Невероятный манёвр Mazda: новый электрокар оказался доступнее старых бензиновых хэтчей

Mazda решила удивить рынок: новый среднеразмерный электровнедорожник EZ-60 оказался дешевле, чем многие европейские хэтчбеки десятилетней давности. Пока модель продаётся только в Китае, но её появление в Европе под названием Mazda CX-6e уже обсуждается.
Автомобиль построен совместно с Changan и впервые показан весной на выставке в Шанхае. Базовый гибридный вариант с системой Range Extender стартует от 119 900 юаней (примерно 14 350 €).
Range Extender: бензиновый 1.5-литровый атмосферный мотор работает только как генератор, подпитывая батарею на 31,7 кВт·ч. Задний электродвигатель развивает 255 л. с.
Чистый EV: версии Pro и Max стоят 129 900 и 138 900 юаней (около 15 540 и 16 600 €). Батарея 77,9 кВт·ч обеспечивает запас хода до 600 км по циклу CLTC.
|Параметр
|Range Extender
|EV Pro / Max
|Мощность
|255 л. с.
|255 л. с.
|Батарея
|31,7 кВт·ч
|77,9 кВт·ч
|Запас хода
|меньше (зависит от генератора)
|до 600 км
|Цена
|от 14 350 €
|от 15 540 €
|Кому подходит
|тем, кто боится "чистого" электрокара
|тем, кто готов к полной электрификации
Если ищете бюджетный EV-внедорожник — ориентируйтесь на рынок Китая: Mazda EZ-60 пока там лидер по предзаказам.
Сравните версию с Range Extender и EV: первая удобнее для регионов без зарядок, вторая выгоднее для городов.
Следите за европейскими анонсами Mazda — вероятно, CX-6e появится в ближайшие годы.
Для оценки запаса хода используйте не только китайский CLTC, но и реальные замеры (WLTP в Европе обычно ниже).
Ошибка: верить только китайскому циклу CLTC.
Последствие: реальный пробег в Европе будет ниже.
Альтернатива: ждать сертификации по WLTP.
Ошибка: ориентироваться только на цену.
Последствие: можно получить версию с ограниченным запасом хода.
Альтернатива: выбрать EV-вариант с батареей 77,9 кВт·ч.
Ошибка: думать, что модель сразу выйдет в ЕС.
Последствие: ожидание затянется.
Альтернатива: рассмотреть аналоги BYD, MG или Hyundai в том же классе.
…Mazda действительно выведет CX-6e на европейский рынок по тем же ценам? Это может серьёзно "обвалить" средний сегмент кроссоверов, где цены давно перевалили за 30-40 тысяч евро.
|Плюсы
|Минусы
|Очень низкая цена для EV
|Пока доступно только в Китае
|255 л. с. и задний привод
|Запас хода по CLTC может оказаться завышенным
|Эффектный дизайн
|Мало информации о реальном качестве
|Более 33 000 предзаказов
|Нет быстрой зарядки в базовой версии Range Extender
|Возможный выход в Европу
|Конкуренция с китайскими брендами уже высокая
Сколько стоит Mazda EZ-60 в Китае?
От 14 350 € за Range Extender, EV — от 15 540 €.
Какой запас хода у EV-версии?
До 600 км по CLTC, но в реальности будет меньше.
Будет ли продаваться в Европе?
Ожидается под именем CX-6e, точные сроки пока не названы.
Миф: это "чисто китайская Mazda".
Правда: модель разработана в партнёрстве с Changan, но с фирменной стилистикой бренда.
Миф: такая цена невозможна для EV.
Правда: китайский рынок диктует новые стандарты стоимости.
Миф: Range Extender — полноценный гибрид.
Правда: двигатель работает только генератором, колёса крутит исключительно электромотор.
Для европейского покупателя сама мысль, что электровнедорожник Mazda может стоить 15-16 тысяч евро, звучит как фантастика. Такой ценник способен изменить восприятие электромобилей и сделать их массовыми.
• Более 33 000 заказов сделаны ещё до официального дебюта.
• Базовый двигатель 1.5 л никогда напрямую не приводит колёса.
• В Китае Mazda EZ-60 делит платформу с Changan Deepal S07.
Mazda традиционно ассоциируется с драйверскими машинами и технологиями SkyActiv. Но сотрудничество с китайскими компаниями открывает бренду доступ к бурно растущему рынку EV. EZ-60 — первый пример "народного" электрокроссовера от Mazda, который может изменить правила игры.
