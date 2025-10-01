Водителям не говорят правду: почему CarPlay Ultra не вписывается в будущее

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:11
Авто

Генеральный директор Ford Джим Фарли снова оказался в центре обсуждения автомобильных технологий. Его открытые комментарии о стратегии компании и новых решениях Apple показывают, каким Ford видит будущее цифровых сервисов в автомобилях.

Parrot
Фото: commons.wikimedia by Maurizio Pesce from Milan, Italia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Parrot

Фарли не раз говорил о проблемах качества и сложности перехода на новые технологии. На этот раз его внимание привлекла система CarPlay Ultra, презентованная Apple как следующий шаг в интеграции смартфона и автомобиля.

CarPlay Ultra: почему Ford не спешит внедрять

CarPlay Ultra был представлен в начале года и сразу вызвал интерес. Он занимает больше пространства на панели приборов, объединяя несколько дисплеев и глубже связывая автомобиль с iPhone. Первым партнёром Apple в этом направлении стал Aston Martin.

Но многие компании — Audi, Renault и теперь Ford — не спешат внедрять Ultra. Причина проста: автопроизводители хотят оставлять за собой контроль над программным обеспечением.

"Нам не нравятся ранние версии Ultra, но мы очень преданы Apple", — сказал генеральный директор Джим Фарли.

По его словам, Apple предстоит решить, будет ли она контролировать весь цифровой процесс в машине. Если так, автопроизводителям придётся выбирать между экосистемами Apple и Google, а это сделает пользовательский опыт сложнее.

Сравнение решений: стандартный CarPlay против CarPlay Ultra

Параметр CarPlay CarPlay Ultra
Задействованные экраны Один основной Несколько дисплеев
Уровень интеграции Базовые функции (навигация, музыка) Глубокое управление системами авто
Контроль у автопроизводителя Высокий Снижен
Совместимость Apple и Android Auto Только Apple
Риски Минимальные Возможные конфликты с ассистентами и системами помощи

Именно по этим причинам Ford оставляет в приоритете привычный CarPlay и Android Auto.

Голосовые помощники: ставка на ИИ

Фарли считает, что ключевая функция будущего автомобиля — это продвинутый голосовой ассистент.

"У каждого клиента должен быть ИИ-помощник в автомобиле", — отметил генеральный директор Джим Фарли.

Сейчас Ford предлагает поддержку Alexa, Siri и Google Assistant. Но в разработке находится решение нового уровня — помощник с индивидуальными характеристиками, который больше похож на цифрового компаньона. В прошлом году компания даже запатентовала ассистента с возможностью настройки характера и стиля общения.

Советы шаг за шагом: как выбрать автомобильную мультимедиа

  1. Проверяйте совместимость с вашей экосистемой (iPhone или Android).

  2. Оцените количество экранов в салоне и их интеграцию с мультимедиа.

  3. Выясните, поддерживает ли система обновления "по воздуху".

  4. Обратите внимание на наличие голосовых помощников и их функциональность.

  5. Уточните, можно ли переключаться между системами (например, CarPlay и "родная" ОС авто).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбор авто с ограниченной экосистемой (только Apple).

  • Последствие: неудобство при смене телефона или у пассажиров с Android.

  • Альтернатива: модели с поддержкой CarPlay и Android Auto.

  • Ошибка: игнорировать наличие обновлений ПО.

  • Последствие: устаревшие интерфейсы и уязвимости.

  • Альтернатива: автомобили с функцией OTA-обновлений.

А что если CarPlay Ultra всё-таки станет стандартом?

В этом случае Apple сможет управлять практически всем цифровым интерфейсом автомобиля. Пользователи iPhone будут в выигрыше, но владельцы Android столкнутся с ограничениями. Производители потеряют гибкость в разработке фирменных решений.

Плюсы и минусы CarPlay Ultra

Плюсы Минусы
Глубокая интеграция iPhone Ограничено только Apple
Современный дизайн интерфейсов Снижение контроля автопроизводителя
Поддержка нескольких экранов Возможные сбои в работе ассистентов
Удобство для пользователей iPhone Неудобство для владельцев Android
Технологический имидж Высокая зависимость от Apple

FAQ

Как выбрать систему мультимедиа в новом автомобиле?
Лучше всего ориентироваться на поддержку CarPlay и Android Auto — это универсальное решение.

Сколько стоит CarPlay Ultra?
Само ПО бесплатное, но автомобили с ним будут стоить дороже из-за лицензирования и новой электроники.

Что лучше — CarPlay или "родная" система автомобиля?
Если у вас iPhone, CarPlay удобнее. Но фирменные системы часто глубже связаны с ассистентами и настройками авто.

Мифы и правда

  • Миф: CarPlay Ultra полностью заменяет бортовую систему.

  • Правда: он лишь интегрируется, но управление безопасностью и ассистентами остаётся за производителем.

  • Миф: голосовой помощник — это всего лишь голосовые команды.

  • Правда: современные ИИ-помощники умеют анализировать привычки водителя, предлагать маршруты и даже подстраиваться под настроение.

3 интересных факта

• Первый CarPlay появился в 2014 году и поддерживался всего несколькими моделями Ferrari.
• Android Auto вышел спустя год, в 2015-м, и сразу охватил массовый сегмент.
• По данным Statista, к 2025 году более 80% новых автомобилей будут оснащены интеграцией с мобильными ОС.

Исторический контекст: цифровая эволюция в автомобилях

  1. 2000-е: магнитолы с CD и Bluetooth.

  2. 2010-е: первые версии CarPlay и Android Auto.

  3. 2020-е: полная интеграция мультимедиа, OTA-обновления и появление цифровых помощников.

  4. 2030-е (прогноз): автономные авто с ИИ-компаньонами.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Игорь Моржаретто
