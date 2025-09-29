Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как победить бессонницу без таблеток: секреты здорового сна
Путешествие в страну контрастов: города Индии, что переносят из прошлого в будущее
Больше, чем просто детектив: Стивен Кинг объяснил, почему этот сериал стоит посмотреть
Яд в крови и злобный нрав: существо, к которому не подплывают даже акулы
Результат виден через пару недель: простая техника превращается в оружие против жира
Нефтяной бумеранг: глубинное открытие, которое может вернуть Бразилии мировое лидерство
Томаты, что обходятся без уксуса: заготовка, которую полюбят и гурманы, и диетологи
Выборы без выбора: как Санду удержала власть в Молдавии
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами

Пятнадцать минут решают судьбу : когда стоит измерять уровень смазки

0:14
Авто

Моторное масло — это основа долговечности двигателя. Оно смазывает детали, уменьшает трение, защищает от перегрева и износа. Казалось бы, всё просто: периодически достал щуп, посмотрел уровень и долил при необходимости. Но именно здесь многие допускают ошибки, которые в перспективе могут стоить дорого.

масло
Фото: Freepik by pressfoto is licensed under Рublic domain
масло

Даже опытные водители не застрахованы от неточностей. Иногда они проверяют масло в неподходящее время, не учитывают наклон машины или неверно интерпретируют показания. В итоге двигатель оказывается либо недозащищённым, либо перегруженным излишками смазки.

Портал njcar. ru выделил пять основных ошибок, которых следует избегать.

Сравнение: правильная и неправильная проверка масла

Ошибка Что происходит Чем грозит Правильное решение
Перелив или недолив Дефицит — работа всухую; избыток — пенообразование Повышенный износ, поломка Уровень строго между min и max
Грязный щуп Искажённые показания Ложный вывод об уровне Протирать щуп перед замером
Проверка сразу после остановки Масло не стекло вниз Перелив, выдавливание через сальники Подождать 15 минут
Проверка на полностью холодном двигателе Масло сжалось, уровень занижен Лишний долив и перегрузка Измерять после прогрева и паузы
Проверка на уклоне Масло смещается Ложные цифры Только на ровной площадке

Пять главных ошибок при проверке масла

1. Перелив или недолив

Недостаток масла приводит к тому, что детали двигателя работают почти всухую. Это вызывает перегрев, быстрый износ и риск заклинивания. Перелив не менее опасен: жидкость пенится, а её свойства ухудшаются. Результат — падение давления, выдавливание масла через уплотнения и дорогостоящий ремонт.

2. Грязный щуп

Щуп нужно протирать перед замером. Если пренебречь этим шагом, остатки старого масла создадут ложное впечатление, будто уровень в норме. Водитель может расслабиться и пропустить опасное снижение.

3. Замер сразу после остановки

Сразу после глушения двигателя часть масла ещё остаётся в верхних каналах. Если в этот момент долить смазку, получится перелив. Излишки начнут выходить через сальники, что в итоге обернётся потерей герметичности и дорогостоящим ремонтом.

4. Проверка на холодном моторе

На холоде масло уменьшается в объёме, и уровень на щупе кажется ниже реального. Если в этот момент долить до максимума, при прогреве получится избыток. Это приведёт к перегрузке и повышенному износу.

5. Проверка на уклоне

Если машина стоит под наклоном, масло перетекает в одну часть картера, и показания оказываются неверными. Двигатель может работать с дефицитом смазки, хотя водитель уверен, что всё в порядке.

Советы шаг за шагом

  1. Ставьте автомобиль на ровную площадку.

  2. Заглушите двигатель и подождите 10-15 минут.

  3. Достаньте щуп и вытрите его насухо.

  4. Вставьте обратно до упора и снова достаньте.

  5. Убедитесь, что уровень находится между отметками min и max.

  6. При необходимости долейте масло небольшими порциями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: проверить масло сразу после остановки.
    → Последствие: ложные показания и перелив.
    → Альтернатива: подождать минимум 15 минут.

  • Ошибка: проверить на холодном двигателе.
    → Последствие: долив лишнего масла.
    → Альтернатива: прогреть мотор, затем остановить и сделать замер.

  • Ошибка: проверить на уклоне.
    → Последствие: двигатель работает "на сухую".
    → Альтернатива: всегда искать ровную поверхность.

А что если…

А что если уровень масла немного выше максимума? Ничего страшного, если речь идёт о миллиметрах. Но значительный перелив нужно устранять: излишек откачивают через щуп или сливают частично. В противном случае двигатель будет работать с повышенным давлением, и последствия могут оказаться серьёзными.

Плюсы и минусы разных подходов

Подход Плюсы Минусы
Проверка на горячем двигателе Реальные данные Нужно ждать после остановки
Проверка на холодном Быстро и удобно Заниженные цифры
Долив до max Максимальная защита Риск перелива
Долив чуть выше min Экономия масла Меньший запас при утечках

FAQ

Как часто проверять масло?
Раз в 1-2 недели или перед каждой дальней поездкой.

Можно ли ориентироваться только на контрольную лампу?
Нет. Когда лампа загорается, уровень уже критически низкий.

Что делать, если уровень постоянно падает?
Искать причину — утечки, износ колец, турбину.

Мифы и правда

  • Миф: "Чем больше масла, тем лучше".
    Правда: перелив так же опасен, как и недолив.

  • Миф: "Современные машины сами сообщат о проблемах".
    Правда: датчики не всегда реагируют вовремя, лучше проверять вручную.

  • Миф: "Если масло тёмное, его мало".
    Правда: цвет не влияет на уровень, а говорит лишь о загрязнении.

3 интересных факта

  1. Первые щупы появились в массовых автомобилях только в середине XX века.

  2. В некоторых современных моделях уровень масла показывается на дисплее, но инженеры оставляют и механический щуп.

  3. В авиации контроль масла всегда проводится вручную, независимо от датчиков.

Исторический контекст

В советских автомобилях щуп был главным инструментом для контроля смазки. Масло приходилось проверять особенно часто из-за низкого качества материалов. С ростом надёжности двигателей интервалы увеличились, но привычка проверять щуп осталась важной. Сегодня, несмотря на современные технологии, ручная проверка остаётся самым надёжным способом.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Домашние животные
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Домашние животные
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
2519 домов одним махом: успехи ВС РФ в Кировске
Военные новости
2519 домов одним махом: успехи ВС РФ в Кировске
Популярное
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца

Почему даже белая акула, мощный океанский хищник, избегает столкновений с косатками, кашалотами и морскими крокодилами? Узнайте об этих законах природы.

Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Последние материалы
Собаки, которым не суждено постареть: эти 10 пород живут меньше, но любят сильнее
Сидячий образ жизни убивает: эти продукты помогут спасти ваше здоровье
Ослепляющий комфорт: 3 тревожных симптома того, что контактные линзы играют против вас
Один и тот же человек во сне у тысяч людей: мистическая история, превратившаяся в вирус легенду
Замки, пещеры и города в облаках: места, где Земля кажется декорацией к фильмам
ДГТУ — лидер инженерного образования: победа в федеральном конкурсе минпромторга
Паралимпийский спорт России возвращается: флаг и гимн вернули, но преграды остались
Италию предупредили о российских дронах: как ответил Рим
Фильм-биография стал поводом для откровений: Спрингстин заговорил о цензуре в США
Золотые короны слетели: Cartier и Pandora потеряли в России свои громкие имена
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.