Такси по-русски: какие машины останутся на линии после 2025 года

С марта 2026 года в России вступает в силу закон о локализации такси. Он устанавливает, что в региональные реестры можно будет вносить только автомобили, произведённые или локализованные на территории страны. Минпромторг уже опубликовал первый список таких моделей.
В список попали более 20 моделей шести российских брендов. Среди них:
семь моделей Lada — Granta, Iskra, Vesta, удлинённый седан Aura, Largus, а также внедорожники Niva Legend и Niva Travel;
от УАЗа — внедорожники "Патриот" и "Хантер";
от Sollers — минивэн Sollers SP7;
весь модельный ряд "Москвича" — 3, 3e, 6 и 8.
Дополнительно в перечень включены автомобили, собираемые в Липецкой области: электрокары Evolute i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet, i-Space, а также Voyah Free, Dream и Passion.
В министерстве отметили, что список охватывает разные типы кузовов — седаны, кроссоверы, внедорожники и даже семиместные модели. Важно, что в перечне есть машины как с традиционными двигателями внутреннего сгорания, так и с гибридными установками и полностью электрические.
|Популярные модели в такси сейчас
|Российские аналоги после 2026 года
|Hyundai Solaris
|Lada Granta, Lada Iskra
|Kia Rio
|Lada Vesta, Lada Aura
|Renault Logan
|Lada Granta, Largus
|Skoda Octavia
|Москвич 3, Москвич 6
|Toyota Camry
|Москвич 8, Lada Aura
|Volkswagen Polo
|Lada Vesta, Москвич 3e
|Nissan Qashqai / X-Trail
|Москвич 6, Niva Travel
|Kia Sportage / Hyundai Tucson
|Москвич 8, Evolute i-Sky
|Minivan Toyota Alphard / Kia Carnival
|Sollers SP7, Evolute i-Space
|Электромобили Tesla / Nissan Leaf
|Evolute i-Pro, Voyah Free
Эта таблица наглядно показывает, какие привычные иномарки будут постепенно вытесняться и какими российскими моделями их заменят в таксомоторных парках.
С 1 марта 2026 года все новые автомобили, включаемые в реестры такси, должны соответствовать требованиям локализации. Для некоторых регионов — Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока — предусмотрены отсрочки.
В Минпромторге подчеркнули, что список составлен заранее для того, чтобы перевозчики смогли планировать закупки.
"Первичный перечень публикуется заранее с учетом необходимости проинформировать участников рынка и обеспечить планирование будущих закупок", — заявили в министерстве.
Также в ведомстве сообщили, что перечень будет обновляться по мере появления новых моделей российских брендов или при локализации зарубежных автомобилей в рамках СПИК.
АвтоВАЗ ранее отмечал, что у таксомоторных компаний появятся преимущества при выборе Lada вместо импортных машин. Сервисное обслуживание и доступность запчастей должны упростить эксплуатацию.
Однако есть и другая сторона: по оценке Российского союза промышленников и предпринимателей, до 200 тысяч водителей могут покинуть рынок, если закон вступит в силу без смягчающих мер. Это около 20 % от общего числа работающих в отрасли.
Таксопарки начнут активнее обновлять автопарк за счёт отечественных моделей.
Рост интереса к электромобилям и гибридам, включённым в перечень, может ускорить переход к "зелёному" транспорту.
Для водителей и небольших компаний возможны сложности из-за ограниченного выбора и необходимости замены иностранных автомобилей.
Введение закона о локализации и переход таксомоторных парков на российские автомобили может сказаться на тарифах для пассажиров. Эксперты выделяют три сценария:
Благодаря господдержке и доступности запчастей эксплуатационные расходы на новые отечественные автомобили окажутся ниже, чем на иномарки. Это позволит удерживать цены на уровне текущих.
Первые годы перехода потребуют инвестиций от таксопарков. Закупка новых машин и постепенное списание иностранных моделей могут вызвать рост тарифов на 5–10 %. После насыщения рынка и расширения производства цены стабилизируются.
Если водители и небольшие парки не смогут массово перейти на российские модели, рынок столкнётся с сокращением числа машин и дефицитом предложения. В этом случае тарифы могут вырасти на 15–20 %, особенно в регионах с ограниченной инфраструктурой.
