Автомобильные призраки: вот почему во дворах российских городов растут кладбища машин

0:35 Your browser does not support the audio element. Авто

Брошенные автомобили — привычная картина для многих российских городов. Машины с потускневшей краской, спущенными шинами и сломанными стёклами годами стоят во дворах, занимая парковочные места и портя общий вид. Одни владельцы бросают их из-за дорогого ремонта, другие — после ДТП или просто по причине ненадобности.

Фото: flickr.com by David Trainer from Mosteiros, Cape Verde is licensed under Commons, the free media repository Машина

Что дальше происходит с такими автомобилями? В отличие от США, где действуют разные правила в каждом штате, в России ситуация регулируется федеральным законодательством и региональными актами. И хотя единых чётких сроков для признания машины "брошенной" нет, практика эвакуации и утилизации постепенно формируется.

Как в России определяют брошенный автомобиль

ГИБДД и муниципальные власти обращают внимание на несколько признаков:

• длительное нахождение машины без движения;

• отсутствие номеров или государственных знаков;

• техническая неисправность (нет колёс, разбиты стёкла, отсутствуют двери или капот);

• авто мешает проезду или представляет опасность.

Обычно инициатором проверки становится управляющая компания или жильцы дома, которые подают жалобу в администрацию района. После осмотра комиссии составляется акт, и владельцу направляется уведомление.

Если хозяин не забирает автомобиль, его эвакуируют на штрафстоянку. В дальнейшем возможны два варианта: возврат после оплаты расходов или утилизация.

США и Россия

Страна Сроки признания авто брошенным Дальнейшие действия Возможность выкупа США (штаты различаются) От 48 часов до 4 дней Эвакуация, хранение, продажа на аукционе Да, если владелец оплачивает расходы Россия Чётких сроков нет, ориентир — признаки неиспользования Эвакуация, штрафстоянка, последующая утилизация или продажа Да, после оплаты штрафа и хранения

Советы шаг за шагом: что делать, если во дворе стоит автотрэш

Сделать фото и зафиксировать состояние машины. Подать заявление в управляющую компанию или администрацию района. Обратиться в ГИБДД с просьбой проверить транспорт. Дождаться решения комиссии — составляется акт осмотра. Если автомобиль мешает движению или угрожает безопасности, потребовать эвакуацию.

Для частных лиц есть и другой путь — сдать свой старый автомобиль на утилизацию. Этим занимаются аккредитованные компании: они помогают снять авто с учёта, вывозят его и выдают справку для налоговой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: оставить неисправный автомобиль во дворе "на всякий случай".

→ Последствие: жалобы соседей, штраф, эвакуация и дополнительные расходы.

→ Альтернатива: вовремя сдать машину на утилизацию и получить компенсацию по госпрограмме.

• Ошибка: игнорировать уведомления от ГИБДД.

→ Последствие: автомобиль отправят на штрафстоянку, а долг будет расти ежедневно.

→ Альтернатива: сразу связаться с органами и забрать транспорт.

• Ошибка: покупать "авто-донор" без документов.

→ Последствие: невозможность зарегистрировать, риск конфискации.

→ Альтернатива: купить официально на разборе или аукционе.

А что если…

А что если брошенный автомобиль мешает проезду скорой или пожарной техники? Тогда власти вправе эвакуировать его без длительных процедур. В экстренных случаях решение принимается в течение нескольких часов.

А что если хозяин умер или выехал за границу? В этом случае процесс может затянуться: требуется решение суда и оформление наследственных прав.

А что если автомобиль кому-то нужен? Машину с аукциона можно выкупить, заплатив за хранение и оформление документов. Иногда удаётся приобрести транспорт по цене металлолома.

Плюсы и минусы эвакуации брошенных машин

Плюсы Минусы Освобождаются дворы и парковки Процедуры часто затягиваются Повышается безопасность движения Владельцам приходится оплачивать большие суммы за хранение Снижается риск пожаров и аварий Возможны споры соседей с владельцем Улучшается внешний вид города Система аукционов непрозрачна

FAQ

Как самостоятельно утилизировать старую машину?

Нужно обратиться в аккредитованную организацию, снять авто с учёта в ГИБДД и получить акт об утилизации.

Сколько стоит эвакуация и хранение?

Стоимость варьируется по регионам. В среднем — от 2000 до 5000 рублей за эвакуацию и 100-300 рублей за сутки хранения.

Что лучше: продать или сдать на металлолом?

Если авто ещё на ходу, выгоднее найти покупателя. Если ремонт обойдётся дороже стоимости — проще сдать на утилизацию.

Мифы и правда

• Миф: если оставить машину без номеров, её не тронут.

Правда: отсутствие номеров — один из главных признаков "брошенки".

• Миф: можно бесплатно забрать любую заброшенную машину.

Правда: без законной процедуры это считается нарушением.

• Миф: эвакуируют только аварийные авто.

Правда: эвакуируют и исправные, если они мешают движению или стоят без движения длительное время.

3 интересных факта

В Москве ежегодно эвакуируют до 15 тысяч брошенных автомобилей. Госпрограмма утилизации позволяет получить скидку на новый автомобиль до 250 тысяч рублей. Некоторые компании предлагают бесплатный вывоз старых авто при условии передачи их на металлолом.

Исторический контекст

Проблема брошенных автомобилей в России появилась ещё в 1990-е годы, когда резко возрос импорт подержанных машин. Многие из них были дешёвыми и быстро выходили из строя. В отсутствие чётких правил дворы заполнялись "автоскелетами".

С середины 2000-х начали вводить региональные программы по утилизации. Позже появилась федеральная программа с денежной компенсацией. Сегодня борьба с "автотрэшем" продолжается, но процедура всё ещё требует доработки.