Культ немецкого автогиганта под угрозой: Kia K4 уже называют «корейским убийцей легенд»

0:17
Авто

Компактные хэтчбеки в Европе всегда были предметом ожесточённой конкуренции. Volkswagen Golf долгие годы удерживал звание эталона, но в игру вступает новый игрок — Kia K4. Эта модель обещает не только бросить вызов Golf, но и предложить европейцам свежий взгляд на привычный сегмент.

Kia K4
Фото: kia.com by KIA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Kia K4

Европейский старт и позиционирование

Новая Kia K4 приходит на рынок зимой 2025 года. Автомобиль выпускается в Мексике и уже известен в США, где предлагается в кузове седан и хэтчбек. Для Европы производитель решил оставить только хэтчбек, напрямую выводя модель в бой с Volkswagen Golf.

K4 рассматривается как наследник Ceed, но с более ярким дизайном и расширенным функционалом. Основной упор сделан на технологичность и комфорт, что особенно важно для европейских покупателей.

Двигатели и трансмиссия

Американская версия базируется на 2,0-литровом атмосферном моторе, а для Европы предусмотрены более экономичные решения. Стартовый вариант оснащается 1,0-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 115 л. с. Он предлагается в двух исполнениях: классическом и с технологией "мягкий гибрид". В стандартной комплектации стоит шестиступенчатая механика, а за доплату доступна роботизированная коробка с двумя сцеплениями.

Для тех, кто хочет больше мощности, доступны 1,6-литровые турбодвигатели на 150 и 180 л. с., но только с "роботом". К 2026 году производитель планирует вывести полноценный гибрид, что усилит позиции Kia K4 в экологичном сегменте.

Простор и практичность

Kia решила превзойти конкурента в самых ощутимых параметрах. Колёсная база в 2720 мм — это на 100 мм больше, чем у Golf, а значит, задние пассажиры получат заметно больше места для ног.

Объём багажника тоже впечатляет: 438 литров у версии без "мягкого гибрида" против 381 литра у Golf. Правда, с гибридной системой пространство сокращается до 328 литров, но это всё равно конкурентоспособный показатель.

Интерьер и технологии

Салон Kia K4 выполнен в стиле последних разработок марки. Панорамный дисплей объединяет 12,3-дюймовую цифровую приборку, 5,3-дюймовый блок управления климатом и мультимедийный сенсорный экран на 12,3 дюйма.

Уже в базе доступны Apple CarPlay и Android Auto, встроенный голосовой помощник на базе ИИ. В дорогих версиях предлагаются беспроводная зарядка смартфонов и премиальная акустика Harman Kardon.

Сравнение Kia K4 и Volkswagen Golf

Характеристика Kia K4 Volkswagen Golf
Базовый мотор 1,0 T-GDi, 115 л. с. 1,0 TSI, 110 л. с.
Трансмиссия МКПП / 7DCT МКПП / DSG
Колёсная база 2720 мм 2620 мм
Багажник 438 л (328 л в MHEV) 381 л
Дисплеи 12,3” + 12,3” + 5,3” 10,25” + 10”

Советы шаг за шагом: как выбрать

  1. Если важна экономия топлива — присмотритесь к версии 1,0 T-GDi с "мягким гибридом".

  2. Для тех, кто часто ездит с семьёй, подойдёт версия с максимальной колёсной базой и багажником.

  3. Любителям технологий стоит рассматривать топовые комплектации с Harman Kardon и беспроводной зарядкой.

  4. Если нужен баланс цены и мощности — оптимален двигатель 1,6 на 150 л. с.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать версию с МКПП, если много ездите по пробкам.

  • Последствие: быстрое утомление и снижение комфорта.

  • Альтернатива: взять 7DCT, которая лучше адаптирована к городским условиям.

  • Ошибка: экономить на мультимедийной системе.

  • Последствие: устаревший интерфейс и низкий уровень комфорта.

  • Альтернатива: выбрать комплектацию с панорамным дисплеем и ИИ-помощником.

А что если…

Если Volkswagen решит обновить Golf в ближайшие годы, Kia K4 может столкнуться с жёстким ценовым давлением. Но пока ситуация играет в пользу K4: динамичный дизайн, простор и ставка на технологии делают его привлекательным выбором.

Плюсы и минусы Kia K4

Плюсы Минусы
Просторнее Golf Объём багажника снижается в MHEV
Богатое оснащение в базе Нет механики у топовых двигателей
Современный дизайн Цена сопоставима с Golf
Поддержка гибридов Пока нет полногибридной версии
Премиальная акустика Производство вне Европы

FAQ

Как выбрать Kia K4 для города?
Для ежедневных поездок подойдёт версия 1,0 T-GDi с "роботом" — баланс цены, динамики и удобства.

Сколько будет стоить K4 в Европе?
Цена ещё не объявлена, но ожидается около £28 000, то есть примерно на уровне Golf.

Что лучше: Kia K4 или Volkswagen Golf?
Если важны традиции и проверенная репутация — Golf. Если нужен простор, свежий дизайн и больше технологий — Kia K4.

Мифы и правда

  • Миф: Kia K4 — это просто копия Ceed.
    Правда: модель создана с нуля и отличается как дизайном, так и платформой.

  • Миф: у Golf всегда больше пространства.
    Правда: K4 обгоняет конкурента и по колёсной базе, и по багажнику.

  • Миф: Kia дороже Volkswagen.
    Правда: стартовая цена K4 ожидается ниже или равной Golf.

3 интересных факта

  1. Kia K4 — первый хэтчбек бренда, собранный в Мексике для Европы.

  2. Панорамный дисплей объединяет сразу три экрана, что редко встречается в классе.

  3. Уже в базе есть поддержка беспроводных Apple CarPlay и Android Auto, чего нет у многих конкурентов.

Исторический контекст

Volkswagen Golf появился в 1974 году и стал культовым автомобилем, задавшим стандарты компактных хэтчбеков. Kia Ceed вышел только в 2006 году и был ориентирован на Европу. Теперь, почти 20 лет спустя, корейский бренд предлагает K4 как вызов лидеру сегмента, стремясь повторить путь Golf и закрепиться в истории европейского автопрома.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
