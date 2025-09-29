Белорусский ответ китайцам: новый седан Belgee S50 уже у дилеров и обещает быть дешевле Geely Emgrand

На российский рынок выходит новый игрок — седан Belgee S50, собранный в Беларуси. Модель уже появилась у дилеров в Санкт-Петербурге, хотя официальный старт продаж намечен только на конец сентября. Для отечественных покупателей это шанс получить доступный автомобиль в сегменте, где цены на многие аналоги заметно выросли.

Фото: commons.wikimedia.org by NOhead87, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ BELGEE S50 front

"Мы ожидаем официального старта продаж модели Belgee S50 с 29 сентября. По нашему прогнозу, спрос на автомобиль будет распределен равномерно между тремя его комплектациями", — отметил коммерческий директор "Прагматики" Александр Шапринский.

Что известно о новинке

Belgee S50 предложат в трех версиях — Active, Style и Prestige. Под капотом у всех комплектаций стоит один и тот же мотор: 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 122 л. с. В отличие от многих конкурентов, у модели будет классический шестиступенчатый "автомат" и пятиступенчатая "механика" на выбор.

Главное преимущество — цена. По предварительной информации, седан будет стоить на 150 тысяч рублей дешевле Geely Emgrand, который сегодня продается в диапазоне от 1,83 до 2,31 млн рублей.

Сравнение с конкурентами

Модель Двигатель Трансмиссия Цена (млн руб.) Belgee S50 1.5 л, 122 л. с. МКПП / классический "автомат" ~1,68-2,16* Geely Emgrand 1.5 л, 122 л. с. МКПП / вариатор 1,83-2,31 Omoda S5 1.5 л турбо вариатор от 1,9 Solaris KRS (бывший Kia Rio) 1.4-1.6 л МКПП / АКПП от 1,7 Москвич 6 1.5 л турбо робот от 2,0

*предварительные оценки

Советы шаг за шагом при выборе Belgee S50

Определите подходящую комплектацию: Active для базовых функций, Style для расширенного комфорта, Prestige для максимального оснащения.

Решите вопрос с трансмиссией: "механика" дешевле, но "автомат" удобнее для города.

Сравните с конкурентами: стоит обратить внимание, что у S50 нет турбо-двигателя, зато надежнее классическая конструкция.

Проверьте сервисную сеть: дилеры Belgee активно расширяются в регионах.

Рассчитайте итоговую цену, учитывая страховку и возможные скидки от дилера.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбрать только по цене.

Последствие: упустить комплектацию с важными опциями.

Альтернатива: сразу просчитать выгоду и удобство каждой версии.

Ошибка: брать вариатор у конкурентов ради экономии топлива.

Последствие: риск более дорогого ремонта.

Альтернатива: Belgee S50 с классическим "автоматом".

Ошибка: игнорировать страхование.

Последствие: крупные расходы в случае ДТП.

Альтернатива: оформить КАСКО с расширенными рисками.

А что если…

…Belgee S50 станет прямым конкурентом "народного" Solaris? В таком случае рынок бюджетных седанов изменится: белорусская сборка с китайскими технологиями может оказаться более надежным и доступным решением, чем многие привычные марки.

Плюсы и минусы Belgee S50

Плюсы Минусы Доступнее Geely Emgrand Пока нет подтвержденной цены Классический "автомат" Атмосферный мотор слабее турбо Три комплектации Ограниченный выбор двигателей Простая конструкция — дешевле в ремонте Бренд только выходит на рынок РФ Производство ближе — проще с поставками Нет репутации и статистики долговечности

FAQ

Когда стартуют продажи Belgee S50 в России

Официальный запуск назначен на 29 сентября.

Сколько будет стоить седан

По предварительным данным, на 150 тысяч рублей дешевле Geely Emgrand — ориентировочно от 1,68 млн рублей.

С кем конкурирует Belgee S50

Основные соперники — Omoda S5, Solaris KRS, Москвич 6, Jetta VA3, JAC J7.

Мифы и правда

Миф: белорусская сборка хуже китайской.

Правда: Belgee собирается на совместном заводе с Geely, и качество соответствует требованиям концерна.

Миф: у S50 не будет "автомата".

Правда: модель получила классическую шестиступенчатую коробку.

Миф: новинка не выдержит конкуренции.

Правда: цена и простая конструкция дают модели хорошие шансы.

Три интересных факта

Belgee S50 — третья модель бренда на российском рынке после кроссоверов Atlas и Coolray.

Сборка седана налажена в Беларуси, на предприятии, созданном совместно с Geely.

У модели сразу три комплектации, что редко для стартующих брендов.

Исторический контекст

2017 год: начало работы завода Belgee в Беларуси.

начало работы завода Belgee в Беларуси. 2019-2023 годы: рост поставок кроссоверов Geely в Россию.

рост поставок кроссоверов Geely в Россию. 2024 год: обсуждение поставок седанов.

обсуждение поставок седанов. 2025 год: появление Belgee S50 у российских дилеров.

Belgee S50 может стать тем самым седаном, который вернёт покупателям веру в доступные и практичные автомобили на российском рынке.