Такси по-русски: какие машины останутся на линии после 2025 года

С марта 2026 года в России вступает в силу закон о локализации такси. Он устанавливает, что в региональные реестры можно будет вносить только автомобили, произведённые или локализованные на территории страны. Минпромторг уже опубликовал первый список таких моделей.

Фото: mos.ru by Правительство Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Такси

Какие марки вошли в перечень

В список попали более 20 моделей шести российских брендов. Среди них:

семь моделей Lada — Granta, Iskra, Vesta, удлинённый седан Aura, Largus, а также внедорожники Niva Legend и Niva Travel;

от УАЗа — внедорожники "Патриот" и "Хантер";

от Sollers — минивэн Sollers SP7;

весь модельный ряд "Москвича" — 3, 3e, 6 и 8.

Дополнительно в перечень включены автомобили, собираемые в Липецкой области: электрокары Evolute i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet, i-Space, а также Voyah Free, Dream и Passion.

Разнообразие форматов

В министерстве отметили, что список охватывает разные типы кузовов — седаны, кроссоверы, внедорожники и даже семиместные модели. Важно, что в перечне есть машины как с традиционными двигателями внутреннего сгорания, так и с гибридными установками и полностью электрические.

Такси в России: до и после вступления закона

Популярные модели в такси сейчас Российские аналоги после 2026 года Hyundai Solaris Lada Granta, Lada Iskra Kia Rio Lada Vesta, Lada Aura Renault Logan Lada Granta, Largus Skoda Octavia Москвич 3, Москвич 6 Toyota Camry Москвич 8, Lada Aura Volkswagen Polo Lada Vesta, Москвич 3e Nissan Qashqai / X-Trail Москвич 6, Niva Travel Kia Sportage / Hyundai Tucson Москвич 8, Evolute i-Sky Minivan Toyota Alphard / Kia Carnival Sollers SP7, Evolute i-Space Электромобили Tesla / Nissan Leaf Evolute i-Pro, Voyah Free

Эта таблица наглядно показывает, какие привычные иномарки будут постепенно вытесняться и какими российскими моделями их заменят в таксомоторных парках.

Как будет действовать закон

С 1 марта 2026 года все новые автомобили, включаемые в реестры такси, должны соответствовать требованиям локализации. Для некоторых регионов — Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока — предусмотрены отсрочки.

В Минпромторге подчеркнули, что список составлен заранее для того, чтобы перевозчики смогли планировать закупки.

"Первичный перечень публикуется заранее с учетом необходимости проинформировать участников рынка и обеспечить планирование будущих закупок", — заявили в министерстве.

Также в ведомстве сообщили, что перечень будет обновляться по мере появления новых моделей российских брендов или при локализации зарубежных автомобилей в рамках СПИК.

Что это значит для перевозчиков

АвтоВАЗ ранее отмечал, что у таксомоторных компаний появятся преимущества при выборе Lada вместо импортных машин. Сервисное обслуживание и доступность запчастей должны упростить эксплуатацию.

Однако есть и другая сторона: по оценке Российского союза промышленников и предпринимателей, до 200 тысяч водителей могут покинуть рынок, если закон вступит в силу без смягчающих мер. Это около 20 % от общего числа работающих в отрасли.

Возможные последствия

Таксопарки начнут активнее обновлять автопарк за счёт отечественных моделей. Рост интереса к электромобилям и гибридам, включённым в перечень, может ускорить переход к "зелёному" транспорту. Для водителей и небольших компаний возможны сложности из-за ограниченного выбора и необходимости замены иностранных автомобилей.

Как изменения повлияют на стоимость поездки

Введение закона о локализации и переход таксомоторных парков на российские автомобили может сказаться на тарифах для пассажиров. Эксперты выделяют три сценария:

Оптимистичный сценарий

Благодаря господдержке и доступности запчастей эксплуатационные расходы на новые отечественные автомобили окажутся ниже, чем на иномарки. Это позволит удерживать цены на уровне текущих.

Нейтральный сценарий

Первые годы перехода потребуют инвестиций от таксопарков. Закупка новых машин и постепенное списание иностранных моделей могут вызвать рост тарифов на 5–10 %. После насыщения рынка и расширения производства цены стабилизируются.

Негативный сценарий

Если водители и небольшие парки не смогут массово перейти на российские модели, рынок столкнётся с сокращением числа машин и дефицитом предложения. В этом случае тарифы могут вырасти на 15–20 %, особенно в регионах с ограниченной инфраструктурой.