Пять брендов режут цены, остальные поднимают планку: сентябрь раскачал авторынок до предела

Сентябрь 2025 года стал на российском авторынке противоречивым. С одной стороны, большинство брендов повышали цены, с другой — пять компаний всё же решились на понижение стоимости отдельных моделей. Это сделали российский Solaris и китайские марки Tank, Wey, Chery и Jaecoo.

Фото: commons.wikimedia.org by Stolbovsky, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Livan X3 Pro

Такая ситуация стала редкостью: в последние месяцы тенденция была обратной — удорожание происходило чаще, чем снижение. Но в сентябре автолюбители получили шанс приобрести некоторые популярные кроссоверы и внедорожники дешевле.

Кто снизил цены и насколько

Chery в начале месяца уменьшила стоимость компактного кроссовера Tiggo 4 Pro в комплектации Action на 50 тыс. рублей. Цена упала до 2 050 000 рублей.

Таблица: самые заметные снижения сентября

Марка Модель Снижение Новая цена Chery Tiggo 4 Pro (Action) -50 тыс. руб. 2 050 000 Solaris HC (почти все версии) -131-256 тыс. руб. 1 979 000 — 3 534 000 Tank Tank 300 (все) -200 тыс. руб. 4 299 000 — 4 899 000 Wey Wey 07 -150-400 тыс. руб. 6 299 000 — 6 899 000 Jaecoo J8 (прежние комплектации) -375-425 тыс. руб. 4 174 000 — 4 924 000

Кто, наоборот, поднял цены

Но сентябрь не обошёлся без подорожаний:

BAIC увеличил цены на седан U5 Plus 2025 года на 129-233 тыс. рублей (2 233 591 — 2 424 391 руб.). А новая версия кроссовера X55 Luxury подорожала более чем на миллион: 3 330 950 рублей против 2 175 000 рублей в прошлом году.

увеличил цены на седан U5 Plus 2025 года на 129-233 тыс. рублей (2 233 591 — 2 424 391 руб.). А новая версия кроссовера X55 Luxury подорожала более чем на миллион: 3 330 950 рублей против 2 175 000 рублей в прошлом году. Chery спустя несколько дней после снижения снова вернула Tiggo 4 Pro к прежней цене — 2 100 000 рублей.

спустя несколько дней после снижения снова вернула Tiggo 4 Pro к прежней цене — 2 100 000 рублей. Changan поднял стоимость купе-кроссовера Uni-T в топовой комплектации Tech_25MY на 80 тыс. рублей. Теперь модель стоит 3 319 900 рублей.

поднял стоимость купе-кроссовера Uni-T в топовой комплектации Tech_25MY на 80 тыс. рублей. Теперь модель стоит 3 319 900 рублей. Solaris повысил цены на седан KRS (копию Kia Rio) и кросс-хэтчбек KRX (аналог Rio X). Прибавка составила 55-115 тыс. рублей в зависимости от версии.

повысил цены на седан KRS (копию Kia Rio) и кросс-хэтчбек KRX (аналог Rio X). Прибавка составила 55-115 тыс. рублей в зависимости от версии. Livan переписал ценник на компактный X3 Pro 2024 года — +100 тыс. рублей, итоговая цена 1 859 900 рублей.

переписал ценник на компактный X3 Pro 2024 года — +100 тыс. рублей, итоговая цена 1 859 900 рублей. BAW подорожал на 100 тыс. рублей почти во всех комплектациях. Исключением стала базовая версия внедорожника 212 Machinist, сохранившая цену 2 945 000 рублей.

Прочие изменения сентября

Great Wall удалил с сайта прайсы на пикап GWM Poer Kingkong 2023 года, оставив только версии 2024-2025 годов. Минимальная цена выросла до 3 299 000 рублей.

удалил с сайта прайсы на пикап GWM Poer Kingkong 2023 года, оставив только версии 2024-2025 годов. Минимальная цена выросла до 3 299 000 рублей. JAC вернул в прайс-лист кроссовер JS3 2023 года, сделав модель более доступной — от 1 799 000 рублей.

вернул в прайс-лист кроссовер JS3 2023 года, сделав модель более доступной — от 1 799 000 рублей. Tenet расширил линейку кроссовера T4 новыми версиями MT Line и CVT Line, снизив минимальную цену модели с 2 220 000 до 1 999 000 рублей.

расширил линейку кроссовера T4 новыми версиями MT Line и CVT Line, снизив минимальную цену модели с 2 220 000 до 1 999 000 рублей. LADA завершила распродажу запасов Granta и Niva Travel 2023 года. Прежние скидки в 70 и 100 тыс. рублей соответственно перестали действовать.

Советы шаг за шагом: что делать покупателю

Проверяйте актуальные прайсы у дилеров — цены могут меняться несколько раз за месяц.

Если интересует Tank 300 или Wey 07, выгоднее брать модели 2024 года выпуска — они дешевле "свежих" версий.

Следите за появлением новых комплектаций: как показал Tenet T4, это снижает минимальную стоимость модели.

Для Solaris стоит учитывать разнонаправленные изменения: HC подешевел, но KRS и KRX подорожали.

Если планируете покупку Chery Tiggo 4 Pro, будьте внимательны: цена может вернуться на прежний уровень.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ждать ещё большего снижения у Solaris HC.

Последствие: цены могут снова подняться.

Альтернатива: зафиксировать покупку при нынешнем уровне.

Ошибка: покупать подержанный Tank 300 2025 года вместо 2024-го.

Последствие: переплата в сотни тысяч рублей.

Альтернатива: выбрать прошлогоднюю версию со скидкой.

Ошибка: считать, что BAIC и Livan останутся в прежних ценовых рамках.

Последствие: переплата при поздней покупке.

Альтернатива: рассмотреть аналоги в том же сегменте.

А что если…

А что если подождать до конца года? Исторически к декабрю появляются акции и скидки, но при нынешней динамике это не гарантировано. Более того, подорожания могут превысить будущие скидки.

Плюсы и минусы ситуации

Плюсы Минусы Есть реальные скидки на популярные модели Снижения быстро "съедаются" обратным ростом Выгодные предложения на Tank, Wey и Jaecoo Подорожания у BAIC, Solaris и BAW Новые комплектации делают авто доступнее Дилеры убирают из прайсов старые версии Возможность "выиграть" сотни тысяч при покупке вовремя Сложно предсказать динамику цен

FAQ

Какие бренды чаще снижают цены

Китайские марки, особенно при обновлении модельных рядов.

Стоит ли ждать конца года для покупки

Рискованно: скидки возможны, но общий тренд — рост цен.

Какая модель подешевела сильнее всего в сентябре

Флагманский кроссовер Jaecoo J8 — сразу на 375-425 тыс. рублей.

Мифы и правда

Миф: снижение цен — признак кризиса у бренда.

Правда: чаще это маркетинговый шаг перед выходом новых комплектаций.

Миф: цены всегда падают осенью.

Правда: в сентябре рост преобладал над снижением.

Миф: выгоднее ждать 2026 года.

Правда: рост утилизационного сбора и новые условия могут сделать машины дороже.

3 интересных факта

Tank 300 остаётся одной из самых востребованных моделей в сегменте внедорожников в России.

Solaris HC — это фактически перелицованный Hyundai Creta, но с другой эмблемой.

В сентябре 2025-го впервые за полгода на рынке одновременно выросли и снизились цены у одного бренда (Solaris).

Исторический контекст