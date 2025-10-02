Калужский козырь: Tenet T4 обещает доступные запчасти и проблемы для конкурентов

5:29 Your browser does not support the audio element. Авто

Российский рынок кроссоверов пополнился новой моделью — TENET T4. Машина дебютировала в конце лета и уже вызвала интерес у экспертов и покупателей.

Фото: tenet.ru is licensed under Public domain TENET T4

Кто конкуренты

"В качестве соперников для компактного кроссовера TENET T4 рассматриваются Haval Jolion, Geely Coolray и Changan CS35", — сказала директор дивизиона "АвтоСпецЦентр Химки" Ольга Антюшина.

По её словам, главные козыри новинки — это сборка CKD на базе бывшего завода Volkswagen в Калуге, что обеспечивает более строгий контроль качества, и ожидаемая доступность запчастей. Плюс — привлекательная цена: TENET T4 стоит дешевле некоторых конкурентов из Китая.

Версии и цены

Модель выпускается в двух комплектациях — Active и Prime. Стартовая цена — 2 220 000 рублей. Ожидается, что именно версия Prime станет популярнее, так как в ней расширенный набор опций.

Сравнение с конкурентами

Модель Двигатель Коробка Цена (от) Особенности TENET T4 1.5 турбо, 147 л. с. DCT 6-ст. 2,22 млн руб. Локальная сборка, выгодная цена Haval Jolion 1.5 турбо, 143 л. с. CVT 2,4 млн руб. Богатый набор систем безопасности Geely Coolray 1.5 турбо, 150 л. с. DCT 7-ст. 2,3 млн руб. Хорошая динамика и управляемость Changan CS35 1.6 бензин, 128 л. с. AT 6-ст. 2,0 млн руб. Простота и надёжность

Технические характеристики TENET T4

Длина: 4320 мм

4320 мм Ширина: 1831 мм

1831 мм Высота: 1652 мм

1652 мм Колёсная база: 2610 мм

база: 2610 мм Двигатель: 1,5-литровый турбо, 147 л. с.

1,5-литровый турбо, 147 л. с. Коробка: 6-ступенчатая роботизированная DCT с двумя "мокрыми" сцеплениями

6-ступенчатая роботизированная DCT с двумя "мокрыми" сцеплениями Привод: передний

Советы шаг за шагом

Если выбираете между TENET и Haval, определите приоритет: безопасность или цена.

Для городской езды TENET T4 с компактными размерами будет удобнее, чем крупные кроссоверы.

Версия Prime оправдана, если планируете долго эксплуатировать авто — она лучше оснащена.

Уточните наличие сервисов и запчастей: локальная сборка обещает плюсы в этом направлении.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что TENET T4 — это просто "очередной китаец".

Последствие: упущенная возможность взять локально собранный автомобиль с выгодной ценой.

Альтернатива: оценить реальную разницу в цене и обслуживании.

Ошибка: экономить и брать базовую комплектацию Active, если нужна расширенная электроника.

Последствие: быстрое желание сменить машину.

Альтернатива: сразу выбрать Prime.

А что если...

А что если TENET T4 действительно займёт второе место по продажам в линейке бренда, уступая лишь T7? Это может закрепить марку в числе лидеров российского рынка и усилить конкуренцию с китайскими компаниями.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Локальная сборка и контроль качества Нет полноприводной версии Более доступная цена Новый бренд, доверие только формируется Современный мотор и коробка DCT Ограниченный выбор комплектаций Перспективы с запчастями Сильные конкуренты в сегменте

FAQ

Сколько стоит TENET T4

От 2,22 млн рублей в комплектации Active.

Есть ли полный привод

Нет, модель предлагается только с передним.

Кто главные конкуренты

Haval Jolion, Geely Coolray, Changan CS35.

Мифы и правда

Миф: TENET T4 собирается в Китае.

Правда: сборка CKD организована в Калуге на бывшем заводе Volkswagen.

Миф: у нового бренда не будет запчастей.

Правда: локализация сборки предполагает упрощённую логистику и наличие деталей.

Миф: цена выше конкурентов.

Правда: TENET T4 дешевле некоторых аналогов, особенно Geely.

3 интересных факта

Завод в Калуге, где собирают TENET, ранее выпускал Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

Версия Prime оснащена продвинутой мультимедиа и пакетом ассистентов.

TENET T4 стал первой моделью бренда, рассчитанной именно на массовый сегмент.

Исторический контекст

Калужский завод долгое время был символом европейской автоиндустрии в России. После ухода VW площадку выкупили новые инвесторы, и теперь здесь собирают автомобили под брендом TENET. Этот шаг стал частью глобальной тенденции: вакуум после ухода западных компаний быстро заполняют новые марки, делая ставку на локализацию и доступность.