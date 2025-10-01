Водителям не говорят правду: почему CarPlay Ultra не вписывается в будущее

6:11 Your browser does not support the audio element. Авто

Генеральный директор Ford Джим Фарли снова оказался в центре обсуждения автомобильных технологий. Его открытые комментарии о стратегии компании и новых решениях Apple показывают, каким Ford видит будущее цифровых сервисов в автомобилях.

Фото: commons.wikimedia by Maurizio Pesce from Milan, Italia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Parrot

Фарли не раз говорил о проблемах качества и сложности перехода на новые технологии. На этот раз его внимание привлекла система CarPlay Ultra, презентованная Apple как следующий шаг в интеграции смартфона и автомобиля.

CarPlay Ultra: почему Ford не спешит внедрять

CarPlay Ultra был представлен в начале года и сразу вызвал интерес. Он занимает больше пространства на панели приборов, объединяя несколько дисплеев и глубже связывая автомобиль с iPhone. Первым партнёром Apple в этом направлении стал Aston Martin.

Но многие компании — Audi, Renault и теперь Ford — не спешат внедрять Ultra. Причина проста: автопроизводители хотят оставлять за собой контроль над программным обеспечением.

"Нам не нравятся ранние версии Ultra, но мы очень преданы Apple", — сказал генеральный директор Джим Фарли.

По его словам, Apple предстоит решить, будет ли она контролировать весь цифровой процесс в машине. Если так, автопроизводителям придётся выбирать между экосистемами Apple и Google, а это сделает пользовательский опыт сложнее.

Сравнение решений: стандартный CarPlay против CarPlay Ultra

Параметр CarPlay CarPlay Ultra Задействованные экраны Один основной Несколько дисплеев Уровень интеграции Базовые функции (навигация, музыка) Глубокое управление системами авто Контроль у автопроизводителя Высокий Снижен Совместимость Apple и Android Auto Только Apple Риски Минимальные Возможные конфликты с ассистентами и системами помощи

Именно по этим причинам Ford оставляет в приоритете привычный CarPlay и Android Auto.

Голосовые помощники: ставка на ИИ

Фарли считает, что ключевая функция будущего автомобиля — это продвинутый голосовой ассистент.

"У каждого клиента должен быть ИИ-помощник в автомобиле", — отметил генеральный директор Джим Фарли.

Сейчас Ford предлагает поддержку Alexa, Siri и Google Assistant. Но в разработке находится решение нового уровня — помощник с индивидуальными характеристиками, который больше похож на цифрового компаньона. В прошлом году компания даже запатентовала ассистента с возможностью настройки характера и стиля общения.

Советы шаг за шагом: как выбрать автомобильную мультимедиа

Проверяйте совместимость с вашей экосистемой (iPhone или Android). Оцените количество экранов в салоне и их интеграцию с мультимедиа. Выясните, поддерживает ли система обновления "по воздуху". Обратите внимание на наличие голосовых помощников и их функциональность. Уточните, можно ли переключаться между системами (например, CarPlay и "родная" ОС авто).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбор авто с ограниченной экосистемой (только Apple).

Последствие: неудобство при смене телефона или у пассажиров с Android.

Альтернатива: модели с поддержкой CarPlay и Android Auto.

Ошибка: игнорировать наличие обновлений ПО.

Последствие: устаревшие интерфейсы и уязвимости.

Альтернатива: автомобили с функцией OTA-обновлений.

А что если CarPlay Ultra всё-таки станет стандартом?

В этом случае Apple сможет управлять практически всем цифровым интерфейсом автомобиля. Пользователи iPhone будут в выигрыше, но владельцы Android столкнутся с ограничениями. Производители потеряют гибкость в разработке фирменных решений.

Плюсы и минусы CarPlay Ultra

Плюсы Минусы Глубокая интеграция iPhone Ограничено только Apple Современный дизайн интерфейсов Снижение контроля автопроизводителя Поддержка нескольких экранов Возможные сбои в работе ассистентов Удобство для пользователей iPhone Неудобство для владельцев Android Технологический имидж Высокая зависимость от Apple

FAQ

Как выбрать систему мультимедиа в новом автомобиле?

Лучше всего ориентироваться на поддержку CarPlay и Android Auto — это универсальное решение.

Сколько стоит CarPlay Ultra?

Само ПО бесплатное, но автомобили с ним будут стоить дороже из-за лицензирования и новой электроники.

Что лучше — CarPlay или "родная" система автомобиля?

Если у вас iPhone, CarPlay удобнее. Но фирменные системы часто глубже связаны с ассистентами и настройками авто.

Мифы и правда

Миф: CarPlay Ultra полностью заменяет бортовую систему.

Правда: он лишь интегрируется, но управление безопасностью и ассистентами остаётся за производителем.

Миф: голосовой помощник — это всего лишь голосовые команды.

Правда: современные ИИ-помощники умеют анализировать привычки водителя, предлагать маршруты и даже подстраиваться под настроение.

3 интересных факта

• Первый CarPlay появился в 2014 году и поддерживался всего несколькими моделями Ferrari.

• Android Auto вышел спустя год, в 2015-м, и сразу охватил массовый сегмент.

• По данным Statista, к 2025 году более 80% новых автомобилей будут оснащены интеграцией с мобильными ОС.

Исторический контекст: цифровая эволюция в автомобилях