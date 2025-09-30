Машины в салонах разбирают до последней: россияне устроили рекордный забег перед ноябрём

Российский рынок новых автомобилей переживает настоящий всплеск: всего за одну неделю продажи выросли сразу на 21%. Это лучший результат с начала 2025 года и явный сигнал, что автолюбители решили не откладывать покупку.
С 22 по 28 сентября в стране было продано 32 287 новых легковых машин. Такого уровня спроса не наблюдалось уже много месяцев. Об этом сообщил глава аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.
Сразу несколько факторов подогрели интерес к покупкам.
"Если в феврале на российском рынке сформировалась ситуация идеального шторма, то нынешний момент можно охарактеризовать мощным приливом", — отметил Сергей Целиков.
|Период
|Продано машин
|Изменение
|15-21 сентября
|26 680
|—
|22-28 сентября
|32 287
|+21%
|Январь 2025 (средняя неделя)
|20-22 тыс.
|+45% к началу года
Ошибка: ждать ноября в надежде на новые скидки.
Последствие: автомобили подорожают из-за утильсбора.
Альтернатива: оформить покупку заранее, пока цены держатся.
Ошибка: игнорировать акции на остатки складов.
Последствие: упущенная выгода в сотни тысяч рублей.
Альтернатива: уточнить у дилера наличие прошлогодних стоков.
А что если покупательский ажиотаж продолжится? Тогда к ноябрю многие популярные модели просто исчезнут из салонов, а спрос переключится на китайские и отечественные марки. Доля параллельного импорта также вырастет, как это уже было осенью 2024 года.
|Плюсы
|Минусы
|Широкие скидки и выгодные кредиты
|Риск подорожания после 1 ноября
|Большой выбор машин в наличии
|Дефицит к концу осени
|Возможность выгодно вложить деньги вместо депозитов
|Неопределённость с курсом валют и импортом
Более 32 тысяч — рекорд 2025 года.
Опасения роста цен из-за новых правил утильсбора.
Да, до 1 ноября условия будут выгоднее, чем после изменений.
Миф: цены на авто уже выросли.
Правда: рост ожидается после ноября, сейчас дилеры активно снижают стоимость.
Миф: рынок стоит на месте.
Правда: продажи за неделю подскочили на 21%, обновив рекорд года.
Миф: кредиты недоступны.
Правда: банки и бренды предлагают программы с пониженными ставками и рассрочки.
