Чем больше добываем нефти, тем дороже бензин: что делать водителям при очередях на АЗС

Your browser does not support the audio element. Авто

В середине августа стало известно, что с начала года розничные цены на бензин выросли в среднем на 5,74%. Этот показатель оказался выше официальной инфляции (4,16%). С дизельным топливом ситуация спокойнее — рост всего около 2%, вещает новостной портал "За рулём".

Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Заправка автомобиля

Биржевые рекорды и отрицательная маржа

В начале августа биржевые котировки АИ-92 и АИ-95 обновили исторический максимум: 70,9 и 79,9 тысячи рублей за тонну. При этом маржа у заправок стала отрицательной: минус 1,1 рубля на литре 92-го и минус 1,4 рубля на литре 95-го. По дизтопливу ситуация иная — плюс 8,1 рубля. Логично, что владельцы АЗС были вынуждены поднимать розничные цены, чтобы не работать в убыток.

Ограничения экспорта и внутренний рынок

Правительство продлило запрет на экспорт бензинов, чтобы сдержать рост цен и обеспечить внутренний рынок. Формально производство топлива в стране превышает прошлогодние показатели, и его хватает с избытком. Но при этом число регионов с дефицитом топлива в августе росло.

В некоторых районах появились ограничения "10 литров в руки", а кое-где бензин продавали по талонам. В Приморском крае власти даже удвоили число бензовозов, чтобы сократить километровые очереди у заправок.

Почему образуется дефицит

Официальные объяснения традиционные: сезон отпусков и активные поездки, уборочная кампания в аграрных регионах, рост налогов и логистических расходов, временные сбои на НПЗ. Но эти факторы не объясняют полностью ситуацию, когда топливо в хранилищах есть, а на АЗС его не хватает.

По мнению региональных топливных союзов, дефицит может иметь искусственную природу. Ещё весной отдельные НПЗ заметно сократили объёмы поставок бензина для Дальнего Востока.

Исторические параллели

Кризис августа 2025 года напоминает ситуацию двухлетней давности. В августе 2023-го также наблюдались перебои и рост цен в южных и центральных регионах. Тогда скачки достигали 15-20 рублей за литр. При этом год был рекордным по объёму производства топлива.

Сравнение цен на топливо (руб./л, Росстат)

Вид топлива Август 2024 Август 2025 Прирост, % АИ-92 53,23 58,83 +10,5 АИ-95 58,45 64,22 +9,9 АИ-98 и выше 75,74 84,78 +11,9 ДТ 66,85 71,52 +7,0

Советы шаг за шагом: как пережить подорожание

Следите за динамикой цен в своём регионе и заправляйтесь там, где топливо стабильно дешевле. Используйте бонусные программы сетевых АЗС — они помогают экономить до 5%. Не откладывайте заправку до пустого бака: очереди и лимиты могут застать врасплох. Планируйте маршруты так, чтобы заправляться на проверенных АЗС, а не в аварийном порядке. Рассмотрите установку газобаллонного оборудования или переход на дизель — при высоких пробегах это может окупиться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать "лимиты на руки" и рассчитывать заправиться полностью.

→ Последствие: потеря времени, повторный визит.

→ Альтернатива: заправляться заранее, пока бак наполовину полон.

Ошибка: Искать топливо в спешке и становиться в самую длинную очередь.

→ Последствие: риск простоять часами.

→ Альтернатива: использовать карты и приложения для мониторинга цен и очередей.

Ошибка: Заправляться на сомнительных заправках без бренда.

→ Последствие: риск нарваться на некачественный бензин.

→ Альтернатива: выбирать сетевые станции.

А что если…

А что если дефицит топлива усилится и появятся карточные ограничения? Такой сценарий уже был в отдельных регионах. Водителям остаётся заранее планировать поездки, держать бак не менее чем наполовину полным и использовать сервисы, которые показывают наличие топлива на станциях.

Плюсы и минусы экспортных ограничений

Плюсы Минусы Сдерживание роста цен Снижение доходов нефтяных компаний Увеличение поставок на внутренний рынок Возможность искусственного дефицита Более стабильное снабжение АЗС Не всегда решает проблему очередей

FAQ

Почему дорожает бензин, если производство растёт?

Потому что внутренний рынок тесно связан с биржей: рост оптовых цен тянет за собой розничные.

Какие регионы страдают сильнее всего?

Чаще всего дальневосточные и южные области, где логистика сложнее.

Можно ли ожидать снижения цен?

Вероятно, нет. Ограничения экспорта могут замедлить рост, но бензин дорожает ежегодно.

Мифы и правда

Миф: дефицит связан только с сезоном отпусков.

Правда: есть и искусственные факторы — сокращение поставок и сбои логистики.

Миф: дизель всегда дорожает сильнее бензина.

Правда: в 2025 году именно бензин показал больший рост цен.

Миф: запрет на экспорт сразу снижает цены.

Правда: эффект есть, но он ограниченный и временный.

3 интересных факта

Россия — третья в мире по добыче нефти и четвёртая по переработке топлива. Средняя мировая цена бензина — около 110-115 рублей за литр. В России топливо традиционно дешевле мирового уровня, поэтому выгоднее его продавать за рубеж.

Исторический контекст: топливные кризисы