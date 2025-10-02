Калужский козырь: Tenet T4 обещает доступные запчасти и проблемы для конкурентов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:29
Авто

Российский рынок кроссоверов пополнился новой моделью — TENET T4. Машина дебютировала в конце лета и уже вызвала интерес у экспертов и покупателей.

TENET T4
Фото: tenet.ru is licensed under Public domain
TENET T4

Кто конкуренты

"В качестве соперников для компактного кроссовера TENET T4 рассматриваются Haval Jolion, Geely Coolray и Changan CS35", — сказала директор дивизиона "АвтоСпецЦентр Химки" Ольга Антюшина.

По её словам, главные козыри новинки — это сборка CKD на базе бывшего завода Volkswagen в Калуге, что обеспечивает более строгий контроль качества, и ожидаемая доступность запчастей. Плюс — привлекательная цена: TENET T4 стоит дешевле некоторых конкурентов из Китая.

Версии и цены

Модель выпускается в двух комплектациях — Active и Prime. Стартовая цена — 2 220 000 рублей. Ожидается, что именно версия Prime станет популярнее, так как в ней расширенный набор опций.

Сравнение с конкурентами

Модель Двигатель Коробка Цена (от) Особенности
TENET T4 1.5 турбо, 147 л. с. DCT 6-ст. 2,22 млн руб. Локальная сборка, выгодная цена
Haval Jolion 1.5 турбо, 143 л. с. CVT 2,4 млн руб. Богатый набор систем безопасности
Geely Coolray 1.5 турбо, 150 л. с. DCT 7-ст. 2,3 млн руб. Хорошая динамика и управляемость
Changan CS35 1.6 бензин, 128 л. с. AT 6-ст. 2,0 млн руб. Простота и надёжность

Технические характеристики TENET T4

  • Длина: 4320 мм
  • Ширина: 1831 мм
  • Высота: 1652 мм
  • Колёсная база: 2610 мм
  • Двигатель: 1,5-литровый турбо, 147 л. с.
  • Коробка: 6-ступенчатая роботизированная DCT с двумя "мокрыми" сцеплениями
  • Привод: передний

Советы шаг за шагом

  • Если выбираете между TENET и Haval, определите приоритет: безопасность или цена.
  • Для городской езды TENET T4 с компактными размерами будет удобнее, чем крупные кроссоверы.
  • Версия Prime оправдана, если планируете долго эксплуатировать авто — она лучше оснащена.
  • Уточните наличие сервисов и запчастей: локальная сборка обещает плюсы в этом направлении.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что TENET T4 — это просто "очередной китаец".
    Последствие: упущенная возможность взять локально собранный автомобиль с выгодной ценой.
    Альтернатива: оценить реальную разницу в цене и обслуживании.

  • Ошибка: экономить и брать базовую комплектацию Active, если нужна расширенная электроника.
    Последствие: быстрое желание сменить машину.
    Альтернатива: сразу выбрать Prime.

А что если...

А что если TENET T4 действительно займёт второе место по продажам в линейке бренда, уступая лишь T7? Это может закрепить марку в числе лидеров российского рынка и усилить конкуренцию с китайскими компаниями.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Локальная сборка и контроль качества Нет полноприводной версии
Более доступная цена Новый бренд, доверие только формируется
Современный мотор и коробка DCT Ограниченный выбор комплектаций
Перспективы с запчастями Сильные конкуренты в сегменте

FAQ

Сколько стоит TENET T4

От 2,22 млн рублей в комплектации Active.

Есть ли полный привод

Нет, модель предлагается только с передним.

Кто главные конкуренты

Haval Jolion, Geely Coolray, Changan CS35.

Мифы и правда

  • Миф: TENET T4 собирается в Китае.
    Правда: сборка CKD организована в Калуге на бывшем заводе Volkswagen.

  • Миф: у нового бренда не будет запчастей.
    Правда: локализация сборки предполагает упрощённую логистику и наличие деталей.

  • Миф: цена выше конкурентов.
    Правда: TENET T4 дешевле некоторых аналогов, особенно Geely.

3 интересных факта

  • Завод в Калуге, где собирают TENET, ранее выпускал Volkswagen Polo и Skoda Rapid.
  • Версия Prime оснащена продвинутой мультимедиа и пакетом ассистентов.
  • TENET T4 стал первой моделью бренда, рассчитанной именно на массовый сегмент.

Исторический контекст

Калужский завод долгое время был символом европейской автоиндустрии в России. После ухода VW площадку выкупили новые инвесторы, и теперь здесь собирают автомобили под брендом TENET. Этот шаг стал частью глобальной тенденции: вакуум после ухода западных компаний быстро заполняют новые марки, делая ставку на локализацию и доступность.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
