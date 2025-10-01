Новая дорожная загадка для водителей: жёлтые зигзаги стоят дороже невнимательности

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Жёлтые линии на асфальте привычны каждому автомобилисту: они запрещают или ограничивают парковку и указывают на зоны общественного транспорта. Но в последние годы в городах России всё чаще можно увидеть разметку нового типа — зигзагообразные штрихи, которые водители окрестили "короной". У многих эта разметка вызывает недоумение: зачем она нужна и как на неё реагировать?

Зигзагообразная разметка у остановки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зигзагообразная разметка у остановки

Что означают жёлтые зигзаги

Необычный узор — не дизайнерский эксперимент. Он служит для обозначения трамвайных остановок, где нет оборудованных платформ. "Корона" защищает пассажиров при посадке и высадке, а также предупреждает автомобилистов о необходимости проявить предельную осторожность.

Если трамвай остановился у зигзагов, водитель обязан снизить скорость и полностью остановиться. Пешеходы в этот момент имеют абсолютный приоритет, даже если на светофоре горит зелёный сигнал для автомобилей. Пункт 14.6 ПДД прямо предписывает: водитель должен уступить так, чтобы пешеходу не пришлось менять траекторию или темп движения.

Почему разметку ввели

По статистике ГИБДД, до появления зигзагов уличные ДТП с участием пассажиров трамваев происходили регулярно. Отсутствие платформы делало людей уязвимыми: они вынуждены были выходить прямо на проезжую часть. Новая разметка заметна издалека и заранее настраивает водителя на необходимость притормозить.

Дополнительные сигналы

Кроме зигзагов, на трамваях начали устанавливать электронное табло с надписью "Внимание, пассажир!". Пока оно горит, движение машин запрещено — посадка и высадка продолжается. Автомобиль нужно остановить перед "короной" или непосредственно у трамвая, если разметки нет.

Сравнение разметки

Тип жёлтой разметки Значение Пример наказания
Сплошная линия у бордюра Полный запрет стоянки Штраф до 3000 ₽ в Москве и СПб
Пунктирная линия Остановка ограничена Предупреждение или штраф
Жёлтые зигзаги ("корона") Зона трамвайной остановки без платформы Штраф до 2500 ₽ по ст. 12.18 КоАП

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: проехать на зелёный, пока пассажиры выходят из трамвая.

  • Последствие: риск наезда и штраф до 2500 ₽.

  • Альтернатива: остановиться у разметки и подождать.

  • Ошибка: продолжить движение после открытия дверей трамвая.

  • Последствие: нарушение приоритета пешеходов.

  • Альтернатива: ориентироваться на табло "Внимание, пассажир!" и уступать дорогу.

  • Ошибка: парковаться в зоне зигзагов.

  • Последствие: эвакуация автомобиля.

  • Альтернатива: искать разрешённые места стоянки рядом.

А что если…

А что если водитель не заметил "корону" и проехал мимо трамвая? Незнание закона не освобождает от ответственности. Инспекторы ДПС фиксируют нарушения на месте, а в некоторых городах — и через камеры. Даже если ДТП не случилось, штраф неизбежен.

Практические советы водителям

  1. Увидели трамвай, притормаживайте заранее, даже если линия видна смутно.

  2. Следите за пешеходами: дети и пожилые люди часто выходят медленнее остальных.

  3. Не ориентируйтесь только на светофор — приоритет всегда у пассажиров.

  4. В дождь или снег "корона" может быть плохо различима, поэтому помните о её назначении.

Плюсы и минусы нововведения

Плюсы Минусы
Повышает безопасность пассажиров Увеличивает время движения для авто
Хорошо заметна на дороге Требует привыкания водителей
Снижает риск ДТП на остановках Может создавать заторы в час пик

FAQ

Нужно ли останавливаться, если никто не выходит из трамвая?
Да, пока двери открыты и горит табло, движение запрещено.

Что делать, если разметка стерлась?
Руководствоваться ПДД: при остановке трамвая уступить пешеходам в любом случае.

Можно ли обогнать трамвай на зигзагах?
Нет, пока идёт посадка или высадка пассажиров.

Мифы и правда

  • Миф: зигзаги — декоративная разметка.

  • Правда: это обязательный знак, нарушение карается штрафом.

  • Миф: при зелёном свете можно ехать, даже если пассажиры выходят.

  • Правда: приоритет всегда за человеком.

  • Миф: "корона" есть только в Москве.

  • Правда: разметка внедряется в десятках российских городов.

3 интересных факта

  1. Впервые зигзагообразные линии для обозначения остановок использовали в Великобритании ещё в 1980-х.

  2. В некоторых странах такая разметка применяется возле школ и детских садов.

  3. В России первые эксперименты с "короной" прошли в Петербурге, позже практику переняли Москва, Екатеринбург и другие города.

Исторический контекст

Разметка как инструмент регулирования движения появилась в начале XX века. В СССР жёлтый цвет использовали мало, чаще применяли белые линии. Массово жёлтая разметка пришла в 1990-е, когда стало необходимо жёстко контролировать парковку. Сегодня "корона" — новый шаг в развитии стандартов безопасности, который делает трамвайные остановки более предсказуемыми для водителей и безопасными для пассажиров.

Именно внимание к деталям — то, что позволяет снижать аварийность. Жёлтые зигзаги, как и другие линии, требуют уважения и дисциплины. Чем быстрее водители привыкнут к их значению, тем спокойнее будут себя чувствовать и пассажиры, и автомобилисты.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
