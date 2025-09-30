Брунейский McLaren: когда ремонт за $500 тысяч увеличивает цену в сотни раз

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Королевская семья Брунея давно славится тягой к необычному: в частных гаражах бережно хранятся сотни редчайших машин — от экзотических серий до единичных прототипов. Это коллекция-энциклопедия, где вкус к смелым спецификациям и нестандартным цветам доведён до абсолютного совершенства. В её центре — не просто статус, а культурная хроника эволюции суперкаров.

McLaren F1 Chassis
Фото: commons.wikimedia.org by Chelsea Jay, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
McLaren F1 Chassis

Герой коллекции: McLaren F1 шасси №014

Среди драгоценностей — дорожный McLaren F1 1994 года, один из 64 экземпляров, созданных Гордоном Мюрреем. Изначально автомобиль прибыл к владельцам в цвете Titanium Yellow с чёрной кожей и алькантарой, воплощая ту самую формулу F1: центральное водительское место, атмосферный V12 и идеологию "минимального веса — максимальной отдачи". Позже машина путешествовала между Великобританией и США, а нынешняя точка маршрута — Абу-Даби, где она выставлена на продажу. На одометре — 13 711 миль: для коллекционного F1 это почти учебниковая "бережная эксплуатация".

Реставрация как апгрейд: High-Downforce и стиль LM

В 2007 году №014 вернулся в Уокинг — на комплексную заводскую модернизацию стоимостью свыше $500 000. F1 перекрасили в Ibis White и оснастили редким High-Downforce Kit: фиксированный задний спойлер, бампер и сплиттер в духе GTR, а также вентиляционные жалюзи в стиле LM. Интерьер подстроили под "легко-боевой" образ: ковш водителя, вставки из карбона, более "гоночная" эргономика. Внешне автомобиль выделяют чёрные диски а-ля OZ Racing GTR, обновлённая оптика и доработанная выпускная система. Это редкий случай, когда апгрейды не спорят с аутентичностью, а продолжают заводскую легенду.

Подписи, которые добавляют лошадиных сил истории

До перекраски на пороге двери оставил автограф Михаэль Шумахер — март 1996-го, первые шаги в Ferrari. Спустя годы, уже после модернизации, свою подпись в левом багажном отсеке поставил Льюис Хэмилтон, тогда новичок "Формулы-1" сезона 2007. Такие детали не ускоряют машину в цифрах, зато превращают её в "капсулу времени" — с уникальным слоем спортивного контекста.

Ожидания рынка: миллионные ставки и эффект сравнения

Сейчас шасси №014 готовят к продаже; прогноз — свыше $21 млн. Для F1 это уровень, который отражает и редкость модели, и добавочную ценность заводского High-Downforce, и "биографию" с автографами чемпионов. При этом абсолютная планка для F1 может оставаться выше: в отрасли обсуждают приватные сделки около $23 млн за другие экземпляры (например, №062). Но у №014 есть собственная формула притяжения: заводской апгрейд + аккуратный пробег + "звёздная" подпись.

Почему именно этот F1 важен коллекционерам

McLaren F1 — автомобиль-архетип: лёгкая карбоновая монокок-философия, "атмосферник" без наддува, центральная посадка и почти гоночная чистота отклика. Экземпляр №014 усиливает этот архетип заводскими доработками и редкими деталями истории. Для музея — готовая экспозиция; для частного собирателя — объект, который не приходится объяснять: он "говорит сам за себя" в любом кругу.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Игорь Моржаретто
