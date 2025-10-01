Миллионы к цене прибавят не всем: названы премиальные авто, которые переживут ноябрь без подорожания

С начала ноября российский рынок дорогих автомобилей может столкнуться с серьёзным ценовым скачком. Причина в изменении правил расчёта утилизационного сбора, которые готовит Минпромторг. Новый алгоритм предполагает увеличение ставок для машин с мощными двигателями, что автоматически повлечёт рост их розничной стоимости. По оценкам экспертов, речь идёт о прибавке до двух миллионов рублей к цене на некоторые модели.
Тем не менее, в этой ситуации остаются исключения. Часть премиальных автомобилей с моторами небольшой мощности не попадут под действие новых расчётов. Это значит, что их стоимость в России после 1 ноября останется прежней. Для покупателей это шанс приобрести престижный автомобиль без риска подорожания.
Изменения не затронут автомобили с двигателями до 160 лошадиных сил, если их ввозят частные лица. В этой категории есть как новые машины, так и относительно свежие, с пробегом до трёх лет.
Таким образом, на фоне общего роста цен именно эти модели остаются "островками стабильности".
|Категория
|Модель
|Мощность
|Цена в РФ
|Новые
|Audi Q3 1.6
|160 л. с.
|от 5,3 млн руб.
|Новые
|Audi A3 L 1.5
|160 л. с.
|от 4,7 млн руб.
|Подержанные (3 года)
|BMW X1 18i 1.5
|136 л. с.
|3,2-4,0 млн руб.
|Подержанные (3 года)
|BMW 3-Series 320i 2.0
|156 л. с.
|4,5-5,5 млн руб.
|Подержанные (3 года)
|Mercedes-Benz A-Class 1.3
|150 л. с.
|3,5-4,5 млн руб.
Ошибка: откладывать покупку мощного внедорожника.
Последствие: цена увеличится на миллионы рублей.
Альтернатива: приобрести до ноября или выбрать модель до 160 л. с.
Ошибка: считать, что изменения коснутся только новых машин.
Последствие: подорожают и ввозимые автомобили с пробегом свыше трёх лет.
Альтернатива: рассмотреть трёхлетние модели премиум-класса.
Ошибка: ориентироваться только на бренд, а не на характеристики.
Последствие: неожиданный рост затрат.
Альтернатива: проверять мощность двигателя перед сделкой.
А что если покупать мощные автомобили после 1 ноября? Для ценителей премиум-класса это будет серьёзный удар по кошельку. Например, внедорожник с двигателем 250-300 л. с. может подорожать на 1,5-2 миллиона рублей. Для многих покупателей это означает пересмотр планов или переход в сегмент машин с меньшей мощностью.
|Плюсы
|Минусы
|Часть премиальных моделей сохранит цену
|Большинство мощных автомобилей подорожает
|Появляется стимул для выбора экономичных двигателей
|Потеря привлекательности автомобилей с мощными моторами
|Подержанные машины до 3 лет остаются доступными
|Альтернативный импорт станет дороже
|Возможность сэкономить при грамотном выборе
|Риск ажиотажного спроса до ноября
Это порог, до которого сохраняется преференциальная ставка сбора для частных лиц.
По оценкам экспертов, до 2 миллионов рублей на некоторые премиальные модели.
Все машины с двигателями выше 160 л. с., особенно внедорожники и седаны бизнес-класса.
Миф: повышение затронет все автомобили.
Правда: машины до 160 л. с. не попадут под новые ставки.
Миф: выгоднее ждать конца года.
Правда: в ноябре цены на мощные автомобили резко вырастут.
Миф: подорожают только новые авто.
Правда: изменения коснутся и большинства ввозимых подержанных машин.
