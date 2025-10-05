Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Добавляйте в кофе и сахар в крови станет ниже: скрытый помошник на вашей кухне — и это не таблетки
Чеснок спит до весны, а вы работаете зря: один неверный день — и весь урожай пропал
Как знакомить питомца с ребенком: обязательная процедура для принятия животным нового члена семьи
Запечённые дольки, от которых пахнет домом: как сделать, чтобы корочка хрустела, а середина таяла
Заводской код — ловушка для новичков: вот почему краска с ним всё равно не совпадёт
Больше никаких сюрпризов: новый режим проверки изменит ваш поход за икрой и безалкогольным пивом
Когда земля становится сверхзвуковой: учёные предупреждают о новой опасности
Вьетнамский ответ рамену: туристы теряют голову от горячей миски за копейки
Лайфхак миллионеров: как освободить 10 часов в неделю, просто переставая делать это

Такси по-русски: какие машины останутся на линии после 2025 года

5:09
Авто

С марта 2026 года в России вступает в силу закон о локализации такси. Он устанавливает, что в региональные реестры можно будет вносить только автомобили, произведённые или локализованные на территории страны. Минпромторг уже опубликовал первый список таких моделей.

Такси
Фото: mos.ru by Правительство Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Такси

Какие марки вошли в перечень

В список попали более 20 моделей шести российских брендов. Среди них:

  • семь моделей Lada — Granta, Iskra, Vesta, удлинённый седан Aura, Largus, а также внедорожники Niva Legend и Niva Travel;

  • от УАЗа — внедорожники "Патриот" и "Хантер";

  • от Sollers — минивэн Sollers SP7;

  • весь модельный ряд "Москвича" — 3, 3e, 6 и 8.

Дополнительно в перечень включены автомобили, собираемые в Липецкой области: электрокары Evolute i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet, i-Space, а также Voyah Free, Dream и Passion.

Разнообразие форматов

В министерстве отметили, что список охватывает разные типы кузовов — седаны, кроссоверы, внедорожники и даже семиместные модели. Важно, что в перечне есть машины как с традиционными двигателями внутреннего сгорания, так и с гибридными установками и полностью электрические.

Такси в России: до и после вступления закона

Популярные модели в такси сейчас Российские аналоги после 2026 года
Hyundai Solaris Lada Granta, Lada Iskra
Kia Rio Lada Vesta, Lada Aura
Renault Logan Lada Granta, Largus
Skoda Octavia Москвич 3, Москвич 6
Toyota Camry Москвич 8, Lada Aura
Volkswagen Polo Lada Vesta, Москвич 3e
Nissan Qashqai / X-Trail Москвич 6, Niva Travel
Kia Sportage / Hyundai Tucson Москвич 8, Evolute i-Sky
Minivan Toyota Alphard / Kia Carnival Sollers SP7, Evolute i-Space
Электромобили Tesla / Nissan Leaf Evolute i-Pro, Voyah Free

Эта таблица наглядно показывает, какие привычные иномарки будут постепенно вытесняться и какими российскими моделями их заменят в таксомоторных парках.

Как будет действовать закон

С 1 марта 2026 года все новые автомобили, включаемые в реестры такси, должны соответствовать требованиям локализации. Для некоторых регионов — Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока — предусмотрены отсрочки.

В Минпромторге подчеркнули, что список составлен заранее для того, чтобы перевозчики смогли планировать закупки.

"Первичный перечень публикуется заранее с учетом необходимости проинформировать участников рынка и обеспечить планирование будущих закупок", — заявили в министерстве.

Также в ведомстве сообщили, что перечень будет обновляться по мере появления новых моделей российских брендов или при локализации зарубежных автомобилей в рамках СПИК.

Что это значит для перевозчиков

АвтоВАЗ ранее отмечал, что у таксомоторных компаний появятся преимущества при выборе Lada вместо импортных машин. Сервисное обслуживание и доступность запчастей должны упростить эксплуатацию.

Однако есть и другая сторона: по оценке Российского союза промышленников и предпринимателей, до 200 тысяч водителей могут покинуть рынок, если закон вступит в силу без смягчающих мер. Это около 20 % от общего числа работающих в отрасли.

Возможные последствия

  1. Таксопарки начнут активнее обновлять автопарк за счёт отечественных моделей.

  2. Рост интереса к электромобилям и гибридам, включённым в перечень, может ускорить переход к "зелёному" транспорту.

  3. Для водителей и небольших компаний возможны сложности из-за ограниченного выбора и необходимости замены иностранных автомобилей.

Как изменения повлияют на стоимость поездки

Введение закона о локализации и переход таксомоторных парков на российские автомобили может сказаться на тарифах для пассажиров. Эксперты выделяют три сценария:

Оптимистичный сценарий

Благодаря господдержке и доступности запчастей эксплуатационные расходы на новые отечественные автомобили окажутся ниже, чем на иномарки. Это позволит удерживать цены на уровне текущих.

Нейтральный сценарий

Первые годы перехода потребуют инвестиций от таксопарков. Закупка новых машин и постепенное списание иностранных моделей могут вызвать рост тарифов на 5–10 %. После насыщения рынка и расширения производства цены стабилизируются.

Негативный сценарий

Если водители и небольшие парки не смогут массово перейти на российские модели, рынок столкнётся с сокращением числа машин и дефицитом предложения. В этом случае тарифы могут вырасти на 15–20 %, особенно в регионах с ограниченной инфраструктурой.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Домашние животные
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Домашние животные
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Садоводство, цветоводство
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Популярное
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами

Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.

Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров Авто на солнечной энергии: как мечта столкнулась с реальностью Сергей Милешкин
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Последние материалы
Зачем платить за розы, если они растут бесплатно: осенняя хитрость садоводов
Больше никаких made in Italy по старым ценам: Трамп вводит супертариф на итальянскую продукцию
Такси по-русски: какие машины останутся на линии после 2025 года
Зачем хозяева здороваются с котом за лапу: тайный ритуал, который меняет питомца
Новый препарат против гипертонии даёт надежду пациентам с болезнями почек
Мышцы не прощают лени — но и не забывают труд: как организм тайно сохраняет опыт тренировок
Паралич аэропортов в Европе: как дроны превратились в головную боль для авиакомпаний
Билан пел, а камеры ловили взгляды: Мари Краймбрери впервые рассказала о встрече с Бузовой
Зона, где копится хлам, может стать арт-галереей: 10 идей, которые делают кухню дороже
Забудьте о карандаше: эта сыворотка сделает ваши брови густыми, как в молодости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.