Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миндаль, квадрат или овал: форма ногтей, которая расскажет больше, чем гороскоп
Сергей Соседов разоблачает: Анна Седокова утратила то, что когда-то делало её любимицей публики
Собчак назвала вероятную причину отставки директора МХАТ Кехмана: причём тут Пиотровский
Лавр в землю — урожай наверх: осенний приём, который весной работает как волшебство
Эффект есть, но не вечный: правда о лазерном омоложении кожи
Москва больше не решает: вот какие города стали золотой жилой для бизнеса, оставив столицу позади
За кулисами Турецкого потока: почему Болгария планирует обрубить газовую нить
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Чип за 150 рублей решит судьбу питомцев: Россия готовит революцию для кошек и собак

Китайские кроссоверы наизнанку: реальные отзывы, первые ржавые швы и провал на вторичке

5:58
Авто

Китайский автопром уже давно перестал быть символом "дешёвого и ненадёжного". Сегодня на крупнейших платформах с отзывами можно найти десятки тысяч историй владельцев, которые подробно рассказывают о жизни со своими Chery, Geely или Haval. Эти мнения складываются в целую картину: одни модели уверенно держат планку, другие радуют динамикой или комфортом, но у всех есть и свои слабые стороны.

Geely Xingyue L
Фото: commons.wikimedia.org by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Geely Xingyue L

Что говорят владельцы

На третьем месте в свежем рейтинге оказался Chery Tiggo 7 PLUS (или Tiggo 7 Pro). Его хозяева отмечают мягкую работу коробки передач, удачную эргономику и материалы отделки. Но нарекания тоже есть: мультимедиа и навигация иногда подводят, портя впечатление от поездок.

Geely Xingyue L (в России известен как Monjaro) забрал серебро. Основная похвала — за бодрый разгон и устойчивость на дороге. Для семейных путешествий это качество особенно важно: машина уверенно чувствует себя на трассе.

А лидером стал Haval Chulian, который у нас больше известен как Jolion. Его ценят за высокий уровень безопасности: множество подушек, ассистенты удержания в полосе, автоматическое торможение, адаптивный круиз-контроль. Всё это превращает каждую поездку в более спокойную.

В целом, судя по отзывам, у китайских кроссоверов главные претензии связаны с электроникой и нюансами подвески. Но в остальном они оставляют приятное впечатление, особенно в сравнении с машинами прошлых поколений.

Сравнение моделей

Модель Основные плюсы Частые минусы
Chery Tiggo 7 PLUS Удобный салон, плавная коробка Проблемная мультимедиа
Geely Xingyue L (Monjaro) Отличная динамика, устойчивая управляемость Требовательность к топливу
Haval Jolion Богатый набор систем безопасности Жёсткость подвески на плохих дорогах

Советы шаг за шагом: как выбрать кроссовер

  • Определите приоритет: если для вас главное — безопасность, обратите внимание на Jolion.
  • Если важна динамика, лучше подойдёт Monjaro.
  • Для ценителей удобного салона и мягкой езды Tiggo 7 PLUS будет оптимальным вариантом.
  • Проверьте наличие дилеров и сервисов в своём регионе: китайские машины всё ещё требуют ожидания запчастей.
  • Используйте программы трейд-ин и расширенной гарантии — это снижает риск дорогостоящего ремонта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка подержанного Chery без диагностики.
    Последствие: потеря до 70% стоимости за три года, сложности с продажей.
    Альтернатива: выбирайте авто с сервисной историей и небольшим пробегом.

  • Ошибка: игнорировать рекомендации по антифризу.
    Последствие: перегрев двигателя, дорогостоящий ремонт.
    Альтернатива: использовать оригинальные жидкости, проверять уровень только на остывшем моторе.

  • Ошибка: рассчитывать, что китайский кроссовер будет вести себя как японский премиум.
    Последствие: разочарование и недовольство после покупки.
    Альтернатива: заранее изучите отзывы владельцев и тест-драйвы.

А что если...

А что если вместо нового китайского кроссовера взять подержанный японский или корейский? На вторичном рынке Toyota, Kia или Hyundai сохраняют стоимость лучше, но стоят дороже. В то же время новые китайские машины компенсируют это длинной гарантией и современными опциями, которые в старших брендах доступны только в дорогих комплектациях.

Плюсы и минусы

Плюсы китайских кроссоверов Минусы китайских кроссоверов
Доступная цена Быстрое падение стоимости
Богатая комплектация Проблемы с мультимедиа
Длительная гарантия Долгое ожидание запчастей
Современные ассистенты Подвеска не всегда адаптирована к РФ
Выгодные кредиты и трейд-ин Сомнения в долговечности

FAQ

Сколько стоит новый китайский кроссовер в России

Средняя цена в 2025 году — от 2 до 3,5 млн рублей в зависимости от модели и комплектации.

Что лучше взять — Haval или Geely

Haval обычно делает ставку на безопасность, Geely — на динамику и управляемость. Выбор зависит от приоритетов.

Как быстро теряют в цене Chery

До 35% за первый год и до 70% за три года, особенно при пробеге более 100 тысяч километров.

Мифы и правда

Китайские машины разваливаются через два года

При грамотном обслуживании они спокойно ходят по 100-150 тыс. км без серьёзных поломок.

Запчастей не достать

Детали есть, но ждать приходится дольше, чем на Kia или Toyota.

Электроника в китайских авто бесполезная

Системы безопасности реально работают и помогают в дороге, но мультимедиа действительно может глючить.

3 интересных факта

  • Китайские автопроизводители начали массово поставлять машины в Россию после ухода западных брендов, и сейчас занимают более 40% рынка.
  • Haval построил в Тульской области свой завод, где собирают Jolion и F7.
  • Geely Monjaro в Китае считается "народным премиумом", конкурируя с Toyota Highlander.

Исторический контекст

Когда-то китайские машины воспринимались как дешёвая альтернатива "на пару лет". Но за последние 20 лет они прошли путь от копий японских седанов до самостоятельных разработок. Сначала массово копировали, затем начали закупать технологии у европейцев, а теперь сами стали законодателями моды на доступные кроссоверы с богатым оснащением.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Авто
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Балтийский патруль: Швеция поднялась на борт российского корабля
Военные новости
Балтийский патруль: Швеция поднялась на борт российского корабля
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Садоводство, цветоводство
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Популярное
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов

Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.

Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Секрет небесного объекта: таинственный волосатый цилиндр рухнул с неба — Аргентина ищет ответы
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете
Секрет Сырского раскрыт: настоящая цель войны уже не в Киеве
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Последние материалы
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Чип за 150 рублей решит судьбу питомцев: Россия готовит революцию для кошек и собак
Кремовый, густой, красный или белый: фасолевый суп, который превращает дождливый вечер в праздник
Фитолампы летят на свалку: рассаду качает болтушка, от которой стебли толще пальца
Не рискуйте здоровьем: 5 шагов, чтобы ваши лекарства пережили отпуск
Осень решает судьбу урожая: как правильно подготовить почву и деревья к морозам, чтобы весной не потерять всё
Банки не дремлют: Смольянинов** едва успел погасить старые долги, как появились новые — что его ждёт
Старение можно замедлить: привычки, которые уменьшают биологический возраст на годы
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Фитнес без молочки: миф о невозможности роста мышц рухнул — вот что едят профи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.