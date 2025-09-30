Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Генерал Росгвардии за решеткой: что скрывает коррупционный скандал в Северной Осетии
Ловушка для Газы: США хотят спасти Палестину руками Израиля
Трамп признал худшее: США встанут на паузу из-за шатдауна
Анкара рвется в переговорщики: Турция снова обсудила ситуацию на Украине
Дипломатическая война: Захарова осадила американских ястребов
Кража у народа: оппозиция обвинила Санду в обнищании Молдавии
Опасность в каждой кружке: что накапливается в воде после повторного кипячения в чайнике
Победа любой ценой: Санду удержала власть в Молдавии обманом
Украинский гость на турецком берегу: власти взорвут катер ВСУ

Когда зелёный — это синий: загадка японских светофоров, которая ломает мозг иностранцам

4:50
Авто

Страна восходящего солнца всегда удивляет сочетанием древних традиций и современных технологий. Здесь даже уличные светофоры выглядят иначе: часть из них загорается не привычным зелёным, а сине-зелёным светом. Причина кроется не только в особенностях языка, но и в культурных привычках, сохранившихся веками.

Красный сигнал светофора
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красный сигнал светофора

Язык и стандарты

В 1968 году был подписан договор ООН о дорожных знаках и сигналах. Он закрепил понятие: зелёный свет — "ехать", красный — "стоп". Япония договор не подписала, но мировые стандарты учитывала. Проблема оказалась в языке: долгое время слово "ао" обозначало и синий, и зелёный. Позже появилось слово "мидори" для зелёного, но привычка называть зелёный "синим" осталась. Поэтому при выборе официального оттенка остановились на промежуточном варианте — сине-зелёном.

Сравнение: цвет и восприятие в разных странах

Страна Цвет сигнала Особенности восприятия
Япония Сине-зелёный ("ао") Традиция языка, культурная привычка
США Зелёный Жёсткая привязка к стандарту
Германия Зелёный Использование отдельного слова для зелёного
Китай Зелёный Чёткое разделение цветов

Советы шаг за шагом: как туристу понять японский светофор

  1. Если горит голубовато-зелёный свет — это тоже "зелёный", можно двигаться.

  2. Не ищите чисто зелёный оттенок — он встречается не везде.

  3. Помните: в дорожном законе Японии зелёный сигнал до сих пор прописан как "ао".

  4. В GPS-навигации и дорожных инструкциях также встречается термин "синий свет".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: иностранцы ждут чисто зелёного сигнала.

  • Последствие: замешательство и затор на переходе.

  • Альтернатива: ориентироваться по форме сигнала и правилам, а не только по оттенку.

  • Ошибка: попытка интерпретировать цвет буквально.

  • Последствие: стресс и недопонимание.

  • Альтернатива: помнить, что "ао" — это и синий, и зелёный.

А что если…

А что если бы Япония всё же перешла на стандартный зелёный? Тогда пришлось бы менять миллионы светофоров, переписывать законы и менять привычки. Для страны, где уважение к традиции важно не меньше технологического прогресса, это слишком радикальный шаг. Поэтому компромисс в виде синеватого оттенка оказался самым разумным.

Плюсы и минусы японского подхода

Плюсы Минусы
Сохранение культурных традиций Может путать туристов
Соответствие национальным привычкам Не совпадает с мировыми стандартами
Яркий элемент японской идентичности Требует пояснений в путеводителях
Более узнаваемый стиль уличной среды Возможна путаница для цветоаномаликов

FAQ

Как выбрать правильное направление движения, если цвет непривычный?
Ориентируйтесь на сам факт включения сигнала и положение светофора, а не на оттенок.

Сколько стоит замена одного светофора в Японии?
По разным оценкам, от 3 до 5 тысяч долларов за комплект, поэтому массовая замена экономически нецелесообразна.

Что лучше для безопасности — синий или зелёный свет?
С точки зрения восприятия оба варианта одинаково эффективны: важнее контраст с красным.

Мифы и правда

  • Миф: японские светофоры специально сделали синими для отличия от мира.
    Правда: это компромисс между языком и международными нормами.

  • Миф: японцы не различают зелёный цвет.
    Правда: различают, но традиционно называют его словом "ао".

  • Миф: все светофоры в Японии синие.
    Правда: часть из них чисто зелёные, но в законах они всё равно числятся "ао".

3 интересных факта

  1. Зелёные яблоки сорта "Гренни Смит" в Японии называют "аоринго", то есть "синие яблоки".

  2. Первые японские светофоры появились в 1930-х и уже тогда их называли "ао".

  3. В некоторых районах до сих пор устанавливают таблички, поясняющие иностранцам, что "blue light" = "green".

Исторический контекст

  • 1930-е: первые светофоры в Токио, сигнал "ао".

  • 1947 год: новый закон о дорожном движении закрепил термин "ао".

  • 1970-е: введён сине-зелёный оттенок как компромисс.

  • Сегодня: часть светофоров зелёные, часть синеватые, но все обозначаются одинаково.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Недвижимость
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Новости спорта
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Садоводство, цветоводство
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Популярное
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее

Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.

Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
Последние материалы
Когда зелёный — это синий: загадка японских светофоров, которая ломает мозг иностранцам
Дмитрий Дибров раскрыл размер своей пенсии: почему он считает сумму справедливой
Подходят ли кроссовки для бега для ходьбы и наоборот? Вот как выбрать обувь, чтобы избежать травм
Глина не приговор: 5 приёмов, которые заставят яблоню плодоносить вопреки почве
Яна Рудковская на пороге истории: почему продюсер заинтересовалась дачей Фаберже
Испытание скандалом: Карина Истомина раскрыла детали семейного кризиса со Смоловым
Туристический шенген по-арабски: что изменится с появлением GCC Grand Visa
Михалков с тростью: ответ Пугачёвой о здоровье раскрыл реальное состояние режиссёра
Нежданный захватчик: в арктических водах впервые нашли опасное ракообразное
Возраст коварно мстит косметикой: вот какие привычки выдают морщины сильнее всего
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.