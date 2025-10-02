Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пока ракеты-перехватчики разворачиваются: лазерный Apollo уничтожает целый рой дронов
Свадьба без белого: невесты выбирают прозрачность, пастель и костюмы вместо классики
Развалится через три года, но спасёт кошелёк: секрет китайских машин в цифрах
Копеечный трюк спасает одежду от запаха и плесени: ваш шкаф засияет свежестью
Мечта Аллы-Виктории рассыпалась: Киркоров отказался уступить даже в мелочи
Пицца в кружке и рыба с лимоном: блюда, которые проще приготовить в микроволновке
Отельный рай или риск на улице: что нужно знать туристам о Маврикии, чтобы отдых не превратился в проблему
Популярный миф о гречневой диете рушится: лишние килограммы прячутся в деталях
Главная ошибка при чистке духовки, которую совершают 9 из 10 хозяек: как её избежать

Пять брендов режут цены, остальные поднимают планку: сентябрь раскачал авторынок до предела

2:22
Авто

Сентябрь 2025 года стал на российском авторынке противоречивым. С одной стороны, большинство брендов повышали цены, с другой — пять компаний всё же решились на понижение стоимости отдельных моделей. Это сделали российский Solaris и китайские марки Tank, Wey, Chery и Jaecoo.

Livan X3 Pro
Фото: commons.wikimedia.org by Stolbovsky, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Livan X3 Pro

Такая ситуация стала редкостью: в последние месяцы тенденция была обратной — удорожание происходило чаще, чем снижение. Но в сентябре автолюбители получили шанс приобрести некоторые популярные кроссоверы и внедорожники дешевле.

Кто снизил цены и насколько

  • Chery в начале месяца уменьшила стоимость компактного кроссовера Tiggo 4 Pro в комплектации Action на 50 тыс. рублей. Цена упала до 2 050 000 рублей.
  • Solaris, производящий автомобили на бывшем заводе Hyundai в Петербурге, пересмотрел ценник на кроссовер HC (аналог Hyundai Creta). Почти все версии, кроме базовых с "механикой", подешевели на 131-256 тыс. рублей. Новый диапазон цен: от 1 979 000 до 3 534 000 рублей.
  • Tank снизил стоимость внедорожника Tank 300 на 200 тыс. рублей. Версии 2024 и 2025 годов теперь стоят от 4 299 000 до 4 899 000 рублей. При этом благодаря прямой скидке "трёхсотка" 2024 года доступна ещё дешевле — от 4 149 000 до 4 749 000 рублей.
  • Wey скорректировал цены на кроссовер Wey 07. Снижение составило от 150 до 400 тыс. рублей в зависимости от года выпуска. Модель 2024 года теперь стоит 6 299 000 рублей, а версия 2025-го — 6 899 000 рублей.
  • Jaecoo обновил прайс-лист на флагманский кроссовер J8. Прежние комплектации стали дешевле на 375-425 тыс. рублей. При этом появилась новая базовая версия Active 2025 года за 4 274 000 рублей.

Таблица: самые заметные снижения сентября

Марка Модель Снижение Новая цена
Chery Tiggo 4 Pro (Action) -50 тыс. руб. 2 050 000
Solaris HC (почти все версии) -131-256 тыс. руб. 1 979 000 — 3 534 000
Tank Tank 300 (все) -200 тыс. руб. 4 299 000 — 4 899 000
Wey Wey 07 -150-400 тыс. руб. 6 299 000 — 6 899 000
Jaecoo J8 (прежние комплектации) -375-425 тыс. руб. 4 174 000 — 4 924 000

Кто, наоборот, поднял цены

Но сентябрь не обошёлся без подорожаний:

  • BAIC увеличил цены на седан U5 Plus 2025 года на 129-233 тыс. рублей (2 233 591 — 2 424 391 руб.). А новая версия кроссовера X55 Luxury подорожала более чем на миллион: 3 330 950 рублей против 2 175 000 рублей в прошлом году.
  • Chery спустя несколько дней после снижения снова вернула Tiggo 4 Pro к прежней цене — 2 100 000 рублей.
  • Changan поднял стоимость купе-кроссовера Uni-T в топовой комплектации Tech_25MY на 80 тыс. рублей. Теперь модель стоит 3 319 900 рублей.
  • Solaris повысил цены на седан KRS (копию Kia Rio) и кросс-хэтчбек KRX (аналог Rio X). Прибавка составила 55-115 тыс. рублей в зависимости от версии.
  • Livan переписал ценник на компактный X3 Pro 2024 года — +100 тыс. рублей, итоговая цена 1 859 900 рублей.
  • BAW подорожал на 100 тыс. рублей почти во всех комплектациях. Исключением стала базовая версия внедорожника 212 Machinist, сохранившая цену 2 945 000 рублей.

