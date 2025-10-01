Миллионы к цене прибавят не всем: названы премиальные авто, которые переживут ноябрь без подорожания

С начала ноября российский рынок дорогих автомобилей может столкнуться с серьёзным ценовым скачком. Причина в изменении правил расчёта утилизационного сбора, которые готовит Минпромторг. Новый алгоритм предполагает увеличение ставок для машин с мощными двигателями, что автоматически повлечёт рост их розничной стоимости. По оценкам экспертов, речь идёт о прибавке до двух миллионов рублей к цене на некоторые модели.

Тем не менее, в этой ситуации остаются исключения. Часть премиальных автомобилей с моторами небольшой мощности не попадут под действие новых расчётов. Это значит, что их стоимость в России после 1 ноября останется прежней. Для покупателей это шанс приобрести престижный автомобиль без риска подорожания.

Кому повезло: список моделей

Изменения не затронут автомобили с двигателями до 160 лошадиных сил, если их ввозят частные лица. В этой категории есть как новые машины, так и относительно свежие, с пробегом до трёх лет.

Среди новых автомобилей в России продолжат продаваться Audi Q3 с 1.6-литровым мотором мощностью 160 л. с. и Audi A3 L с 1.5-литровым двигателем аналогичной мощности. Их текущие цены начинаются от 5,3 и 4,7 миллиона рублей.

В категории трёхлетних подержанных моделей исключение получили BMW X1 18i с 1.5-литровым двигателем на 136 л. с., BMW3-Series 320i с двухлитровым мотором на 156 л. с. и Mercedes-Benz A-Class с 1.3-литровым агрегатом мощностью 150 л. с. Стоимость этих автомобилей в России колеблется от 3,2 до 5,5 миллиона рублей.

Таким образом, на фоне общего роста цен именно эти модели остаются "островками стабильности".

Таблица: кто в безопасности от подорожания

Категория Модель Мощность Цена в РФ Новые Audi Q3 1.6 160 л. с. от 5,3 млн руб. Новые Audi A3 L 1.5 160 л. с. от 4,7 млн руб. Подержанные (3 года) BMW X1 18i 1.5 136 л. с. 3,2-4,0 млн руб. Подержанные (3 года) BMW 3-Series 320i 2.0 156 л. с. 4,5-5,5 млн руб. Подержанные (3 года) Mercedes-Benz A-Class 1.3 150 л. с. 3,5-4,5 млн руб.

Советы шаг за шагом: как не переплатить

Следите за мощностью двигателя: именно этот параметр станет ключевым при расчёте сбора.

Если планируете покупку машины мощнее 160 л. с., стоит поторопиться — с ноября цена вырастет.

Рассмотрите варианты из премиум-сегмента с "умеренной" мощностью. Они позволяют сохранить статусность без лишних трат.

Подержанные автомобили возрастом до трёх лет тоже могут быть выгодным решением: они не попадут под рост сборов.

Сравнивайте предложения у официальных дилеров и на альтернативных каналах: разница может достигать сотен тысяч рублей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: откладывать покупку мощного внедорожника.

Последствие: цена увеличится на миллионы рублей.

Альтернатива: приобрести до ноября или выбрать модель до 160 л. с.

Ошибка: считать, что изменения коснутся только новых машин.

Последствие: подорожают и ввозимые автомобили с пробегом свыше трёх лет.

Альтернатива: рассмотреть трёхлетние модели премиум-класса.

Ошибка: ориентироваться только на бренд, а не на характеристики.

Последствие: неожиданный рост затрат.

Альтернатива: проверять мощность двигателя перед сделкой.

А что если…

А что если покупать мощные автомобили после 1 ноября? Для ценителей премиум-класса это будет серьёзный удар по кошельку. Например, внедорожник с двигателем 250-300 л. с. может подорожать на 1,5-2 миллиона рублей. Для многих покупателей это означает пересмотр планов или переход в сегмент машин с меньшей мощностью.

Плюсы и минусы ситуации

Плюсы Минусы Часть премиальных моделей сохранит цену Большинство мощных автомобилей подорожает Появляется стимул для выбора экономичных двигателей Потеря привлекательности автомобилей с мощными моторами Подержанные машины до 3 лет остаются доступными Альтернативный импорт станет дороже Возможность сэкономить при грамотном выборе Риск ажиотажного спроса до ноября

FAQ

Почему именно 160 л. с. стало границей

Это порог, до которого сохраняется преференциальная ставка сбора для частных лиц.

Сколько может вырасти цена после 1 ноября

По оценкам экспертов, до 2 миллионов рублей на некоторые премиальные модели.

Какие автомобили стоит покупать до ноября

Все машины с двигателями выше 160 л. с., особенно внедорожники и седаны бизнес-класса.

Мифы и правда

Миф: повышение затронет все автомобили.

Правда: машины до 160 л. с. не попадут под новые ставки.

Миф: выгоднее ждать конца года.

Правда: в ноябре цены на мощные автомобили резко вырастут.

Миф: подорожают только новые авто.

Правда: изменения коснутся и большинства ввозимых подержанных машин.

3 интересных факта

Утилизационный сбор в России впервые ввели в 2012 году.

В Европе похожая практика касается не утилизации, а экологических налогов.

В США подобного сбора нет, там расходы закладываются в цену через сертификацию.

Исторический контекст

Первые обсуждения утилизационного сбора в России начались в 2010 году.

В 2014-м сбор стал инструментом защиты внутреннего автопрома.

К 2025 году сбор стал одним из ключевых факторов формирования цен на импортные автомобили.