Белорусский ответ китайцам: новый седан Belgee S50 уже у дилеров и обещает быть дешевле Geely Emgrand

На российский рынок выходит новый игрок — седан Belgee S50, собранный в Беларуси. Модель уже появилась у дилеров в Санкт-Петербурге, хотя официальный старт продаж намечен только на конец сентября. Для отечественных покупателей это шанс получить доступный автомобиль в сегменте, где цены на многие аналоги заметно выросли.
"Мы ожидаем официального старта продаж модели Belgee S50 с 29 сентября. По нашему прогнозу, спрос на автомобиль будет распределен равномерно между тремя его комплектациями", — отметил коммерческий директор "Прагматики" Александр Шапринский.
Belgee S50 предложат в трех версиях — Active, Style и Prestige. Под капотом у всех комплектаций стоит один и тот же мотор: 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 122 л. с. В отличие от многих конкурентов, у модели будет классический шестиступенчатый "автомат" и пятиступенчатая "механика" на выбор.
Главное преимущество — цена. По предварительной информации, седан будет стоить на 150 тысяч рублей дешевле Geely Emgrand, который сегодня продается в диапазоне от 1,83 до 2,31 млн рублей.
|Модель
|Двигатель
|Трансмиссия
|Цена (млн руб.)
|Belgee S50
|1.5 л, 122 л. с.
|МКПП / классический "автомат"
|~1,68-2,16*
|Geely Emgrand
|1.5 л, 122 л. с.
|МКПП / вариатор
|1,83-2,31
|Omoda S5
|1.5 л турбо
|вариатор
|от 1,9
|Solaris KRS (бывший Kia Rio)
|1.4-1.6 л
|МКПП / АКПП
|от 1,7
|Москвич 6
|1.5 л турбо
|робот
|от 2,0
*предварительные оценки
Ошибка: выбрать только по цене.
Последствие: упустить комплектацию с важными опциями.
Альтернатива: сразу просчитать выгоду и удобство каждой версии.
Ошибка: брать вариатор у конкурентов ради экономии топлива.
Последствие: риск более дорогого ремонта.
Альтернатива: Belgee S50 с классическим "автоматом".
Ошибка: игнорировать страхование.
Последствие: крупные расходы в случае ДТП.
Альтернатива: оформить КАСКО с расширенными рисками.
…Belgee S50 станет прямым конкурентом "народного" Solaris? В таком случае рынок бюджетных седанов изменится: белорусская сборка с китайскими технологиями может оказаться более надежным и доступным решением, чем многие привычные марки.
|Плюсы
|Минусы
|Доступнее Geely Emgrand
|Пока нет подтвержденной цены
|Классический "автомат"
|Атмосферный мотор слабее турбо
|Три комплектации
|Ограниченный выбор двигателей
|Простая конструкция — дешевле в ремонте
|Бренд только выходит на рынок РФ
|Производство ближе — проще с поставками
|Нет репутации и статистики долговечности
Официальный запуск назначен на 29 сентября.
По предварительным данным, на 150 тысяч рублей дешевле Geely Emgrand — ориентировочно от 1,68 млн рублей.
Основные соперники — Omoda S5, Solaris KRS, Москвич 6, Jetta VA3, JAC J7.
Миф: белорусская сборка хуже китайской.
Правда: Belgee собирается на совместном заводе с Geely, и качество соответствует требованиям концерна.
Миф: у S50 не будет "автомата".
Правда: модель получила классическую шестиступенчатую коробку.
Миф: новинка не выдержит конкуренции.
Правда: цена и простая конструкция дают модели хорошие шансы.
Belgee S50 может стать тем самым седаном, который вернёт покупателям веру в доступные и практичные автомобили на российском рынке.
