Новая Lada Iskra бросила вызов Весте: главные различия двух кроссов

Российские автомобилисты давно оценили формат приподнятых универсалов: практичность универсала сочетается с клиренсом кроссовера. Поэтому АвтоВАЗ делает такие версии для всех легковых моделей. На рынке уже присутствует хорошо знакомая Vesta SW Cross, а теперь к ней добавилась новинка — Iskra SW Cross. Обе машины рассчитаны на одну аудиторию, и конкуренция будет жёсткой, вещает новостной портал "За рулём".
Формально продажи Lada Iskra начались 20 июля 2025 года, но первые товарные универсалы добрались до дилеров только осенью, и пока не во всех регионах. Тем не менее производитель обещает равномерно насытить рынок всеми модификациями.
|Характеристика
|Lada Iskra SW Cross
|Lada Vesta SW Cross
|Длина кузова
|4342 мм
|4445 мм
|Колёсная база
|2603 мм
|2635 мм
|Масса снаряжённая
|1285-1336 кг
|1275-1395 кг
|Клиренс
|200 мм
|209 мм (1.6), 194 мм (1.8)
|Багажник
|480 л
|480 л
|Моторы
|1.6 (106 л. с.)
|1.6 (106 л. с.), 1.8 (122 л. с.)
|Коробки передач
|6-ст. "механика" или вариатор
|5-ст. и 6-ст. "механика", вариатор
|Разгон до 100 км/ч
|13-14 с
|10,8-13 с
|Макс. скорость
|164-172 км/ч
|173-185 км/ч
|Фары
|Галогенные
|Светодиодные
|Цвета кузова
|8, включая красный и оранжевый
|6, только один яркий
Iskra с мотором на 106 л. с. и механикой разгоняется до сотни за 13 секунд, с вариатором — за 14. Максимальная скорость — 164-172 км/ч. Веста быстрее: в зависимости от мотора и коробки универсал набирает 100 км/ч за 10,8-13 секунд и достигает 173-185 км/ч.
По клиренсу младшая модель предлагает стабильные 200 мм. У Весты показатели зависят от мотора: 209 мм у версии 1.6 и 194 мм у 1.8. На практике установка металлической защиты сглаживает эту разницу.
Iskra SW Cross предлагается только в двух версиях: Enjoy и Techno.
Enjoy: от 1,63 млн ₽ (механика) и 1,72 млн ₽ (вариатор). Оснащение включает ESP, две подушки безопасности, кондиционер, датчики света и дождя, подогрев сидений и зеркал, мультимедию с 8" экраном и сервисами Яндекса.
Techno: от 1,71 до 1,8 млн ₽. Добавлены обогрев руля и заднего дивана, камера заднего вида, парктроник, USB для пассажиров и противотуманки.
Vesta SW Cross доступна в трёх вариантах: Life, Enjoy и Techno.
Life: от 1,88 млн ₽ (1.6 механика) и 1,95 млн ₽ (1.8 вариатор). Отличия — светодиодные фары, запуск кнопкой, 17-дюймовые колёса.
Enjoy: 1,96-2,04 млн ₽. Дополнены подогревы стекла, руля и задних сидений, парктроник.
Techno: от 2,07 млн ₽. Здесь уже цифровая приборка, большой вертикальный дисплей (10,4"), боковые подушки безопасности, контроль слепых зон и передние датчики парковки.
Определите приоритет: если важна цена и яркий дизайн — смотрите на Iskra.
Для тех, кто ездит часто и далеко, лучше подойдёт Vesta: выше динамика и больше вариантов моторов.
Любителям богатого оснащения стоит рассмотреть Vesta Techno: у неё есть LED-оптика, боковые подушки и цифровые технологии.
Если бюджет ограничен, Iskra Enjoy даёт оптимальный баланс цены и оснащения.
Обратите внимание на клиренс: для бездорожья важнее стабильные 200 мм, а значит, преимущество за Искрой.
Ошибка: выбрать машину по цене, не учитывая оснащение.
→ Последствие: придётся докупать аксессуары и электронику.
→ Альтернатива: сразу рассмотреть комплектацию Techno.
Ошибка: игнорировать различия в клиренсе.
→ Последствие: меньше проходимости на грунтовках.
→ Альтернатива: брать версию с защитой картера.
Ошибка: выбирать универсал только по дизайну.
→ Последствие: неудобство при повседневной эксплуатации.
→ Альтернатива: тест-драйв обеих моделей.
А что если бюджет ограничен, но хочется и мощный мотор, и богатую комплектацию? В этом случае лучше обратить внимание на подержанную Vesta SW Cross в исполнении Enjoy — она сохранит баланс цены и возможностей.
|Модель
|Плюсы
|Минусы
|Iskra SW Cross
|Более доступная цена, яркая палитра, современный интерьер
|Нет LED-фар, только 2 подушки безопасности
|Vesta SW Cross
|Широкий выбор моторов, LED-оптика, богатые комплектации
|Цена выше, меньше выбор цветов
Чем отличается багажник у моделей?
Объём одинаковый — 480 литров.
Какая модель быстрее?
Vesta SW Cross: разгон до 100 км/ч от 10,8 секунд.
Какая дешевле?
Iskra SW Cross: стартует с 1,63 млн ₽ против 1,88 млн ₽ у Весты.
Миф: Vesta всегда практичнее Iskra.
Правда: багажники одинаковые, клиренс выше у Искры.
Миф: у Искры нет современных функций.
Правда: мультимедиа с онлайн-сервисами есть даже в базовой версии.
Миф: более дорогая машина всегда безопаснее.
Правда: у Весты есть боковые подушки, но базовый уровень ESP и ABS одинаковый.
Оранжевые вставки в интерьере Искры — эксклюзив, которого нет у Весты.
У Весты SW Cross есть вариант седана — на 120 тысяч дешевле универсала.
Несмотря на разницу в длине, багажники у обеих моделей одинаковые по объёму.
2015: старт продаж Lada Vesta SW Cross.
2020-е: рост популярности приподнятых универсалов в России.
2025: дебют Lada Iskra SW Cross как младшего кросс-универсала.
