Когда зелёный — это синий: загадка японских светофоров, которая ломает мозг иностранцам

Страна восходящего солнца всегда удивляет сочетанием древних традиций и современных технологий. Здесь даже уличные светофоры выглядят иначе: часть из них загорается не привычным зелёным, а сине-зелёным светом. Причина кроется не только в особенностях языка, но и в культурных привычках, сохранившихся веками.
В 1968 году был подписан договор ООН о дорожных знаках и сигналах. Он закрепил понятие: зелёный свет — "ехать", красный — "стоп". Япония договор не подписала, но мировые стандарты учитывала. Проблема оказалась в языке: долгое время слово "ао" обозначало и синий, и зелёный. Позже появилось слово "мидори" для зелёного, но привычка называть зелёный "синим" осталась. Поэтому при выборе официального оттенка остановились на промежуточном варианте — сине-зелёном.
|Страна
|Цвет сигнала
|Особенности восприятия
|Япония
|Сине-зелёный ("ао")
|Традиция языка, культурная привычка
|США
|Зелёный
|Жёсткая привязка к стандарту
|Германия
|Зелёный
|Использование отдельного слова для зелёного
|Китай
|Зелёный
|Чёткое разделение цветов
Если горит голубовато-зелёный свет — это тоже "зелёный", можно двигаться.
Не ищите чисто зелёный оттенок — он встречается не везде.
Помните: в дорожном законе Японии зелёный сигнал до сих пор прописан как "ао".
В GPS-навигации и дорожных инструкциях также встречается термин "синий свет".
Ошибка: иностранцы ждут чисто зелёного сигнала.
Последствие: замешательство и затор на переходе.
Альтернатива: ориентироваться по форме сигнала и правилам, а не только по оттенку.
Ошибка: попытка интерпретировать цвет буквально.
Последствие: стресс и недопонимание.
Альтернатива: помнить, что "ао" — это и синий, и зелёный.
А что если бы Япония всё же перешла на стандартный зелёный? Тогда пришлось бы менять миллионы светофоров, переписывать законы и менять привычки. Для страны, где уважение к традиции важно не меньше технологического прогресса, это слишком радикальный шаг. Поэтому компромисс в виде синеватого оттенка оказался самым разумным.
|Плюсы
|Минусы
|Сохранение культурных традиций
|Может путать туристов
|Соответствие национальным привычкам
|Не совпадает с мировыми стандартами
|Яркий элемент японской идентичности
|Требует пояснений в путеводителях
|Более узнаваемый стиль уличной среды
|Возможна путаница для цветоаномаликов
Как выбрать правильное направление движения, если цвет непривычный?
Ориентируйтесь на сам факт включения сигнала и положение светофора, а не на оттенок.
Сколько стоит замена одного светофора в Японии?
По разным оценкам, от 3 до 5 тысяч долларов за комплект, поэтому массовая замена экономически нецелесообразна.
Что лучше для безопасности — синий или зелёный свет?
С точки зрения восприятия оба варианта одинаково эффективны: важнее контраст с красным.
Миф: японские светофоры специально сделали синими для отличия от мира.
Правда: это компромисс между языком и международными нормами.
Миф: японцы не различают зелёный цвет.
Правда: различают, но традиционно называют его словом "ао".
Миф: все светофоры в Японии синие.
Правда: часть из них чисто зелёные, но в законах они всё равно числятся "ао".
Зелёные яблоки сорта "Гренни Смит" в Японии называют "аоринго", то есть "синие яблоки".
Первые японские светофоры появились в 1930-х и уже тогда их называли "ао".
В некоторых районах до сих пор устанавливают таблички, поясняющие иностранцам, что "blue light" = "green".
1930-е: первые светофоры в Токио, сигнал "ао".
1947 год: новый закон о дорожном движении закрепил термин "ао".
1970-е: введён сине-зелёный оттенок как компромисс.
Сегодня: часть светофоров зелёные, часть синеватые, но все обозначаются одинаково.
Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.