Новая дорожная загадка для водителей: жёлтые зигзаги стоят дороже невнимательности

Жёлтые линии на асфальте привычны каждому автомобилисту: они запрещают или ограничивают парковку и указывают на зоны общественного транспорта. Но в последние годы в городах России всё чаще можно увидеть разметку нового типа — зигзагообразные штрихи, которые водители окрестили "короной". У многих эта разметка вызывает недоумение: зачем она нужна и как на неё реагировать?
Необычный узор — не дизайнерский эксперимент. Он служит для обозначения трамвайных остановок, где нет оборудованных платформ. "Корона" защищает пассажиров при посадке и высадке, а также предупреждает автомобилистов о необходимости проявить предельную осторожность.
Если трамвай остановился у зигзагов, водитель обязан снизить скорость и полностью остановиться. Пешеходы в этот момент имеют абсолютный приоритет, даже если на светофоре горит зелёный сигнал для автомобилей. Пункт 14.6 ПДД прямо предписывает: водитель должен уступить так, чтобы пешеходу не пришлось менять траекторию или темп движения.
По статистике ГИБДД, до появления зигзагов уличные ДТП с участием пассажиров трамваев происходили регулярно. Отсутствие платформы делало людей уязвимыми: они вынуждены были выходить прямо на проезжую часть. Новая разметка заметна издалека и заранее настраивает водителя на необходимость притормозить.
Кроме зигзагов, на трамваях начали устанавливать электронное табло с надписью "Внимание, пассажир!". Пока оно горит, движение машин запрещено — посадка и высадка продолжается. Автомобиль нужно остановить перед "короной" или непосредственно у трамвая, если разметки нет.
|Тип жёлтой разметки
|Значение
|Пример наказания
|Сплошная линия у бордюра
|Полный запрет стоянки
|Штраф до 3000 ₽ в Москве и СПб
|Пунктирная линия
|Остановка ограничена
|Предупреждение или штраф
|Жёлтые зигзаги ("корона")
|Зона трамвайной остановки без платформы
|Штраф до 2500 ₽ по ст. 12.18 КоАП
Ошибка: проехать на зелёный, пока пассажиры выходят из трамвая.
Последствие: риск наезда и штраф до 2500 ₽.
Альтернатива: остановиться у разметки и подождать.
Ошибка: продолжить движение после открытия дверей трамвая.
Последствие: нарушение приоритета пешеходов.
Альтернатива: ориентироваться на табло "Внимание, пассажир!" и уступать дорогу.
Ошибка: парковаться в зоне зигзагов.
Последствие: эвакуация автомобиля.
Альтернатива: искать разрешённые места стоянки рядом.
А что если водитель не заметил "корону" и проехал мимо трамвая? Незнание закона не освобождает от ответственности. Инспекторы ДПС фиксируют нарушения на месте, а в некоторых городах — и через камеры. Даже если ДТП не случилось, штраф неизбежен.
Увидели трамвай, притормаживайте заранее, даже если линия видна смутно.
Следите за пешеходами: дети и пожилые люди часто выходят медленнее остальных.
Не ориентируйтесь только на светофор — приоритет всегда у пассажиров.
В дождь или снег "корона" может быть плохо различима, поэтому помните о её назначении.
|Плюсы
|Минусы
|Повышает безопасность пассажиров
|Увеличивает время движения для авто
|Хорошо заметна на дороге
|Требует привыкания водителей
|Снижает риск ДТП на остановках
|Может создавать заторы в час пик
Нужно ли останавливаться, если никто не выходит из трамвая?
Да, пока двери открыты и горит табло, движение запрещено.
Что делать, если разметка стерлась?
Руководствоваться ПДД: при остановке трамвая уступить пешеходам в любом случае.
Можно ли обогнать трамвай на зигзагах?
Нет, пока идёт посадка или высадка пассажиров.
Миф: зигзаги — декоративная разметка.
Правда: это обязательный знак, нарушение карается штрафом.
Миф: при зелёном свете можно ехать, даже если пассажиры выходят.
Правда: приоритет всегда за человеком.
Миф: "корона" есть только в Москве.
Правда: разметка внедряется в десятках российских городов.
Впервые зигзагообразные линии для обозначения остановок использовали в Великобритании ещё в 1980-х.
В некоторых странах такая разметка применяется возле школ и детских садов.
В России первые эксперименты с "короной" прошли в Петербурге, позже практику переняли Москва, Екатеринбург и другие города.
Разметка как инструмент регулирования движения появилась в начале XX века. В СССР жёлтый цвет использовали мало, чаще применяли белые линии. Массово жёлтая разметка пришла в 1990-е, когда стало необходимо жёстко контролировать парковку. Сегодня "корона" — новый шаг в развитии стандартов безопасности, который делает трамвайные остановки более предсказуемыми для водителей и безопасными для пассажиров.
Именно внимание к деталям — то, что позволяет снижать аварийность. Жёлтые зигзаги, как и другие линии, требуют уважения и дисциплины. Чем быстрее водители привыкнут к их значению, тем спокойнее будут себя чувствовать и пассажиры, и автомобилисты.
Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.