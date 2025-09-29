Призрак Volkswagen в Калуге: из бывших цехов выкатят 112 тысяч российских машин

Завод в Калуге, где раньше выпускали автомобили Volkswagen, вновь заработал — теперь под брендом Tenet. Предприятие, вошедшее в состав "АГР Холдинг", обещает уже в этом году выпустить порядка 112 тысяч машин. Для российского автопрома это событие стало знаковым: сохраняется преемственность технологий, кадров и подхода к качеству, но при этом производство получило новое имя и новые модели.

Фото: Telegram-канал губернатора Калужской области by Владислав Шапша Презентация российского автомобиля Tenet

"Приятно отметить высокий уровень производственной культуры, перенятый от немецкой компании, благодаря сохранению практически всего штата сотрудников. Внимание к качеству стало еще более строгим", — отметил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Что известно о запуске производства

В августе 2025 года в Калуге стартовал выпуск трех моделей марки Tenet. Машины проектировались с учетом запросов внутреннего рынка и должны занять место в сегментах, которые в последние годы заметно опустели. Ставка делается на доступные по цене автомобили с современным оснащением и надежной сборкой.

Сохранившиеся сотрудники, ранее работавшие с Volkswagen, стали важным активом для компании. Их опыт позволил удержать высокий уровень организации производства и адаптировать линии под новые модели без больших временных потерь.

Volkswagen и Tenet

Параметр Volkswagen (до ухода) Tenet (2025) Объем выпуска до 225 тыс. авто в год план 112 тыс. авто Модели Polo, Tiguan, Skoda Octavia и др. три новых модели Tenet Фокус международный рынок, экспорт внутренний рынок РФ Персонал штат около 4 тыс. сохранена основная часть сотрудников Подход к качеству немецкие стандарты адаптированные, но ужесточённые

Советы шаг за шагом при выборе авто Tenet

Определите бюджет и заранее сравните стоимость с аналогами — например, китайскими седанами или кроссоверами.

Изучите комплектации: производитель обещает современную мультимедиа, усиленную подвеску и расширенный пакет безопасности.

Проверьте условия гарантии и сервисные центры — "АГР Холдинг" заявляет о развитии сети техобслуживания в регионах.

Уточните доступность кредитных и лизинговых программ: ожидается поддержка от российских банков.

Обратите внимание на расход топлива — Tenet позиционируется как экономичный вариант для повседневных поездок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: купить автомобиль без проверки дилера.

Последствие: риск столкнуться с недобросовестным посредником.

Альтернатива: обращаться только в официальные шоурумы "АГР Холдинг".

Ошибка: ориентироваться только на низкую цену.

Последствие: упустить более надежную комплектацию.

Альтернатива: сравнивать сразу несколько вариантов и просчитывать обслуживание.

Ошибка: игнорировать страховку.

Последствие: большие затраты при первых же повреждениях.

Альтернатива: оформить КАСКО или хотя бы расширенную ОСАГО.

А что если…

…Tenet станет полноценным конкурентом популярным китайским маркам? В этом случае российский рынок получит редкий пример локального бренда, способного вернуть доверие к отечественной сборке. А если планы по выпуску 112 тысяч машин будут выполнены, это создаст основу для дальнейшего роста и расширения модельного ряда.

Плюсы и минусы новой марки

Плюсы Минусы сохранение кадров и опыта Volkswagen ограниченный выбор моделей на старте адаптация под российские условия отсутствие репутации на рынке ставка на доступные цены неясные перспективы экспорта поддержка государства конкуренция с китайскими брендами развитие сервисной сети неизвестный срок окупаемости инвестиций

FAQ

Сколько стоят автомобили Tenet

Ориентировочные цены будут ниже, чем у большинства китайских конкурентов, чтобы закрепиться на рынке.

Можно ли оформить кредит или лизинг

Да, банки-партнеры планируют предложить программы финансирования для покупателей.

Что лучше: Tenet или китайские автомобили

Зависит от задач: китайские бренды сильнее по ассортименту, но Tenet выигрывает в локальной сборке, доступности запчастей и сервисе.

Мифы и правда

Миф: автомобили Tenet — это просто копии Volkswagen.

Правда: модели создавались с нуля, хотя технологии и персонал остались от прежнего производства.

Миф: качество будет хуже, чем у немецких машин.

Правда: контроль качества обещают усилить, а стандарты производства сохранились.

Миф: завод не сможет выйти на заявленные объемы.

Правда: мощности предприятия рассчитаны на 200+ тысяч авто в год, поэтому план 112 тысяч реален.

Три интересных факта

Завод в Калуге стал первым крупным предприятием, которое иностранный концерн передал под полный контроль российской компании.

Модельный ряд Tenet адаптирован под климатические условия России — усиленная подвеска и антикоррозийная защита.

Название "Tenet" выбрано как символ нового начала и отражает курс на развитие собственного бренда.

Исторический контекст

2007 год: запуск завода Volkswagen в Калуге.

запуск завода Volkswagen в Калуге. 2010-е год: предприятие выходит на производство более 200 тысяч автомобилей в год.

предприятие выходит на производство более 200 тысяч автомобилей в год. 2022 год: уход концерна с российского рынка.

уход концерна с российского рынка. 2023 год: передача активов "АГР Холдинг".

передача активов "АГР Холдинг". 2025 год: запуск бренда Tenet и старт продаж новых моделей.

Запуск Tenet на базе бывшего завода Volkswagen показывает, что российский автопром способен не только сохранить производственный потенциал, но и дать старт новой истории с собственными марками.