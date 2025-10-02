Финал без аплодисментов: фанаты оплакивают Focus ST как символ ушедшей молодости

Эпоха доступных спорткаров Ford подходит к концу. С конвейера в Саарлуисе (Германия) сошёл последний Ford Focus ST - красный универсал, собранный 26 сентября. Так компания официально завершила 27-летнюю историю одной из самых популярных моделей бренда и поставила точку в линейке хот-хэтчей, когда-то определявших имидж марки.
Focus ST стал последним представителем "заряженных" хэтчбеков Ford после ухода Fiesta. Теперь в глобальной линейке остаётся только Mustang — спортивный автомобиль, но в другой ценовой категории. Для поклонников доступных и динамичных моделей Blue Oval это заметная потеря.
|Модель
|Годы выпуска
|Особенности
|Fiesta Supersport
|1980
|Первый шаг Ford в хот-хэтчи
|Escort XR3i / RS
|80-е — 90-е
|Легендарные "молодёжные" версии
|Focus ST170
|2002
|Первый Focus в спортивной версии
|Focus ST (Volvo 5-цилиндровый турбо)
|2005-2010
|Продавался в Австралии как XR5 Turbo
|Focus ST (4-е поколение)
|2019-2023
|Последний хот-хэтч Ford глобального уровня
Следите за рынком подержанных Focus ST — цены на последние выпуски могут расти.
Рассмотрите альтернативы от конкурентов: Hyundai i30 N, VW Golf GTI или Honda Civic Type R.
Если важен именно бренд Ford — остаётся Mustang или кроссоверы ST-Line.
Следите за планами компании: возможно, в Европе появятся новые легковые модели.
Ошибка: ждать возрождения Focus ST в прежнем виде.
Последствие: модель официально снята с производства.
Альтернатива: рассмотреть Mustang или ретро-классику.
Ошибка: игнорировать слухи о будущем Ford.
Последствие: упустить первые анонсы новых легковых моделей.
Альтернатива: отслеживать публикации Autocar и Automotive News Europe.
…Ford действительно вернётся в сегмент легковых авто? Руководители компании уже намекали на сюрпризы. Вполне возможно, что новый "наследник" Focus будет кроссовером с чертами спорткара.
|Плюсы
|Минусы
|Ford сосредоточится на прибыльных SUV и пикапах
|Потеря последнего доступного спорткара
|Возможность появления новых моделей
|Для фанатов хот-хэтчей альтернатива только у конкурентов
|Mustang остаётся в линейке
|Более высокая цена, меньше доступности
Когда собрали последний Ford Focus ST?
26 сентября 2023 года, в Саарлуисе, Германия.
Есть ли у Ford ещё спортивные модели?
Да, остался только Mustang, но он дороже и относится к другой категории.
Планирует ли Ford вернуться к легковым моделям?
Да, топ-менеджеры компании намекают на разработку новых автомобилей для Европы.
Миф: Ford полностью отказался от легковых автомобилей.
Правда: пока приоритет у SUV, но планы на новые модели обсуждаются.
Миф: Focus ST не был популярен.
Правда: за годы производства проданы сотни тысяч машин по всему миру.
Миф: Mustang заменяет Focus ST.
Правда: Mustang в другой нише и ценовой категории.
Для автолюбителей уход Focus ST — больше чем новость. Это психологическая веха: исчезновение доступного хот-хэтча означает смену эпохи, где на первый план выходят кроссоверы.
• Focus выпускался 27 лет, пик продаж пришёлся на 2013 год.
• В Австралии продано почти 206 000 экземпляров.
• Первая спортивная версия — ST170 — появилась ещё в 2002 году.
С начала 1980-х Ford создавал доступные спортивные версии массовых моделей: Fiesta Supersport, Escort XR, Cortina. Focus ST продолжил эту традицию, став символом драйва для широкого круга покупателей. Сегодня компания уходит в SUV и коммерческий транспорт, но намекает: будущее ещё может преподнести сюрпризы.