Прочие изменения сентября

  • Great Wall удалил с сайта прайсы на пикап GWM Poer Kingkong 2023 года, оставив только версии 2024-2025 годов. Минимальная цена выросла до 3 299 000 рублей.
  • JAC вернул в прайс-лист кроссовер JS3 2023 года, сделав модель более доступной — от 1 799 000 рублей.
  • Tenet расширил линейку кроссовера T4 новыми версиями MT Line и CVT Line, снизив минимальную цену модели с 2 220 000 до 1 999 000 рублей.
  • LADA завершила распродажу запасов Granta и Niva Travel 2023 года. Прежние скидки в 70 и 100 тыс. рублей соответственно перестали действовать.

Советы шаг за шагом: что делать покупателю

  • Проверяйте актуальные прайсы у дилеров — цены могут меняться несколько раз за месяц.
  • Если интересует Tank 300 или Wey 07, выгоднее брать модели 2024 года выпуска — они дешевле "свежих" версий.
  • Следите за появлением новых комплектаций: как показал Tenet T4, это снижает минимальную стоимость модели.
  • Для Solaris стоит учитывать разнонаправленные изменения: HC подешевел, но KRS и KRX подорожали.
  • Если планируете покупку Chery Tiggo 4 Pro, будьте внимательны: цена может вернуться на прежний уровень.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать ещё большего снижения у Solaris HC.
    Последствие: цены могут снова подняться.
    Альтернатива: зафиксировать покупку при нынешнем уровне.

  • Ошибка: покупать подержанный Tank 300 2025 года вместо 2024-го.
    Последствие: переплата в сотни тысяч рублей.
    Альтернатива: выбрать прошлогоднюю версию со скидкой.

  • Ошибка: считать, что BAIC и Livan останутся в прежних ценовых рамках.
    Последствие: переплата при поздней покупке.
    Альтернатива: рассмотреть аналоги в том же сегменте.

А что если…

А что если подождать до конца года? Исторически к декабрю появляются акции и скидки, но при нынешней динамике это не гарантировано. Более того, подорожания могут превысить будущие скидки.

Плюсы и минусы ситуации

Плюсы Минусы
Есть реальные скидки на популярные модели Снижения быстро "съедаются" обратным ростом
Выгодные предложения на Tank, Wey и Jaecoo Подорожания у BAIC, Solaris и BAW
Новые комплектации делают авто доступнее Дилеры убирают из прайсов старые версии
Возможность "выиграть" сотни тысяч при покупке вовремя Сложно предсказать динамику цен

FAQ

Какие бренды чаще снижают цены

Китайские марки, особенно при обновлении модельных рядов.

Стоит ли ждать конца года для покупки

Рискованно: скидки возможны, но общий тренд — рост цен.

Какая модель подешевела сильнее всего в сентябре

Флагманский кроссовер Jaecoo J8 — сразу на 375-425 тыс. рублей.

Мифы и правда

  • Миф: снижение цен — признак кризиса у бренда.
    Правда: чаще это маркетинговый шаг перед выходом новых комплектаций.

  • Миф: цены всегда падают осенью.
    Правда: в сентябре рост преобладал над снижением.

  • Миф: выгоднее ждать 2026 года.
    Правда: рост утилизационного сбора и новые условия могут сделать машины дороже.

3 интересных факта

  • Tank 300 остаётся одной из самых востребованных моделей в сегменте внедорожников в России.
  • Solaris HC — это фактически перелицованный Hyundai Creta, но с другой эмблемой.
  • В сентябре 2025-го впервые за полгода на рынке одновременно выросли и снизились цены у одного бренда (Solaris).

Исторический контекст

  • В 1990-х в России скидки чаще всего касались "Лады", а иностранные бренды почти не корректировали цены.
  • В 2010-х активное снижение цен стало частью госпрограмм "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
  • С 2020-х китайские бренды начали регулярно пересматривать прайсы по несколько раз в год.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Под маской царя зверей скрывается другая Африка: мир львов, о котором молчат
Домашние животные
Под маской царя зверей скрывается другая Африка: мир львов, о котором молчат
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Домашние животные
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Популярное
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад

Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.

Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти Сергей Милешкин Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
Последние материалы
Пока ракеты-перехватчики разворачиваются: лазерный Apollo уничтожает целый рой дронов
Свадьба без белого: невесты выбирают прозрачность, пастель и костюмы вместо классики
Развалится через три года, но спасёт кошелёк: секрет китайских машин в цифрах
Копеечный трюк спасает одежду от запаха и плесени: ваш шкаф засияет свежестью
Мечта Аллы-Виктории рассыпалась: Киркоров отказался уступить даже в мелочи
Пицца в кружке и рыба с лимоном: блюда, которые проще приготовить в микроволновке
Отельный рай или риск на улице: что нужно знать туристам о Маврикии, чтобы отдых не превратился в проблему
Популярный миф о гречневой диете рушится: лишние килограммы прячутся в деталях
Главная ошибка при чистке духовки, которую совершают 9 из 10 хозяек: как её избежать
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.