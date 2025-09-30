Машины в салонах разбирают до последней: россияне устроили рекордный забег перед ноябрём

4:44 Your browser does not support the audio element. Авто

Российский рынок новых автомобилей переживает настоящий всплеск: всего за одну неделю продажи выросли сразу на 21%. Это лучший результат с начала 2025 года и явный сигнал, что автолюбители решили не откладывать покупку.

Фото: www.freepik.com by senivpetro is licensed under Free More info Автосалон

Новый рекорд

С 22 по 28 сентября в стране было продано 32 287 новых легковых машин. Такого уровня спроса не наблюдалось уже много месяцев. Об этом сообщил глава аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Почему так резко вырос спрос

Сразу несколько факторов подогрели интерес к покупкам.

Страх подорожания: с 1 ноября вступают в силу новые правила утильсбора, и многие опасаются скачка цен.

с 1 ноября вступают в силу новые правила утильсбора, и многие опасаются скачка цен. Финансовая ситуация: снижение ключевой ставки сделало вклады менее выгодными, и часть средств граждан пошла на крупные покупки.

снижение ключевой ставки сделало вклады менее выгодными, и часть средств граждан пошла на крупные покупки. Скидки: дилеры активно распродают прошлогодние стоки, предлагая ощутимые бонусы.

дилеры активно распродают прошлогодние стоки, предлагая ощутимые бонусы. Кредиты: банки и производители предлагают льготные программы рассрочек и кредитов, что снижает барьер для покупки.

"Если в феврале на российском рынке сформировалась ситуация идеального шторма, то нынешний момент можно охарактеризовать мощным приливом", — отметил Сергей Целиков.

Сравнение динамики

Период Продано машин Изменение 15-21 сентября 26 680 — 22-28 сентября 32 287 +21% Январь 2025 (средняя неделя) 20-22 тыс. +45% к началу года

Советы шаг за шагом: стоит ли покупать сейчас

Если планируете обновление авто — лучше сделать это до конца октября: цены пока стабильны.

Рассмотрите акции на прошлогодние машины: они дешевле и уже в наличии.

Сравните кредитные программы — сейчас банки активно конкурируют.

Если рассчитываете на электромобиль или гибрид, учитывайте льготный утильсбор.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ждать ноября в надежде на новые скидки.

Последствие: автомобили подорожают из-за утильсбора.

Альтернатива: оформить покупку заранее, пока цены держатся.

Ошибка: игнорировать акции на остатки складов.

Последствие: упущенная выгода в сотни тысяч рублей.

Альтернатива: уточнить у дилера наличие прошлогодних стоков.

А что если...

А что если покупательский ажиотаж продолжится? Тогда к ноябрю многие популярные модели просто исчезнут из салонов, а спрос переключится на китайские и отечественные марки. Доля параллельного импорта также вырастет, как это уже было осенью 2024 года.

Плюсы и минусы ситуации

Плюсы Минусы Широкие скидки и выгодные кредиты Риск подорожания после 1 ноября Большой выбор машин в наличии Дефицит к концу осени Возможность выгодно вложить деньги вместо депозитов Неопределённость с курсом валют и импортом

FAQ

Сколько продали новых машин за неделю

Более 32 тысяч — рекорд 2025 года.

Что стало главным драйвером продаж

Опасения роста цен из-за новых правил утильсбора.

Стоит ли покупать машину сейчас

Да, до 1 ноября условия будут выгоднее, чем после изменений.

Мифы и правда

Миф: цены на авто уже выросли.

Правда: рост ожидается после ноября, сейчас дилеры активно снижают стоимость.

Миф: рынок стоит на месте.

Правда: продажи за неделю подскочили на 21%, обновив рекорд года.

Миф: кредиты недоступны.

Правда: банки и бренды предлагают программы с пониженными ставками и рассрочки.

3 интересных факта