с политикой регулирования.
Миф: такси полностью перейдёт на электромобили.
Правда: электромобили появятся, но основой останутся Lada и Москвич.
Миф: старые машины можно будет эксплуатировать и дальше.
Правда: новые правила жёстко ограничивают список.
Hyundai Solaris долгие годы был самой массовой моделью в такси по всей России.
Haval Jolion в 2025 году занимал одно из первых мест по продажам среди кроссоверов.
Включение Voyah и Evolute в перечень — первый случай, когда в такси официально допускаются только электромобили.
2010-е: рынок такси активно заполняют иномарки, особенно Solaris и Kia Rio.
2020-е: рост доли кроссоверов, популярность Jolion.
2026: государство вводит список "разрешённых" моделей, поддерживая локальных производителей и электромобили.
