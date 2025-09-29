Немцы и японцы под китайской крышей: во Владивосток едут авто в два раза дешевле

Импорт автомобилей из Китая в Россию становится всё более популярным, и причины кроются не только в цене, но и в особенностях самого автопрома Поднебесной. Об этом рассказал глава компании "Автозаказ" из Владивостока Максим Селезнев, сравнив китайские машины с японскими, корейскими и немецкими аналогами.
Сегодня на территории Китая выпускаются модели мировых брендов: Volkswagen, Mazda, Toyota, Skoda и другие. Многие автомобили, которые потом попадают в Россию через Владивосток, произведены именно на китайских заводах. Это объясняется простым расчетом: в условиях жесткой конкуренции иностранные концерны вынуждены размещать производство там, где дешевле и быстрее.
"Мы работаем с Китаем уже четыре года, и проблем не возникало. Самая популярная модель сейчас — Skoda Karoq. В Москве такая машина 2025 года стоит от 3,6 до 4,2 миллиона рублей, а мы привозим их за 2-2,1 миллиона рублей", — отметил Максим Селезнев.
|Модель
|Цена в Москве (млн руб.)
|Цена при импорте из Китая (млн руб.)
|Skoda Karoq (2025)
|3,6-4,2
|2-2,1
|Mazda CX-4 (КНР)
|-
|2,0
|Mazda CX-5 (2025)
|~3,0
|2,2
Как видно, разница может достигать миллиона рублей и более.
Ошибка: ориентироваться только на цену.
Последствие: покупка машины с минимальной комплектацией.
Альтернатива: уточнять характеристики перед заказом.
Ошибка: везти редкую модель без сервиса в России.
Последствие: проблемы с ремонтом и запчастями.
Альтернатива: выбирать популярные версии (Skoda Karoq, Mazda CX-5, Toyota Corolla).
Ошибка: не учитывать таможенные пошлины.
Последствие: итоговая цена окажется выше ожиданий.
Альтернатива: заранее рассчитывать "под ключ".
…российский рынок в ближайшие годы станет зависеть от китайского автопрома? В этом случае привычные бренды будут представлены в "китайском исполнении". Уже сегодня китайские заводы выпускают версии Mazda и Volkswagen, которых нет в других странах, а это значит, что у российских покупателей появляется больше выбора.
|Плюсы
|Минусы
|Значительная экономия
|Длительная доставка
|Уникальные комплектации
|Сложности с гарантийным обслуживанием
|Богатое оснащение (панорамные крыши, люки)
|Возможные отличия от "европейских" версий
|Новые модели быстрее выходят в продажу
|Некоторые детали могут отличаться по качеству
|Сотрудничество мировых брендов с Китаем
|Риски с документацией при заказе у непроверенных фирм
Skoda Karoq, Mazda CX-5 и Toyota Corolla — они оптимальны по цене и качеству.
В среднем от 1 до 1,5 млн рублей в зависимости от модели и комплектации.
Да, часто встречаются удлиненные кузова и богатые комплектации с люком или панорамной крышей.
Миф: китайские авто хуже по качеству.
Правда: на тех же заводах выпускают Volkswagen, Mazda и Skoda.
Миф: запчастей не найти.
Правда: на популярные модели детали доступны, так как они собираются по международным стандартам.
Миф: только бедные покупают китайские машины.
Правда: в Китае на отечественных авто ездит средний класс, а состоятельные люди выбирают импорт.
