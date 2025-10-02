Финал без аплодисментов: фанаты оплакивают Focus ST как символ ушедшей молодости

Эпоха доступных спорткаров Ford подходит к концу. С конвейера в Саарлуисе (Германия) сошёл последний Ford Focus ST - красный универсал, собранный 26 сентября. Так компания официально завершила 27-летнюю историю одной из самых популярных моделей бренда и поставила точку в линейке хот-хэтчей, когда-то определявших имидж марки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Синий хэтчбек в городе

Конец Focus ST

Focus ST стал последним представителем "заряженных" хэтчбеков Ford после ухода Fiesta. Теперь в глобальной линейке остаётся только Mustang — спортивный автомобиль, но в другой ценовой категории. Для поклонников доступных и динамичных моделей Blue Oval это заметная потеря.

Сравнение: хэтчбеки Ford прошлых лет

Модель Годы выпуска Особенности Fiesta Supersport 1980 Первый шаг Ford в хот-хэтчи Escort XR3i / RS 80-е — 90-е Легендарные "молодёжные" версии Focus ST170 2002 Первый Focus в спортивной версии Focus ST (Volvo 5-цилиндровый турбо) 2005-2010 Продавался в Австралии как XR5 Turbo Focus ST (4-е поколение) 2019-2023 Последний хот-хэтч Ford глобального уровня

Советы шаг за шагом для поклонников марки

Следите за рынком подержанных Focus ST — цены на последние выпуски могут расти. Рассмотрите альтернативы от конкурентов: Hyundai i30 N, VW Golf GTI или Honda Civic Type R. Если важен именно бренд Ford — остаётся Mustang или кроссоверы ST-Line. Следите за планами компании: возможно, в Европе появятся новые легковые модели.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ждать возрождения Focus ST в прежнем виде.

Последствие: модель официально снята с производства.

Альтернатива: рассмотреть Mustang или ретро-классику.

Ошибка: игнорировать слухи о будущем Ford.

Последствие: упустить первые анонсы новых легковых моделей.

Альтернатива: отслеживать публикации Autocar и Automotive News Europe.

А что если…

…Ford действительно вернётся в сегмент легковых авто? Руководители компании уже намекали на сюрпризы. Вполне возможно, что новый "наследник" Focus будет кроссовером с чертами спорткара.

Плюсы и минусы ухода Focus ST

Плюсы Минусы Ford сосредоточится на прибыльных SUV и пикапах Потеря последнего доступного спорткара Возможность появления новых моделей Для фанатов хот-хэтчей альтернатива только у конкурентов Mustang остаётся в линейке Более высокая цена, меньше доступности

FAQ

Когда собрали последний Ford Focus ST?

26 сентября 2023 года, в Саарлуисе, Германия.

Есть ли у Ford ещё спортивные модели?

Да, остался только Mustang, но он дороже и относится к другой категории.

Планирует ли Ford вернуться к легковым моделям?

Да, топ-менеджеры компании намекают на разработку новых автомобилей для Европы.

Мифы и правда

Миф: Ford полностью отказался от легковых автомобилей.

Правда: пока приоритет у SUV, но планы на новые модели обсуждаются.

Миф: Focus ST не был популярен.

Правда: за годы производства проданы сотни тысяч машин по всему миру.

Миф: Mustang заменяет Focus ST.

Правда: Mustang в другой нише и ценовой категории.

Сон и психология

Для автолюбителей уход Focus ST — больше чем новость. Это психологическая веха: исчезновение доступного хот-хэтча означает смену эпохи, где на первый план выходят кроссоверы.

Три интересных факта

• Focus выпускался 27 лет, пик продаж пришёлся на 2013 год.

• В Австралии продано почти 206 000 экземпляров.

• Первая спортивная версия — ST170 — появилась ещё в 2002 году.

Исторический контекст

С начала 1980-х Ford создавал доступные спортивные версии массовых моделей: Fiesta Supersport, Escort XR, Cortina. Focus ST продолжил эту традицию, став символом драйва для широкого круга покупателей. Сегодня компания уходит в SUV и коммерческий транспорт, но намекает: будущее ещё может преподнести сюрпризы.