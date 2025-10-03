Новая Lada Iskra бросила вызов Весте: главные различия двух кроссов

Российские автомобилисты давно оценили формат приподнятых универсалов: практичность универсала сочетается с клиренсом кроссовера. Поэтому АвтоВАЗ делает такие версии для всех легковых моделей. На рынке уже присутствует хорошо знакомая Vesta SW Cross, а теперь к ней добавилась новинка — Iskra SW Cross. Обе машины рассчитаны на одну аудиторию, и конкуренция будет жёсткой, вещает новостной портал "За рулём".

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Vesta SW

Когда стартовали продажи

Формально продажи Lada Iskra начались 20 июля 2025 года, но первые товарные универсалы добрались до дилеров только осенью, и пока не во всех регионах. Тем не менее производитель обещает равномерно насытить рынок всеми модификациями.

Основные технические различия

Характеристика Lada Iskra SW Cross Lada Vesta SW Cross Длина кузова 4342 мм 4445 мм Колёсная база 2603 мм 2635 мм Масса снаряжённая 1285-1336 кг 1275-1395 кг Клиренс 200 мм 209 мм (1.6), 194 мм (1.8) Багажник 480 л 480 л Моторы 1.6 (106 л. с.) 1.6 (106 л. с.), 1.8 (122 л. с.) Коробки передач 6-ст. "механика" или вариатор 5-ст. и 6-ст. "механика", вариатор Разгон до 100 км/ч 13-14 с 10,8-13 с Макс. скорость 164-172 км/ч 173-185 км/ч Фары Галогенные Светодиодные Цвета кузова 8, включая красный и оранжевый 6, только один яркий

Как ведут себя на дороге

Iskra с мотором на 106 л. с. и механикой разгоняется до сотни за 13 секунд, с вариатором — за 14. Максимальная скорость — 164-172 км/ч. Веста быстрее: в зависимости от мотора и коробки универсал набирает 100 км/ч за 10,8-13 секунд и достигает 173-185 км/ч.

По клиренсу младшая модель предлагает стабильные 200 мм. У Весты показатели зависят от мотора: 209 мм у версии 1.6 и 194 мм у 1.8. На практике установка металлической защиты сглаживает эту разницу.

Комплектации и цены

Iskra SW Cross предлагается только в двух версиях: Enjoy и Techno.

Enjoy: от 1,63 млн ₽ (механика) и 1,72 млн ₽ (вариатор). Оснащение включает ESP, две подушки безопасности, кондиционер, датчики света и дождя, подогрев сидений и зеркал, мультимедию с 8" экраном и сервисами Яндекса.

Techno: от 1,71 до 1,8 млн ₽. Добавлены обогрев руля и заднего дивана, камера заднего вида, парктроник, USB для пассажиров и противотуманки.

Vesta SW Cross доступна в трёх вариантах: Life, Enjoy и Techno.

Life: от 1,88 млн ₽ (1.6 механика) и 1,95 млн ₽ (1.8 вариатор). Отличия — светодиодные фары, запуск кнопкой, 17-дюймовые колёса.

Enjoy: 1,96-2,04 млн ₽. Дополнены подогревы стекла, руля и задних сидений, парктроник.

Techno: от 2,07 млн ₽. Здесь уже цифровая приборка, большой вертикальный дисплей (10,4"), боковые подушки безопасности, контроль слепых зон и передние датчики парковки.

Советы шаг за шагом: как выбрать

Определите приоритет: если важна цена и яркий дизайн — смотрите на Iskra. Для тех, кто ездит часто и далеко, лучше подойдёт Vesta: выше динамика и больше вариантов моторов. Любителям богатого оснащения стоит рассмотреть Vesta Techno: у неё есть LED-оптика, боковые подушки и цифровые технологии. Если бюджет ограничен, Iskra Enjoy даёт оптимальный баланс цены и оснащения. Обратите внимание на клиренс: для бездорожья важнее стабильные 200 мм, а значит, преимущество за Искрой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбрать машину по цене, не учитывая оснащение.

→ Последствие: придётся докупать аксессуары и электронику.

→ Альтернатива: сразу рассмотреть комплектацию Techno.

Ошибка: игнорировать различия в клиренсе.

→ Последствие: меньше проходимости на грунтовках.

→ Альтернатива: брать версию с защитой картера.

Ошибка: выбирать универсал только по дизайну.

→ Последствие: неудобство при повседневной эксплуатации.

→ Альтернатива: тест-драйв обеих моделей.

А что если…

А что если бюджет ограничен, но хочется и мощный мотор, и богатую комплектацию? В этом случае лучше обратить внимание на подержанную Vesta SW Cross в исполнении Enjoy — она сохранит баланс цены и возможностей.

Плюсы и минусы

Модель Плюсы Минусы Iskra SW Cross Более доступная цена, яркая палитра, современный интерьер Нет LED-фар, только 2 подушки безопасности Vesta SW Cross Широкий выбор моторов, LED-оптика, богатые комплектации Цена выше, меньше выбор цветов

FAQ

Чем отличается багажник у моделей?

Объём одинаковый — 480 литров.

Какая модель быстрее?

Vesta SW Cross: разгон до 100 км/ч от 10,8 секунд.

Какая дешевле?

Iskra SW Cross: стартует с 1,63 млн ₽ против 1,88 млн ₽ у Весты.

Мифы и правда

Миф: Vesta всегда практичнее Iskra.

Правда: багажники одинаковые, клиренс выше у Искры.

Миф: у Искры нет современных функций.

Правда: мультимедиа с онлайн-сервисами есть даже в базовой версии.

Миф: более дорогая машина всегда безопаснее.

Правда: у Весты есть боковые подушки, но базовый уровень ESP и ABS одинаковый.

3 интересных факта

Оранжевые вставки в интерьере Искры — эксклюзив, которого нет у Весты. У Весты SW Cross есть вариант седана — на 120 тысяч дешевле универсала. Несмотря на разницу в длине, багажники у обеих моделей одинаковые по объёму.

Исторический контекст