Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Капли геля, жемчуг и острый миндаль: драматичный маникюр нового сезона
Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Генетический код под контролем: как ошибки в яйцеклетках влияют на здоровье будущего ребёнка
Косолапые бесчинствуют на Камчатке? Ситуация накаляется — что рекомендуется туристам и жителям
Простое упражнение выдаст возраст: если сможете продержаться так 30 секунд после 45, вы отличной форме
Лазер вместо скальпеля: что реально умеют современные процедуры
Симптомы не равны заразности: что на самом деле значит насморк и кашель после ОРВИ
Термометры врут, но не все: какие приборы спасают от ошибки, а какие годятся лишь для игры
Картофельная катастрофа отменяется: секрет деревенских погребов останавливает гниль и ростки

Свечи ещё живы, а бензобак пустеет: ложная экономия обходится в тысячи

Авто

Многим автомобилистам кажется, что если двигатель заводится и работает, то тратиться на новые свечи преждевременно. Но на практике такая "экономия" быстро превращается в дополнительные расходы. Как показывает опыт, рост затрат на бензин из-за изношенных свечей легко перекрывает цену нового комплекта деталей.

Замена свечи зажигания
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Замена свечи зажигания

Как работают свечи со временем

Свеча зажигания не выходит из строя одномоментно. Сначала она обеспечивает чёткую искру, затем переходит в "средний" режим, и постепенно эффективность падает. На этом этапе мотор запускается, но смесь сгорает хуже. Итог — повышенный расход топлива.

Механизм прост: при нестабильной искре часть топлива остаётся в цилиндре. Электроника фиксирует падение мощности и компенсирует его подачей лишнего бензина. Машина вроде бы едет нормально, но фактически тратит на 5-10% больше горючего.

Проблема усугубляется тем, что система диагностики подаёт сигнал (Check Engine) только при множественных сбоях. То есть водитель может долго не замечать скрытых расходов.

Сравнение: свечи разных типов

Тип свечей Средний ресурс Особенности
Обычные (никелевые) 30-50 тыс. км Доступные, но быстро изнашиваются
Иридиевые 80-120 тыс. км Дороже, но дольше служат
Платиновые 100-150 тыс. км Устойчивы к износу, реже требуют замены

Главные причины выхода из строя

Основная слабая точка свечи — изолятор. При пробое искра становится нестабильной, что вызывает перебои в работе двигателя. Поэтому единственный надёжный ориентир — регламент замены, прописанный производителем автомобиля.

Если при диагностике появляется ошибка "пропуск зажигания", в первую очередь проверяют именно свечи и катушки.

Советы шаг за шагом

  1. Сверьтесь с регламентом обслуживания в инструкции к автомобилю.

  2. Для обычных свечей планируйте замену каждые 30-40 тыс. км в российских условиях.

  3. Для иридиевых или платиновых свечей оптимально проверять их каждые 60-80 тыс. км.

  4. Используйте только качественное топливо — плохой бензин сокращает ресурс почти вдвое.

  5. При малейших перебоях в зажигании начинайте проверку именно со свечей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ездить на свечах до полного выхода из строя. Последствие: перерасход бензина и перегрузка катализатора. Альтернатива: плановая замена по регламенту.

  • Ошибка: доверять только сигналу Check Engine. Последствие: позднее выявление проблемы и большие расходы. Альтернатива: профилактическая диагностика раз в 10 тыс. км.

  • Ошибка: использовать дешёвые подделки свечей. Последствие: быстрый износ и риск повреждения мотора. Альтернатива: оригинальные или проверенные бренды.

А что если…

А что если отложить замену на 10-20 тыс. км? Допустим, комплект свечей прошёл 50 тыс. км, и на последних 20 тыс. расход вырос на 5%. При пробеге в 20 тыс. км, среднем расходе 12 л/100 км и цене бензина 65 рублей переплата составит почти 8 тысяч. При этом новый комплект стоит в разы дешевле.

Плюсы и минусы разных свечей

Свечи Плюсы Минусы
Никелевые Доступная цена Небольшой ресурс
Иридиевые Долгий срок службы Более высокая стоимость
Платиновые Устойчивость, стабильная искра Дорогие, встречаются реже

FAQ

Как часто менять свечи в России?
Обычные — каждые 30-40 тыс. км, иридиевые — 70-90 тыс. км.

Можно ли определить износ свечей по внешнему виду?
Да, нагар, трещины или повреждения изолятора — верные признаки замены.

Стоит ли переплачивать за иридиевые свечи?
Если планируете долгую эксплуатацию авто и качественное топливо — да.

Мифы и правда

  • Миф: свеча работает, значит менять не нужно.
    Правда: эффективность падает постепенно, и перерасход топлива растёт.

  • Миф: чек сразу сигнализирует о проблемах.
    Правда: индикатор загорается только при множественных сбоях.

  • Миф: иридиевые свечи вечные.
    Правда: они долговечнее, но тоже изнашиваются.

3 факта о свечах

  1. На свечи напрямую влияет качество топлива — при низком оно сокращает срок службы вдвое.

  2. Перерасход топлива из-за изношенных свечей достигает 10%.

  3. Даже одна неисправная свеча может вызвать перебои в работе всего двигателя.

Исторический контекст

В 80-90-е годы свечи зажигания меняли чаще, так как топливо было менее стабильным. Сегодня благодаря современным материалам их ресурс увеличился в несколько раз. Однако именно суровые условия эксплуатации в России и не всегда качественный бензин делают замену актуальной даже раньше заводских сроков.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Порода — это приговор: кошки, которые запрограммированы на короткую жизнь
Домашние животные
Порода — это приговор: кошки, которые запрограммированы на короткую жизнь
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Садоводство, цветоводство
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Домашние животные
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Популярное
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих

Узнайте, как правильно вести себя при встрече с агрессивной собакой: простые шаги, поведение, что делать при нападении и почему спокойствие важнее силы.

Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Зеркальное тело и фонари в брюхе: странный обитатель бездны, которого никто не успевает увидеть
Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма
Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма
Последние материалы
Простое упражнение выдаст возраст: если сможете продержаться так 30 секунд после 45, вы отличной форме
Лазер вместо скальпеля: что реально умеют современные процедуры
Симптомы не равны заразности: что на самом деле значит насморк и кашель после ОРВИ
Термометры врут, но не все: какие приборы спасают от ошибки, а какие годятся лишь для игры
Картофельная катастрофа отменяется: секрет деревенских погребов останавливает гниль и ростки
Кофе утром крадёт силы: лишь в определённый час напиток превращается в топливо для организма
Союз без границ: цифровая спайка стран ЕАЭС может взорвать рынок
4 эффективных упражнения стоя против старения: почувствуйте себя на 20 лет моложе после 40
Свечи ещё живы, а бензобак пустеет: ложная экономия обходится в тысячи
От серого офисного дня до блестящей вечеринки: бьюти-ритуал, который спасает за полчаса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.