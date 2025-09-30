Скрытые ловушки рынка поддержанных машин: как не стать жертвой мошенников

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Покупка подержанного автомобиля требует внимательной проверки не только внешнего состояния кузова, но и технических параметров. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов

Передача ключей от автомобиля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Передача ключей от автомобиля

Он подчеркнул, что при выборе автомобиля важно обращать внимание на все узлы — от кузова до двигателя и электроники.

"При осмотре кузова нужно проверить наличие битых или окрашенных элементов. Важно оценить геометрию, провести измерения толщиномером краски, чтобы определить, где была покраска. Это позволяет понять, были ли восстановительные работы. Не менее важно проверить сварочные швы, наличие дефектов и "морщин" на деталях, что может указывать на скрытые повреждения", — пояснил эксперт.

Особое внимание, по словам Попова, следует уделять двигателю.

"Необходимо оценить устойчивость его работы, проверить компрессию, а при возможности — провести эндоскопическую проверку цилиндров на наличие задиров и повреждений зеркал поршней. Это критично, так как без инструментального контроля даже опытный покупатель рискует не заметить скрытые дефекты", — отметил он.

Проверка пробега также требует специальных знаний и оборудования. Эксперт рассказал, что данные одометра могут быть изменены.

"Чтобы убедиться в пробеге, нужно подключиться к диагностическим колодкам двигателя. В кэш‑памяти есть сохраненные моточасы, которые позволяют сравнить их с показаниями одометра и определить достоверность пробега", — объяснил Попов.

Он подчеркнул, что для обычного покупателя, не обладающего навыками инструментального контроля, риск приобрести автомобиль с серьезными дефектами крайне высок.

"Опытный мошенник на рынке подержанных автомобилей может замаскировать любые недостатки и продать машину с серьезными скрытыми проблемами. Поэтому главное — не полагаться только на внешний осмотр, а использовать проверенные методы диагностики и обращаться к специалистам", — заключил эксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
