Блеск после мойки сегодня — коррозия завтра: где спрятаны самые хрупкие места мотоцикла

Авто

Регулярная чистка мотоцикла — не просто эстетика. Это способ продлить срок службы техники, сохранить её стоимость и даже предотвратить аварии. Во время мойки легко заметить мелкие поломки, ослабленные винты или изношенные спицы, которые иначе остались бы без внимания.

Мотоцикл
Фото: Freepik by master1305 is licensed under Рublic domain
Мотоцикл

Опасность высокого давления

Современные мойки высокого давления кажутся удобным решением, но для мотоцикла они скорее враг, чем друг. Струя способна выбить смазку из подшипников, пробраться в мелкие щели и вызвать коррозию. Особенно уязвимы ступицы колёс, маятник, рулевая колонка, радиаторы и цепь. Для этих зон безопаснее старая добрая ручная мойка — мягкая губка, щётка и проточная вода.

Хрупкие места: шины и детали

Отдельного внимания заслуживают шины: при слишком долгой обработке паром они могут получить микроповреждения, которые проявятся только на скорости. Последствия такого перегрева опасны для жизни. Поэтому здесь важна аккуратность: лучше использовать пену, специальные чистящие средства и мягкую щётку.

Уход за цепью

Цепь — одно из самых грязных и нагруженных мест. Для неё используют специальные жидкости и нейлоновые щётки. После чистки важно просушить и обязательно заново смазать, чтобы продлить ресурс и избежать преждевременного износа.

Тщательная сушка и защита

После мойки мотоцикл должен быть абсолютно сухим. Вода, оставшаяся в труднодоступных местах, приводит к ржавчине. Лучший способ — продувка компрессором и обработка металлических деталей аэрозольным маслом. Хром и алюминий можно довести до блеска полировочной ватой, окрашенные поверхности защитить воском, а пластик — специальными средствами для ухода.

Правила использования автохимии

Любые чистящие средства для двигателя и корпуса требуют осторожности:

  • не наносите их на раскалённый металл или под солнцем — останутся пятна;

  • соблюдайте инструкции и время воздействия;

  • тщательно смывайте остатки, чтобы не повредить соседние элементы.

Даже устойчивые следы от насекомых можно убрать деликатно: замочить поверхность влажной тканью с мягким средством и лишь затем аккуратно смыть. Агрессивное трение губкой приведёт к царапинам.

Зимняя эксплуатация: соль — главный враг

Кто выезжает зимой, должен быть особенно внимателен. Даже "сухой" асфальт может содержать соль, которая разрушает металл и лакокрасочное покрытие. Если не смыть её сразу после поездки, весной мотоцикл неприятно удивит пятнами коррозии.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
