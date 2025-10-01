Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Купил два комплекта шин на дисках: удобство, которое обернётся пустыми расходами
Не всякая земля даст ростки: что спрятать на мороз этой зимой, чтобы весной не остаться без рассады
Брендан Фрейзер вернётся: чего ждать от нового фильма Мумия
Фрэнсис Форд Коппола о фильме Битва за битвой: почему режиссёр Крёстного отца хочет пересмотреть картину
Помидоры сохраняют вкус лета: эти распространенные ошибки убивают заготовки и портят зимние запасы
Урановый капкан: почему США могут остаться без топлива для АЭС
Спорт утром, днём или вечером: как выбрать время для тренировок без вреда для здоровья
Капитаны песка: стремление к жизни и любви в опасном мире бездомных детей
Чекалиной разрешили покинуть домашний арест из-за трагедии с сыном: что случилось

Бесплатный ремонт или риск пожара: вот что ждёт владельцев немецких иномарок в ноябре

Авто

BMW объявила о масштабной сервисной кампании в России: почти 200 тысяч автомобилей, включая Toyota Supra, будут отозваны из-за риска возгорания. Причина — дефект стартера, который может подвергаться коррозии и вызывать короткое замыкание. До устранения неисправности владельцам рекомендуют оставлять машины на улице, подальше от зданий.

BMW Logo
Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Maximilian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BMW Logo

Какие автомобили попали под отзыв

В список вошли модели BMW и Toyota, выпущенные с 2019 по 2022 год. Большая часть автомобилей — BMW, но так как Supra создана в сотрудничестве с немецким концерном, она также использует тот же стартер. В итоге под отзыв попали 1469 автомобилей Toyota Supra.

Перечень затронутых моделей BMW:

  • BMW 330i / 330i xDrive (2019-2021)

  • BMW Z4 sDrive30i (2019-2022)

  • BMW 530i / 530i xDrive (2020-2022)

  • BMW X3 sDrive30i / xDrive30i (2020-2022)

  • BMW X4 xDrive30i (2020-2022)

  • BMW 430i Gran Coupe (2022)

  • BMW 430i / 430i xDrive Cabriolet (2021-2022)

  • BMW 230i Coupe (2022)

Как выявили проблему

Расследование началось летом 2024 года, когда в США зафиксировали несколько "термических инцидентов" с автомобилями BMW. Вскоре выяснилось, что стартер может пострадать от влаги, что приводит к перегреву и возгоранию. Осенью к делу подключился поставщик комплектующих. После серии проверок концерн решил отозвать автомобили ради безопасности клиентов.

Как будет проходить отзыв

Письма с уведомлениями владельцы получат с 14 ноября 2025 года. В дилерских центрах установят стартер новой конструкции. Все работы будут выполнены бесплатно, а на время ожидания ремонта официальные сервисы могут предложить автомобили подменного фонда.

Сравнение: BMW и Toyota Supra в отзыве

Марка и модель Годы выпуска Количество авто
BMW (разные модели) 2019-2022 194 886
Toyota Supra 2019-2021 1 469

Советы владельцам шаг за шагом

  1. Проверить VIN на сайте BMW или в личном кабинете Toyota.

  2. Связаться с дилером.

  3. До ремонта парковать автомобиль только на улице.

  4. Записаться на замену стартера.

  5. После работ запросить акт выполненных работ и обновлённую сервисную отметку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование уведомления → риск возгорания → своевременный визит к дилеру.

  • Самостоятельный ремонт в гараже → потеря гарантии → бесплатная официальная замена.

  • Продолжение парковки в закрытом паркинге → опасность пожара → безопасная стоянка на открытом воздухе.

А что если…

Если вы недавно купили подержанный BMW или Supra, не стоит паниковать. Даже без письма можно проверить автомобиль по VIN на сайте производителя и сразу записаться на сервис.

Плюсы и минусы акции отзыва

Плюсы Минусы
Бесплатный ремонт Временные неудобства
Повышение безопасности Возможна очередь в сервисе
Возможность получить подменное авто Ограничение парковки до ремонта

FAQ

Как узнать, мой ли автомобиль попал в список?
Проверить VIN на сайте BMW Россия или Toyota.

Сколько стоит ремонт?
Все работы выполняются бесплатно, в рамках сервисной кампании.

Что лучше — ждать письма или сразу звонить дилеру?
Лучше не откладывать: свяжитесь с дилером и уточните дату визита.

Мифы и правда

  • Миф: отзыв — это всегда скрытый дефект всей модели.

  • Правда: затрагивается только определённая партия автомобилей.

  • Миф: ремонт займёт недели.

  • Правда: замена стартера занимает несколько часов.

  • Миф: можно игнорировать отзыв, если машина работает нормально.

  • Правда: риск возгорания сохраняется даже без видимых признаков.

3 интересных факта

  1. Toyota Supra и BMW Z4 собираются на одном заводе в Австрии.

  2. Отзывы автомобилей в мире ежегодно касаются миллионов машин, и это стандартная практика безопасности.

  3. BMW уже проводила крупные кампании по отзыву из-за подушек безопасности Takata и проблем с охлаждением.

Исторический контекст

  • 2013 год: массовый отзыв автомобилей BMW из-за проблем с проводкой.

  • 2017 год: отзыв в Европе из-за дефекта системы охлаждения.

  • 2020 год: очередная акция по замене топливных насосов.

  • 2025 год: отзыв почти 200 тыс. машин из-за стартера.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Недвижимость
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Садоводство, цветоводство
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Наука и техника
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Популярное
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад

Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.

Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова Книги играют с памятью: одни истории живут столетиями, другие исчезают мгновенно Игорь Буккер Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
Последние материалы
Не всякая земля даст ростки: что спрятать на мороз этой зимой, чтобы весной не остаться без рассады
Брендан Фрейзер вернётся: чего ждать от нового фильма Мумия
Фрэнсис Форд Коппола о фильме Битва за битвой: почему режиссёр Крёстного отца хочет пересмотреть картину
Помидоры сохраняют вкус лета: эти распространенные ошибки убивают заготовки и портят зимние запасы
Урановый капкан: почему США могут остаться без топлива для АЭС
Спорт утром, днём или вечером: как выбрать время для тренировок без вреда для здоровья
Капитаны песка: стремление к жизни и любви в опасном мире бездомных детей
Чекалиной разрешили покинуть домашний арест из-за трагедии с сыном: что случилось
Тёмные стены рушат стереотипы: приём, который превращает тесную комнату в просторный зал
Космос не рождался холодным: найдено доказательство предварительного нагрева Вселенной до первых звёзд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.