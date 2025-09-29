Призрак Volkswagen в Калуге: из бывших цехов выкатят 112 тысяч российских машин

Завод в Калуге, где раньше выпускали автомобили Volkswagen, вновь заработал — теперь под брендом Tenet. Предприятие, вошедшее в состав "АГР Холдинг", обещает уже в этом году выпустить порядка 112 тысяч машин. Для российского автопрома это событие стало знаковым: сохраняется преемственность технологий, кадров и подхода к качеству, но при этом производство получило новое имя и новые модели.
"Приятно отметить высокий уровень производственной культуры, перенятый от немецкой компании, благодаря сохранению практически всего штата сотрудников. Внимание к качеству стало еще более строгим", — отметил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.
В августе 2025 года в Калуге стартовал выпуск трех моделей марки Tenet. Машины проектировались с учетом запросов внутреннего рынка и должны занять место в сегментах, которые в последние годы заметно опустели. Ставка делается на доступные по цене автомобили с современным оснащением и надежной сборкой.
Сохранившиеся сотрудники, ранее работавшие с Volkswagen, стали важным активом для компании. Их опыт позволил удержать высокий уровень организации производства и адаптировать линии под новые модели без больших временных потерь.
|Параметр
|Volkswagen (до ухода)
|Tenet (2025)
|Объем выпуска
|до 225 тыс. авто в год
|план 112 тыс. авто
|Модели
|Polo, Tiguan, Skoda Octavia и др.
|три новых модели Tenet
|Фокус
|международный рынок, экспорт
|внутренний рынок РФ
|Персонал
|штат около 4 тыс.
|сохранена основная часть сотрудников
|Подход к качеству
|немецкие стандарты
|адаптированные, но ужесточённые
Ошибка: купить автомобиль без проверки дилера.
Последствие: риск столкнуться с недобросовестным посредником.
Альтернатива: обращаться только в официальные шоурумы "АГР Холдинг".
Ошибка: ориентироваться только на низкую цену.
Последствие: упустить более надежную комплектацию.
Альтернатива: сравнивать сразу несколько вариантов и просчитывать обслуживание.
Ошибка: игнорировать страховку.
Последствие: большие затраты при первых же повреждениях.
Альтернатива: оформить КАСКО или хотя бы расширенную ОСАГО.
…Tenet станет полноценным конкурентом популярным китайским маркам? В этом случае российский рынок получит редкий пример локального бренда, способного вернуть доверие к отечественной сборке. А если планы по выпуску 112 тысяч машин будут выполнены, это создаст основу для дальнейшего роста и расширения модельного ряда.
|Плюсы
|Минусы
|сохранение кадров и опыта Volkswagen
|ограниченный выбор моделей на старте
|адаптация под российские условия
|отсутствие репутации на рынке
|ставка на доступные цены
|неясные перспективы экспорта
|поддержка государства
|конкуренция с китайскими брендами
|развитие сервисной сети
|неизвестный срок окупаемости инвестиций
Ориентировочные цены будут ниже, чем у большинства китайских конкурентов, чтобы закрепиться на рынке.
Да, банки-партнеры планируют предложить программы финансирования для покупателей.
Зависит от задач: китайские бренды сильнее по ассортименту, но Tenet выигрывает в локальной сборке, доступности запчастей и сервисе.
Миф: автомобили Tenet — это просто копии Volkswagen.
Правда: модели создавались с нуля, хотя технологии и персонал остались от прежнего производства.
Миф: качество будет хуже, чем у немецких машин.
Правда: контроль качества обещают усилить, а стандарты производства сохранились.
Миф: завод не сможет выйти на заявленные объемы.
Правда: мощности предприятия рассчитаны на 200+ тысяч авто в год, поэтому план 112 тысяч реален.
Запуск Tenet на базе бывшего завода Volkswagen показывает, что российский автопром способен не только сохранить производственный потенциал, но и дать старт новой истории с собственными марками.
