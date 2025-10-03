Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России ответили на заявления о глушении британских спутников
Корни не выдерживают: скрытая причина, из-за которой чеснок вырождается сезон за сезоном
Ядерная бомба без войны: трагедия Кыштыма, скрытая СССР задолго до Чернобыля
Принц Уильям — о будущем Джорджа как короля: впервые озвучена позиция по воспитанию наследника
Египет сделал их священными: как древние боги подарили кошкам запас жизней
Тыква хранит осенний секрет: 8 причин есть её каждый день
Из студенческого продукта — в деликатес: крабовые котлеты с сыром удивляют вкусом
Миллиарды остаются в бюджете: почему россияне добровольно отказываются от налоговых вычетов
Луна станет новым домом: США раскрыли детали лунной деревни и точные сроки миссий

Новая Lada Iskra бросила вызов Весте: главные различия двух кроссов

Авто

Российские автомобилисты давно оценили формат приподнятых универсалов: практичность универсала сочетается с клиренсом кроссовера. Поэтому АвтоВАЗ делает такие версии для всех легковых моделей. На рынке уже присутствует хорошо знакомая Vesta SW Cross, а теперь к ней добавилась новинка — Iskra SW Cross. Обе машины рассчитаны на одну аудиторию, и конкуренция будет жёсткой, вещает новостной портал "За рулём".

Lada Vesta SW
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Vesta SW

Когда стартовали продажи

Формально продажи Lada Iskra начались 20 июля 2025 года, но первые товарные универсалы добрались до дилеров только осенью, и пока не во всех регионах. Тем не менее производитель обещает равномерно насытить рынок всеми модификациями.

Основные технические различия

Характеристика Lada Iskra SW Cross Lada Vesta SW Cross
Длина кузова 4342 мм 4445 мм
Колёсная база 2603 мм 2635 мм
Масса снаряжённая 1285-1336 кг 1275-1395 кг
Клиренс 200 мм 209 мм (1.6), 194 мм (1.8)
Багажник 480 л 480 л
Моторы 1.6 (106 л. с.) 1.6 (106 л. с.), 1.8 (122 л. с.)
Коробки передач 6-ст. "механика" или вариатор 5-ст. и 6-ст. "механика", вариатор
Разгон до 100 км/ч 13-14 с 10,8-13 с
Макс. скорость 164-172 км/ч 173-185 км/ч
Фары Галогенные Светодиодные
Цвета кузова 8, включая красный и оранжевый 6, только один яркий

Как ведут себя на дороге

Iskra с мотором на 106 л. с. и механикой разгоняется до сотни за 13 секунд, с вариатором — за 14. Максимальная скорость — 164-172 км/ч. Веста быстрее: в зависимости от мотора и коробки универсал набирает 100 км/ч за 10,8-13 секунд и достигает 173-185 км/ч.

По клиренсу младшая модель предлагает стабильные 200 мм. У Весты показатели зависят от мотора: 209 мм у версии 1.6 и 194 мм у 1.8. На практике установка металлической защиты сглаживает эту разницу.

Комплектации и цены

Iskra SW Cross предлагается только в двух версиях: Enjoy и Techno.

  • Enjoy: от 1,63 млн ₽ (механика) и 1,72 млн ₽ (вариатор). Оснащение включает ESP, две подушки безопасности, кондиционер, датчики света и дождя, подогрев сидений и зеркал, мультимедию с 8" экраном и сервисами Яндекса.

  • Techno: от 1,71 до 1,8 млн ₽. Добавлены обогрев руля и заднего дивана, камера заднего вида, парктроник, USB для пассажиров и противотуманки.

Vesta SW Cross доступна в трёх вариантах: Life, Enjoy и Techno.

  • Life: от 1,88 млн ₽ (1.6 механика) и 1,95 млн ₽ (1.8 вариатор). Отличия — светодиодные фары, запуск кнопкой, 17-дюймовые колёса.

  • Enjoy: 1,96-2,04 млн ₽. Дополнены подогревы стекла, руля и задних сидений, парктроник.

  • Techno: от 2,07 млн ₽. Здесь уже цифровая приборка, большой вертикальный дисплей (10,4"), боковые подушки безопасности, контроль слепых зон и передние датчики парковки.

