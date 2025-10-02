Калужский козырь: Tenet T4 обещает доступные запчасти и проблемы для конкурентов

Российский рынок кроссоверов пополнился новой моделью — TENET T4. Машина дебютировала в конце лета и уже вызвала интерес у экспертов и покупателей.
"В качестве соперников для компактного кроссовера TENET T4 рассматриваются Haval Jolion, Geely Coolray и Changan CS35", — сказала директор дивизиона "АвтоСпецЦентр Химки" Ольга Антюшина.
По её словам, главные козыри новинки — это сборка CKD на базе бывшего завода Volkswagen в Калуге, что обеспечивает более строгий контроль качества, и ожидаемая доступность запчастей. Плюс — привлекательная цена: TENET T4 стоит дешевле некоторых конкурентов из Китая.
Модель выпускается в двух комплектациях — Active и Prime. Стартовая цена — 2 220 000 рублей. Ожидается, что именно версия Prime станет популярнее, так как в ней расширенный набор опций.
|Модель
|Двигатель
|Коробка
|Цена (от)
|Особенности
|TENET T4
|1.5 турбо, 147 л. с.
|DCT 6-ст.
|2,22 млн руб.
|Локальная сборка, выгодная цена
|Haval Jolion
|1.5 турбо, 143 л. с.
|CVT
|2,4 млн руб.
|Богатый набор систем безопасности
|Geely Coolray
|1.5 турбо, 150 л. с.
|DCT 7-ст.
|2,3 млн руб.
|Хорошая динамика и управляемость
|Changan CS35
|1.6 бензин, 128 л. с.
|AT 6-ст.
|2,0 млн руб.
|Простота и надёжность
Ошибка: считать, что TENET T4 — это просто "очередной китаец".
Последствие: упущенная возможность взять локально собранный автомобиль с выгодной ценой.
Альтернатива: оценить реальную разницу в цене и обслуживании.
Ошибка: экономить и брать базовую комплектацию Active, если нужна расширенная электроника.
Последствие: быстрое желание сменить машину.
Альтернатива: сразу выбрать Prime.
А что если TENET T4 действительно займёт второе место по продажам в линейке бренда, уступая лишь T7? Это может закрепить марку в числе лидеров российского рынка и усилить конкуренцию с китайскими компаниями.
|Плюсы
|Минусы
|Локальная сборка и контроль качества
|Нет полноприводной версии
|Более доступная цена
|Новый бренд, доверие только формируется
|Современный мотор и коробка DCT
|Ограниченный выбор комплектаций
|Перспективы с запчастями
|Сильные конкуренты в сегменте
От 2,22 млн рублей в комплектации Active.
Нет, модель предлагается только с передним.
Haval Jolion, Geely Coolray, Changan CS35.
Миф: TENET T4 собирается в Китае.
Правда: сборка CKD организована в Калуге на бывшем заводе Volkswagen.
Миф: у нового бренда не будет запчастей.
Правда: локализация сборки предполагает упрощённую логистику и наличие деталей.
Миф: цена выше конкурентов.
Правда: TENET T4 дешевле некоторых аналогов, особенно Geely.
Калужский завод долгое время был символом европейской автоиндустрии в России. После ухода VW площадку выкупили новые инвесторы, и теперь здесь собирают автомобили под брендом TENET. Этот шаг стал частью глобальной тенденции: вакуум после ухода западных компаний быстро заполняют новые марки, делая ставку на локализацию и доступность.
