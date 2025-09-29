Немцы и японцы под китайской крышей: во Владивосток едут авто в два раза дешевле

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:50
Авто

Импорт автомобилей из Китая в Россию становится всё более популярным, и причины кроются не только в цене, но и в особенностях самого автопрома Поднебесной. Об этом рассказал глава компании "Автозаказ" из Владивостока Максим Селезнев, сравнив китайские машины с японскими, корейскими и немецкими аналогами.

Skoda Karoq
Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Skoda Karoq

Почему Китай стал центром автопроизводства

Сегодня на территории Китая выпускаются модели мировых брендов: Volkswagen, Mazda, Toyota, Skoda и другие. Многие автомобили, которые потом попадают в Россию через Владивосток, произведены именно на китайских заводах. Это объясняется простым расчетом: в условиях жесткой конкуренции иностранные концерны вынуждены размещать производство там, где дешевле и быстрее.

"Мы работаем с Китаем уже четыре года, и проблем не возникало. Самая популярная модель сейчас — Skoda Karoq. В Москве такая машина 2025 года стоит от 3,6 до 4,2 миллиона рублей, а мы привозим их за 2-2,1 миллиона рублей", — отметил Максим Селезнев.

Сравнение цен на авто

Модель Цена в Москве (млн руб.) Цена при импорте из Китая (млн руб.)
Skoda Karoq (2025) 3,6-4,2 2-2,1
Mazda CX-4 (КНР) - 2,0
Mazda CX-5 (2025) ~3,0 2,2

Как видно, разница может достигать миллиона рублей и более.

Советы шаг за шагом при заказе авто из Китая

  • Определите желаемую модель и уточните, производится ли она в КНР.
  • Сравните цены у московских дилеров и у компаний, занимающихся прямым импортом.
  • Уточните полный список расходов: доставка, растаможка, услуги посредника.
  • Обратите внимание на комплектации: в китайских версиях часто есть опции, которых нет в Европе или Японии.
  • Заключайте договор только с проверенными импортёрами, чтобы избежать рисков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ориентироваться только на цену.
    Последствие: покупка машины с минимальной комплектацией.
    Альтернатива: уточнять характеристики перед заказом.

  • Ошибка: везти редкую модель без сервиса в России.
    Последствие: проблемы с ремонтом и запчастями.
    Альтернатива: выбирать популярные версии (Skoda Karoq, Mazda CX-5, Toyota Corolla).

  • Ошибка: не учитывать таможенные пошлины.
    Последствие: итоговая цена окажется выше ожиданий.
    Альтернатива: заранее рассчитывать "под ключ".

А что если…

…российский рынок в ближайшие годы станет зависеть от китайского автопрома? В этом случае привычные бренды будут представлены в "китайском исполнении". Уже сегодня китайские заводы выпускают версии Mazda и Volkswagen, которых нет в других странах, а это значит, что у российских покупателей появляется больше выбора.

Плюсы и минусы покупки авто из Китая

Плюсы Минусы
Значительная экономия Длительная доставка
Уникальные комплектации Сложности с гарантийным обслуживанием
Богатое оснащение (панорамные крыши, люки) Возможные отличия от "европейских" версий
Новые модели быстрее выходят в продажу Некоторые детали могут отличаться по качеству
Сотрудничество мировых брендов с Китаем Риски с документацией при заказе у непроверенных фирм

FAQ

Какие авто сейчас самые популярные для ввоза из Китая

Skoda Karoq, Mazda CX-5 и Toyota Corolla — они оптимальны по цене и качеству.

Сколько можно сэкономить на покупке

В среднем от 1 до 1,5 млн рублей в зависимости от модели и комплектации.

Есть ли отличия у китайских версий авто от европейских

Да, часто встречаются удлиненные кузова и богатые комплектации с люком или панорамной крышей.

Мифы и правда

  • Миф: китайские авто хуже по качеству.
    Правда: на тех же заводах выпускают Volkswagen, Mazda и Skoda.

  • Миф: запчастей не найти.
    Правда: на популярные модели детали доступны, так как они собираются по международным стандартам.

  • Миф: только бедные покупают китайские машины.
    Правда: в Китае на отечественных авто ездит средний класс, а состоятельные люди выбирают импорт.

Три интересных факта

  • В Китае выпускаются уникальные версии машин, которых нет даже в Японии (например, Mazda CX-4).
  • Во многих комплектациях для китайского рынка встречаются люки или панорамные крыши.
  • Сотрудничество мировых брендов с Changan и Geely стало нормой: Volvo и Mazda давно производят там отдельные модели.

Исторический контекст

  • 2000-е: активное строительство автозаводов в Китае.
  • 2010-е: запуск совместных производств с мировыми брендами.
  • 2020-е: КНР становится крупнейшим производителем и экспортером автомобилей.
  • 2025 год: массовый импорт китайских версий известных марок во Владивосток и другие регионы России.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
