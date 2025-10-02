Невероятный манёвр Mazda: новый электрокар оказался доступнее старых бензиновых хэтчей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Mazda решила удивить рынок: новый среднеразмерный электровнедорожник EZ-60 оказался дешевле, чем многие европейские хэтчбеки десятилетней давности. Пока модель продаётся только в Китае, но её появление в Европе под названием Mazda CX-6e уже обсуждается.

Электрокар на фоне ночного города
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Электрокар на фоне ночного города

Цены и версии

Автомобиль построен совместно с Changan и впервые показан весной на выставке в Шанхае. Базовый гибридный вариант с системой Range Extender стартует от 119 900 юаней (примерно 14 350 €).

  • Range Extender: бензиновый 1.5-литровый атмосферный мотор работает только как генератор, подпитывая батарею на 31,7 кВт·ч. Задний электродвигатель развивает 255 л. с.

  • Чистый EV: версии Pro и Max стоят 129 900 и 138 900 юаней (около 15 540 и 16 600 €). Батарея 77,9 кВт·ч обеспечивает запас хода до 600 км по циклу CLTC.

Сравнение: гибрид и электричка

Параметр Range Extender EV Pro / Max
Мощность 255 л. с. 255 л. с.
Батарея 31,7 кВт·ч 77,9 кВт·ч
Запас хода меньше (зависит от генератора) до 600 км
Цена от 14 350 € от 15 540 €
Кому подходит тем, кто боится "чистого" электрокара тем, кто готов к полной электрификации

Советы шаг за шагом

  1. Если ищете бюджетный EV-внедорожник — ориентируйтесь на рынок Китая: Mazda EZ-60 пока там лидер по предзаказам.

  2. Сравните версию с Range Extender и EV: первая удобнее для регионов без зарядок, вторая выгоднее для городов.

  3. Следите за европейскими анонсами Mazda — вероятно, CX-6e появится в ближайшие годы.

  4. Для оценки запаса хода используйте не только китайский CLTC, но и реальные замеры (WLTP в Европе обычно ниже).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: верить только китайскому циклу CLTC.
    Последствие: реальный пробег в Европе будет ниже.
    Альтернатива: ждать сертификации по WLTP.

  • Ошибка: ориентироваться только на цену.
    Последствие: можно получить версию с ограниченным запасом хода.
    Альтернатива: выбрать EV-вариант с батареей 77,9 кВт·ч.

  • Ошибка: думать, что модель сразу выйдет в ЕС.
    Последствие: ожидание затянется.
    Альтернатива: рассмотреть аналоги BYD, MG или Hyundai в том же классе.

А что если…

…Mazda действительно выведет CX-6e на европейский рынок по тем же ценам? Это может серьёзно "обвалить" средний сегмент кроссоверов, где цены давно перевалили за 30-40 тысяч евро.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Очень низкая цена для EV Пока доступно только в Китае
255 л. с. и задний привод Запас хода по CLTC может оказаться завышенным
Эффектный дизайн Мало информации о реальном качестве
Более 33 000 предзаказов Нет быстрой зарядки в базовой версии Range Extender
Возможный выход в Европу Конкуренция с китайскими брендами уже высокая

FAQ

Сколько стоит Mazda EZ-60 в Китае?
От 14 350 € за Range Extender, EV — от 15 540 €.

Какой запас хода у EV-версии?
До 600 км по CLTC, но в реальности будет меньше.

Будет ли продаваться в Европе?
Ожидается под именем CX-6e, точные сроки пока не названы.

Мифы и правда

  • Миф: это "чисто китайская Mazda".
    Правда: модель разработана в партнёрстве с Changan, но с фирменной стилистикой бренда.

  • Миф: такая цена невозможна для EV.
    Правда: китайский рынок диктует новые стандарты стоимости.

  • Миф: Range Extender — полноценный гибрид.
    Правда: двигатель работает только генератором, колёса крутит исключительно электромотор.

Сон и психология

Для европейского покупателя сама мысль, что электровнедорожник Mazda может стоить 15-16 тысяч евро, звучит как фантастика. Такой ценник способен изменить восприятие электромобилей и сделать их массовыми.

Три интересных факта

• Более 33 000 заказов сделаны ещё до официального дебюта.
• Базовый двигатель 1.5 л никогда напрямую не приводит колёса.
• В Китае Mazda EZ-60 делит платформу с Changan Deepal S07.

Исторический контекст

Mazda традиционно ассоциируется с драйверскими машинами и технологиями SkyActiv. Но сотрудничество с китайскими компаниями открывает бренду доступ к бурно растущему рынку EV. EZ-60 — первый пример "народного" электрокроссовера от Mazda, который может изменить правила игры.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
