Просроченные права ударят по кошельку: забывчивость обернётся штрафом

Ещё недавно у российских автомобилистов была возможность не следить за сроками действия водительских удостоверений — их автоматически продлевали. Однако эта практика отменена, и теперь ответственность целиком лежит на владельце прав. Если вовремя не позаботиться о замене, последствия окажутся неприятными: крупный штраф и потеря законного права управлять автомобилем.
С января 2022 года действовал "мораторий": удостоверения, срок действия которых истекал, автоматически продлевались ещё на три года. Например, если права заканчивались 15 мая 2022 года, они оставались действительными до 15 мая 2025-го. Но льготный период подходит к концу, и многие водители впервые за несколько лет сталкиваются с процедурой замены.
Важно помнить: езда с недействительными правами запрещена. Закон предусматривает штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Размер зависит от ситуации, но в любом случае потеря денег и времени неизбежна.
Ключевой момент: дата, указанная на удостоверении, означает, что управлять автомобилем можно только до дня, предшествующего ей. То есть если срок действия указан до 15 мая, последний законный день вождения — 14 мая.
|Период
|Ситуация с заменой прав
|До 2022 года
|Замена строго по дате окончания
|2022-2025 годы (мораторий)
|Автоматическое продление на 3 года
|2025 год и далее
|Ответственность полностью на водителе
За месяц до окончания срока действия посмотрите дату в водительском удостоверении.
Запишитесь на медицинскую комиссию — справка формы 003-В/у обязательна.
Обойдите нужных специалистов: терапевта, офтальмолога, нарколога и психиатра.
Получите готовую справку и подготовьте пакет документов: паспорт, старые права, медсправку, квитанцию об оплате пошлины.
Оплатите госпошлину — при онлайн-платеже на "Госуслугах" доступна скидка 30%.
Запишитесь в ближайшее подразделение ГИБДД через портал или лично.
Выберите дату с учётом нагрузки: суббота — самый загруженный день.
Подайте документы и получите новые права.
Ошибка: Ждать до последнего дня.
→ Последствие: отсутствие свободных дат, риск остаться без прав.
→ Альтернатива: начать процесс минимум за месяц.
Ошибка: Неправильно рассчитанный срок.
→ Последствие: фактическая просрочка, штраф.
→ Альтернатива: помнить, что последний день — это день перед датой в удостоверении.
Ошибка: Неполный пакет документов.
→ Последствие: отказ в приёме заявления.
→ Альтернатива: заранее проверить список бумаг.
А что если срок действия прав истёк, а водитель не успел заменить их вовремя? Управлять автомобилем уже нельзя. В этом случае остаётся только как можно скорее пройти медкомиссию и записаться в подразделение ГИБДД. Пока новые документы не получены, передвижение возможно лишь в качестве пассажира.
|Плюсы
|Минусы
|Автомобилисты заранее контролируют сроки
|Нет автоматического продления
|Упорядоченность процедуры
|Очереди и долгие записи в ГИБДД
|Возможность записи онлайн через портал
|Сложность в получении медсправки
|Скидка при оплате пошлины онлайн
|Большая нагрузка в пиковые дни
За сколько времени лучше начинать замену прав?
Оптимально — за месяц до окончания срока действия. Если вы планируете обращаться только по выходным, лучше выделить два месяца.
Можно ли ездить в день, указанный на удостоверении?
Нет. Последний законный день управления автомобилем — предыдущий.
Какой штраф за просроченные права?
От 5 до 15 тысяч рублей, плюс возможная эвакуация автомобиля.
Можно ли заменить права без медсправки?
Нет. Медицинская справка обязательна во всех случаях замены.
Миф: срок действия продлевается автоматически, как раньше.
Правда: автоматическое продление отменено, всё зависит от водителя.
Миф: можно ездить в день окончания срока действия.
Правда: последний законный день — на сутки раньше.
Миф: права можно заменить в любом подразделении без записи.
Правда: в большинстве случаев нужна предварительная запись.
Госпошлина за замену удостоверения составляет 2000 рублей, но при оплате онлайн — 1400 рублей.
Медицинская справка формы 003-В/у действует 12 месяцев, её можно использовать повторно для других процедур.
Электронное водительское удостоверение обсуждается как возможная альтернатива бумажному варианту.
До 2010-х: замена прав каждые 10 лет без исключений.
2020 год: первые обсуждения электронных удостоверений.
Январь 2022 года: введение трёхлетнего моратория.
2025 год: возврат к строгому контролю сроков без автоматического продления.