Советы шаг за шагом: как выбрать

  1. Определите приоритет: если важна цена и яркий дизайн — смотрите на Iskra.

  2. Для тех, кто ездит часто и далеко, лучше подойдёт Vesta: выше динамика и больше вариантов моторов.

  3. Любителям богатого оснащения стоит рассмотреть Vesta Techno: у неё есть LED-оптика, боковые подушки и цифровые технологии.

  4. Если бюджет ограничен, Iskra Enjoy даёт оптимальный баланс цены и оснащения.

  5. Обратите внимание на клиренс: для бездорожья важнее стабильные 200 мм, а значит, преимущество за Искрой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать машину по цене, не учитывая оснащение.
    → Последствие: придётся докупать аксессуары и электронику.
    → Альтернатива: сразу рассмотреть комплектацию Techno.

  • Ошибка: игнорировать различия в клиренсе.
    → Последствие: меньше проходимости на грунтовках.
    → Альтернатива: брать версию с защитой картера.

  • Ошибка: выбирать универсал только по дизайну.
    → Последствие: неудобство при повседневной эксплуатации.
    → Альтернатива: тест-драйв обеих моделей.

А что если…

А что если бюджет ограничен, но хочется и мощный мотор, и богатую комплектацию? В этом случае лучше обратить внимание на подержанную Vesta SW Cross в исполнении Enjoy — она сохранит баланс цены и возможностей.

Плюсы и минусы

Модель Плюсы Минусы
Iskra SW Cross Более доступная цена, яркая палитра, современный интерьер Нет LED-фар, только 2 подушки безопасности
Vesta SW Cross Широкий выбор моторов, LED-оптика, богатые комплектации Цена выше, меньше выбор цветов

FAQ

Чем отличается багажник у моделей?
Объём одинаковый — 480 литров.

Какая модель быстрее?
Vesta SW Cross: разгон до 100 км/ч от 10,8 секунд.

Какая дешевле?
Iskra SW Cross: стартует с 1,63 млн ₽ против 1,88 млн ₽ у Весты.

Мифы и правда

  • Миф: Vesta всегда практичнее Iskra.
    Правда: багажники одинаковые, клиренс выше у Искры.

  • Миф: у Искры нет современных функций.
    Правда: мультимедиа с онлайн-сервисами есть даже в базовой версии.

  • Миф: более дорогая машина всегда безопаснее.
    Правда: у Весты есть боковые подушки, но базовый уровень ESP и ABS одинаковый.

3 интересных факта

  1. Оранжевые вставки в интерьере Искры — эксклюзив, которого нет у Весты.

  2. У Весты SW Cross есть вариант седана — на 120 тысяч дешевле универсала.

  3. Несмотря на разницу в длине, багажники у обеих моделей одинаковые по объёму.

Исторический контекст

  • 2015: старт продаж Lada Vesta SW Cross.

  • 2020-е: рост популярности приподнятых универсалов в России.

  • 2025: дебют Lada Iskra SW Cross как младшего кросс-универсала.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Наука и техника
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Домашние животные
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Домашние животные
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Война на морских просторах: сколько танкеров окажется в ловушке Макрона в ближайшие дни? Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Сказка или реальность: вот почему персик из косточки может стать крепче сортового
Сказка или реальность: вот почему персик из косточки может стать крепче сортового
Последние материалы
Ядерная бомба без войны: трагедия Кыштыма, скрытая СССР задолго до Чернобыля
Новая Lada Iskra бросила вызов Весте: главные различия двух кроссов
Принц Уильям — о будущем Джорджа как короля: впервые озвучена позиция по воспитанию наследника
Тыква хранит осенний секрет: 8 причин есть её каждый день
Египет сделал их священными: как древние боги подарили кошкам запас жизней
Из студенческого продукта — в деликатес: крабовые котлеты с сыром удивляют вкусом
Миллиарды остаются в бюджете: почему россияне добровольно отказываются от налоговых вычетов
Луна станет новым домом: США раскрыли детали лунной деревни и точные сроки миссий
Яну Троянову* объявили в международный розыск: из-за чего актрису ищут по всему миру
Четыре порции в день — какие овощи держат сахар в узде и берегут поджелудочную
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.