Легенда на стероидах: двигатель, который стирает грань между дорогой и гоночной трассой

В России тема мощных моторов всегда вызывает особый интерес. Да, на дорогах чаще встречаются кроссоверы, бюджетные седаны и электромобили, но у энтузиастов кастом-сцены по-прежнему в крови рев огромного V8. Для многих проектный автомобиль — это не только средство передвижения, но и культурный символ, способ выразить себя.
Сегодня всё чаще обсуждают готовые двигатели "из коробки" — их можно поставить даже в классический кузов ГАЗ-24, внедорожный УАЗ или американский маслкар, пригнанный в Россию. Одной из самых ярких новинок стал Big Block Hemi объёмом 9,4 литра от Prestige Motorsports — мотор, который объединяет мощь, надёжность и харизму.
Речь идёт о Gen II Big Block Hemi Crate 572 Mopar Stroker. Это двигатель, собранный из компонентов ведущих производителей — Edelbrock, Indy, MSD. Его корни уходят к легендарному Hemi 426, известному ещё с 60-х годов.
Основные параметры впечатляют: 572 кубических дюйма, диаметр цилиндра 4,5 дюйма, ход поршня — те же 4,5 дюйма. Мощность — более 700 л. с., крутящий момент — 686 фунт-футов. Работает мотор на бензине АИ-95 (91-й по американским стандартам) и раскручивается до 6500 об/мин.
Покупатель может выбрать между алюминиевым или чугунным блоком цилиндров. Лёгкий вариант снижает вес передней оси и улучшает управляемость. Но в любом случае отдача одинакова — 700 "лошадей" под капотом.
|Двигатель
|Объём
|Мощность
|Особенности
|Mopar Big Block Hemi 9,4 л
|572 cu. in.
|700+ л. с.
|Надёжность, ручная сборка, гарантия 3 года
|Chevrolet ZZ632
|10,35 л
|1004 л. с.
|Самый крупный V8 от GM, высокая цена
|Ford Megazilla 7,3 л
|615 cu. in.
|615 л. с.
|Доступнее, но слабее
|Viper V10 Crate 8,0 л
|488 cu. in.
|700 л. с.
|Экзотика, но сложнее в обслуживании
Определите базу — кузов или раму. Подобные моторы логично ставить в маслкары Dodge, Plymouth, но в России чаще выбирают ГАЗ, Волгу, УАЗ или кастомные проекты.
Продумайте систему охлаждения. Большой V8 выделяет огромное количество тепла — нужен радиатор увеличенной ёмкости и мощные вентиляторы.
Усильте подвеску. Заводские пружины и амортизаторы не справятся с весом и моментом — понадобятся усиленные комплекты.
Обновите трансмиссию. Кардан, мост, коробка должны выдерживать нагрузку. Лучше сразу закладывать детали от спортивных или грузовых автомобилей.
Подберите выхлоп. Двигатель требует высокопроизводительной выпускной системы, иначе теряется мощность и появляется перегрев.
Позаботьтесь о тормозах. При 700 л. с. стандартные тормозные диски бесполезны. Нужны вентилируемые и увеличенного диаметра.
Согласуйте проект с ГИБДД. Важно помнить о регистрации изменений в конструкции, чтобы не получить проблем на дорогах.
Ошибка: установить двигатель без усиления шасси.
→ Последствие: деформация кузова и поломки.
→ Альтернатива: использовать сварные подрамники и растяжки.
Ошибка: поставить штатную коробку передач.
→ Последствие: быстрый выход из строя.
→ Альтернатива: спортивные АКПП или "механика" от мощных пикапов.
Ошибка: экономить на топливной системе.
→ Последствие: перебои в подаче топлива, детонация.
→ Альтернатива: насосы и магистрали с запасом производительности.
А что если такой двигатель поставить в советскую классику? Волга с 700-сильным Hemi станет полноценным драг-каром. УАЗ превратится в монстра для шоу-заездов. Но важно помнить — это не столько практичность, сколько демонстрация возможностей. В повседневной эксплуатации мотор будет дорог в обслуживании и потребует много бензина.
|Плюсы
|Минусы
|Уникальная мощь — 700+ л. с.
|Цена около 2.500.000 рублей без доставки
|Трёхлетняя гарантия без ограничения пробега
|Большие расходы на обслуживание
|Надёжная ручная сборка
|Сложности с регистрацией изменений
|Старинный харизматичный звук V8
|Высокий расход топлива
|Возможность установки в разные проекты
|Требует тюнинга подвески и тормозов
Сколько стоит привезти двигатель в Россию?
Помимо 2.500.000 рублей, нужно учитывать доставку, таможенные пошлины и НДС. В реальности цена может удвоиться.
Можно ли ставить на российский бензин?
Да, мотор рассчитан на 91-й американский, что соответствует нашему АИ-95.
Что лучше — чугун или алюминий?
Чугун прочнее, алюминий легче. Для городской эксплуатации подойдёт алюминиевый блок, для драг-рейсинга — чугунный.
Миф: "Такие моторы не живут больше года".
Правда: при правильном уходе и настройке ресурс может превышать сотни тысяч километров.
Миф: "Мощность всегда означает надёжность".
Правда: без доработок трансмиссии и подвески двигатель просто "убьёт" машину.
Миф: "Большой V8 — это только для гонок".
Правда: такие двигатели можно эксплуатировать на дорогах, хотя экономичными их не назовёшь.
В 60-70-е годы американские маслкары с моторами Hemi стали легендой. Dodge Charger, Plymouth Barracuda, Chrysler 300 — все они доказали, что V8 способен стать символом целой эпохи.
• Каждый двигатель проходит стендовые испытания перед отправкой покупателю.
• В комплект можно заказать не только мотор, но и трансмиссию, систему охлаждения и топливную часть.
• Несмотря на экстремальные характеристики, гарантия действует три года без ограничений пробега.
Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.