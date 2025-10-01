Купил современный Haval — а потом пожалел: как M6 ценят за надёжность, а Jolion рискует подвести в самый неожиданный момент

Российский авторынок в 2025 году переживает непростые времена: продажи автомобилей заметно снизились, склады переполнены, а дилеры предлагают серьёзные скидки даже на модели, которые ещё недавно считались бестселлерами. Среди таких машин — Haval Jolion и Haval M6. На первый взгляд, они близки по цене, но различия в конструкции, оснащении и назначении делают их прямыми конкурентами с разными аудиториями.
По итогам 2024 года явным лидером стал Jolion: свыше 83 тысяч проданных автомобилей обеспечили модели третье место в рейтинге продаж. M6 выступил скромнее — около 38 тысяч машин, но этого хватило, чтобы попасть в десятку самых популярных кроссоверов.
Минимальная цена на Jolion с механической коробкой начинается от 1,799 млн рублей. Базовый M6 стоит дороже — примерно 1,979 млн рублей.
Jolion создан на современной модульной платформе L. E. M.O.N. и выпускается с 2020 года. Модель ориентирована на технологии и комфорт, включая широкий набор комплектаций и продвинутые опции.
M6 построен на платформе двухтысячных годов. Конструкция проще, но проверена временем. Надёжность и предсказуемость техники сделали модель востребованной даже в условиях конкуренции. По сути, выбор сводится к дилемме: современный подход или классическая практичность.
У Jolion в линейке два мотора, оба объёмом 1,5 литра.
Первый агрегат — турбированный, мощностью 143 л. с. Двигатель в целом надёжен, но из-за отсутствия гидрокомпенсаторов требует периодической регулировки клапанов. Иногда владельцы жалуются на сбои датчика турбины.
Второй мотор развивает 150 л. с., оснащён системой прямого впрыска и гидрокомпенсаторами, что избавляет от обслуживания клапанного механизма. Однако здесь появляется проблема нагара во впуске, который приходится удалять в процессе эксплуатации.
M6 лишён разнообразия — он оснащается только одним мотором, близким по конструкции к Toyota 1NZ-FE. Фактически это версия базового двигателя Jolion. Простота обеспечивает надёжность и понятность в обслуживании.
Обе модели используют роботизированную коробку 7DCT450 с двумя мокрыми сцеплениями. Владельцы отмечают её выносливость: пробеги свыше 200 тысяч километров без серьёзного ремонта вполне реальны. Однако в плане комфорта есть нюансы: лёгкие рывки, задержки и паузы при переключении.
С точки зрения ресурса, связка мотора и коробки у Jolion и M6 способна пройти 250 тысяч километров и больше без капитального ремонта.
По длине кузова выигрывает Haval M6 — 4664 мм против 4472 мм у Jolion. Но у Jolion чуть длиннее база (2700 мм против 2680 мм), что положительно влияет на комфорт пассажиров второго ряда.
Главное преимущество M6 — багажное отделение: 808 литров против 337 литров у Jolion. Для семей и тех, кто часто перевозит крупные вещи, это решающий фактор.
Jolion позиционируется как современный кроссовер. Вариаций комплектаций много: от простых версий до топовых с кожаной обивкой, вентиляцией кресел и системой автоматической парковки. Внутри — современный дизайн и цифровые решения.
Интерьер M6 утилитарный. Материалы отделки проще: твёрдый пластик, минимум декоративных элементов. Функции базовые — климат-контроль, подогрев, светодиодная оптика. Комплектация фактически одна, отличие только в трансмиссии.
|Параметр
|Haval Jolion
|Haval M6
|Платформа
|Современная L. E. M.O.N.
|Основана на платформе 2000-х
|Моторы
|1.5 Turbo (143 л. с.), 1.5 Turbo GDI (150 л. с.)
|1.5 Turbo (143 л. с.)
|Трансмиссия
|7DCT450, робот с 2 мокрыми сцеплениями
|7DCT450, робот с 2 мокрыми сцеплениями
|Длина кузова
|4472 мм
|4664 мм
|Колёсная база
|2700 мм
|2680 мм
|Багажник
|337 л
|808 л
|Интерьер
|Современный, много комплектаций
|Утилитарный, простая комплектация
|Цена (база)
|от 1,799 млн руб.
|от 1,979 млн руб.
Оцените задачи: если важен дизайн и современные технологии, присмотритесь к Jolion.
Для перевозки большого количества вещей и семейных поездок лучше подойдёт M6.
Проверьте, какой мотор Jolion доступен в выбранной версии: второй двигатель избавляет от регулировки клапанов, но требует чистки впуска.
Обратите внимание на стоимость страховки: у более дорогого M6 она выше.
При тест-драйве оцените работу роботизированной коробки: комфорт субъективен, и восприятие у разных водителей различается.
Ошибка: выбирать M6 ради современного интерьера.
Последствие: разочарование в базовом оснащении.
Альтернатива: Jolion с богатыми комплектациями.
Ошибка: брать Jolion без учёта маленького багажника.
Последствие: проблемы при перевозке вещей.
Альтернатива: M6 с багажником 808 литров.
Ошибка: игнорировать особенности моторов.
Последствие: лишние расходы на обслуживание.
Альтернатива: внимательно изучить отличия двигателей.
А что если цены на рынке продолжат снижаться? Тогда Jolion и M6 станут ещё доступнее, и выбор между ними будет определяться не стоимостью, а реальными потребностями владельца. Возможно, M6 окончательно закрепится как практичный семейный вариант, а Jolion — как кроссовер "для души" с современными технологиями.
|Модель
|Плюсы
|Минусы
|Jolion
|Современный дизайн, широкий выбор комплектаций, технологии
|Маленький багажник, необходимость чистки впуска
|M6
|Огромный багажник, простая и надёжная конструкция
|Устаревшая платформа, скромный интерьер
Какой автомобиль лучше для семьи?
M6 — благодаря огромному багажнику и простоте эксплуатации.
Что надёжнее: Jolion или M6?
По двигателям и коробке ресурс примерно одинаков, но M6 проще в обслуживании.
Есть ли ощутимая разница в комфорте?
Да, Jolion предлагает больше опций и современный интерьер, чего нет в M6.
Миф: M6 — это старый автомобиль без будущего.
Правда: его простота и практичность обеспечивают устойчивый спрос.
Миф: Jolion надёжнее из-за современных технологий.
Правда: новые системы требуют внимания и ухода, а не всегда упрощают жизнь.
Миф: разница только в багажнике.
Правда: различия затрагивают платформу, оснащение и целевую аудиторию.
Jolion вышел на рынок в 2020 году и стал одним из самых продаваемых кроссоверов.
M6 использует платформу 2000-х, но до сих пор входит в десятку лидеров продаж.
Обе модели оснащены одинаковой трансмиссией 7DCT450, известной своим ресурсом.
Китайские кроссоверы вышли на российский рынок в середине 2010-х и постепенно заняли позиции, ранее принадлежавшие европейским и японским маркам. Jolion стал символом "новой волны" китайского автопрома, ориентированного на стиль и технологии. M6 же сохранил приверженность традиционным решениям, напоминая о том, как выглядели кроссоверы 15 лет назад. Их сосуществование отражает переходный этап рынка: часть покупателей выбирает современный комфорт, часть — проверенную временем практичность.
