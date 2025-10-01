Водителям не говорят правду: почему CarPlay Ultra не вписывается в будущее

Генеральный директор Ford Джим Фарли снова оказался в центре обсуждения автомобильных технологий. Его открытые комментарии о стратегии компании и новых решениях Apple показывают, каким Ford видит будущее цифровых сервисов в автомобилях.
Фарли не раз говорил о проблемах качества и сложности перехода на новые технологии. На этот раз его внимание привлекла система CarPlay Ultra, презентованная Apple как следующий шаг в интеграции смартфона и автомобиля.
CarPlay Ultra был представлен в начале года и сразу вызвал интерес. Он занимает больше пространства на панели приборов, объединяя несколько дисплеев и глубже связывая автомобиль с iPhone. Первым партнёром Apple в этом направлении стал Aston Martin.
Но многие компании — Audi, Renault и теперь Ford — не спешат внедрять Ultra. Причина проста: автопроизводители хотят оставлять за собой контроль над программным обеспечением.
"Нам не нравятся ранние версии Ultra, но мы очень преданы Apple", — сказал генеральный директор Джим Фарли.
По его словам, Apple предстоит решить, будет ли она контролировать весь цифровой процесс в машине. Если так, автопроизводителям придётся выбирать между экосистемами Apple и Google, а это сделает пользовательский опыт сложнее.
|Параметр
|CarPlay
|CarPlay Ultra
|Задействованные экраны
|Один основной
|Несколько дисплеев
|Уровень интеграции
|Базовые функции (навигация, музыка)
|Глубокое управление системами авто
|Контроль у автопроизводителя
|Высокий
|Снижен
|Совместимость
|Apple и Android Auto
|Только Apple
|Риски
|Минимальные
|Возможные конфликты с ассистентами и системами помощи
Именно по этим причинам Ford оставляет в приоритете привычный CarPlay и Android Auto.
Фарли считает, что ключевая функция будущего автомобиля — это продвинутый голосовой ассистент.
"У каждого клиента должен быть ИИ-помощник в автомобиле", — отметил генеральный директор Джим Фарли.
Сейчас Ford предлагает поддержку Alexa, Siri и Google Assistant. Но в разработке находится решение нового уровня — помощник с индивидуальными характеристиками, который больше похож на цифрового компаньона. В прошлом году компания даже запатентовала ассистента с возможностью настройки характера и стиля общения.
Проверяйте совместимость с вашей экосистемой (iPhone или Android).
Оцените количество экранов в салоне и их интеграцию с мультимедиа.
Выясните, поддерживает ли система обновления "по воздуху".
Обратите внимание на наличие голосовых помощников и их функциональность.
Уточните, можно ли переключаться между системами (например, CarPlay и "родная" ОС авто).
Ошибка: выбор авто с ограниченной экосистемой (только Apple).
Последствие: неудобство при смене телефона или у пассажиров с Android.
Альтернатива: модели с поддержкой CarPlay и Android Auto.
Ошибка: игнорировать наличие обновлений ПО.
Последствие: устаревшие интерфейсы и уязвимости.
Альтернатива: автомобили с функцией OTA-обновлений.
В этом случае Apple сможет управлять практически всем цифровым интерфейсом автомобиля. Пользователи iPhone будут в выигрыше, но владельцы Android столкнутся с ограничениями. Производители потеряют гибкость в разработке фирменных решений.
|Плюсы
|Минусы
|Глубокая интеграция iPhone
|Ограничено только Apple
|Современный дизайн интерфейсов
|Снижение контроля автопроизводителя
|Поддержка нескольких экранов
|Возможные сбои в работе ассистентов
|Удобство для пользователей iPhone
|Неудобство для владельцев Android
|Технологический имидж
|Высокая зависимость от Apple
Как выбрать систему мультимедиа в новом автомобиле?
Лучше всего ориентироваться на поддержку CarPlay и Android Auto — это универсальное решение.
Сколько стоит CarPlay Ultra?
Само ПО бесплатное, но автомобили с ним будут стоить дороже из-за лицензирования и новой электроники.
Что лучше — CarPlay или "родная" система автомобиля?
Если у вас iPhone, CarPlay удобнее. Но фирменные системы часто глубже связаны с ассистентами и настройками авто.
Миф: CarPlay Ultra полностью заменяет бортовую систему.
Правда: он лишь интегрируется, но управление безопасностью и ассистентами остаётся за производителем.
Миф: голосовой помощник — это всего лишь голосовые команды.
Правда: современные ИИ-помощники умеют анализировать привычки водителя, предлагать маршруты и даже подстраиваться под настроение.
• Первый CarPlay появился в 2014 году и поддерживался всего несколькими моделями Ferrari.
• Android Auto вышел спустя год, в 2015-м, и сразу охватил массовый сегмент.
• По данным Statista, к 2025 году более 80% новых автомобилей будут оснащены интеграцией с мобильными ОС.
2000-е: магнитолы с CD и Bluetooth.
2010-е: первые версии CarPlay и Android Auto.
2020-е: полная интеграция мультимедиа, OTA-обновления и появление цифровых помощников.
2030-е (прогноз): автономные авто с ИИ-компаньонами.
Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.