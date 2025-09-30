Ржавчина вместо платины: как новое открытие может изменить будущее водородных автомобилей

Мир активно движется к нулевым выбросам, и всё чаще в центре внимания оказываются водородные автомобили. Они работают на топливных элементах, выделяющих лишь водяной пар, и рассматриваются как реальная альтернатива электрокарам. Хотя пока массового распространения такие машины не получили, крупнейшие производители — Hyundai и Toyota — продолжают инвестировать в их развитие, стремясь вывести технологию на новый уровень.
Несмотря на перспективность водородного транспорта, его использование сталкивается с одной ключевой проблемой — хранением и выделением водорода. Боргидрид натрия (БГН) уже показал себя как эффективный носитель, способный выделять водород при контакте с водой. Но для запуска реакции необходимы катализаторы из драгоценных металлов, таких как платина, что делает технологию слишком дорогой для масштабного внедрения.
Недавнее исследование, опубликованное в журнале ACS Catalysis, предлагает прорывное решение. Учёные выяснили, что так называемая "зелёная ржавчина" — минерал гидроксид железа смешанной валентности — может стать экономичной и эффективной заменой платине. Ранее материал считался нестабильным, но команда из японского исследовательского центра MANA нашла способ повысить его надёжность и производительность.
Чтобы превратить ржавчину в катализатор, исследователи добавили к ней медь. В результате на краях частиц образовались наноразмерные кластеры оксида меди. Эти микроструктуры создали активные зоны для выделения водорода, что значительно повысило скорость реакции. Более того, "зелёная ржавчина" способна поглощать солнечный свет и передавать энергию через медные кластеры, ещё больше усиливая процесс.
Испытания показали впечатляющий результат: катализатор обеспечил высокую частоту выделения водорода, сопоставимую, а в некоторых случаях даже превосходящую показатели традиционных катализаторов на основе платины. Дополнительным преимуществом стала возможность работы при комнатной температуре, что делает процесс простым, масштабируемым и экономически выгодным.
Исследование провели специалисты из Группы послойной нанохимии в MANA под руководством доктора Юсуке Иде, при участии Эзз-Элрегала и доктора Мицутакэ Ошикири. Центр работает при Национальном институте материаловедения в Цукубе (Япония) и известен своими разработками в области наноматериалов и "умных" технологий для энергетики.
|Критерий
|Платина
|«Зелёная ржавчина» (с медью)
|Стоимость
|Очень высокая (десятки тысяч $/кг)
|Низкая, сырьё доступно повсеместно
|Эффективность реакции
|Высокая
|Сопоставима или выше при модификации
|Температурные условия
|Требует повышенных температур
|Работает при комнатной температуре
|Экологичность
|Ограниченные запасы, тяжёлая добыча
|Возобновляемый, безопасный для природы
|Масштабируемость
|Сложно, дорого
|Простая адаптация к промышленному масштабу
|Доступность сырья
|Редкий металл
|Железо и медь — распространены
Если технология получит промышленное развитие, производство топлива для водородных автомобилей станет значительно дешевле. Это может открыть дорогу массовому внедрению водородного транспорта, снизить зависимость от лития и редкоземельных металлов, а также ускорить переход к устойчивой энергетике.
