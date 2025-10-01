Бесплатный ремонт или риск пожара: вот что ждёт владельцев немецких иномарок в ноябре

BMW объявила о масштабной сервисной кампании в России: почти 200 тысяч автомобилей, включая Toyota Supra, будут отозваны из-за риска возгорания. Причина — дефект стартера, который может подвергаться коррозии и вызывать короткое замыкание. До устранения неисправности владельцам рекомендуют оставлять машины на улице, подальше от зданий.

Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Maximilian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BMW Logo

Какие автомобили попали под отзыв

В список вошли модели BMW и Toyota, выпущенные с 2019 по 2022 год. Большая часть автомобилей — BMW, но так как Supra создана в сотрудничестве с немецким концерном, она также использует тот же стартер. В итоге под отзыв попали 1469 автомобилей Toyota Supra.

Перечень затронутых моделей BMW:

BMW 330i / 330i xDrive (2019-2021)

BMW Z4 sDrive30i (2019-2022)

BMW 530i / 530i xDrive (2020-2022)

BMW X3 sDrive30i / xDrive30i (2020-2022)

BMW X4 xDrive30i (2020-2022)

BMW 430i Gran Coupe (2022)

BMW 430i / 430i xDrive Cabriolet (2021-2022)

BMW 230i Coupe (2022)

Как выявили проблему

Расследование началось летом 2024 года, когда в США зафиксировали несколько "термических инцидентов" с автомобилями BMW. Вскоре выяснилось, что стартер может пострадать от влаги, что приводит к перегреву и возгоранию. Осенью к делу подключился поставщик комплектующих. После серии проверок концерн решил отозвать автомобили ради безопасности клиентов.

Как будет проходить отзыв

Письма с уведомлениями владельцы получат с 14 ноября 2025 года. В дилерских центрах установят стартер новой конструкции. Все работы будут выполнены бесплатно, а на время ожидания ремонта официальные сервисы могут предложить автомобили подменного фонда.

Сравнение: BMW и Toyota Supra в отзыве

Марка и модель Годы выпуска Количество авто BMW (разные модели) 2019-2022 194 886 Toyota Supra 2019-2021 1 469

Советы владельцам шаг за шагом

Проверить VIN на сайте BMW или в личном кабинете Toyota. Связаться с дилером. До ремонта парковать автомобиль только на улице. Записаться на замену стартера. После работ запросить акт выполненных работ и обновлённую сервисную отметку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорирование уведомления → риск возгорания → своевременный визит к дилеру.

Самостоятельный ремонт в гараже → потеря гарантии → бесплатная официальная замена.

Продолжение парковки в закрытом паркинге → опасность пожара → безопасная стоянка на открытом воздухе.

А что если…

Если вы недавно купили подержанный BMW или Supra, не стоит паниковать. Даже без письма можно проверить автомобиль по VIN на сайте производителя и сразу записаться на сервис.

Плюсы и минусы акции отзыва

Плюсы Минусы Бесплатный ремонт Временные неудобства Повышение безопасности Возможна очередь в сервисе Возможность получить подменное авто Ограничение парковки до ремонта

FAQ

Как узнать, мой ли автомобиль попал в список?

Проверить VIN на сайте BMW Россия или Toyota.

Сколько стоит ремонт?

Все работы выполняются бесплатно, в рамках сервисной кампании.

Что лучше — ждать письма или сразу звонить дилеру?

Лучше не откладывать: свяжитесь с дилером и уточните дату визита.

Мифы и правда

Миф: отзыв — это всегда скрытый дефект всей модели.

Правда: затрагивается только определённая партия автомобилей.

Миф: ремонт займёт недели.

Правда: замена стартера занимает несколько часов.

Миф: можно игнорировать отзыв, если машина работает нормально.

Правда: риск возгорания сохраняется даже без видимых признаков.

3 интересных факта

Toyota Supra и BMW Z4 собираются на одном заводе в Австрии. Отзывы автомобилей в мире ежегодно касаются миллионов машин, и это стандартная практика безопасности. BMW уже проводила крупные кампании по отзыву из-за подушек безопасности Takata и проблем с охлаждением.

Исторический контекст