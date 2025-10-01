Бесплатный ремонт или риск пожара: вот что ждёт владельцев немецких иномарок в ноябре

BMW объявила о масштабной сервисной кампании в России: почти 200 тысяч автомобилей, включая Toyota Supra, будут отозваны из-за риска возгорания. Причина — дефект стартера, который может подвергаться коррозии и вызывать короткое замыкание. До устранения неисправности владельцам рекомендуют оставлять машины на улице, подальше от зданий.
В список вошли модели BMW и Toyota, выпущенные с 2019 по 2022 год. Большая часть автомобилей — BMW, но так как Supra создана в сотрудничестве с немецким концерном, она также использует тот же стартер. В итоге под отзыв попали 1469 автомобилей Toyota Supra.
BMW 330i / 330i xDrive (2019-2021)
BMW Z4 sDrive30i (2019-2022)
BMW 530i / 530i xDrive (2020-2022)
BMW X3 sDrive30i / xDrive30i (2020-2022)
BMW X4 xDrive30i (2020-2022)
BMW 430i Gran Coupe (2022)
BMW 430i / 430i xDrive Cabriolet (2021-2022)
BMW 230i Coupe (2022)
Расследование началось летом 2024 года, когда в США зафиксировали несколько "термических инцидентов" с автомобилями BMW. Вскоре выяснилось, что стартер может пострадать от влаги, что приводит к перегреву и возгоранию. Осенью к делу подключился поставщик комплектующих. После серии проверок концерн решил отозвать автомобили ради безопасности клиентов.
Письма с уведомлениями владельцы получат с 14 ноября 2025 года. В дилерских центрах установят стартер новой конструкции. Все работы будут выполнены бесплатно, а на время ожидания ремонта официальные сервисы могут предложить автомобили подменного фонда.
|Марка и модель
|Годы выпуска
|Количество авто
|BMW (разные модели)
|2019-2022
|194 886
|Toyota Supra
|2019-2021
|1 469
Проверить VIN на сайте BMW или в личном кабинете Toyota.
Связаться с дилером.
До ремонта парковать автомобиль только на улице.
Записаться на замену стартера.
После работ запросить акт выполненных работ и обновлённую сервисную отметку.
Игнорирование уведомления → риск возгорания → своевременный визит к дилеру.
Самостоятельный ремонт в гараже → потеря гарантии → бесплатная официальная замена.
Продолжение парковки в закрытом паркинге → опасность пожара → безопасная стоянка на открытом воздухе.
Если вы недавно купили подержанный BMW или Supra, не стоит паниковать. Даже без письма можно проверить автомобиль по VIN на сайте производителя и сразу записаться на сервис.
|Плюсы
|Минусы
|Бесплатный ремонт
|Временные неудобства
|Повышение безопасности
|Возможна очередь в сервисе
|Возможность получить подменное авто
|Ограничение парковки до ремонта
Как узнать, мой ли автомобиль попал в список?
Проверить VIN на сайте BMW Россия или Toyota.
Сколько стоит ремонт?
Все работы выполняются бесплатно, в рамках сервисной кампании.
Что лучше — ждать письма или сразу звонить дилеру?
Лучше не откладывать: свяжитесь с дилером и уточните дату визита.
Миф: отзыв — это всегда скрытый дефект всей модели.
Правда: затрагивается только определённая партия автомобилей.
Миф: ремонт займёт недели.
Правда: замена стартера занимает несколько часов.
Миф: можно игнорировать отзыв, если машина работает нормально.
Правда: риск возгорания сохраняется даже без видимых признаков.
Toyota Supra и BMW Z4 собираются на одном заводе в Австрии.
Отзывы автомобилей в мире ежегодно касаются миллионов машин, и это стандартная практика безопасности.
BMW уже проводила крупные кампании по отзыву из-за подушек безопасности Takata и проблем с охлаждением.
2013 год: массовый отзыв автомобилей BMW из-за проблем с проводкой.
2017 год: отзыв в Европе из-за дефекта системы охлаждения.
2020 год: очередная акция по замене топливных насосов.
2025 год: отзыв почти 200 тыс. машин из-за стартера.
